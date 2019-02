DHA YURT BÜLTENİ -14

Ambulans sokağa giremeyince hasta öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kalp krizi geçiren Şengül Kaya'ya (66) müdahale için ambulansla gelen sağlık ekipleri, düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa girmekte zorlandı. Sağlık ekiplerinin güçlükle ulaştığı Kaya, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Şengül Kaya'nın oğlu sürücüsüne ulaşamadığı bir aracın camını yumruklayarak kırdı.

Pazaraşağı Mahallesi Sarı Sokak'ta oturan Şengül Kaya, dün öğle saatlerinde fenalaşınca ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Verilen adrese kısa sürede ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Siren sesi ve anonslarla araçların çekilmesi istendi, ancak araç sahiplerine ulaşılamadı.

CAMA YUMRUK ATTI

Şengül Kaya'nın oğlu Tevfik Kaya da araç sahiplerine ulaşmak için apartmanların zillerine bastı. Tüm uğraşlara rağmen sürücülere ulaşamayan Kaya, sinirlenerek bir otomobilin camına yumruk atıp, kırdı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulans sokağa giremeyince eve koşarak giden sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Şengül Kaya'yı sedye ile çıkarıp, sokak başında bekleyen ambulansa kadar taşıdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

'BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI'

Araç sahiplerine tepki gösteren Tevfik Kaya, "Sokağa park edilen araçlar her zaman sıkıntı yaratıyor. Sokağın başına park edilen bir otomobil giriş çıkışı engelliyor. Ambulans sokağa giremedi. Sedye ile sokağın başına kadar taşıdık. Kalp krizi geçiren anneme ekipler ulaşmakta güçlük yaşadı. Yaşananların sorumlusu ise sorumsuz sürücüler. Buna bir çözüm bulunmalı ve başka canların yanması engellenmeli. Annemi kaybettik, başkalarını kaybetmeyelim" dedi.

Şengül Kaya'nın cenazesi, Altıkapı köyünde toprağa verildi.

Buse Acar termal cihazla aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortumun sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarında, İstanbul'da özel firma tarafından üretilen gelişmiş görüntüleme cihazı da kullanılıyor. Yazılımları tamamen Türk mühendislerce geliştirilen cihaz, 1 kilometre menzil içinde, 160 derece genişlikte ve 50 metreye kadar derinlikteki alanı yerden veya havadan tarayarak, içindeki cisimleri görüntülüyor.İzmir'de oturan Celal Arslan, arkadaşıyla Antalya'ya gelerek, cihazla arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Arslan, Ağva Deresi tabanında tarama yaptı. Kader Buse Acar'ın bulunmasında faydalı olacağını düşündüğü için bu cihazla Antalya'ya geldiğini belirten Arslan, 'Proton Elic' adlı cihazın termal ve ultrasonik sinyaller kullanılarak, 3 boyutlu görüntü elde edildiğini söyledi. Cihazın inşaat sektörü, toprak altı analizleri, askeri ve arama- kurtarma amaçlı geniş yelpazede kullanılabildiğini anlatan Celal Arslan, cihazın değişik amaçlara göre modellerinin bulunduğunu, fiyatının da yaklaşık 400 bin lira olduğunu kaydetti.

16 yaşındaki kız çocuğu şikayetçi olmayınca düğün yapıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kendisinden 8 yaş büyük kişiyle evlendirilen 16 yaşındaki kız çocuğu, savcılıkta şikayetçi olmayınca işlem yapılamadı. Aileler salonu değiştirip, düğünü yaptı.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ne ihbar amaçlı düğün davetiyesi gönderildi. Baro avukatlarının yaptığı araştırmada gelinin 16, damadın ise 24 yaşında olduğu belirlendi. Avukatlar, düğüne engel olmak için harekete geçti. 26 Ocak günü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapılacak düğünün iptali için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçip, savcılığa giden Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Emin Çoban, kız çocuğunun korumaya alınması ve şüpheliler hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu. Şikayet üzerine Kulp Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrılan şüpheliler, hem kız, hem de ailesinin şikayeti olmayınca serbest bırakıldı. İddiaya göre, salon değiştirilerek düğün yapıldı.

'ŞİKAYET OLMAYINCA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILAMADI'

Avukat Çoban, ihbarı alır almaz harekete geçtiklerini belirterek, "TCK 104'üncü maddesi gereği reşit olmayanlar için cinsel ilişki suçunda şikayet şartı aranıyor. Bu noktada 15- 18 yaşındaki çocukların şikayeti aranıyor. Kulp'taki kız çocuğu da şikayetçi olmayınca, savcı tarafları serbest bırakmak zorunda kalıyor. Düğünü engelleyecek herhangi bir işlem yapılamadı. Savcılık aracılığıyla bir sonuç elde edemeyince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iletişime geçip bir ihbar kaydı oluşturduk. Onlar da il ve ilçe müdürlüklerine bu durumu ilettiklerini belirtti ama düğün gerçekleşmişti artık" dedi.

'YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR'

Çocukların küçük yaşta evlendirilmesinin birçok insan hakkı ihlalini içinde barındırdığını ifade eden Çoban, şunları söyledi:

"Özellikle erken yaşta anne olan çocukların sağlık koşullarının veya psikolojilerinin bunu kaldıramaması nedeniyle yaşamlarını kaybetmelerinden kaynaklı bir yaşam hakkı ihlali var. Eğitim hayatlarına devam edemedikleri için yine eğitim hakkının ihlali var. Yine bu evliliklerinin birçoğu kayıt dışı gerçekleştiği için kanunun evliliğe ve aileye tanımış olduğu haklardan mahrum kalıyor. O şekilde bir eşitlik ilkesinin ihlali de söz konusu. Yine öte taraftan Türkiye'nin taraf olduğu çocuk hakları sözleşmesi ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW). Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi, 18 yaşından küçük çocuğun nişanlandırılamayacağı ve evlendirilemeyeceğinden ve bunların herhangi bir hukuki sonucunun olmayacağından bahsediyor. Hem iç hukukta, hem evrensel hukukta Türkiye'de uygulanması açısından ciddi bir yaptırım yok. Burada yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor, hem de bu yasal düzenlemelerle beraber bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin, baroların, çocuk hakları merkezlerinin elini güçlenmesi gerekiyor. Öte taraftan meşru görülen bu çocuk evliliklerinin bu algının yıkılması için mücadele etmek gerekiyor. Biz ihbarda bulunan olduğumuz için taraflarla karşı karşıya gelme gibi bir durumumuz söz konusu olmadı. Merkezimizde Kulp ilçesine şikayetimizi ve ihbarımızı takip etmesi için avukat arkadaşlarımız gitmişlerdi. Savcıyla yaptığımız görüşmede kız çocuğunun 16 yaşında olduğu damadın ise kız çocuğundan 8 yaş daha büyük olduğunu bize söyledi."

Bodrum'da güneş yüzünü gösterdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlerdir etkili olan yağmurlu havanın ardından bugün güneş açtı. Güzel havayı görenler dışarı çıkıp, bu fırsatı değerlendirdi.

Bodrum'da günlerdir etkili olan yağmurlu hava etkisini yitirdi. Bu sabah güneş yüzünü gösterirken, kentte hava sıcaklığı 17 dereceye kadar ulaştı. Güzel havayı fırsat bilen çok sayıda kişi, sahil kenarlarına indi. Çocuklarıyla dışarı çıkan aileler sahil yolunda yürüdü, parklarda eğlendi. Sahilde bulunan işletmelere oturanlar, Bodrum manzarasının keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar şehir merkezine yakın kırlara ve tepelere giderek çiçek topladı. Baharın müjdecisi papatyalar da kentte kendini göstermeye başladı. İlçede bulunan tarihi ve ören yerlerinde açan bahar çiçekleri kentte renk kattı. Kültür turizmi için Bodrum'a gelen Uzakdoğulu turistler de güneşli havanın tadını çıkardı. Limanda gezintiye çıkan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Uyuşturucu maddeleri çatı ve su borularına gizlemişler

Bursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen opersayonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda müstail evin çatısına ve su borusuna saklanan uyuşturucu maddeleri narkotik köpeği Rona ele geçirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tepsit etti. Eve opersayon düzenleyen polis ekipleri, U.G., F.Ç., A.Y., M.A.E., S.Y. ile H.I.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan detaylı aramalarda 57 ecstasy hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 150 gram esrar ve tabanca ele geçirildi. Ayrıca operasyonda uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 5 bin 210 lira ele geçirildi. Operasyona destek veren narkotik madde arama köpeği Rona, müstakil evin çatısında ve su borularına zulalanmış uyuşturucu maddeleri buldu. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beyin felci geçiren şoför, yardım bekliyor

Bursa'da geçirdiği beyin felci nedeniyle vücudunun sağ tarafı tutmayan, ailesi tarafından da eve alınmadığını belirten Kaya Ali Özdemir (57), zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor. Geçici olarak kardeşinin yanına yerleşen Özdemir, 60 yaş altında olduğu için huzurevine kabul edilmediğini belirterek, kendisine yardım eli uzatılmasını istedi.

Uzun süre şoförlük yapan Kaya Ali Özdemir, iki hafta önce beyin felci geçirdi. Hastanede tedaviye alınan Özdemir'in vücudunun sağ tarafı felçli kaldı. İlk eşini trafik kazasında kaybeden, ikinci eşi tarafından da eve alınmayan Kaya Ali Özdemir, ilk evliliğinden olan oğluyla birlikte geçici olarak kardeşinin yanına yerleşti. Zor durumda olduğunu belirten Özdemir, 60 yaş altında olduğu için huzurevine kabul edilmediğini belirterek, kendisine yardım edilmesini istedi.

Yaşadıklarının ağırına gittiğini belirten Kaya Ali Özdemir, "İlk eşim trafik kazasında hayatını kaybetti. İkinci evliliğimi yaptım ancak 15 senedir ayrı yaşıyoruz. Bana, 'Daireyi üzerime yaparsan ayrılmayız' dedi. Ben de yuva yıkılmasın diye evi eşimin üzerine yaptım. Eve gittiğimde annesi evde kapıyı açmıyor, hanımı aradım, 'Çekil git, annem korkmuş' dedi. Ne beni eve alıyor ne boşanıyor ne de barışıyor. Mahkemeye çıkıyoruz, boşanmak istemediğini, barışmak istediğini söylüyor ancak mahkemeden çıkınca beni tanımıyor. 22 yaşında bir oğlum var, bana hakaret etti konuşmuyoruz" dedi.

Özdemir, 15 gün önce geçirdiği beyin felcinin ardından 9 süren tedavisi sona erdikten sonra hastane koridorlarında yattığını ancak yetkililerin buna daha fazla izin vermediğini söyledi. Bakıma muhtaç olduğu için geçici bir süre kardeşinde kaldığını ifade eden Kaya Ali Özdemir, "Merdivenlerden düştüm, hastaneye kaldırıldım. Kafamda 5 dikiş var, göğüs kafesim çatladı. Şimdi geçti ama dengemi sağlayamıyorum, yürüyemiyorum. Hastanede 9 gün ameliyatlı yattım, ardından da 1 hafta koridorlarda kaldım ancak hastane personeli benim dışarı çıkmamı söylediler. Kardeşimde de emanet kalıyorum. 'Acilin bir kenarında kalayım, kimseye bir zararım yok' dedim ancak 'Hastanede kalamazsın' dediler. Bir süre de çay bahçesinde oturdum. Üşüdüğüm zaman hastanenin içine giriyordum, yarım saat ısınıp çıkıyordum. Beni kardeşime bırakmak istediler ben de kızdım kendi imkanlarımla geldim. Hastaneden şikayetçi değilim" diye konuştu.

Yaşından dolayı huzurevine alınmadığını anlatan Özdemir, "Yetkililere gittim, müraacat ettim, huzurevine almak için 60 yaşında olmam gerektiğini söylüyorlar. Ben 57 yaşındayım. Yüzde 86'lık özürlü raporum da var. 60 yaşıma kadar ben sokakta mı bekleyeceğim? Tek isteğim huzurevine alınıp, orada sağlıklı bir şekilde bakılmak" dedi.

Burdur'da alt gelir grubu için 500 konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'da hayata geçirecekleri 2 kentsel dönüş projesindeki binaların yatay mimari tarzında yapılacağını belirterek, alt ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlar için 500 konut yapacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak, bazı tesislerde inceleme yapmak üzere Burdur'a geldi. Bakan Kurum programı kapsamında ilk olarak Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda İl Koordinasyon Toplantısına da katılan Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik 31 Mart seçim manifestosunda, bakanlığını ve şehirleri ilgilendiren çok önemli projeler olduğunu söyledi. Manifesto kapsamında bakanlık bürokratları ile şehirlerin kalitesini, yaşam seviyesini yukarıya çıkaracak projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Kurum, "Bu projeler çerçevesinde illerimizi ziyaret ediyoruz. 35 ilimize 67 ziyarette bulunduk. 81 ilimizde en az bir 'Millet Bahçesi' yapmak, kişi başı yeşil alan miktarını da 2023 yılında 15 metrekareye çıkarmak için yerel yönetimlerle ortak çalışıyoruz. Bugün de Burdur'un geleceğine ilişkin birçok projeyi görüşüp kararlar aldık" dedi.

Burdur Gölü kenarına yapılacak yeni hastanenin hemen yanına 'Millet Bahçesi' yapılacağına dikkati çeken Bakan Kurum, içerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, millet kıraathanesi olacağına değindi. Burdur'daki ikinci 'Millet Bahçesi'nin ise Salda Gölü kenarına yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, çalışmaların bu yıl başlayacağına işaret etti.

Burdur Gölü çevresinde de düzenleme yapılacağına değinen Bakan Kurum, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları içeren projenin Valilik, İl Özel İdare ve Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğini vurguladı. Bakan Kurum, Burdur'da çevre ve hava kalitesinin korunması için katı atık düzenleme tesisi yapıldığını ve dün işletme izni verdiklerini, Burdur'da çöp sorununu hallettiklerini söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Burdur'da merkez Bozkurt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ihalesi yapıldığını aktaran Murat Kurum, yeni yapılaşmanın yatay mimari tarzında olacağını söyledi. 100 bin metrekarelik alanda yaklaşık 655 konut, karakol, kütüphane ve çevre düzenlemesini içeren projede 324 hak sahibi olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm projesini manifesto çerçevesinde yatay mimari anlayışı içinde gerçekleştirmiş olacağız. Yine Necatibey Mahallesi'nde 159 bin metrekare alanda 555 konutluk bir kentsel dönüşüm yapacağız. Bu yıl ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu projeler içerisinde 500 konutu alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza vereceğiz. Bucak ilçesinde ise 238 adetlik sosyal konut projesi yapacağız" diye konuştu.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER

İnsuyu Mağarası'nın çevre düzenlemesinin de yapılarak turizmin hizmetine sunulduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Burdur'da tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla hazine arazilerinin kullanılması için çalışma başlattıklarını kaydetti. Bakan Kurum, lavanta yetiştirmek amacıyla Burdur Gölü etrafındaki hazine arazilerinin talep edenlere kiralama yoluyla, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için verileceğini söyledi.

Valilik programının ardından Burdur Ulu Camii'nde cuma namazı kılan Bakan Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunmak üzere Yeşilova ilçesine gitti.

Osmanlı'ya at yetiştiren tarihi haralar, cazibe merkezi olacak

Sivas'ta Osmanlı döneminde padişaha ve orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi aygır depoları, hazırlanan projeyle ata sporu ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekân haline gelecek. Vali Salih Ayhan "Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Danişment Gazi Mahallesi, Sivas-Ankara yolu üzerinde yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip olan Tarihi Haralar Bölgesi'nin Sivas'a yeniden kazandırılması için çalışmalar hız kazandı. Sultan Abdulhamid Han'a da at gönderen merkezin değerlendirme toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapılarak, projenin detayları görüşüldü. İl Özel İdaresi Encümen Salonunda yapılan toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, ilgili kurum ve şube müdürleri, AB ve Dış İlişkiler Bürosu, teknik personel ve projeyi hazırlayan firma yetkilileri katıldı.

Tarihi aygır depoları ile ilgili bilgi veren Vali Salih Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip bölgeyi Sivas'ın kültürüne, sporuna ve ekonomisine kazandırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, fizibilite anlamında ciddi bir mesafe kat edildiğini ifade eden Ayhan, artık somut adımlar atılma zamanının geldiğini, ilk etapta alanda bulunan 11 adet tarihi eserin restorasyon projelerinin hazırlanıp kurul onayının alındığını belirtti. Tarihi binaların restorasyon ihalesinin kısa süre içerisinde yapılacağını kaydeden Vali Ayhan, onarımların tamamlanarak ziyarete açılacağını dile getirdi. Haralar bölgesinde Sivas'ın tüm dokularını yansıtacak güzel bir mekân oluşturmak istediklerini ifade eden Ayhan, "Ankara ve Nuri Demirağ Havalimanı güzergâhı olması nedeniyle ilimizin her dokusu bu bölgede yansıtılacak. Tarihi mekânlar 'Minia Sivas' ile canlandırılacak. Geleneksel ata sporlarının yapılacağı ve yöresel ürünlerin satılacağı bir mekân oluşturacağız. İlçelerimiz ve köylerimizden getirilecek olan organik ürünler burada teşhir edilecek ve pazar sorunu ortadan kalkmış olacak" diye konuştu.

2019-2020 YILLARI ARASINDA HİZMET VERECEK

Vali Salih Ayhan, Haralar Bölgesi'ne yapılacak projenin 2019-2020 yılları arasında tamamlanacağını dile getirerek, "Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Yaz-kış hareketli olacak. İnsanların nefes aldığı, hayat bulduğu, tarihi eserleri gördüğü bir mekân olacak. Toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulduğu; çocuklara, gençlere, kadınlara, hayvanseverlere, tarih ve kültürseverlere hitap eden müthiş bir yaşam alanı olacak. Buradaki tarihi eserlerin her birine de ayrı bir fonksiyon vereceğiz" şeklinde konuştu.

İLK ADIM ANITI DÜZENLENECEK

Diğer yandan mevcut bölgede bulunan 'İlk Adım Anıtı'da düzenlenerek, yeni bir görünüme kavuşturulacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı döneminde Sivas'a ilk ayak bastığı yer olan bölgede peyzaj çalışması gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Salih Ayhan, "Bölge, yapılacak olan tüm detaylı çalışmalar ile birlikte zengin bir hale gelecek. Buradan geçen ziyaretçiler bu alanı görmeden, ziyaret etmeden, fotoğraf çekinmeden gitmeyecekler. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hatırasını Kongre ruhuna uygun bir şekilde yaşatacağız" dedi.

Silopi'de kalp sağlığı için bilgilendirme semineri

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi tarafından kalp sağlığı hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen kalp sağlığı bilgilendirme semineri, Koç İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Diyarbakır'da özel hastanede görevli Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Bahçıvan ve Uzman Kardiyolog Doç. Dr. Serkan Akdağ seminerde katılımcılara kalp sağlığı hakkında bilgi verdi.

Hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, stres ve obezite gibi değişik faktörlerin kalp hastalıklarına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Muzaffer Bahçıvan, şöyle dedi:

"Kalp damar hastalıkları, tüm dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm sebeplerinden biri. Kalp hastalıkları yaklaşık tüm ölümlerin yüzde 40 ila 50'sini oluşturmakta. Buna bağlı olarak hastalıklara yol açan değişik faktörler var. Genetik faktörler burada çok önemli. Yine hastalarda hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, stres, obezite gibi değişik faktörler, kalp hastalıklarının oluşumuna sebep oluyor. Öncellikle bu risk faktörlerin tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için bir kalp uzmanına başvurulması ve bu risk faktörlerinin mümkün olunca kontrol altına alınması sağlanmalıdır. Hastaların egzersiz yapmaları ve kesinlikle sigara içmemesi lazım. En önemli nedenlerden biri olan stresten uzak durulması gerekir" dedi.

Yaşıtlarına göre erken yorulma, nefes darlığı ve özellikle göbek çizgisi ile çene altı bölgesinde ağrısı olanların hemen bir kardiyoloğa görünmesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. Serkan Akdağ ise "Kalbin birçok hastalıkları vardır. Damar hastalıkları ve kapak hastalıkları bunların başında gelmektedir. Bizim özellikle vurgulamak istediğimiz şey şu; Hastalarımızın hasta olmadan, kriz geçirmeden veya ameliyatlık seviyeye gelmeden hastalıklarının bilincine varması ve erken tedavi edilmesidir. Bu alanda çeşitli seminerler, eğitim toplantıları yapıyoruz halka yönelik. Bugün bir tanesini daha burada gerçekleştirdik" diye konuştu.

