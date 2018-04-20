DHA YURT BÜLTENİ-14

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle cezaevine girecek



DİYARBAKIR'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle verilen 6 aylık infaz erteleme süresi, bugün tamamlandı. Yaptığı 10 günlük infaz erteleme talebi reddedilen Çelik'e, Diyarbakır Adliyesi'ne gelişinde HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynep Altıok da eşlik etti.

Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Ayşe Çelik, açılan dava sonunda da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle daha önce verilen 6 aylık infaz erteleme süresi ise bugün tamamlandı. Çelik, avukatı Mahsuni Karaman ile birlikte Diyarbakır Adliyesi'ne geldi. HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynek Altıok da Ayşe Çelik'e Diyarbakır Adliyesi'nde eşlik etti.

Dosyanın Anayasa Mahkemesi gündemine alındığını ve yakın zamanda karar beklendiğini belirten Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, 10 günlük infaz erteleme kararı verilmesini istedi. Erteleme talebinin reddedilmesi üzerine Ayşe Çelik, bugün 8 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine teslim olmak üzere adliye binasından ayrıldı.

Ayşe Çelik adliyeden ayrılırken bir elinden CHP Milletvekili Zeynep Altıok, diğer elinden ise HDP Milletvekili Feleknas Uca'nın tuttuğu görüldü. Adliye önünde bekleyen araçla evine giden Çelik'in eşyalarını ve kızını alıp tekrar adliyeye geleceği, buradan da Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüleceği öğrenildi.

Öğretmen Ayşe Çelik'in adliyeden çıkmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukatı Mahsuni Karaman, "Zor şartlar altında bu açıklamayı yapıyoruz. Bir seçim sürecine giriyoruz. Bu seçim sürecine özellikle OHAL sırasında girilmesini eleştiren çokça gündem var. Herkes bu durumdan rahatsız. Yarın 10 kişi toplanıp nasıl seçim çalışması yürütecek, bunu merak ediyoruz. Bugün, burada, bu koşullar altında basın açıklaması yapmamız da mümkün değil. Ayşe öğretmen daha önce 6 aylık bir erteleme almıştı. Bugün ertelemenin son günüydü. İşlemleri yapılıyor. Bugün Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne alınacak. Şu an hazırlığını yapmak üzere eve gitti. Bugün teslim olacak. Çocuğu ile birlikte cezaevine girecek. Herhangi bir erteleme söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi bir karar verirse olabilir. Anayasa Mahkemesi'nin 2 gündür gündemine aldığı yönünde bilgilerimiz var ama bize yansımış bir karar yok" dedi.

HDP Milletvekili Ziya Pir ise "OHAL'de yaşıyoruz ama özellikle Diyarbakır'da OHAL yok, sıkıyönetim var. Şu anda suçsuz bir öğretmen teslim olmaya geldi. Ne kendisine ne avukatına küçük bir açıklama yapılmasına bile izin verilmiyor, 2 ay sonra seçime gideceğiz. Şurada basına iki cümle konuşamayacaksak, bu 2 ayı nasıl geçeceğiz, nasıl bir seçim çalışması yapabileceğiz, ben bunu çok merak ediyorum. Türkiye'de 2 yıldır ne hukukun üstünlüğü ne demokrasi ne insan hakları ne yargının bağımsızlığı kalmış değil. Bugün de bunun en üst noktasını yaşıyoruz. Hem bu uygulamayı protesto ediyorum hem bütün Türkiye'nin duymasını istiyorum. Şu anda Diyarbakır'da sıkıyönetim yaşanıyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

- Adliye önünden görüntüler

- Alınan güvenlik önlemleri

- Ayşe öğretmenin gelmesi

- Adliyeye girmesi

- Adliye'den çıkarılması

- Araca binmesi

- Avukat Mahsuni Karaman'ın açıklaması

- Ziya Pir'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-BURAK EMEK/DİYARBAKIR,() -

==================================

Didim'de vegan festivali başladı

TÜRKİYE'nin ilk ve tek vegan festivali olan 'Didim VegFest', insanlık tarihinde doğa bilimleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Tales'in şehri Aydın'ın Didim ilçesinde başladı. İlki geçen yıl düzenlenen ve bu yıl 20-23 Nisan'da gerçekleşecek festivale, 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen VegFest, kapılarını ziyaretçilere renkli görüntülerle açtı. Dört gün sürecek festivalde, birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Festival alanında uzman bilim insanları, vegan aktivistler ve uzmanların katılacağı paneller, yerel halkın yöresel binlerce yıllık mutfaklarından lezzetlerini sunduğu stantlar, atölye çalışmaları, yarışmalar, Antik Milet Kenti ile Apollon Tapınağı'nı birbirine bağlayan Kutsal Yol Yürüyüşü, konserler, rekor denemeleri, doğa çalıştayları ve üniversiteler arası Vegan Yemek Yarışması etkinlikleri yer alacak.

Festivalde ayrıca çocuklar için 4 gün boyunca etkinlikler gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Gastronomi Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu tarafından vegan yemek atölyeleri, yemek şovları ve yarışmalar yapılacak. Ünlü şefler Gabriel Sponzo, Hasan Ali Karabulut, Emre İdrisoğlu, Ömer Afacanoğlu, Barış Onbaş, Dr. Emrah Köksal Sezgin festivale konuk olacak. Türkiye'nin neredeyse tüm illerinden katılan çok sayıda vatandaş yaptıkları ürünleri stantlarda sergiledi. Almanya'dan gelen Erbil Günar'in buğdaydan yaptığı döner, pide ve lahmacun ziyaretçilerden ilgi gördü.

"200 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"

Bu yıl 200 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirten Didim Belediye Başkanı CHP'li Deniz Atabay, "Çok zor bir iş seçtik. Dünyaya ve özellikle Türk insanına, vegan felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir yaşam tarzıdır. Eğer Türkiye'den bir vegan felsefesi anlatılacaksa, bu en iyi anlatım noktasının Ege olduğu zaten aşikardır. Hem insanların yaşam tarzı itibariyle hem de Ege yaşantısı, Ege insanının doğal beslenme başlanma noktasıdır. Didim'e gelen otobüslerde insanlar yer bulamıyor. Bu yıl vegan festivalinin 4 gününde 200 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

"BU YIL DAHA FAZLASINI BEKLİYORUZ"

Festivalden çok şey beklediklerini dile getiren Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz ise, "Geçen yıl ilkini düzenlediğimizde çok ciddi bir beklenti içindeydik. İyi olup olmayacağı konusunda çok soru işaretleri kafamızda vardı. Ama geçen yıl iki günde 40 bin civarında bir ziyaretçinin buraya gelmesinden dolayı oldukça memnun olduk. Bu yıl daha fazlasını bekliyoruz" diye konuştu.

"BELKİ DE DÜNYADA BÖYLE BİR FESTİVAL YOK"

Vegan Festivali Organizasyon Danışmanı Beslenme Diyet Uzmanı Kevser Başkara, "Çeşitli yemek festivallerinden farklı olarak, burada aktivisler, hayvan özgürlüğü yazarları, gazeteciler, sağlık profesörleri gelip, veganlığı hayvan hakları boyutunda eşit şekilde anlatıyorlar. Bu açıdan bu festival çok önemli. Belki de dünyada böyle bir festival şu anda yapılmıyor. Dünyada yapılan festivallerde genelde vegan ürün satışı üzerine yapılıyor. Ama Didim'de, Tales'in ilk yaşadığı topraklarda olması, Apollon tapınağının etrafında olması çok önemlidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- VEGAN Festivalinden görüntü

- Buğday Döneri, lahmacunu ve pidesinin görüntüleri

- Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay röp.

- Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz konuşması

- VEGAN Festivali Organizasyon Danışmanı Beslenme Diyet Uzmanı Kevser Başkara'nın konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

====================================

Trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı gün ve mevkiide yaklaşık 1 saat arayla meydana gelen ve otomobilin çarptığı 2 kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazaları, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen 13 Nisan'da, Konak Tramvayı nedeniyle yapılan yeni trafik güzergahı düzenlemesi kapsamında bir süredir Alsancak'tan Konak yönüne tek yön olarak kullanılan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde, kendilerine otomobil çarpan 2 kişinin yaşadığı kaza anları, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İlk kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Elinde poşet olan 55 yaşındaki Neriman Güler, kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmek isterken, o sırada caddede ilerleyen otomobilin çarpmasıyla, savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ve bacaklarından ameliyat geçirdi.

İkinci kaza ise, bundan bir saat sonra yine aynı mevkiide meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 25-30 yaşlarında bir genç, otomobilin çarpması üzerine taklalar atarak yolun kenarındaki trafik babalarının üzerine düştü. Çevredekilerin, taklalar atarak savrulan gencin yardımına koştuğu anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kazaların güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Davut CAN - Karema: İZMİR, ()

=======================================

3 Tırın dorsesini 45 dakikada çaldılar

ANTALYA'da park halindeki 3 Tırın dorsesini 45 dakikada çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları, 18 Nisan günü saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Hırsızlar, park halinde bulunan 3 Tırın dorselerini, 45 dakikada çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgede bulunan tüm kameraları takibe alan polis, hırsızlara ait olduğu tespit edilen Tırın plakası ile şüphelilerin Ö.A., A.İ. ve İ.Ö. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dorselerin plakasını değiştirip satmayı hedefledikleri ifade edilen 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Şüphelilerin çıkışı

- Araca binmeleri

- Aracın adliyeye gidişi

- Dorselerden görüntü

Haber: Bülent TATOĞULARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

========================================

Trabzon Kitap Fuarı 5'inci kez açıldı

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Trabzon Kitap Fuarı törenle açıldı. Fuara katılanlar, 130 yayınevinin standını gezerek, kitapları inceledi.

Trabzon Kitap Fuarı, bir alışveriş merkezinde düzenlenen törenle 5'inci kez açıldı. Fuarın açılışına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Gençlik ve Spor eski Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda yayınevi temsilcisi, yazar ve öğrenci katıldı. Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan etkinliğin açılışında konuşan Gençlik ve Spor eski Bakanı Özak, Trabzon'un, ülkede metrekareye en fazla sanatçı düşen şehir olduğunu söyledi.

Trabzon Valisi Yavuz ise kitap okuma alışkanlığının önemine değinerek, "'Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz?' dediğinizde 'Kitap okuyoruz' der insanlar. Ancak biz boş zamanlarımızda kitap okumayacağız, 'Kitap okumak için zaman ayıracağız' diyeceğiz. Bunu başaran bir şehiriz. İnşallah, bunu başaran bir millet olacağız" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu da fuarın, bölgenin en büyük kitap fuarı olduğunu belirterek, "Bizim sevdamız, kitap sevgisini kitap kokusunu gelecek gençliğimize, ülkemizin geleceği olan evlatlarımıza, öğrencilerimize ve Trabzon halkına tekrar tekrar aşılamak. Doğu Karadeniz'in en büyük kitap fuarı olma özelliğine sahip 5'inci Kitap Fuarı'nın kitap sevgisini bütün yetişen kuşaklara, buraya teşrif edenlere ve Trabzon halkına aşılayacağına inanıyorum" diye konuştu.

100 yazar ve 100 yayınevi olarak planlanan; ancak katılımın yoğun olması nedeniyle bu sayıların 130'a düşürüldüğü fuarda, yazarlar, okuyucularla bir araya gelecek. Trabzon Kitap Fuarı, 29 Nisan'a kadar gezilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fuarın açılışı

Yapılan konuşmalar

Fuardan genel görüntüler

Detaylar

HABER KAMERA: Emre KOLTUK/