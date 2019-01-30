DHA YURT BÜLTENİ -14

Karadeniz'de hamsi sürüleri geri dönüyor

Karadeniz'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan balıkçılar, hamsiye yönelmişti. Ancak, Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yöneldi. Hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. Sinop’ta balıkçıların ağlarına hamsi sürüleri takılmaya başladı. Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanan kentte, 30 lira olan hamsinin kilo fiyatıda 20 liraya geriledi.

Sinoplu balıkçı İsmail Değer, “Eylül ayı ile birlikte palamut bolluğu yaşanmıştı. Sonra hamsi avladık ama bu kısa sürdü. Son günlerde hamsi yeniden geri dönmeye başladı. Kayıklarımız denize açılıyor. Hamsi sürülerini kovalayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Havadan balık avı görüntüleri

-Balıkçı tezgahından görüntüler

-Balıkçı İsmail Değerin konuşmaları

-Balıkçı tezgahından görüntüler

(SÜRE:02:20 Dk) (BOYUT: 260 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP,()

=================

Antalya'nın doğusunda kar ve fırtına

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki 10 katlı binanın çatısı uçarak okul bahçesindeki kameriyenin üzerine düştü. Akseki ilçesinde etkili olan kar nedeniyle Antalya- Konya karayolu trafiğe kapandı.

Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağış ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki 10 katlı binanın çatısı uçtu. Binada düşen çatı parçaları Zeliha Tuncer İmam Hatip Lisesi bahçesindeki kameriyelerin üzerine düşerek kullanılmaz hale getirdi.

Fırtınanın çatıyı yerinden söküp okul bahçesine uçurduğu anda inşaatta çalışan Ramazan Karsu, "Öğlen çay molasında fırtınaya yakalandık. Yağış bir anda şiddetini artırdı. Fırtınayla birlikte bina bir anda sallandı. Çatı uçtu ve okulun bahçesine düştü" dedi.

AKSEKİ'DE KAR ETKİLİ OLUYOR

Akseki ilçesinde ise öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Antalya- Konya karayolunun geçiş noktasında bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gazipaşa

------------------

- İnşaattan görüntü

- Çatı parçaları görüntü

-* Kemeriyeden görüntü

- Okul bahçesi görüntü

- Görgü tanığı röp.

27.9 MB- 00.52

AKSEKİ

- Kar yağışı ve yoldan görüntü

Haber- Kamera: Yücel BULUT- Adem ÇETİN/AKSEKİ- GAZİPAŞA (Antalya)-)

==============

Çöpten görünmeyen mozaiğin üzeri temizlendi

Bursa'nın İznik ilçesinde Ayasofya Camisinin yanında bulunan demir kafesin içinde koruma altına alınan 1700 yılık mozaiğin üzerindeki çöpler temizlendi. Temizlik işleminin ardından mozaiğin üzerinde biten otlar ortaya çıktı.

İznik’in en önemli tarihi eseri olan Ayasofya Camisinin 'Şapel' olarak adlandırılan yıkılmış bölümün demir kafesle örtülen taban mozaiğinin üzerini kaplayan çöplerden görünmez hale gelmesi tepki çekmişti. Mozaiğin ayrıca hava şartları nedeniyle tahribata uğradığı belirtilmişti. Mozaiğin üzerindeki çöpler İznik Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlendi. Ancak 1700 yıllık mozaiğin üzeri temizlenirken, bu kez mozaiğin çatlayan kısımlarında ot bittiği ortaya çıktı.

Görüntü dökümü

----------

-Mozaikten detaylar

-Otlardan detaylar

Süre: 47 saniye, Boyut: 107 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,()

====================

Reyhanlı şehidi Fatma Avlar için Mevlid-i Şerif okundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), geçen yıl ocak ayında Afrin'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Suriye'deki teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne atılan roketle, evinde yatağında uyurken şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ölümünün birinci yıldönümünde ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gültepe Mahallesi'ndeki baba ocağında okunan Mevlid-i Şerife Emniyet Müdürü Nadir Örten, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mehmet Göker, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Çelik, Fatma Avlar'ın ailesi ve yakınları, öğretmenleri, vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerif'te Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akçay, Zeytin Dalı Harekâtı ile 11 Mayıs Reyhanlı saldırısında şehit olan şehitler için dua etti. okunan Mevlid-i Şerif'in ardından katılanlara yemek ikramı yapıldı.

Görüntü Dökümü

----------

- Mevlide katılanlar

- Kuran okunurken

- İlçe Müftüsü konuşurken

- Dua edilirken

- Mevlid okunan alandan detaylar

- Yemek yenirken

SÜRE: 4'55" BOYUT: 551MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

==============

Yozgat'ta millet kıraathanesi açıldı

Yozgat'ta, belediye tarafından yaptırılan 'Millet Kıraathanesi' törenle açıldı.

Yozgat Belediyesi, Cumhuriyet Parkı içinde yer alan tek katlı belediye ek hizmet binasını 'Millet Kıraathanesi'ne dönüştürdü. Açılış törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçgin Çengeloğlu ve vatandaşlar katıldı. Başkan Kazım Arslan, Millet Kıraathane'sinin, insanların sohbet edebileceği, dinlenebileceği, gençlerin, çocukların ders çalışabileceği, kütüphane gibi kullanabileceği mekan olduğunu söyledi. Arslan, "Burası, kütüphane, okuma salonu, grup çalışma odası ve oturma odası şeklinde 4 bölümden oluşuyor. Kıraathanenin asıl amacı kültür ve sanata katkıda bulunmak. Burada insanlarımıza, okumayı hatırlatmak ve teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca burada belli günlerde okuma saatleri, sohbet saatleri olacak. Günün belli saatlerinde ise ikramlarımız olacak" dedi. Konuşmaların ardından kıraathanenin açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Binadan görüntü

-Millet Kıraathanesi iç mekanından görüntü

-Belediye Başkanı Arslan'ın konuşması

-Katılımcılardan ve açılıştan görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

=================

Tunceli'de yaban hayvanlarına askeri helikopterlerle yem bırakıldı (Görüntü ekiyle)

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar için kalkan Sikorsky tipi 2 askeri helikopter, havadan yem bıraktı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma altında bulunan dağ keçisi başta olmak üzere yaban hayvanlarının avlanmasının yasaklandığını söyledi.

Tunceli'de, ağır geçen kış şartları nedeniyle hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Valilik tarafından kırsalda yaşayan yabani hayvanlar için helikopterle havadan yem dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, beraberlerindeki gazetecilerle birlikte Skorsky tipi 2 helikopterle bölgeye giderek yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, valilik kararıyla kent genelinde dağ keçisi, su samuru, vaşak, ur keklik, bozayı, kurt ve çengel boynuzlu dağ keçisinin avlanmasının yasaklandığını söyledi. Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Bu yıl ülkemizin her yerinde olduğu gibi Tunceli'de de kış şatları çok çetin geçmektedir. Tunceli'nin bazı bölgelerinde 3- 4 metreyi aşan kar yağışı olmuştur. Aşırı kar yağışı nedeniyle beslenemeyen yaban hayvanlarının aç kalmaması için büyük gayret göstermekteyiz. Valiliğimizin öncülüğünde jandarma ekiplerimiz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubemiz tarafından belli aralıklar ile yaban hayvanlarının beslenmesi için havadan ve karadan belli bölgelere yem bırakılmıştır. Bugün de 2 jandarma helikopterimiz, ilimizin yaban hayvanı yoğunluğu olan bölgelerine havadan yem bırakılarak beslenmeleri sağlanmıştır. Bu çalışmamız aralıklar ile devam edecektir. Tunceli yaban hayatı ve endamik bitki türüyle Türkiye'de çok önemli bir merkez konumunda. Tunceli halkı ve valiliği olarak bu yaban hayatını korumak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Özellikle yöre halkının kutsal saydığı dağ keçilerini korumak için ve kaçak avcılığı engellemek için bir dizi çalışmalarımız var aldığımız bu av yasaklama kararıyla jandarma ekiplerimiz ile doğa koruma ekiplerimiz denetimlerini artıracak ve avcılığın önüne geçecekleridir."

Görüntü dökümü:

----------------

- Yaban hayvanları için sağlanan yemlerin jandarma helikopterine yüklenmesi

- Helikopterin havalanması

- Helikopterin karlı dağların eteklerine yem bırakmak için alçalması

- Helikopter içindeki yemlerin kar üzerine atılması

- Yem atma görüntüleri

- Helikopterin havadan görüntüsü

- Vali Sonel'in açıklamaları

- Helikopter içinde muhabir anonsu

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 604 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

=======================

Siirt Havaalanı'nın yeni pistinde test uçuşları başladı

Siirt Havaalanı'nın tamamlanan yeni pistinde ilk test uçuşu Vali Ali Fuat Atik'in katılımıyla yapıldı. 5 gün sürecek test uçuşlarının ardından DHMİ Genel Müdürlüğü pilotları bir rapor hazırlayacak.

Yaklaşık 2 yıldan bu yana kapalı olan Siirt Havaalanı'ndaki pist uzatma ve onarım çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte test uçuşu yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile test uçuşuna katılan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, havaalanın açılması için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi. Havaalanında yeni hizmet binasının da yapıldığını belirten Vali Atik, "Havaalanımızın açılması için ilk test uçuşları başladı. Bu test uçuşlarımızın ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda, uzun bir aradan sonra yolcu taşıma uçakları alana inecektir. Siirtliler bugünü özlemle bekliyorlar. Yolcu taşıyan uçakların ne zaman ineceği konusunda herhangi bir tarih veremiyoruz. Ancak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pilotlarının vereceği rapor çok önemli olacak. Pistimiz yeni baştan yenilendi. Diğer yandan havaalanın yeni hizmet binası yapılıyor" diye konuştu. Havaalanında test uçuşlarının 5 gün süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

- Siirt Havaalanından görüntü

- Havaalanına gelen Vali Ali Fuat Atik’ten görüntü

- Pilotlarının pist ve uçakla ilgili bilgi vermesi

- Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in pilotlar ile birlikte uçağa binmesi

- Vali Atik’in havada pilotlardan bilgi alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 283 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

===================

Viranşehir'de PKK propagandasına 11 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, 6'sı şarkıcı 11 kişi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Viranşehir'deki çeşitli adreslere polis operasyonu düzenlendi. İlçede, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen, aralarında 6 şarkıcının da olduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adreslerinde yapılan aramaların ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KENT MERKEZİNDE 1 TUTUKLAMA

Öte yandan Şanlıurfa kent merkezinde gözaltına alınan Veysi K. ise sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA, () -