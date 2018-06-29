DHA YURT BÜLTENİ-14

1)KADINLAR, CİNAYETE KURBAN GİDEN AYŞE İÇİN ADALET İSTEDİ

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde geçen yıl Aralık ayında Ayşe Öztürk'ün (19) sokak ortasında tabanca ile başına bir el ateş edilerek öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan katil zanlısı Alpaslan İşcan (25) ve babası Hamza İşcan (52), bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Adliye önünde toplanan bir grup kadın, katil zanlısı ile babasına indirimsiz ceza verilmemesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Muratlı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, geçen yıl Aralık ayında Kazımdirik Mahallesi'nde oturduğu evinden işyerine gitmek için çıktığı sokakta yanına gelen aynı fabrikadan arkadaşı Alparslan İşcan tarafından başına tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldü. Alparslan İşcan, daha sonra babası Hamza İşcan ile birlikte kaçtı. Alparslan ve babası Hamza İşcan polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Alparslan İşcan ve babası Hamza İşcan, bugün ilk kez Tekirdağ Adliyesi'ne getirilerek, hakim karşısına çıktı. Adliye önünde toplanan bir grup kadın, katil zanlısı ile babasına indirimsiz ceza verilmemesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Mine Engin Tekay, bugün 19 yaşında katledilen Ayşe Öztürk'e adalet istemek için toplandıklarını söyledi.

Mine Engin Tekay, katillerin en ağır bir şekilde cezalandırılmasını, iyi hal indirimi uygulanmamasını talep ettiklerini kaydetti.

Bu tür cinayetlerin en ağır cezaların verilmesi gerektiğini ifade eden Tekay, "Kadın katillerinin cesaretlendirildiği değil, en ağır şekilde cezalandırıldığı bir hukuk düzeni istiyoruz. Kadın düşmanı politikaların, kadın bedeni üzerinden yürütülen söylemlerin, bireysel silahlanmanın sonlandırılmasını istiyoruz. Kadın cinayetleriyle, cinsel şiddetle, çocuk istismarıyla, kadın ve çocuğa yönelik her türlü hak ihlaliyle savaşacak bir kadın bakanlığı kurulması talebimizi yineliyoruz" dedi. Grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Mahkeme ise Alparslan İşcan ve babası Hamza İşcan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Görüntü Dökümü

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-Öldürülen Ayşenin annesi ve ağlaması

-Adliye önünde toplanan kadınlar

-Kadınların elinde Ayşenin posterleri

-Kadınların Ayşe için slogan atmaları

-Basın Açıklaması

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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25 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı (EK

2)VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şüphelilerin aynı tarihlerde sabit ve ankesörlü telefonlar üzerinden aynı tarihlerde ve ardışık olarak arama yaptıklarının belirlendiği vurgulanarak şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü güdümünde Mahrem Askeri Yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi mahrem imamlar tarafından tekli ve çoklu olarak sabit(büfe) ankesörlü telefonlar üzerinden aynı tarihlerde ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 82 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Gaziantep merkezli 25 ilde başlatılan operasyon kapsamında; toplam 49 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik adli tahkikata başlanmıştır."

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin operasyona gidişi

- Evlerde polislerin arama yapması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -)

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3)YILANIN ÇIKMASI İÇİN SON ÇARE SÜT BIRAKILDI

BOLU'da, bir otomobilin alt kısmına giren yılanı çıkarmak için itfaiyeciler ve vatandaşlar seferber oldu. Yılanı çıkarmak için 3 saat boyunca her türlü yol denendi, ancak başarılı olunamadı. Yılanın çıkması için son çare süt bırakılırken, sürücü sandalyeye oturup yılanın çıkmasını bekledi.

Bolu'da bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışan Hakkı Kol, Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu kenarındaki bir tarlanın yanına otomobilini park etti. Hakkı Kol, otomobilinin alt kısmına bir yılanın girdiğini gördü. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yılanı bulamadı. Yılanın görülmesi halinde yeniden çağrılmalarını isteyen ekipler, itfaiye istasyonuna geri döndü. Hakkı Kol, aracını hareket ettirip ani fren yaparak yılanın düşmesini sağlamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Daha sonra aracın altına süt konulup yılanın çıkması beklendi. Yılan yine çıkmadı. Bu sırada vatandaşlar yılanı gördü. Yılan sopayla çıkarılmaya çalışıldı, ancak yine başarılı olunamadı. Tekrar çağrılan itfaiye ekipleri de yılanı çıkaramadı. Yaklaşık 3 saatlik uğraşlar sorunsuz kalınca, Hakkı Kol yılan korkusundan aracına binemedi. Park ettiği aracının altına yılanın çıkması için süt bırakan Hakkı Kol, bir sandalyeye oturarak bekledi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin çalışmaları

-Ani fren yapılarak yılanın düşürülmeye çalışması

-Süt koyulması

-Vatandaşlar ve gazetecilerin çalışmaları

-Yılanın görüntülenmesi

-Detaylar

Süre: 03.18-Boyut: 371 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()



