DHA YURT BÜLTENİ-14

1)BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

KAHRAMANMARAŞ kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan'ın (25) şehit olduğu haberi, memleketi Bursa'daki ailesine ulaştı. Bekâr olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde bu sabah saat 11.00 sıralarından, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan şehit oldu. Uzman Çavuş Özkan'ın şehit olduğu haberi Bursa'nın Büyükorhan ilçesi kırsal Gedikler Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma ve babası Halil Özkan'a verildi. 4 erkek kardeşi bulunan şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş İsa Özkan'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Bursa merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Garnizon Şehitliği'nde askeri törenle toprağa verileceği bildirildi.

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), ()-

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2)KAYIP YASİN'İN BABASI: NE GEREKİYORSA YAPILSIN

KONYA'nın Akören ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan Yasin Şahin'den (8), 815 gündür haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, İçişleri Bakanlığı'nca arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personelin görevlendirilmesine çok sevindiğini belirterek, "Ne gerekiyorsa yapsınlar" dedi. Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız sürdürüldü. Çalışmalar kapsamında evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri arama ekipleri tarafından kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. Aramalarda, Yasin Şahin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı. 20 KİŞİLİK EKİP GÖREVLENDİRİLDİ İçişleri Bakanlığı'ndan yurt genelindeki kayıp çocuklarla ilgili bugün açıklama yapıldı. Açıklamada, Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile Konya'da kaybolan Yasin Şahin'in bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personelin görevlendirildiği, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

'NEREDEYSE 2,5 YIL OLDU' Kayıp Yasin'in babası Yavuz Şahin, bakanlık tarafından yapılan açıklamaya çok sevindiğini belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Neredeyse 2,5 yıl oldu. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Televizyonda kaybolan çocukları gördükçe her seferinde ölüyorum. Artık televizyon izleyemez oldum" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Aramalar (Arşiv)

- Helikopterli arama çalışmaları (Arşiv)

- Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları (Arşiv)

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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3)KENDİSİNDEN AYRILMAK İSTEDİĞİ KADINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

EDİRNE'de Vedat Dişbudak (53), bir süredir birlikte yaşadığı ve kendisinden ayrılmak istediği sevgilisi Refiye Atan'ı (50) tabancayla öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihar etti. Dişbudak'ın bir ay öncede yine ayrılmak isteyen Atan'ı bıçakla yaradığı ve birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi. Barutluk Mahallesi Cami Hatip sokak üzerinde tek katlı evde oturan Vedat Dişbudak, bir süredir birlikte yaşadığı Refiye Atan'ın kendisinden ayrılmak istemesi üzerine tartıştı. İkili arasında çıkan kavga sırasında Vedat Dişbudak, tabanca ile Refiye Atan'ı vurarak ağır yaraladı. Daha sonra ise tabancayı başına dayayıp intihar etti. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri Vedat Dişbudak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kadın ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Vedat Dişbudak'ın cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 AY ÖNCE DE BIÇAKLA YARALAMIŞ

Vedat Dişbudak'ın 1 ay önce yine kendisinden ayrılmak isteyen Refiye Atan'ı bıçakla yaraladığı ve daha sonra yeniden aynı evde yaşamaya devam ettikleri belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın yaşandığı ev

-Polis ekipleri

-Toplanan kalabalık

-Dişbudak'ın cesedinin çıkarılması

-Genel görüntüler

-Refiye ve Vedat'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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4)SURİYELİLERİN ERDOĞAN SEVGİSİ VE SEÇİM KUTLAMASI

KAYSERİ’de 24 Haziran seçim sonuçlarına sevinen Suriyeliler dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan Suriyeliler, Cumhuriyet Meydanı’da davul-zurna eşliğinde eğlendi.

24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kayseri’de Cumhuriyet Meydan’ında coşku vardı. Cumhur ittifakını destekleyen vatandaşlar, seçim sonuçlarının netleşmeye başlaması ile birlikte seçim gecesi geç saatlere kadar eğlendi. O gece kalabalık arasında yer alan ve ellerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı “Hedef 2023 yazanö Türk bayrakları da olan Suriyeliler dikkat çekti. Tekbir getiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan Suriyeliler, davul-zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutladı.

Görüntü dökümü:

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-Suriyelilerin seçim kutlamalarından görüntüler

-Halay çekmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganları

-Detaylar

Haber:Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

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