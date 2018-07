DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kaza kurşunuyla yaralanan uzman çavuş şehit oldu



HAKKARİ'de görev yaparken kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hakkari'de geçen 12 Haziran'da kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı, ilk müdahalesinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ahmet İmalı, tüm müdahalelere rağmen bugün şehit oldu. Acı haberi yakınlarını yasa boğan, evli olduğu belirtilen şehidin cenazesi, yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Haber: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ

Akçakoca renkli Kabotaj Bayramı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Kabotaj Bayramı eğlenceli yarışmalarla kutlandı. Ördeğin peşinden yüzenlerin, yağlı direkten bayrağı almaya çalışanların mücadelesi ilgiyle izlendi.

Akçakoca'da, Kabotoj Bayramı her yıl olduğu gibi renkli yarışmalara ev sahipliği yaptı. Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen yarışmaları vatandaşlar ilgiyle izledi. Ördek yakalama yarışmalarında denize bırakılan ördeği yakalamaya çalışanlar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Erdal Kaya ördeği yakalarken, denizde büyük mutluluk yaşadı. Kürek çekme yarışmaları büyük mücadeleye sahne olurken birinci olan 'Ayazlı' isimli takım tekneyi kaldırarak sevinç gösterisinde bulundu. En renkli yarışma ise yağlı direkten bayrak alma oldu. Yağlı direğe çıkanlar dengelerini kaybederek denize düştü. Hakan Ataş üçüncü denemesinde bayrağı aldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller ve kupa verildi.

Haber-Kamera: AKÇAKOCA(Düzce)

Dilovası'nda kötü koku isyan ettirdi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 1 haftadır devam eden kötü koku iki mahallenin halkını isyan ettirdi. Tesisin önüne gelen vatandaşlar kokunun bir an önce kesilmesini istedi.

Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan bir biyolojik arıtma tesisinden yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çok fabrikanın atıklarının arıtıldığı tesisten, iddiaya göre bir ilaç firmasından gelen atıkların arıtılması sırasında kapasite aşımı yapıldığı için kötü koku yayılmaya başladı. Pazartesi gününden beri devam eden kokudan bıkan Diliskelesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, çareyi arıtma tesisinin önünde eylem yapmakta buldu. Vatandaşların arıtma tesisinin önüne gelmesi üzerine tesise polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da arıtma tesisine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tesis önüne gelerek eylem yapan vatandaşlardan Ergün Karadaş, "Dilovası halkı zaten bugüne kadar yeterli çevre kirliliğine sahip bir yerdi, bugün itibariyle artık bir de kokusu var Dilovası'nın. Yetkililer gelsinler şu mahallede birkaç dakika otursunlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlayacaklar. Bu fevri bir olay değil, 2 yıla yakın bir zamandan beri burada bu koku var. Artık vatandaşlar dayanamıyor bu kokuya, yazık bu insanlara. Dilovası'nın bu derdi artık bitsin lütfen." dedi.

Biyolojik arıtma tesisine gelerek yetkililerden bilgi alan ve vatandaşlara konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Fabrikadaki deşarj sisteminin şu an durduğu sabaha kadar bu kokunun yavaşlayacağı iddia ediliyor. Biz bu konunun takipçisi olacağız, sabaha kadar bu koku durmazsa tekrar daha büyük bir kalabalık olarak buraya geleceğimizi yetkililere söyledik. Bu konu bir takım prosedürler, yazışmalarla değil, bir doktor olarak aynı zamanda yani buradaki bebekler, çocuklar, hastalar bunları bekleyecek halleri yok. İnsanlar hasta oluyor burada ve evlerinin içine giremiyorlar. Bu böyle olmaz dedik. Yarın sabaha kadar koku azalacak, çünkü deşarj sistemiyle ilgili teknik bilgiler aldık ama biz de, sizlerle beraber bu konunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ise, şöyle konuştu:

"Arıtma tesisine firmalardan gelen fazla deşarjın, arıtma tesisinde kapasitesinin aşması sonucu bir koku oluşmuş, hangi firmadan kaynaklandığı konusunda geçtiğimiz hafta araştırma yaptık, çeşitli tespitleri olmuş. Bu tespitler bakanlığa gönderildi, bakanlık gerekli işlemleri yapıyor. Valilik de bu konuda tespit edilen firmaların deşarjının önlenmesi için gerekli yasal işlemleri başlattı. Biz umuyoruz ki yarın öğlene kadar koku kalmayacak. Firma yetkilileriyle de görüşülüyor. Firma yetkililerinin de bu konuda daha özenli davranması istenildi. Firmanın zaten şu an itibariyle deşarjı yok, bize teknik anlamda söylenen mevcut kirliliğin yarın sabaha kadar azalacağı ve düzeleceği anlamında. Yani şu an için bir deşarj işlemi yok."

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / Alişan KOYUNCU /DİLOVASI(Kocaeli)

Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)

OĞULLARI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İzmir'in Kınık ilçesinde, Rıfat D. ve Elif D.'nin evlerinde ölü bulunması olayıyla ilgil olrak gözlatına alınan oğulları Şahin D.'nin, jandarmadaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şahin D.'nin, alkol alması nedeniyle anne ve babasıyla sürekli olarak tartıştığını belirttiği ifadesinde, "Cumartesi gecesi ilk olarak annemin yattığı odaya gittim ve sopayla vurmaya başladım. Daha sonra babamın yattığı odaya girip ona da aynı şekilde sopayla vurdum. Sabah saat 10.30'da, aynı mahallede oturduğum arkadaşım Mustafa A.'yı aradım ve kendisinden traktörün arkasına takılan portatif römork istedim. Cesetleri römork ile bir yere gömecektim ya da dereye atacaktım ancak Soma'da yaşayan yengem Burcu D., annem ve babamı komşumuz aracılığıyla arayınca paniğe kapıldım. Muhtarı arayıp eve hırsız girmiş diyerek haber verdim" dediği öğrenildi.

Yaşlı çiftin cenazeleri, Cumalı Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazıyla, Cumalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK(İzmir)

Kabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne oldu

TEKİRDAĞ'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92'nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Feribotla düzenlenen tura vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, feribota eşlik eden iki adet botla denize açılan roman müzisyenler, vatandaşlara canlı müzik ziyafeti sundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92'inci yılı, kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kabotaj bayramının Pazar gününe denk gelmesi ile kalabalık katılım oldu. Valilik önündeki çelenk sunumunun ardından, kiralan bir feribotla deniz açılan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği feribot ile deniz turu, Marmara Adası açıklarına kadar sürdü. Buradan geri dönüş alan Feribotun yanına yanaşan iki adet bottaki Roman müzisyenler, Klarnet ve davul ile deniz ortasında yaptıkları canlı müziklere eşlik eden vatandaşlar, danslar etti.

Deniz turunun ardından limanda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi. Limanda dağıtılan balık ekmeği almak için vatandaşlar izdihama neden oldu. Yelken kulüpte yarışmalarda derece alan ise küçük yelkencilere ödülleri verildi. Buradaki törene katılan Tekirdağ valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, yarışmacılara ödüllerini verdi. Daha sonra protokolün bulunduğu noktanın önünden yüzlerce balıkçı teknesi tören geçişi yaparak kıyıdakileri selamladılar.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ

Aylık 5 bin TL gelir vaat ettiği kadınlara fuhuş yaptırdığı iddiası



İSTANBUL’dan aylık 5 bin TL gelir vaadiyle Bolu'ya getirdiği 2’si Özbek 1’i Türk 3 kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.(45) yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.B. isimli kişinin fuhşa aracılık ettiğini tespit etti. M.B.’yi takibe alan ekipler, şüphelinin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen kişilere, Karaçayır Mahallesi’ndeki bir sokağı buluşma noktası olarak gösterdiğini belirledi. Sokakta bekleyen polis, M.B.’yi yanında bulunan G.B.(33), Özbek uyruklu G.Y. (31) ve J.K. (35) isimli kadınlar ile pazarlık için gelen 2 kişiyle birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişiden müşteri olan 2 erkek 220 TL idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınlar ise bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığı yönünde sağlık raporu alınması için hastaneye götürüldü. Yabancı uyruklu 2 kadının sınır dışı işlemleri de başlatıldı. Gözaltındaki işlemleri süren M.B.'nin kadınları aylık 5 bin TL gelir vaadiyle İstanbul'dan Bolu'ya getirdiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU

