DHA YURT BÜLTENİ-14

1)KAHRAMANMARAŞ'TA SİLAHLI SÖZ KESME KAVGASI: 2 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta, akraba 2 ailenin çocukları arasında kesilen sözün bozulmasıyla çıkan kavgada 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki ailenin çocukları arasında kesilen söz belirlenemeyen bir nedenle bozuldu. Erkek tarafından Mustafa D. ve oğlu Ahmet D. sözün bozulmasına, aracılık yapan Süleyman D. ve ailesinin sebep olduğu iddiasıyla evlerine gitti. Evin avlusunda konuşan ve bir süre sonra da tartşmaya başlayan aileler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Süleyman D., Mustafa D. ile oğlu Ahmet D.'ye av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Yaralanan baba ve oğlu kendilerini dışarı atarak kaçmak istedi. Mustafa D ile oğlu Ahmet D. aşırı kan kaybedince cadde üzerindeki bir eczanenin önünde yere yığıldı. Bu esnada olay yerine yakın sağlık ocağındaki doktor ve hemşireler ile eczane çalışanları hemen dışarı çıkıp yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan Mustafa D. ile oğlu Ahmet D., çağırılan ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Süleyman D., olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"FAZLA YÜRÜYEMEDİ"

Yaralılara olay yerinde müdahale edenlerden eczacı kalfası Mustafa Arslan, silah sesi duymadıklarını belirterek, "Çalışırken ses duyduk ve 2 şahsın kanlar içersinde yürüyerek geldiğini gördük. Yaralılardan bir tanesi ağırdı ve daha fazla dayanamayıp yere düştü. Yan taraftaki sağlık ocağının doktor ve hemşireleriyle birlikte müdahale ettik, pansuman yaptık. Daha sonra ambulanslar yaralıları alıp hastaneye götürdü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Olayın meydana geldiği ev

- Polislerin inceleme yapması

- Polislerin delil torbalarıyla ayrılması

- Olay yerinden detay

- Mustafa Arslan ile röp.

- Hastaneye gelen polis araçları

- Süleyman D.'nin doktor odasından çıkarılması

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otolarının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 534 MB

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2)KIBRIS GAZİSİ GÖHER, ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İZMİR'in Kınık ilçesinde, kalp yetmezliği ve KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Alaattin Göher (66), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kınık'ta yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi Alaattin Göher, iki hafta önce evinde rahatsızlandı. KOAH ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Göher, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göher, buraki 6 gün süren tedavisinin ardından İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Göher, doktorların müdahalesine rağmen dün (pazartesi) yaşamını yitirdi.

Göher'in cenazesi için için bugün öğlende Kınık Çarşı Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömer Sinan Ceylan, Göher'in kuzeni Orhan Göher ile vatandaşlar katıldı. Kınık Müftüsü Muammer Uslu'nun kıldırdığı namazın ardından Göher'in bir süre askerlerin omzunda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, ilçe mezarlığına götürüldü. Burada toprağa verilen gazi Göher'in tabutundaki Türk bayrağı, Kaymakam Ergin tarafından kuzeni Orhan Göher'e teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kıbrıs gazisi Alaattin Göher'in fotoğrafı

-Göher'in Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınmasından görüntü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Törene katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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3)ADANA'DA NARKOTİK UYGULAMASINDA POLİSE ÇİÇEK

Adana'da polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallelerde özel harekat ekiplerinin desteğiyle narkotik uygulaması yaptı. Sokaklardan birinde Cono Aşireti üyesi bir kız çocuğunun Özel Harekat polisine çiçek vermesi dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ekipleri ile Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesine operasyon yaptı. Özellikle Cono Aşireti'ne mensup kişilerin oturdukları sokaklara giren ekipler, şüpheli gördüklerin evlerde arama yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada çok sayıda kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Girilen evler ise didik didik incelendi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyonlar sürerken, bir çocuk, özel harekat polisine çiçek verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin mahalle ve sokaklarda görüntüleri

- Polislerin evlerde arama yapması

- Ele geçirilen uzun namlulu silahtan görüntü

- Havadaki drone

- Genel görüntüler

SÜRE:02'02" BOYUT:226 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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4)EDİRNE'DE 417 KAÇAK YAKALANDI

Edirne’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 417 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, Köşen, Orhaniye ve Bosna köylerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Irak, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 417 kaçak yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-

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5)AK PARTİ SEYHAN ADAYI YENİ'Yİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı, eski il başkanı avukat Fikret Yeni'yi, seçim çalışması için gittiği kebapçıda bacağından bıçaklayan M.A., ev hapsine çarptırıldı.

Olay, 26 Ocak'ta Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Partilileriyle birlikte seçim çalışması yapan AK Parti'nin merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, girdiği kepapçıda M.A. ile karşılaştı. M.A. tartışmaya başladığı Yeni'yi bacağından bıçaklayarak, yaraladı. Bıçağı ikinci kez saplamak için hamle yapan saldırganı partililer engelledi. Çıkan arbededen faydalanan şüpheli, kaçtı. Yaralı Fikret Yeni ise partililer tarafından hastaneye götürüldü. Otomobiliyle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis kent genelinde arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra otomobil, Uğur Mumcu Meydanı'nda terk edilmiş halde bulundu. Bugün öğle saatlerinde ise M.A. Mersin'de polise teslim oldu. Şüpheli Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A., emniyette sorguya alındı. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan M.A. ev hapsine çarptırıldı.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (

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6)KANSER HASTASI KÜÇÜK AZİME, HAYATA TUTUNAMADI

ORDU’da çocuk yuvasında kalan Azime Canbay (11), bir süredir kanser tedavi tedavisi gördüğü Hacettepe Üniversitesi’nde hayatını kaybetti. Acı haberi, yuva görevlilerinin yanı sıra Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'u da yasa boğan küçük kız, Ordu’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz'la birlikte, yaklaşık 1,5 yıl önce Ünye ilçesinde Sabancı Çocuk Yuvası’nı ziyaretinde tanıştığı Azime Canbay'ın yüzünde oluşan kitleyi fark etti. Bunun üzerine Vali Yavuz'un girişimleri sonucu yuvadan alınan Azime Canbay için Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Buradaki Kulak Burun Boğaz Servisi’nde görevli Doç. Dr. Mukadder Korkmaz tarafından ameliyat edilen ve Canbay'ın tedavisine bir süre sonra Ankara'da devam edilmesine karar verildi. Vali Seddar Yavuz, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya ile görüşerek kanser tanısı konulan küçük kızın, tedavisinin Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde devam edilmesini sağladı. Canbay, Ankara'da süren 9 aylık tedavisinin ardından yeninden yurda döndü.

ACI HABER HÜZNE BOĞDU

Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte Ordu’ya dönen ve hastalığında iyileşme gözlenen Azime Canbay’ı kaldığı yuvada ziyaret etti. Vali Yavuz'un ziyaretiyle moral bulan Canbay, hastalığının nüksetmesiyle yeniden Ankara'nın yolunu tuttu. Canbay, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün yaşam savaşını kaybetti. Acı haber, yuva çalışanlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'u hüzne boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi Ordu'ya getiren küçük Azime, Altınordu ilçesi Cumhuriyetköy Mahallesi'nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye eşi Selda Yavuz ile birlikte katılıp Azime'yi son yolculuğunda da yanlız bırakmayan Vali Yavuz, Canbay'ın yakınlarına taziyede bulundu.

'BEDENİ ÇEKTİĞİ ACILARA DİRENEMEDİ'

Öte yandan Ordu Valisi Seddar Yavuz da, twitter hesabından Azime Canbay için paylaşımda bulundu. Vali Yavuz, ziyarete ilişkin fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımında "Azime evladımızı 11 yaşında kanserden kaybettik. Çocuk evinde eşim Selda hanımın Azime’nin yüzündeki şişliği fark etmesi ile başlayan süreç ameliyat ve kanser teşhisi ve tedavisi ile devam etti. Tedavisini sağladık. Ancak küçük bedeni çektiği acılara direnemedi" ifadelerinde yer verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazı kılınırken görüntü

-Cenazeden görüntü

(SÜRE: 1.43 Dk) (BOYUT: 253 MB)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU, ()

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7)479'UNCU MESİR FESTİVALİ 23-28 NİSAN'DA

MANİSA'da bu sene 479'ncusu düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 23-28 Nisan'da yapılacak.

Mesir Macunu Festivali programı, Manisa Valiliği Brifing Salonu'nda yapılan toplantıyla duyuruldu. Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'ün başkanlığını yürüttüğü mesir komitesi üyeleri Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık toplantıda yer aldı. Festivalin bu yıl 23 Nisan Salı günü başlayacağı, 28 Nisan Pazar günü saçım töreniyle son bulacağı kaydedildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyon lira, Şehzadeler Belediyesi'nin ise 200 bin lira bütçe ayırdığı kaydedildi. Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl da festivale katılmayacağı ifade edildi. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin, Sultan Camii kubbelerinden 6 ton mesir saçacağı belirtildi. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, geçen yıllarda yapılan mesir macunu festival programlarının içerisinde yer aldığı bir slaytla sunum yaptı.

Kente geçen yıl ekim ayında atanan Vali Ahmet Deniz, ilk kez festival coşkusu yaşayacağını belirterek, 479 yıldır süren geleneğin önemine vurgu yaptı. Manisa'nın şehzadeler şehri ve mesir macunuyla tanındığını dile getiren Vali Deniz, bu heyecanı yaşamak için sabırsızlandığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, festivalin neredeyse 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, böyle önemli bir geleneğe destek vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ergün, festivalin Manisa'ya ait olduğunu kaydederek, bütün sivil toplum kuruluşlarının, ticaret borsalarının, sanayi ve ticaret odalarının, organize sanayi bölgelerinin destek vermesini istedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ilk mesir macununu gazetecilere saçtı.

Görüntü Dökümü:

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- Manisa Valiliği'ndeki toplantıdan görüntü

- Manisa Valisi Ahmet Deniz açıklaması

- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün açıklaması

- Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık açıklaması

- Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak açıklaması

- Gazetecilere mesir saçımından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()