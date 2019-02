DHA YURT BÜLTENİ -14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar yarıya indi daha da inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Baktılar kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmuyor bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber, bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu ve bütün bunlarla beraber adeta tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk bir anda fiyatlar yarıya indi daha da inecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu mitinginde halka hitap etti. Erdoğan siyaseti, ekonomisi, dış politikası, sosyal ve kültürel iklimiyle esir alanlara 'eyvallah' etmediği için Türkiye'ye kinlenenler olduğunu söyleyerek, "Bundan pişman mıyız? Asla, asla. Tam tersine maruz kaldığımız bu düşmanlıkları hak ve millet nezdinde berat belgemiz olarak görüyorum. Biliyoruz ki Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye bu tür gerekçelerle saldıranların hedefi aslında Türkiye’dir. İşte bunun için verdiğimiz mücadeleyi 'beka mücadelesi' olarak nitelendiriyoruz" şeklinde konuştu.

'‘DEVLET OLARAK DAHA GÜÇLENDİK'

Terör tehdidini sınırların dışına taşıdıklarını, demokrasiyi geliştirdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Milli iradeye hakaret edenlere dört elle sarıldılar, ekonomiyi güçlendirdik. Kur-faiz saldırılarıyla algı operasyonlarıyla insanımızı bunalttılar. Velhasıl ülkemizi ve milletimizi hiç rahat bırakmadılar. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz millet olarak daha kenetlendik, devlet güçlendik, ülke olarak hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı daha da perçinledik. Bu konudaki sorumluluğumuzu ve verdiğimiz mücadelenin ehemmiyetinin çok çok farkındayız" diye konuştu.

'DİĞER ÜRÜNLERİ DE SATACAĞIZ ORALARDA'

Bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir meselede eğilip bükülemediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne küresel güçler ne de onların içerideki taşeronları bizi kendi ajandalarının bir parçası haline getiremediler. Baktılar kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmuyor bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber, bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu ve bütün bunlarla beraber adeta tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk bir anda fiyatlar yarıya indi daha da inecek. Diğer ürünleri de satacağız oralarda. Temizlik ürünlerinden tutunuz diğer neler varsa marketlerdi filan onların da belli bir kısmını buralarda satmaya başlayacağız. Niye? Çünkü bunlar terör estirdiler terör. Dolayısıyla gıdada terör estirenlere gereken dersi de verdik, veriyoruz, vereceğiz. Bakalım bundan sonra sırada ne var? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLETİMİZİN DERTLERİNİ VE TALEPLERİNİ BİLİYORUZ'

Milletin ekonomideki dalgalanmadan yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmediklerini ifade eden Erdoğan, "Esnafın, sanayicinin, tüccarın, çiftçinin, emeklinin, velhasıl milletimizin her bir ferdinin dertlerini ve taleplerini biliyoruz. Bunların çözümü için finanstan istihdama, vergiden ücretlere kadar her alanda pek çok teşviki, desteği, kolaylığı planlıyor ve uyguluyoruz. İşte asgari ücrete yaptığımız yüzde 26’lık artış, bunun bir ifadesidir. Üretim ve istihdam teşviklerinin kapsamlarının genişletilerek devam ettirilmesi, bunun bir ifadesidir. İhracattaki artış 36 milyar dolardan aldık, şimdi 768 milyar dolara çıktı. Emeklerimizin karşılığının yavaş yavaş alınmaya başladığına bütün bunlar işaret ediyor. Türkiye maruz kaldığı saldırılar vesilesiyle çok büyük bedeller ödedi" dedi.

'IMF İLE İLK ANLAŞAN PARTİ CHP'

CHP’nin IMF ile ilk anlaşmayı yapan parti olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz göreve geldik, ne diyordu bunlar; AK Parti yeniden son IMF'ye gidecek. 23,5 milyar dolar borçla biz IMF'nin alacağını kucağımızda bulduk. Sıfırladık mı? 2013 Mayıs’ında sıfırladık. Bizim şimdi IMF’e borcumu var mı? Yok. Şimdi bizden borç istiyorlar ve biz emin adımlarla bu yolda yürüyoruz. Bu can bu tende oldukça Allah’ın izniyle bunlara esir olmayacağız. Terör örgütlerinin saldırılarının da faizin, kurun, enflasyonun da yükünü milletimiz çekti. Biz çektiğimiz 17 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda dev eserlerle buluştururken diğer yandan da milletimizin üzerindeki yükü almanın gayreti içinde olduk" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY ÇOK FARKLI HALE GELECEK'

31 Mart seçimlerinin istikrar ve güven ortamının devamına hizmet edecek şekilde sonuçlanmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Tarihimizin en önemli yönetim reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmekle işleri çok kolaylaştırdık. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselttiğimiz gün, Allah’ın izniyle her şey çok farklı hale gelecek. 31 Mart bu kutlu yürüyüşte önemli bir dönüm noktasıdır. Sizlerin, hem şehriniz hem ülkeniz için en doğru kararı vereceğinize ben inanıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM-Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

Yeni doğan bebeği çuvala koyup, boş araziye bıraktılar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yeni doğan kız bebek çuvala konularak boş araziye bırakıldı. Göbek bağı henüz kopmamış bebek, hastanede tedaviye alındı.

Öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazide oyun oynayan çocuklar ağlama sesi duydu. Ağlama sesinin geldiği çuvalı açan çocuklar, bebek buldu. Çocukların durumu ailelerine haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık görevlileri, henüz göbek bağı bile kopmayan kız bebeği ambulansla hastaneye götürdü. Bebek, acil serviste tedaviye alındı. Polis bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Lastiğin tamir sırasında patlaması kamerada

Antalya'da, iş yerinde tamir sırasında patlayan lastik, 2 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Patlamanın şiddetiyle 2 tamircinin sarsılarak, düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksu ilçesinde, lastik tamiri ve rot- balans ayarı yapılan iş yerinde meydana gelen olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişinin, hava basılan midibüs tekerinin etrafında sohbet ettiği görülüyor. Birkaç saniye içinde lastik patlarken, patlamanın şiddetiyle 2 tamircinin ayakları yerden kesiliyor. Tamircilerden biri, düşerken, diğeri ise ayakta kalmaya çalışıyor. Midibüsü tamir için getiren 3 kişinin panik anları da kameraya yansıyor.

'YOLDA PATLASAYDI FELAKET OLURDU'

İş yeri sahibi Emrah Duran (30), midibüs sahibinin lastiği tamir ettirmeye getirdiğini söyledi. Lastiğin kullanılamayacak kadar kötü olduğunu ve bunun kazaya neden olabileceğini müşterisine anlatmaya çalıştığını belirten Duran, başka lastik taktırmaya ikna edemediğini söyledi. Tamirin ardından hava bastıkları sırada lastiğin patladığını anlatan Duran, "Hava basarken, çatlak olan yerden lastik, gümleme yaptı. Allah korudu bizi, sakatlık olmadı; ama 2 elemanım hafif yaralandı. Lastik dükkanda değil de yolda patlamış olsaydı büyük felakete neden olabilirdi. Müşterimiz, patlamanın ardından yedek lastiğini taktırarak, yoluna devam etti" dedi.

Kahta'da 'Yeşil Oda' açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi ile Kahta Gençlik Merkezi Müdürlüğü aralarında imzaladıkları protokol ile 'Yeşil Oda' açıldı.

Çocuk ve gençleri bağımlılık türleri ve diğer zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla Yeşilay Cemiyeti ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan Yeşil Oda törenle açıldı. Törende konuşan Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Nebi Bulut, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi ile yaklaşık altı aydır üzerinde çalıştığımız Yeşil Oda çalışmamız fiziki olarak hizmete açılmıştır. Memleketimiz, gençlerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ise Yeşil Oda çalışmasının Türkiye’de bir ilk olduğunun belirterek şunları söyledi:

"Kahta Gençlik Merkezi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmekteyiz. Buda bağımlılıklarla mücadelede önleyici hizmet adına gençlerimizin uğrak yeri olan bu merkezimizde akran iletişimine dayalı farkındalık çalışmalarının arttırılması adına Yeşilay formatında gençlerimize eğitimler verilecek, bu vesileyle akranlarıyla olan iletişimi sayesinde bu çalışmanın kelebek etkisi yaratarak yaygınlaşmasını sağlayacağız. Bu çalışmamıza destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve paydaşımız Kahta Gençlik Merkezine çok teşekkür ediyorum."

Yeşil Oda'da, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programlarının Uygulanması, seminer, konferans ve kamp faaliyetleri gibi çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

2019 hedefi yüzde 25 büyüme 16 milyon turist

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı 2019 sezon öncesi değerlendirme toplantısında, bu yıl yüzde 20-25 büyüme varsayıldığını belirterek, “Bunu sağlarsak 16 milyonun üzerinde yabancıyı ağırlamış olacağız" dedi.

Antalya turizm sektörü temsilcilerinin 2019 yılı sezon öncesi koordinasyon toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Akra Hotel'de yapıldı. Toplantıya turizm sektörüyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük firmaların yöneticileri katıldı. 2018'in rekorlarla kapandığını dile getiren Vali Münir Karaloğlu, hep beraber iyi bir çalışmayla 2016'daki büyük kırılmadan sonra üst üste iki yıl önemli gelişmeler sağlanarak, 2018'in tüm zamanların en iyi sezonu olduğunu söyledi. 2019'a da büyük umutlar ve heyecanla girildiğini kaydeden Karaloğlu, “2019'dan da beklentimiz 2018'in üzerinde yeni rekorların yaşanacağı bir yıl olması. 2019'da daha iyi bir sezon bekliyorsak daha iyi hazırlanmamız lazım" dedi.

HERKES TURİZMİN PARÇASI HALİNE GELMELİ

Vali Karaloğlu, Antalya'da yaşayan herkesin, hangi kamu kurumu, hangi sivil toplum örgütü olursa olsun üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Karaloğlu, “Biz eğer kentte bu havayı yakalayamaz, Antalya'da yaşayanları bu işin parçası, aktörü haline getiremezsek başarılı olamayız. Antalya'da bu işin heyecanını tam olarak sokağa indiremedik. Bunun çeşitli sebepleri var. Antalya'nın tarihi, doğası, turistle temas ettiremiyoruz. Biz ne kadar kaliteli oteller yapıyor olsak da insanımızla, kültürümüzle, gastronomimizle temas ettiremezsek bir müddet sonra yaptığımız iş sıradanlaşır" diye konuştu.

YENİ HEDEFE EN BÜYÜK KATKIYI ANTALYA KOYACAKTIR

Antalya'nın artık ezberi bozması gereken bir dönemde olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, "2019'dan hem Antalya hem Türkiye'nin beklentisi büyük. Sayın Bakanımız Türkiye'nin 2023 hedeflerini revize etti ve 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefini 70 milyon turist 70 milyar dolara çıkardılar. Bu sektöre güvenerek yapıldı. Bugüne kadar başardıklarımızın üzerine yeni şeyler konulabileceğine inanıldığı için revize edildi. Bu hedeflere en büyük katkıyı koyacak il Antalya'dır. Antalya'da önemli işler, organizasyonlar yapılıyor" dedi.

2019 ASPENDOS YILI

Geçen yıl ilk defa temalı yıllarda Perge yılı ilan edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, “Bütün hedeflerimize ulaştık mı hayır, ama Perge'nin gündemde tutulması için çok önemli mesafeler de alındı. Geçen sene ilk denememizdi, bu sene Aspendos yılı dedik ve Aspendos'la ilgili kurumsal çalışmalar tamamlandı. Aspendos'u sadece tiyatrosuyla değil bütünüyle yeniden, Türkiye'nin ve Antalya'nın çok önemli bir değeri olduğunu anlatacak etkinlikler yapmamız gereken bir yıldayız" dedi.

16 MİLYON HEDEFİ

Nitelikli turizm ve turist için nitelikli işlere ihtiyaç olduğuna da işaret eden Vali Karaloğlu, Tour of Antalya, Runtolia gibi etkinliklere de herkesin destek vererek ana markanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 2019'da heyecan ve umutların büyük olduğunu kaydeden Karaloğlu, “Geçen sene yüzde 30 büyümüştük. İnşallah bu sene de yüzde 20-25 büyüyeceğimizi varsayıyoruz. Bunu sağlarsak 16 milyonun üzerinde yabancıyı ağırlamış olacağız. Bu rakamlar büyük rakam ve gelen herkesin mutlu bir şekilde kentten ayrılması için birlikteliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

ESNAFA TEK FİYAT UYARISI

Vali Karaloğlu, sezon öncesi turist taşımacılığı yapan şoförlerin eğitimi ve esnafın yerli ve yabancıya yönelik tek fiyat uygulaması konularında sektörü uyardı. Bu yıl taksi şoförlerinin de eğitime alınacağını dile getiren Karaloğlu, “Trafik güvenliği, şehirdeki güven huzur ortamı önemli. Biz Antalya'nın dünyanın en huzurlu, güvenli şehri olması için bütün kurumlarımızla çalışıyoruz. Trafik güvenliği de en az bu konular kadar önemli. Esnafımız adına artık Antalya'da farklı fiyat uygulaması lafını duymak istemiyoruz. Herkes sattığının etiketini koyacak. Farklı fiyat uygulaması olmayacak. Geçen sene az da olsa bazı sorunlar yaşandı" dedi.

BÜYÜMEDE AVRUPA'DA BİRİNCİ

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya Havalimanı'na yapılan yeni yatırımlar ve hedeflerle ilgili bir sunum yaptı. Antalya Havalimanı'nın 180 bin metrekare kapalı, iki dış, bir iç hatlar olmak üzere 3 terminal, dört apronla hizmet verdiğini belirten Deniz Varol, 1999'da 4.9 milyon olan yolcu sayısının 20 yılda, 2018'de ortalama yüzde 10 büyümeyle 31.6 milyona yükseldiğini kaydetti. Toplam yolcunun yüzde 60'ını Rus ve Alman turistlerin oluşturduğunu anlatan Varol, Uluslararası Havalimanları Konseyi raporuna göre 25 milyon ve üzeri havalimanları arasında en büyük büyümeyi yüzde 21'le Antalya Havalimanı'nın yakaladığını, Avrupa'nın en büyük 30 havalimanı arasında da 31 milyon 680 bin yolcu sayısıyla 14'üncü sırada olduğunu dile getirdi. Ön rezervasyon bilgileri dikkate alındığında 2019 için yüzde 30 büyüme ve 14 milyon yabancı yolcuya hizmet verilebileceğini belirten Varol, bu rakamın daha da büyüyebileceğini ifade etti.

KIŞ UÇUŞLARINDA YÜZDE 70 ARTIŞ HEDEFİ

Dış hat uçuşlarının yüzde 80'inin mayıs-ekim arası gerçekleştiğini belirten Varol, kış dönemi uçuşların artırılmasına yönelik teşvik programı başlatıldığını söyledi. Varol, kış ayı yolcularını artıran havayollarını destekleme kararı alındığını, 25 havayolu şirketine destek verildiğini belirtti. Varol, yüzde 70 artışla 1.2 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi. Varol, pasaport kontrolünün ortalama 8 saniye, x-ray cihazından geçişlerin de ortalama 16 saniye olduğunu belirterek, “Gerçekten Türkiye'de ikinci bir havalimanında olmayan, dünya standartlarının da çok üzerinde güvenilir hızlı rakamlar" dedi.

THY'DEN 11 DİREKT UÇUŞ BAŞLIYOR

Toplantıda Türk Hava Yolları'nın Antalya'dan bu yıl itibariyle başlatacağı 11 direkt yurtdışı tarifeli uçuş noktaları da açıklandı. Antalya'dan Mart ayı itibariyle başlatılacak tarifeli direkt uçuşlar Amman, Cidde, Cezayir, Kuveyt, Moskova, St.Petersburg, Tel Aviv, Londra, Berlin, Stokholm ve Münih kentlerine yapılacak. Ayrıca Anadolu Jet'in Ercan Havalimanı'na direk uçuşları başlıyor.

Sıva yaparken asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Adıyaman'da çalıştığı 4 katlı inşaatının en üst katında sıva yaparken dengesini kaybedip, asansör boşluğuna düşen sıva ustası Ömer Sönmez yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sıva ustası Ömer Sönmez, çalıştığı inşaatın en üst katında sıva yaparken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Zemine düşen Sönmez, ağır yaralandı. Yaralı işçi, arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ömer Sönmez'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

13 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Elazığ merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, görevde olan 1 komiser, 1 komiser yardımcısı ve 2 polis memuru ile meslekten ihraç edilen 12 polis gözaltına alındı. 16 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda sınav öncesi sınav sorularına erişimini sağlayan FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Elazığ merkezli Ankara, Antalya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Hatay, Yalova, Çanakkale, Aydın, Kütahya ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda görevde olan 1 komiser, 1 komiser yardımcısı ve 2 polis mumuru ile Kanun Hükmünde Kararname ile polislikten ihraç edilen 12 kişi olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-

Bartın'da eski 2 komiser yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Bartın'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, daha önce komiser yardımcılığından ihraç edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nı kendilerine sızdırılan sorularla kazandığı tespit edilen FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında, Bartın'da operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski 2 komiser yardımcısı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, () -