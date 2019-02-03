DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ŞAVŞAT'TA 2 KATLI EVDE YANGIN

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Susuz köyü, Yukarı Mahallesi'nde bulunan Tuncay Demirciye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Şavşat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında ev tamamen yandı. Yangında kullanılamaz hale gelen evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Yangın görüntüsü

-İtfaiye müdahalesi

Boyut: 85 mb

(Haber: Nurbay USTA-Kamera: ŞAVŞAT(Artvin),()

======================================================

2)İZMİR'DE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE 'ANDIMIZ' EYLEMİ

İZMİR'de, kendilerini 'Atatürkçü' diye tanımlayan bir grup, 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulması için eylem yaptı. Çocukların Andımız'ı seslendirerek okullarda yeniden okunması çağrısına, büyükler de destek verdi.

Danıştay 8'inci Dairesi, ilkokullarda öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan 'Andımız'ı kaldıran yönetmelik hükmünü bir süre önce iptal etti. Buna rağmen Andımız'ın okullarda yeniden okutulmamasına, İzmir'de, kendilerini 'Atatürkçü' diye tanımlayan bir grup tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eylemde çocuklar 'Andımız'ı seslendirerek, yeniden okullarda okunması çağrısında bulundu. Çocuklara çok sayıda yetişkin de destek verdi. İzmir Marşı'nı okuyan kalabalık, gökyüzüne balonlar bıraktı. Andımız'ı okuyan çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Eylemde konuşma yapan Mehmet Avcı, 'Andımız'ın okullarda tekrar okutulmaması durumunda kendini yakacağını söyledi. Atatürkçülere bir söz verdiğini belirten Avcı, "18 Mayıs saat 16.00'da, yalnızca benim bilmiş olduğum bir devlet binasının önünde kendimi benzin dökerek yakacağım. Atatürkçülere bir söz verdim. Eğer Andımız geri getirilmezse sözümü tutamadığımı kabul edeceğim" diye konuştu.

'SADECE ANDIMIZI İSTİYORUZ'

Çocuk mitingi yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Avcı, "Çocuk mitingi yaptık, çünkü Andımız'ın muhatabı çocuklarımızdır. Siyasi veya hukuki bir kararla Andımız okunamıyor. Çocuklarımız, Andımız'ı geri istediklerini söyledi. Burada olmamızın bir diğer sebebi ise, 5816 sayılı Kanuna göre Atatürk'e hakaret etmek suçtur ve cezası vardır. Bugüne kadar sabrettik, binden fazla kişiyi savcılığa verdik. Uyarımızı devam ettiriyoruz. Kimse Atatürk'e hakaret etmesin" dedi.

Eylem sırasında sancak yemini edilmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

------------------

-Eylemden genel ve detay görüntüler

-Çocukların Andımız'ı okuması

-Sancak töreni

-Havaya balonların bırakılması

-İzmir Marşı'nın okunması

-Mehmet Avcı ile röp.

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

=======================================================

3)2019 BİLYONER WİNTERFEST'E BİNLERCE ÜNİVERSİTELİ AKIN ETTİ

Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ’da sömestr tatilinin son günü oteller doldu taştı. Bazı tatilciler geri dönerken binlerce üniversiteli öğrenci Bilyoner Winterfest 2019’un ikinci periyodu için Uludağ’a akın ederken pistlerde adım atacak yer kalmadı. Telesiyej ve teleferik önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sömestr tatilini Uludağ’da geçiren tatilciler bu gün itibari ile geri dönüşe başladı. Binlerce üniversite öğrencisi Bilyoner Winterfest 2019’un ikinci periyodu için Uludağ’a akın etti. Pistlerde adım atacak yer kalmazken, Uludağ adeta kent meydanına döndü. Bu yoğunlukla birlikte otellerdeki doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Hafta sonu tatilini fırsata çeviren günübirlikçiler, piknik alanları ve ormanların içerisinde mangal yaparak haftanın yorgunluğunu attı. Uludağ'a araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde, teleferikle çıkmak isteyen vatandaşlar ise istasyon çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Otellerde yer bulamayan Mustafa Cangül, “ Manisa’dan geliyoruz. Pistler çok kalabalık kayak yapamıyoruz. Oteller full dolu kalacak yer bulamadık geri dönmek zorunda kalacağızö diye konuştu.

Sömestr tatilinin ardından Uludağ’da Bilyoner Winterfest 2019 ise, bugün ikinci periyodu ile binlerce öğrenciye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 23.üncüsü düzenlenen Bilyoner Winterfestte gece ünlü sanatçılar sahne alacak. Gündüzleri de Dj performanslarıyla tatilciler eğlenceli dakikalar geçirecek. Bilyoner Winterfest ve Ark Organizasyonun kurucu üyesi Kayahan Göltepe, “ Bilyoner Winterfest’i 23 senedir aralıksız bir şekilde gençler için düzenliyoruz. Festivalimiz 30 Ocakta başladı 14 Şubat’a kadar aralıksız devam edeceğiz. Türkiye’den yaklaşık 8 bin Üniversite öğrencisini Uludağ’da buluşturuyoruz. Aynı zamanda 5 farklı ülkeden Yunanistan, Ukrayna, Hollanda, İran ve Hırvatistan’dan üniversite öğrencilerini ağırlıyoruz. Festivalin ilk periyodu güzel ve yoğun geçti. 2. Preiyod bugün başlıyor. Her periyoda meşaleli gece kayağa hava fişek gösterileri düzenleyip gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Festivalde her şey üniversite öğrencileri için tasarlandı. İndirim üzerine kurulmuş bir festival diyebilirim" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kalabalıktan detay

-Kayak ve snowboard yapanların görütüsü

-Tatilciler ile röportaj

-Uludağ myedanında araç ve insan yoğunluğundan görüntüler

Süre: 02:09 Boyut: 243 MB

Haber- Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

