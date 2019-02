DHA YURT BÜLTENİ -14

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Han tedaviye alındığı hastanede bugün kurtarılamayarak, şehit oldu.

Evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Han'ın memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan yakınları, acı haberle gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Han'ın cenazesini, yarın Zile'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Fatih YILMAZ / TOKAT

Mardin'de kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

MARDİN'de husumetli olduğu aile ile kırmızı ışıkta karşılaşan 2 kişi, ailenin aracına silahlı saldırıda bulundu. Araçtaki Ömer Sincar (35) hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Kaçmaya çalışan saldırganlardan biri kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu yaralanarak yakalandı.



Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Aktaş ailesinden 2 kişi husumetli olduğu Sincar ailesi ile karşılaştı. Sincar ailesi fertlerinin hafif ticari araç içinde kırmızı ışıkta beklediğini gören 2 kişi, yanlarında bulunan silahla araca ateş açtı. Saldırıda araçta bulunan Ömer Sincar hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine yakın olan polis, silah seslerini duyunca bölgeye geldi. Ekipler saldırganların kaçtığını görünce kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında saldırganlardan biri polis tarafından vurularak yaralandı. Yakalanan yaralı saldırgan ve Sincar ailesindeki 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

Erdoğan: Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi miting yaptığı Muğla'da Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Birlik beraberlik başka bir şey. Cumhur İttifakı'nı milletimiz istediği sürece devam ettireceğiz diyoruz. Ben ne diyorum? 'Pazara kadar değil mezara kadar devam' diyorum. Fakat onlar ne tür pazarlıklarla bir araya geldiklerini söylemiyor. Kandil destekliyor. Teröristler destekliyor. Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışması için Muğla'ya gitti. Havayoluyla Dalaman Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle geçtiği Muğla'da ilk olarak Cuma Namazı'nı kılmak üzere miting alanı yakınındaki Orhaniye Cami'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazdan sonra da kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı. Vatandaşların çağrısı üzerine yanlarında giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla selamlaştı, sohbet etti, sonra Kışla Parkı'ndaki Gençlik Merkezi önünde yapacağı miting için yola çıktı. Bu arada geniş güvenlik önlemleri alınan ve vatandaşların doldurduğu miting alanın çevresine, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kentteki adayların fotoğrafının bulunduğu afiş asıldı. Ayrıca üzerinde 'Durmadık devam, Hoş geldin ey koca yürekli adam. Muğla'dan sana kocaman selam', 'Ak kadınlar yanında, güvenle bak yarına', 'Kader gayrete aşıktır. Muğla ak belediye yakışır' yazılı afişler de asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete kısa konuşma yaptı.

'MUĞLA'YA CUMHUR İTTİFAKI YAKIŞIR'

Konuşmalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkın adamı hakkın aşığı, milyonlarını umut ışığı", "Yaşaman bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim" anonsuyla kürsüye çıktı. Alanı dolduran vatandaşların Türk bayrağı ve Ak Parti bayraklarını sallayıp karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "Güzelliklere kervan olurmuş, yine başı çeker Muğla. Toprağına bahar gelmiş burcu burcu kokar Muğla. Seni yürekten selamlıyorum Muğla" sözleriyle konuşmasına başladı. "Bugün bir araya geldiğimiz bu meydanda kardeşlik var. Coğrafyamızın tüm renkleri var, bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Bu meydanda terör örgütlerine ve darbecilere karşı cesaretle mücadele eden gazilerimizin cesareti var. Bu meydanda bir gül bahçesine girercesine toprağa giren şehitlerimizin gölgesi var" diyen Erdoğan, "Bunun için diyoruz ki, Muğla'ya eser yatırım hizmet yakışır. Ak Parti belediyeciliği yakışır. Muğla'ya Cumhur İttifakı yakışır. 31 Mart'ta CHP'nin hizmet bilmez, icraat yapmaz belediyeciliğine değil, hizmet siyasetine var mıyız? Büyükşehir ve ilçelerinde memleket işi gönül işi diyerek yanımızda olmaya var mısınız? Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.

'BEN KIRAATHANE DİYORUM CHP KUMARHANE DİYOR'

"Allah aşkına yıllar yılı bu Muğla'yı CHP zihniyeti yönetti mi? Ne yaptılar?" sözleriyle CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başımızı iki elimizin arasına alalım. Ya ne olur benim milletim bu CHP'ye, dersini şu sandıkta bir versin ya. Ya Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada hiçbir alt yapı yok. Hangi ilçeye bakarsan hiçbir alt yapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz ya. Benim size Ak Parti'de biraz sonra anlatacağım neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız. 17 yıldırı Türkiye'de sadece hizmet yaptık, eser ortaya koyduk. Muğla'ya bu günü kadar 20 katrilyon turasında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 79 derslik kazandırdık yüksek öğretim öğrencileri için 3 bin 700 kapasiteli yurt binaları açtık. 4 bin kişi kapasiteli üç adet yurt binası daha açıyoruz. Spor salonları Muğla'ya, Fethiye'ye, Milas'a gençlik merkezi yaptık. Muğla'ya yeni bir stad yapma mevcut stadın yerine millet bahçesi yapma çalışmalarımız sürüyor ama yetmez millet bahçesinin bir köşesine de bin metrekarelik bir millet kıraathanesi yaptıracağız. CHP'liler ben kıraathane diyorum onlar ne anlıyor kumarhane diyor. Dervişin zikri ne ise fikri odur derler. Bunların aklı fikri kumarda. Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay simit kek pasta bunlar olacak. Her tür hizmet olacak."

Bu sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlardan birisinin ağlaması üzerine, "Ağlama be. Ağlıyorsun beni de ağlatacaksın" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 bin 370 konut projesini hayata geçirdiklerini, imar barışıyla 321 bin Muğlalının sorununu çözdüklerini anlattı.

MUĞLA TÜRKÜSÜNDEN DİZELER OKUDU

"Bakalım hatırlayacak mısınız" diyerek Muğla türküsünden 'Köyceğiz'in yolları kaldır Ayşem bizim için yapılmış şu Muğla'nın yolları' dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:

"Şu Muğla türküsündeki gibi sizin için yollar yaptık. Bölünmüş yol uzunluğu, 90 kilometre yol yapmışlardı. Biz 16 senede bunun üzerini 450 kilometreye çıkardık bu uzunluğu. Muğla susuzluktan kavrulmaya başladı hemen el attık DSİ aracılığıyla Muğla'nın 2050 yılına kadar olan ihtiyacını karşılayacak içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz. İnşaa ettiğimiz sulamayla 86 bin dekar sulama arazisini sulamaya açtık. 139 bin dekar araziyi daha suyla buluşturacağız. Bunlar lafa gelince çevreciliği, yeşili dillerinden düşürmezler. Halbuki bugüne kadar bir dikili ağaçları olmamıştır. Ağaçlandırmadan, bio çeşitliliğin korunmasına kadara pek çok konuda dünyada örnek gösteriliyoruz. Sağ olsun eşim sıfır atık projesiyle yoğun bir çalışma başlattı. Tüm devlet kurumlarında sıfır atık projesini genişlettik, genişletiyoruz. Çiftçimize ne kadar destek verdik biliyor musunuz? Bay Kemal diyor ki 'çiftli bitti, ellerinden arazileri alındı. Akşam yalan sabah iftira. Resmi rakamı söylüyorum 1.3 katrilyon tarımsal destek verdik. Şehrimizde bir teknopark bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. Ben İstanbul'u hava kirliliğiyle aldım, çöp dağlarıyla aldım, patlayan Ümraniye çöplüğü kimdi belediye başkanı? Büyükşehirde CHP, ilçede yine CHP. 39 kardeşimiz orada öldü. Ben cezaevine giderken İstanbul'da doğal giren ev sayısı 1 milyon 250 bindi. Şimdi 6.5 milyona ulaştı. Yav biz böyle çalışıyoruz ya."

'TÜRKİYEDE İKİ İTTİFAK VAR'

Türkiye'de iki ittifak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir tarafta cumhur ittifakı var. Diğer tarafta zillet, illet ittifakı var. Milletimiz bu ikisinden birine karar vereceğiz. Belediye başkanlığı seçimi bu işin bir tarafı. Zillet ittifakı yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında duramıyorlar. Parti amblemlerini saklıyorlar. Bunlar herkesi kör, alemi sersem sanıyor. CHP ve diğerleri. Sizin ittifakınız gün gibi ortada. Biz sizi sesinizden tanırız sesinizden. HDP'nin nerelerde kimi desteklediğini biz de biliyoruz. Kendileri zaten açıkça söylüyor. 'Ak Parti ve MHP'ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz' diyorlar" dedi.

'BAY KEMAL FETÖ'CÜLERİN KORUMASI ALTINDA TANKLARIN ARASINDA BAKIRKÖY BELEDİYESİNE GİTMİŞ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Marmaris'ten ayrılışını anlatırken "15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim. Tabii haber gelince eşim, damadım, kızım, torunlarım buradan hareket ettik. Son ana kadar pilota nereye ineceğimizi söylemedim. Çok enteresan. Saat 01.15'te oraya indikten sonra öğrendik yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse 23.15'te de Bay Kemal oraya gelmiş. Bay Kemal FETÖ'cülerin koruması altında tankların arasında Bakırköy Belediyesine gitmiş. Utanmadan diyor ki 'benim haberim olsaydı bende orada beklerdim'. Sende o yürek var mı yav. Olmazsın olmazsın. Sen ürkeksin, sen korkaksın, sende o yürek yok. Bak bu kadar seçime girdi. Her seçimi kaybediyor değil mi? Adam koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasetçi bu kadar mağlubiyetten sonra orada kalmaz" dedi.

'HUSUMET BESLEYENLER BU İTTİFAKIN YANINDA SAF TUTUYOR'

Cumhur İttifakı'nın kuruluşunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'dan sonra meydanlarda kurduk. 7 Ağustos Yenikapı Buluşması Cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylemedi. Artık cuma akşamı tahammül edemedi haber geldi. Yenikapı ruhunu sonra reddetti. Bu iş ruh meselesi. Birlik beraberlik başka bir şey. Cumhur İttifakı'nı milletimiz istediği sürece devam ettireceğiz diyoruz. Ama ben ne diyorum 'pazara kadar değil mezara kadar devam' diyorum. Fakat onlar ne tür pazarlıklarla bir arayla geldiklerini söylemiyor. Kandil destekliyor. Teröristler destekliyor. Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik. Zillet ittifakının içerisinde 12 Eylül'ün celladı olan babasını yere göğe sığdıramayanlar da var. Bölücü terör destekleyenler de var. Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tümü geleceğini zillet ittifakının başarısına bağladığını ortaya koydu. Ülkemizin başına çorap örmek için yıllardır başarılı olamayan içerdeki dışardakiler tüm umudu 31 Mart'ta bağlamış durumdalar. Milletimiz tüm bunları görüyor. Onun için 31 Mart'ta cumhur ittifakının rekor oyla sandıktan çıkacağını görüyorum. Bu millet önündeki tuzakları, arka dönen dolapları, sinsi tuzakları bir kez daha bozacaktır. Kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz."

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK / İZMİR

Mısır'daki idamlara Diyarbakır'dan tepki

Mustazaflar Derneği Diyarbakır Şubesi üyeleri cuma namazı çıkışında, Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu tutuldukları iddiasıyla 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu iddiasıyla idam edilen 9 kişi için Mustazaflar Derneği Diyarbakır Şubesi üyeleri protestoda bulundu. Sur ilçesinde Ulu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası toplanan grup, idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılarak, Türkçe ve Kürtçe, Mısır yönetimi aleyhine slogan attı.

Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şube yöneticisi Muzaffer Beber, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cemal Abdülnasır, Enver Sedat, Hüsnü Mübarek gibi çağın Mısır firavunlarının ardından yine bir darbeye iktidarı işgal eden Sisi, tıpkı selefleri gibi acımasızca İslam'ın bugünü ve yarınını hedef alarak Müslümanları katlediyor. Siyonizmin ve emperyalist ABD'nin üst akıl olarak yönlendirdiği İslam coğrafyasındaki kukla rejimlerin her gün yeni bir cinayet, yeni bir katliamla küresel küfrün siyasi ve ekonomik işgaline karşı direnen İslam gençliğini hedef alması tepkisiz kalınacak bir hadise değildir. Bu vahşete en yüksek perdeden tepki göstermek tüm Müslümanların itikadı mesuliyeti, aslı vazifesidir."

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

- Giyabi cenaze namazı kılınması

- Muzaffer Beder'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 420 MB

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR

Bakan Koca'dan 'H3N2 virüsü' açıklaması: Bizim için risk oluşturmuyor (2)

'HASTALARI ZİYARET ETTİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mersin'de, Vali Ali İhsan Su, Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve kalabalık bir heyetle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Koca, yatarak tedavi gören hastalara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vatandaşlarla da sohbet eden Koca, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı.

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN

Hayvan hırsızlığından aranırken, kasapta yakalandı

ISPARTA'da 2009 yılında 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.(46), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kasapta çalışırken yakalandı.

Olay, 2009 yılında Isparta'da meydana geldi. M.D. farklı 9 yerden 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan M.D., tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, 9 ayrı suçun her biri için 3'er yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezası verdi. M.D. cezasının kesinleşmesinin ardından kayıplara karıştı. M.D.'nin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kasapta çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Polis, M.D.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.D. buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

Hamsi sürüleri geri döndü, fiyatı düştü

KARADENİZ'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, suyun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçmeyi sürdürüyor. Sinop'ta 30 liraya kadar yükselen hamsinin kilo fiyatı da 15 liraya geriledi.

Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan Karadenizli balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yöneldi. Hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. Bu gelişmeyle bölgedeki balıkçıların yüzü gülerken, Sinop'ta da ağlara hamsi sürüleri takılmayı sürdürüyor. Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanan kentte, 30 liraya kadar yükselen hamsinin kilo fiyatı 15 liraya geriledi.

Balıkçı Eşref Balyemez, Karadeniz hamsisinin.uzun zamandır görünmediğini belirterek "1.5 aydır hamsi yoktu. Ama şimdi hamsi geri geldi. Hamsinin kilogramı 15 liraya geriledi" dedi.

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP

Öğrenciler, okullarının bulunduğu mahalleyi temizliyor

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri,okullarının bulunduğu Yeşilırmak Mahallesinde farkındalık oluşturmak için ayda bir defa temizlik yapıyor.

Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri her ay 1 saat boyunca okullarının bulunduğu mahallede çevre temizliği yapıyor. Okulda her ay belirlenen 60 öğrenci, çöp poşeti ve eldivenlerle dışarı çıkıp, mahallede yere atılan çöpler temizliyor.

Her ay temizlik faaliyetleri yaptıklarını söyleyen Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "Temizlik imandan gelir hadisi ışığında öğrencilerimizle önce okulumuzu, daha sonra mahallemizi tertemiz ediyoruz. Böylece de öğrencilerimizde temizlik bilinci oluşturmuş oluyoruz. Mahalle sakinlerimiz ise bu olayı çok güzel karşılıyorlar. Onlar öğrencilerimizi benimsiyorlar, hem de öğrencilerimiz ile haşır neşir oluyorlar" dedi.

Okul Öğrenci Meclis Başkanı Mehmet Bütün ise, yapılan uygulamadan memnun olduklarını, severek yerine getirdiklerini söyledi. Mahalle sakinleri ise okul yönetime ve öğrencilere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT

Okul bahçesinde hasat sevinci

KIRIKKALE'de Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesinde 'Engelsiz Yeşeren Umutlar Serası' projesi kapsamında kurulan serada ilk hasat öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de 58 özel eğitim öğrencisi bulunan Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından, "Engelsiz Yeşeren Umutlar Serası' projesi hazırlandı. Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından kabul edilen proje, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi kapsamında desteklendi. Yaklaşık 2 ay önce proje kapsamında okulun bahçesinde 100 metrekare üzerine sera kuruldu. Öğrencilerin okula devamlılığını sağlamak, toprak ve bitkilerle uğraşıp rehabilitasyon sürecini hızlandırmak amacıyla kurulan seraya yeşil soğan, marul ekildi. Açılışı bugün yapılan serada, ekilen ürünlerin de ilk hasadı yapıldı. Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüdaverdi Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Adnan Şener ile öğrenciler katıldı.

'ÖĞRENCİLERİN DEVAM ORANLARI ARTIŞ GÖSTERDİ'

Okul Müdürü Hüseyin Meydaneri, projenin özel öğrenciler için hazırlandığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Özel öğrencilerimiz toprak ve bitkilerle uğraşıp rehabilitasyon süreci hızlandıracaklar. Seramızın kurulumu ile birlikte özellikle kış aylarında öğrencilerimiz havaların soğuk olması nedeniyle dışarı çıkamadıklarında serbest zaman diliminde vakitlerini sera içerisinde sulama, bakım gibi ihtiyaçlarını geçirmektedirler. Ayrıca okulumuza devam oranları seranın kurumu ile artış gösterdi. Öğrencilerimiz proje sayesinde organik seramızda yetişen ürünleri tüketeceklerdir" dedi. Yapılan konuşmaların ardından ilk hasat öğrenciler tarafından yapıldı.

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE