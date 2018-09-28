DHA YURT BÜLTENİ 15

KILIÇDAROĞLU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

Kılıçdaroğlu: Türkiye, açlık sorunu ile yakın bir zamanda karşı karşıya gelebilir (3)

CHP'nin Bolu Abant'ta ki toplantısının ilk gününde yapılan sunumların ardından sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle birlikte saat 16.30'da Abant gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaptı. Kılıçdaroğlu, 8 kilometrelik parkur çevresinde köy ürünleri satan stantları dolaştı. Köylülerle sohbet ederek, satılan ceviz ve fındıkların tadına baktı. Kılıçdaroğlu, atıyla gezi düzenleyen bir vatandaşla da bir süre sohbet etti. Bu sırada ürken at kısa süreli panik yarattı. Göl kenarında yürüyüş yapanlarla da görüşen Kılıçdaroğlu, isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Doğa yürüyüşü

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürümesi

-Stantların gezilmesi

-Atın ürkmesi

-Yürüyüşten detaylar

Süre : (05.00) Boyut: (560 MB)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Gürkay GÜNDOĞAN/BOLU,()

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Evi yanan Kılıçdaroğlu'nun kardeşi konuştu: Yanan evimizde anılarımız vardı

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünde dün çıkan yangında evi yanarak küle dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyündeki evi ve amcası ile kuzenine ait evde dün çıkan yangından büyük hasar gördü. Yangının ardından bugün Ballıca köyüne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli merkezde yaşayan kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu ile bu evde doğduğunu anlatan Ziya Kılıçdaroğlu, doğduğu evde anılarla dolu odaların yanmasından ötürü üzüntüsünü dile getirerek, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık. Bir kasıt olmadan otların tutuşması sonucu evimiz yanmıştır. Üzüntülüyüz" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Metin Güner, yangının çıkmasının ardından köye geldiklerini ifade ederek, "Yangın haberini alır almaz köye geldim. Geldiğim alevler iki evi sarmıştı. Biz kendi imkanlarımızla ilk müdahaleyi yaptık. Dedem Mehmet Karabulut , Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve annemin evi küle döndü. Hepsinin anıları bu evde geçti. Çok üzücü bir durum. Hala alev dinmiyor. Sağolsun Nazimiye Belediyesi ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri gece saatlerine kadar çalıştı" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yanan evlerden görüntü

-Evlerin içerisinden görüntü

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: TUNCELİ, ()-

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5 yaşındaki Havvanur umuda uçtu

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde organ yetmezliği tanısı konulan 5 yaşındaki Havvanur Gün, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun süredir bir tür metabolik hastalık olan 'Glikojen Depo' hastalığı tedavisi gören Havvanur Gün, durumunun kötüleşmesi üzerine, Çocuk Nefroloji ve Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri bulunan Ankara Dr. Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans helikoptere alınan küçük kızın tedavisi Ankara'da devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Havvanur'un sedyede hastane içerisinde görüntüsü

- Hastaneden çıkarılması

- Ambulansa bindirilmesi

- Sedye ile helikoptere taşınması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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'Drone' ile kırmızı ışık denetimi

SİVAS'ta trafik ekipleri, drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Bulvar üzerinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen sürücüler 300 metre sonra trafik ekipleri tarafından durduruldu. Her birine 235'er lira para cezası uygulandı. Denetimler hakkında bilgi veren, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Hakan Kulen, "Kırmızı ışık ihlali yapan araçlara cezai işlem uyguluyoruz. Bu sistem son zamanlarda bir çok ilimizde uygulanmaya başladı. Son 20 dakika içinde 5 aracın kırmızı ışık ihlali yaptığını hep beraber görmüş olduk. Buradaki amaç vatandaşımızı yakalayıp cezalandırmaktan ziyade, bu denetimleri her türlü teknolojiden faydanalanarak yaptığımızı göstermek ve yakalanma algısını artırmaktır. İstiyoruz ki herkes kurallara uysun. Trafik kuralları hayatımızda işlesin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Uygulamadan görüntü

-Dronun kaldırılması ve aldığı görüntüler

-Ekiplerin ihlal yapanlara ceza kesmesi

-Trafik Müdürünün açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()