DHA YURT BÜLTENİ 15

1)SİVEREK'TE ÇOBANLARIN BULDUĞU TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, çobanlar tarafından bulunan top mermisi güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi. İleri Mahallesi kırsalında hayvan otlatan çobanlar, arazide patlamamış top mermisi buldu. Çobanların haber vermesi üzerine gelen jandarma ekipleri, geçmiş yıllarda askeri eğitim alanı olarak kullanılan bölgede çevre güvenliği alarak bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar tarafından yapılan incelemede top mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. Bölgede güvelik önlemi alan ekipler, top mermisini kontrollü olarak fünye ile imha etti. Top mermisinin imha edilmesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Top mermisinin imha edilmesi

- Yükselen duman ve patlama sesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4.5 MB

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2)SİVAS'TA SAĞANAK VE DOLU HAYATI FELÇ ETTİ

SİVAS'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda işyeri sular altında kalırken, araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak ve ardından gelen dolu nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı. Gültepe Mahallesi'ndeki Dört İşletme kavşağı sular altında kaldı. Araçlar su birikintileri oluşan kavşakta ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yağışa hazırlıksız yakalandı. Sularbaşı Mahallesi'nde, İmam Hatip Sokak ile Eski Belediye Sokak'ta ise yağış nedeniyle bazı işyerlerini su bastı. Esnaflar ise suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağışın bir süre sonra etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Yağış görüntüleri

-Oluşan su birikintileri

-Esnafların suyla mücadelesi

-Araçların su birikintisinde ilerleyişi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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3)REYHANLI ŞEHİTLER DERNEĞİ: YUSUF NAZİK'İN MAHKEMESİNE KATILACAĞIZ

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 53 kişinin ölümüne neden olan Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in 26 Kasım'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmasına katılacaklarını söyledi.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin ölümüne neden olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki saldırının planlayıcısı olan Yusuf Nazik'in yakalanmasının ardından ifadesinde isimlerini verdiği 8 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararının da olayın seyri açısından sevindirici gelişme olduğunu belirtti. Tuna, şehit aileleri olarak 26 Kasım 2018 günü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katılacaklarını, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Şehit aileleri olarak devletin yanında olduklarını belirten Tuna, şöyle konuştu:

"11 Mayıs Şehit Aileleri olarak bugüne kadar her zaman dik durduk, sabrettik, hiçbir şehidin kanını yerde bırakmayan devletimizin bu hainlerin inlerine girip, şehitlerimizin kanlarının hesabını soracağı günü bekledik. İşte bugün o gündür. Yusuf Nazik ve diğer vatan hainlerinin hesap verme günüdür. Yusuf Nazik'in sorgusunda söylediği 8 kişinin ve arkasındaki vatan hainlerinin en kısa zamanda yakalanacağı günlerde gelecek. Tüm şehit aileleri adına devletimize, MİT'e askerimize, emniyet mensuplarımıza teşekkür ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur', bedelleri de idamdır."

İDAM İSTİYORUZ

Saldırıda oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci ise, saldırıda eli olan katillerin yakalanarak gerekli cezayı almalarını beklediklerini anlattı. Erdemci, "İdamla yargılanmalarını istiyoruz. Biz devletimizin yanındayız, devletimizde bizim yanımızdadır. Katiller serbest gezmesin, günahımız suçumuz neydi. Gerekli cezayı alsınlar" diye konuştu.

Kızı Ayten Çalım'ı kaybeden Edibe Çalım da, yaralarının hala taze olduğunu belirterek, saldırıda parmağı olanların yaptıklarının karşılığının idam olması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Dernek binasında oturan sehıt yakınları

- Ahmet tuna açıklama

- Medine Erdemci konuşması

- Edibe Çalım konuşması

SÜRE: 3'11" BOYUT: 355 MB

Haber-Kamera:Ferhat Dervişoğlu/REYHANLI,(Hatay),()

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4)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANAN OYUNCU MEHMET USLU'YA, VEFASIZLIK

İSTANBUL'da yakalandığı akciğer kanserine yenik düşen oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Uslu'nun cenaze töreni sanatçı camiasından katılım olmaması dikkat çekti.

Akciğer kanseri tedavisi gören sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Uslu(57), rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'nde geçen pazar günü yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Uslu'nun cenazesi bugün memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi. Nasreddin Hoca Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından da Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Uslu'nun ailesi, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sanat camiasının katılmaması ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze töreninden detay

- Yakınlarından detay

(Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA )

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5)SİVEREK’TE FESTİVAL MARATONU TAMAMLANDI

ŞANLIURFA’nın Siverek Belediyesince organize edilen 'Takoran Kültür ve Doğa Festivali' etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton koşusu tamamlandı. Nissibi Köprüsü'nde başlayan ve 340 sporcunun katıldığı 21 kilometrelik yarı maraton renkli görüntülere sahne oldu. 14 kategoride yapılan maraton koşusunu 180 sporcu tamamlarken, 52 koşucu ise dereceye girdi. Baki Mahallesi'nde tamamlanan maraton koşusunda bitiş noktasına gelen sporcular, mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı. Maraton sonunda bayanlar kategorisinde Fatma Demir birinci, Büşra Nur Koku ikinci, Bahar Atalay ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Saffet Erkatmış birinci, Muhammed Can Ağyürek ikinci, Alper Demir üçüncü oldu. Koşunun sorunsuz olarak tamamlanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, "Festival vesilesiyle güzel şehrimiz Siverek'i tanıtmayı hedefliyoruz ve inanıyorum ki bunu da başardık" dedi.

Dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Görüntü Dökümü

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- Maraton koşusu

- Nissibi köprüsü

- Takoran vadisi ve bitiş çizgisi

- Tekne turu

- Halay çeken vatandaşlar

- Dereceye giren sporcular ödül töreni

- Belediye başkanı Resul Yılmaz’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.2 GB

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6)WİLMA ELLES: TÜRK KADININI OYNAMAK İSTİYORUM

BU yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali için Antalya'ya gelen Alman oyuncu Wilma Elles, hayalinin Türk kadınını canlandırmak olduğunu söyledi.

Alman oyuncu Wilma Elles, ikiz çocukları Milat Aristo Kerem ve Melodi Bita Oleka ile Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak için Antalya'ya geldi. Kariyer hedefleri hakkında bilgi veren Wilma Elles, anne olmanın kariyerine engel olmadığını, aksine pozitif birçok yanını yaşadığını anlattı.

'ÇOCUKLARIM DA BENİMLE BİRLİKTE SET TOZU YUTUYOR'

Milat Aristo Kerem ile Melodi Bita Oleka'nın oyuncu olmasını çok istediğini belirten Elles, "Onlar oyunculuğu seçerse iyi bir anne olduğumu hissedeceğim. Çünkü bir şeyler vermişim diyebileceğim" dedi. Ailesinde farklı meslek dallarında kişiler olduğunu anlatan Elles, "Milat ve Melodi benimle birlikte set set geziyor. Onlar sahne tozuna alışık. Gelecekte ne iş yaparlar şimdiden kestiremiyorum. Fakat oyuncu olmalarını çok isterim" diye konuştu.

Elles, boş zamanlarında çocuklarıyla zaman geçirmeye özen gösterdiğini söyledi. Elles, "İkizlerimle her yaşadığım an benim için çok önemli. Onlara iyi bir anne olmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

'TÜRK KADININI OYNAMAK İSTİYORUM'

Şimdiye kadar Rus, Alman, İngiliz, ABD'li kadını oynadığına değinen Wilma Elles, Türk kadınını oynamak istediğini belirtti. Bu amaçla aksan öğreneceğini kaydeden Wilma Elles, Türkçe bildiğini fakat aksan olarak sorun yaşadığını anlattı. Elles, "Aksanımı düzeltip Türk kadınını canlandırmayı hayal ediyorum. Yapımcı ve yönetmenlere de buradan seslenmiş olayım. Türk kadını oynamak benim için çok önemli" diye konuştu.

Yeni dizi ve sinema projeleri olduğunu, çalışmaların devam ettiğini de vurgulayan Elles, hayranlarıyla beyaz perdede buluşacağı günü iple çektiğini söyledi.

Görüntü dökümü:

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- Wilma Elles ve çocuklarından detay

- Wilma Elles yakın plan detaylar

- Wilma Elles'in çocuklarıyla ilgilenmesi

- Havuz fıskiyesinden detay

- Wilma Elles Röp

- Genel detaylar

4,38 DK///514 MB

Haber: İbrahim LALELİ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,() -