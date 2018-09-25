DHA YURT BÜLTENİ 15

1)KAYSERİ'DE OTOMOBİL İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı. Kayseri- Sivas karayolunun 55'inci kilometresinde meydana gelen kazada, mevsimlik işçi Ahmet Kargın (23) yönetimindeki 63 E 5593 plakalı otomobil, Gemerek ilçesinden Bünyan ilçesine seyir halindeyken tali yoldan çıktığı öne sürülen 58 RB 601 plakalı Feyzullah Demiral yönetiminde kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan Yılmaz Kargın (18) hayatını kaybetti, sürücü ve Feride (20), Halise (16), Fatma (25) ve İbrahim Kargın (55) ağır yaralandı. Olay yerine gönderilen ambulanslarla yaralıları hastaneye götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz Kargın'ın cansız bedeni ise Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden sıcak görüntü

- Yaralıların ambulanslara konulması

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Olay yerinde sinir krizi geçirenlerden görüntü

- Ölen Yılmaz Kargın fotosu

- Diğer görüntüle

Haber-Kamera:Özer KAYA/SARIOĞLAN/ Kayseri()

DV 1 Dosya 4 dakika 01 saniye /128 MB

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2)TRABZON'DA EMEKLİ ALBAY CİNNETİ: 3 YARALI

TRABZON'da psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen emekli albay Oktay H. (62), cinnet geçirdi, silahla eşi ve 2 çocuğunu yaraladı. Eşinin çığlıkları üzerine eve gelen komşularının etkisiz hale getirdiği Oktay H., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi, İlkadım Sokak'taki Adel Apartman'nın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları nedeniyle cinnet geçiren emekli albay Oktay H. eşi Ayşe H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay H. tabancayla ateş ettiği eşi ile 2 çocuğunu yaraladı. Ayşe H.'nin çığlık sesleri üzerine eve elen komşuları baba ile çocuklarının boğuşurken buldu. Komşuların araya girmesiyle tabancası alınarak etkisiz hale getirilen Oktay H., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Olayda yaralan anne ve 2 çocuğu da ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Apartman önünden görüntüler

Olay yerinden görüntüler

Olayı anlatan komşuların görüntüsü

Yaralılar ambulansa konulması

Detaylar

(Haber- Kamera: Uğur AYDIN/TRABZON,()-

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3)VALİDEN BANKALARA FAİZ TEPKİSİ: ZEMHERİDE VATANDAŞIN BOYNUNA ÖNCE SİZ BİNİYORSUNUZ



ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meclisinde bankaların faizler ve pos cihazı komisyonlarının yükseltmesi şikayet edilen Vali Münir Karaloğlu, bankalara, “Zemheride önce siz biniyorsunuz vatandaşın boynuna. Daha çok mu eskiyor pos cihazınız. Ne oluyor da artırıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

ATSO'nun eylül ayı meclis toplantısına Valisi Münir Karaloğlu konuk konuşmacı olarak katıldı. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Vali Karaloğlu, turizmden tarıma, ekonomik problemlerden ileri teknoloji üretime birçok konuda değerlendirmede bulundu.

Bankaların ekonomik sorunların yaşandığı bu dönemde faizleri yükseltmesi ve ticari kredilerde aylık faiz oranının yüzde 40-45'lere çıkartılması, pos cihazı komisyonlarının artırılması yönünde ATSO meclis üyesi iş insanları, şikayette bulundu. Bankacılık sektörünü temsil eden meclis üyesine bu konuyu soran Vali Karaloğlu, “Bu pos ücretlerine ne diye artırım yapıyoruz arkadaşlar, gerekçesi nedir? Pos komisyonlarında ne diye artış yapıyoruz?" dedi. Sektör temsilcisi meclis üyesinin “Paranın maliyetinin artmış olması tüm banka hizmetlerinde maliyet artışıyla sonuçlanır" karşılığı üzerine Karaloğlu, “Sadece faiz artırmakla yetinmiyorsunuz, yaptığınız bütün hizmetlerin bedellerini de artırıyorsunuz" dedi. Bankacı meclis üyesinin "Doğrudur" demesi üzerine Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

“Arkadaşlar, çok fazla da hırpalamak istemiyorum mecliste bankacıları. Yani temmuzda hepimiz güle oynaya devam ediyoruz, zemheride önce siz biniyorsunuz vatandaşın boynuna. Pos cihazındaki komisyon niye artırılsın? Faizler yükselirken otomatik olarak daha çok mu eskiyor pos cihazınız. Ne oluyor da artırıyorsunuz? Doğru bir şey değil arkadaşlar gerçekten, özellikle pos cihazı komisyonlarının artırılması. Biz elektronik paraya geçmek için daha çok çaba sarf eden bir toplum olarak bunu geriye de itmiş olursunuz. İnsanlar artık kredi kartıyla alışveriş, satmaktan vazgeçecek, insanlar artık tekrar nakit paraya dönecek. Bir sürü tetikleyen farklı unsurlar var. Doğru bir şey değil, bunu yeniden gözden geçirin. Bankacılar çok yuvarlak konuşuyorsunuz. İnşallah bunlara çözüm önereceğiz."

Görüntü Dökümü

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- Toplantı salonundan detay görüntü

- Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

249 MB /// 02.15"

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL ANTALYA()

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4)BURDUR GÖLÜ KENARINA 4 HAVUZ

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Burdur Gölü'yle ilgili neler yapılabileceği konusunu dert edindiklerini ve önemsediklerini söyledi. DSİ'nin göl kenarında 4 havuz yaptığını belirten Uğur, bunlarla göldeki buharlaşmanın nasıl engelleneceğinin inceleneceğini aktardı.

Ak Parti Milletvekili Yasin Uğur, Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık ve partililerle birlikte DSİ'nin Burdur Gölü kenarında yapımını sürdürdüğü havuzların yanında basın açıklaması yaptı. Milletvekili Yasin Uğur, "Bütün dünyada kuraklıkla karşı karşıyayız. Küresel ısınma kaynaklı kuraklık bütün ülkeleri etkilemekte. Dolayısıyla ülkemizde de kuraklıkla ilgili sorunlarımız var. İlimizde de gölümüzde buharlaşmaya sebebiyet veren ve gölümüzü besleyen kaynakların da yetersiz kalmasından dolayı gölün kuruması ve suyunun çekilmesi gibi bir takım problemler ortaya çıkıyor" dedi.

Gölle ilgili neler yapılabileceği konusunu dert edindiklerini ve önemsediklerini vurgulayan Yasin Uğur, göl kenarında 4 havuz yapıldığını anlattı. Uğur, "Gölden alınacak suyla havuzun birinde göldeki buharlaşma oranının tespiti, diğerinde kimyasallar katarak buharlaşmayı ne kadar önleyebiliriz bunun istatistiği, plastik toplar ile buharlaşmayı ne kadar engelleyebiliriz ve güneş panelleriyle ne kadar engellenebilir konularında istatistikler 1 yıl tutulacak ve bununla ilgili nasıl önlem alınabilir değerlendirmesi yapılarak önlem alınmış olacak" diye konuştu.

2002 yılından bu yana Burdur'daki 221 bin dekar arazinin 167 bin dekarının vahşi sulamadan kapalı sistem sulamaya geçtiğini ve kalan 54 bin dekarın da kapalı sistem sulamaya geçmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Uğur, şöyle dedi:

"Sondaj vurularak tarım arazilerinin vahşi sulama ile sulanması yer altı sularının azalmasına sebep oluyor. Gölümüz de yer altı suları ile besleniyor. Kışın yağan yağmur ve karla da besleniyor ama yazın buharlaşma ile birlikte kaybımız oluyor. Yer altındaki sular da vahşi sulama ile çekilince gölümüz beslenemiyor."

İl Başkanı Volkan Mengi de "Biz de kamuoyu oluşturabilmek için 'Burdur Gölü için el ele' kampanyası başlattık. Bütün kurumlar, bütün vatandaşlarımız Burdur Gölü'nün kurumaması için destek versin. Burdur Gölü'müzü sürekli gündemde tutalım. Burdur Gölü'müzü en azından bu seviyeden sonra kurtarma girişiminde hep beraber çalışalım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Drone görüntüleri

- Yasin Uğur'un açıklamaları

- Yapılan çalışmalar

- Volkan Mengi'nin açıklamaları

- Yapılan çalışmalar

- Gölde gün batımı

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()



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