DHA YURT BÜLTENİ-15

1)AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ: 'CUMHUR İTTİFAKI'NIN BÜYÜKŞEHİRLERDE DEVAM ETMESİ LAZIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin "MHP lideri Devlet beyin, Türkiye'nin beka meselesinde duruş sergilemesi, takdire şayan. Kurduğumuz 'cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım" dedi.

Kayseri'de, AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün konferans salonunda yapılan toplantıya AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş İsmail Tamer ile Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Mehmet Özhaseki, ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana girdiği tüm seçimlerde 1'inci parti olduğunu kaydeden Özhaseki, "Biz, Türkiye'nin çimentosuyuz. Biz, deniz kıyısında faaliyet gösterip, diğer illerde ortadan kaybolan bir parti değiliz. Türkiye'nin her yerinde, 7 bölgesinde varız. Bu parti, 17 yıl önce kurulmuş ve ilk seçimde iktidar olmuştur. Genelde ve yerelde vatandaşımız, yetkiyi bize vermiştir. Bu, dünya tarihinde bir ilktir. Bilim adamlarının bunu incelemesi lazım. Bizim başarılı olmamızın nedeni vatandaşlarımızın uyarılarını dikkate almamız ve öz eleştiri yapmamızdır. Vatandaş, bizi, onlar gibi düşündüğümüz için onların içinden çıktığımız için seviyor. Bunların dışında da hizmet ettiğimiz için seviyor. Herkes elini vicdanına koysun. Geçmiş iktidarlarından başarılıyız. Ulaşım, sağlık, enerji ve her alanda önemli işlere imza attık. İktidarımızda 40- 50 yıldır milletin başına bela olan vesayet rejimini ortadan kaldırdık. Ülkenin başında bela olan terör belası yok ettik. Biz, Türkiye'yi bölünmekten kurtardık" diye konuştu.

'DEVLET BEYİN DURUŞ SERGİLEMESİ TAKDİRE ŞAYAN'

Yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Yerel seçimlerde işimiz biraz daha kolay; çünkü biz, gönül ve hizmet belediyeciliği yaptık. İdeolojik belediyecilik yapmadık. Borçlarla aldığımız belediyeleri kalkındırdık. Başka partili belediye başkanlarının yapamadıklarını yaptık. Erciyes gibi Yamula gibi önemli projeleri yaptık. Benzerini yapanlar varsa çıksın, göstersin. 'Bismillah' diye yola çıkana, Allah yardım eder. İşlerimiz bitti mi? Hayır, bitmedi. Belediye başkanlarımız, elinden geleni yapıyor. Eksik olan, eksiklerini giderecek. Başkanlarımız yanında çalıştırdığı çaycısının dahi adını, durumunu bilecek. Seçim sonuçları şimdiden belli. Yine 1'inci parti olacağız. Elimizdeki belediyelerden daha fazlasını alacağız. MHP lideri Devlet Bey'in, Türkiye'nin beka meselesinde duruş sergilemesi takdire şayan. Kurduğumuz 'cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım. Kulaklarımıza bir şeyler geliyor. Bazı ilçeleri PKK'nın uzantısı partiye verip, Büyükşehir'de destek isteyenler var. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

2)MİLYONLARLA KAYIPLARA KARIŞAN BANKA MÜDÜRÜNÜN KARDEŞİ TUTUKLANDI



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müdürlüğünü yaptığı banka şubesi ile döviz büroları ve iş insanlarından topladığı 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon euro ve 1,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı belirlenen A.İ.'nin İstanbul'da yakalanan kardeşi H.İ. (34) Alanya'ya getirildi. H.İ., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'daki banka şubesinin müdürü A.İ.'nin, ucuz döviz alma bahanesiyle döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para alarak, ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk belirlemelere göre, 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon euro ve 1,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı tespit edilen A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. A.İ.'nin, olay gecesi Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldığı; ancak uçağa binmediği iddia edildi. Aynı uçakla İstanbul'a giden kardeşi H.İ., polis tarafından gözaltına alındı. Alanya'ya getirilen H.İ., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. H.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan A.İ.'nin, topladığı paraların yanı sıra çok sayıda kişinin de dolandırıcılık iddiasıyla başvuruda bulunduğu ileri sürüldü. Polisin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü A.İ.'nin yurt dışına çıktığı tahmin ediliyor.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () -

3)SÜSLÜ KADINLAR PEDALA BASTI

DÜZCE'de, kadınlar 'Süslü Kadınlar Bisiklet' turu kapsamında en güzel kıyafetlerini giyip, süsledikleri bisikletleri ile tur attı. Kadınlar hem egzoz kokusundan uzak bir şehir, hem de trafikte gönül rahatlığı ile gezmek istediklerini söyledi.

Düzceli yaklaşık 60 kadın 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' kapsamında bir araya geldi. Anıtpark'ta toplanan kadınlar en güzel kıyafetlerini giyerek, parfümlerini sıktı ve makyajlarını yaparak yine süsledikleri bisikletleri ile şehir merkezinde tur attı. Bazı kadınlar ise çocukları ile gelerek etkinliğe ayrı bir renk kattı. Bisiklete binen kadınlar, amaçlarının egzoz kokusundan ve tacizden uzak bir şehirde yaşamak olduğunu anlatarak "Bizler çocuklarımızla egzoz kokusundan, motor sesinden uzak bir şehirde yaşamak istiyoruz. Bisiklet özellikle Düzce'de önemli bir ulaşım kaynağı. Ancak otomobil sayısı daha çok. Ayrıca gönül rahatlığı ile bisiklete binmek istiyoruz. Kadın olunca biraz daha zor oluyor. Özellikle ışıklarda, yaya geçitlerinde durunca sözlü tacizler ardı ardına geliyor. Bunlara da dikkat çekmek için bu tura katıldık." dedi.

4)AFYONKARAHİSAR'DA SÜSLÜ KADINLAR PEDAL ÇEVİRDİ

AFYONKARAHİSAR'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında kadınlar pedal çevirdi. Etkinlikte kadınlara eşleri ve çocukları da eşlik etti.

Afyonkarahisar'da farkındalık yaratmak amacıyla bir grup kadın, şehir içinde daha rahat hareket edebilmek için bisiklet turu düzenledi. Anıtpark önünden başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', Kurtuluş Caddesi, Yeşilyol, Gazlıgöl Caddesi ve Akarçay'da sona erdi. Yaklaşık 3 kilometrelik yolu pedal çevirerek dolaşan kadınlara eşleri ve çocukları da eşlik etti. Bisiklet turu boyunca trafik polisleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.Bisikletlerine binerek şehir turu atan yaklaşık 150 kadın, normal hayatlarında da istedikleri kıyafetlerle bisiklete binebileceklerini gösterdi. Çiçeklerden oluşan taçlar yaparak renkli görüntüler oluşturan kadınlar son durak olan Akarçay'da da kısa bir tur attı.

Katılımcılardan Gamze Fatma Kılıç, etkinliğin önemli olduğunu söyledi. Kadınların aktif hayatın içerisinde yer alması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Motorlu taşıtlardan uzak, daha sağlıklı bir hayat için bisiklete binmek gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Bu nedenle de bu etkinliğe katılım sağladık. Kadınların normal hayatlarında bile süslü halleriyle spor yapabileceğini ve günlük hayatlarına sporu dahil etmekti amacımız. Bu yüzden de etkinliğimizin adı 'süslü kadınlar' dedik. Gayet güzeldi. Polisin ve valiliğin desteği yadsınamaz. Trafik konusunda bizi rahatlattılar. Çok eğlenceli ve keyifli bir etkinlikte inşallah farkındalık yaratmışızdır" dedi.

'BİSİKLET SÜREN KADINLARA ÖNCELİK TANINMALI'

Arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılan Melahat İpek Yılmaz Göktürk, organizasyonun çok güzel olduğunu ifade etti. Göktürk, "2013 yılından itibaren her yıl olan bir organizasyon. Bu yıl da Afyonkarahisar'da oldu. İnşallah her zaman devamı gelir. Artık bisiklete daha çok önem verilmelidir. Bisiklet süren kadınlara da öncelik verilmeli" diye konuştu.

'ANNEME DESTEK İÇİN GELDİM'

Annesine destek için tura katıldığını söyleyen Can Berk Filiz (14), etkinliğin her zaman yapılması gerektiğini dile getirdi. Filiz, "Annemle birlikte geldim. Ama daha çok annemden ileride gittim. Kendi bisikletime bindim" dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK OLUŞTURULDU'

Afyonkarahisar'da bu tür etkinliklere yer verilmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Şule Akan, şöyle dedi:

"Hepimiz gerek spor gerek sağlık açısından bisiklete binmeyi önemsiyoruz. Sloganlarımızda da 'egzoz yerine çiçek kokusu' diyoruz. Bu açıdan da önemliydi. Tabii ki kadınların rahatça caddelerde bisiklet kullanmaları acısından çok güzel bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum. Muhteşem bir katılım oldu."

