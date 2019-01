DHA YURT BÜLTENİ -14

Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü (5)

CENAZE EVİNE GETİRİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobilin sel sularına kapılmasıyla ölen nişanlı çiftten Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sözleşmeli Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Billur Atik'in cenazesi, babası Ufuk Atik, annesi ev hanımı Naime Atik ve kardeşi 18 yaşındaki Doğukan Atik ile birlikte yaşadığı Milas ilçesine bağlı kırsal Hasanlar Mahallesi'ne getirildi. Evin önünde cenaze aracından indirilen tabutun üzerine Billur Atik'in nişan töreninde giydiği kıyafeti örtüldü. Billur Atik'in öğretmen arkadaşları acılı babaya sarılarak teselli etmeye çalıştı. Burada helallik alınıp, dua edildi. Ardından genç kızın tabutu, cenaze namazı kılınıp, toprağa verilmek üzere Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

İki evladından birini yitiren, zeytinyağı işletmesi sahibi acılı baba Ufuk Atik, "Nişanlısı ile birbirlerini çok seviyorlardı. Dün nişanlısı ile bir arkadaşlarının nişan törenine gitmişler. En son saat 01.00 sıralarında annesi ile telefonla konuşmuştu. Çok yağmur yağdığını ve akıntı olduğunu söylemiş. Saat 02.00'ye doğru aradığımızda ise telefonlarına ulaşamadık. Jandarma ve polisi aradık, aracın plakasını verdik. Sonra da bu acı olayı öğrendik. Alın yazıları böyleymiş. Allah kaderlerini böyle çizmiş. Biraz erken gelseler ya da biraz geç gelseler farklı olabilirdi. Başımız sağ olsun" dedi.

Mahalleye gelerek aileye taziyede bulunan Menteşe Kaymakamı ve Bodrum Kaymakam Vekili Caner Yıldız ise "Gece saat 01.30 sıralarında çok aşırı yağış vardı. Köprüden geçtikleri sırada araç su alınca durmuşlar. Sanırım aracın içinde biraz beklemişler. Bu sırada da ani bir sel gelmiş ve araçtan çıkamamışlar. Sudan dolayı kapıyı açamamışlar. Bu nedenle camdan dışarı çıkmışlar. Öğretmeniz orada korkuluklara takılıp kalmış, hayatını kaybetmiş. Nişanlısının da yaklaşık 200 metre ileride cansız bedenini bulduk" diye konuştu.

DAMADAN AĞBAYİ DE KAZADA ÖLMÜŞ

Öte yandan yaşamını yitiren Çağlar Bencik'in ağabeyinin de iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. İki çocukları bulunun Bencik ailesi, evlatlarının ikisini de yitirmenin acısını yaşadı.

Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / MİLAS (Muğla)

Kumluca'da hortum: 5 yaralı (5)

HORTUM ANI KAMERADA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler hortumun şiddetini ortaya koyarken, hızla ilerleyen hortumun önüne gelen her şeyi yıkıp, dağıttığı kameralar tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde hortum geldiği sırada araçlarına binerek uzaklaşan bazı vatandaşların, son anda kurtuldukları da yer aldı.

Haber: Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA

Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (8)

İŞ YERLERİNDE ZARAR BÜYÜK

Antalya'da hortum nedeniyle Lara'daki Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Yan yana hizmet veren restoran, diş hastanesi ve çiçekçinin önündeki dev reklam tabelaları devrilerek çevreye saçıldı. İş yerlerinin camlarını kıran hortum, binaların duvarlarını yerinden söktü.

Hortum sırasında korkudan dükkanın içine kaçtığını belirten Gökhan Gali Gökmen, deprem olduğunu düşündüğünü söyledi. Hortum ile birlikte tabela ve güneşliklerin yerinden sökülerek etrafa savrulduğunu anlatan Gökmen, "Hortumla birlikte dolu yağmaya başladı. Göz gözü görmedi. Çok korktuk ve dükkanımızın içine doğru kaçtık. Dışarısı sessizleştiğinde ise manzarayı görünce şaşkına döndük. Yan yana üç iş yerinin camları kırılmış, sandalyeleri etrafa saçılmıştı. Savaş alanı gibiydi. Tesellimiz can kaybı olmaması. Maddi hasarımızı bir şekilde karşılayacağız" dedi.

Yaşanan olayın ardından bölgeye itfaiye sevk edildi. Ardından gelen belediye ekipleri enkazı kaldırmak için çalışma yaptı.

Haber: İbrahim LALELİ/ANTALYA

Bucak'ta 25 bin dekar tarım arazisi su altında kaldı

Burdur'un Bucak ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle yaklaşık 25 bin dekar arazi su altında kaldı.

Bucak ve bölgesinde çarşamba günü başlayan yağmur, Kestel, Karaaliler ve Üzümlübel köylerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle tarım arazileri göle döndü. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından taşkınlardan korunmak amaçlı yaptırılan kanallar tam doluluğa ulaşırken, Kestel köyü ovasında bulunan üç düden tam kapasiteyle suları çekse de suların tarım arazilerine dolmasını engelleyemedi.

Zarar tespiti için Kestel Ovasına giden Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Gönenç, "Çarşamba günü başlayan yağışla birlikte Bucak'a bağlı Kestel Ovamız ve beraberinde olan Kuşbaba, Karaaliler ovalarında ciddi su birikmelerine rastladık. Aşırı yağış rejiminden kaynaklanan bir durum söz konusu. Yavaş yağışlarda toprak suyu emebiliyor ama burada hızlı ve aşırı yağdığından birikintiler oluştu. Fazla olan su arazileri kaplamış durumda. Üzümlübel, Kestel, Karaaliler ve Bucak ovasında yaptığımız incelemelerde yaklaşık olarak 20- 25 bin dekar arazinin sudan etkilendiğini tespit etmiş olduk" dedi.

Söz konusu alanda yüzde 40'lık bir tarım arazinin henüz ekim yapılmadığını aktaran Gönenç, şunları kaydetti:

"Bu suyun zararının ne şekilde olduğunu ifade edersek suyun altında genellikle hububat ekili. Çiftçimizin aralık ayı içerisinde çok fazla ekim yapamadığı için bu da yüzde 40 oranında ekilmemiş arazi demektir. Suyun altında mahsulün çıkışı da yeni olduğundan zarar tespiti konusunda çiftçilerimizin yapacağı beyanlar bildirecek. 5254 sayılı kanun hükmü gereğince sigorta yaptıran çiftçilerimizin zararları karşılanacaktır. Ayrıca varsa Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçları da erteleme yönünden müracaat yapabiliyorlar. Sigortası yoksa çiftçimizin herhangi bir borç erteleme söz konusu olmuyor. Yağışlar devam edebilir. Çiftçilerin bu duruma karşı tedbirli olmaları gerekir. Özellikle drenajların açık tutulması gerekiyor."

Söke'deki 2 çayda setler patlayınca tarım arazileri sular altında kaldı

Aydın'ın Söke ilçesinden geçen Sarıçay ve Kisir Çayı'nın 12 ayrı noktasındaki setler, şiddetli yağmurun da etkisiyle patladı. Bin dönümün üzerine tarım arazisi, sular altında kaldı.

Büyük Menderes Nehrini besleyen Sarıçay ve Kisir Çayı yağan aşırı yağmurlar nedeniyle 12 noktadan patladı. Taşan sular ovadaki birçok tarım arazisini sular altında bıraktı. Söke'nin kırsal Kisir Mahallesi'nin yakınlarından geçen Sarıçay ve Kisir Çayı'da kurulu setler, bugün şiddetini artıran yağmurun etkisiyle patladı. 12 ayrı setin patladığı belirtilirken, bin dönüm ekili olmayan arazi sular altında kaldı.

Kisir Muhtarı Baki Suna, "Son yağan yağmurlar, çayların taşmasına neden oldu. Kisir Çayı pek çok noktadan patlak verdi. Patlama neticesinde mahallemizdeki dere yatağında olan evler kurtuldu. Eğer patlamalar olmasaydı, sular tarım arazileri yerine mahallemize gelecekti. Belki de şu an Kisir Mahallesi sular altında kalmış olacaktı. Bin dönümü aşkın tarım arazisi sular altında kaldı. Yağmurlar devam ediyor. Eğer bir çözüm bulamazsak ne olacağı belli değil. DSİ yetkililerine de bilgi verildi. Bu yırtılan yerlere en kısa zamanda dolgu yapılarak, can ve mal güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Eniştesini ablasına hakaret ettiği için öldürmüş

Kahramanmaraş'ta tartıştığı eniştesi İdris Ağca'yı bıçaklayarak öldüren Fatih A. adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Şeyhadil Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fatih A., boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan ablası Zehra Ağca'nın eşi İdris Ağca ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih A., Ağca'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan İdris Ağca, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Fatih A. ise polis tarafından yakalandı. Eniştesini bıçaklarken sağ elinden yaralandığı belirlenen zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Fatih A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf ederek, eniştesini ablasına hakaret ettiği için öldürdüğünü söyledi. Fatih A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kayınbiraderi tarafından öldürülen İdris Ağca ise Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ümit Sürmeli: Barınaklar çözüm değil

KONYA Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, barınakların çözüm olmadığını belirterek, "Barınaklar geçici olmalıdır. Orada giden hayvanlar hastalık kapıp, telef olup gidiyorlar" dedi.

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı'nın 23 yıldır başkanlığını yürüten Ümit Sürmeli, hayvanlara yapılan işkence ve eziyetler karşısında sadece para cezası verilmesinin yetmediğini söyledi. Sürmeli, "Sokakta vatandaş ateş ediyor, cezasını bile ödemiyor. Ödese bile onun umurunda değil. Adam silahla geziyor. Silahı alacak parası var. Yakıyor, tecavüz ediyor sonra para cezası. Hayır. Belediyeler, belediye başkanları bu hayvanları alıp topluca kırsal kesimlere, kara, buza, soğuk havaya, açlığa atıyorsa ilk önce onlardan başlanacak. Meclistekilerin eğer biraz vicdanı, merhameti, birazcık tanrı sevgisi, yaradana olan saygıları varsa, o yaradanın yarattığı bu canlara sahip çıkmak için güzel bir yasa hazırlarlar" dedi.

BARINAKLAR HİTLER'İN YAHUDİLER İÇİN YAPTIĞI ESİR KAMPLARI GİBİ

Barınakları Hitler'in Yahudiler için yaptığı esir kamplarına benzeten Sürmeli, "Barınaklar tıpkı Hitleri'n Yahudiler için yaptığı esir kamplarıdır. Bu esir kamplarında kendi kendilerine telef olup gideceklerdir. Belediyeler bunu akıllarının ucuna bile getirmesinler. Burada birinci hedefleri sahiplendirme olacak. İkinci hedefleri de barınaklar geçici olacak, tıpkı yasada olduğu gibi. Orada doğum yapacak olanlar, yavrular, bebekler, sakat olup ameliyat geçirenler, sakat olanlar kalacak. Barınaklar çözüm değil. Sağlıklı bir hayvan oraya konamaz. Barınaktaki hayvanlar birbirlerinden hastalık kapıyor ve telef oluyor"diye konuştu.

CAMİLERDE HAYVAN SEVGİSİ ÖĞRETİLSİN

Camilerdeki vaazlarda hayvan sevgisinin anlatılması gerektiğini de belirten Sürmeli, "En büyük sıkıntı yasadaki açıklık, ikinci sıkıntı ise eğitim yetersizliği. Ben istiyorum ki camilerde namaz öncesi verilen vaazlarda hayvan sevgisini anlatsınlar. Bu hayvanlara zarar vermenin ne kadar günah olduğunu, hesap günü hesabının sorulacağını anlatsınlar, beslemenin, bakmanın sevap olduğu anlatılsın. Öğretmenler çeşitli etkinliklerle çocuklara bu sevgiyi aşılamalılar. Hayvanat bahçesi gezerek bu sevgi olmaz. Çocukları hayvanat bahçesine götürmek, bir öğretmen, bir okul için en büyük ayıptır. Sadece çocukları hayvan beslemeye teşvik edecekler, evlerindeki artık yemekleri çöp kenarlarına koymayı teşvik edecekler" dedi.

Yaban hayvanları beslemenin insan sağlığı açısından da önemine dikkat çeken Ümit Sürmeli, "Aç kalan tilki, aç kalan kurt kasabalara, köylere iniyor. Bir de onlarda kuduz hastalığı varsa oralardaki hayvanları ısırıyor ve orada kuduz başlıyor. O nedenle yaban hayvanlarının aç bırakılmaması ve onların beslenmesi insan sağlığı açısından çok önemlidir" şeklinden konuştu.

Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için kış ortasında suya girdiler

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla '4 mevsim Van Denizi'nde yüzmeye var mısınız?' sloganıyla kış ortasında göle girdi. Su sıcaklığı 4 derece olan göle girdikten sonra açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Erdoğan Özel, "Bölgede her yerde buz var ve biz Van Denizi'ne girdik. Buyurun gelin, hiç de soğuk değil. Şu anda 10 yaş gençleştiğimi düşünüyorum. Bunu geleneksel hale getireceğiz" dedi.

Kente ve Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla etkinlikler yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tuşba Belediyesi'nin de desteğiyle, '4 mevsim Van Denizi'nde yüzmeye var mısınız?', 'Van Denizi'ne kışın da girilir' sloganlarıyla yeni organizasyona imza attı. Van Gölü'nün ilk ve tek mavi bayraklı plaji olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda toplanan dernek üyeleri montları ve bereleriyle geldikleri plajda elbiselerini çıkarıp, kar üzerinde ısınma hareketleri yaptı.

Isınma hareketleri sırasında konuşan Dernek Başkanı Erdoğan Özel, "Kış ayının ortasındayız ve biz Van Gölü'ne dikkat çekmek için bugün bir etkinlik başlattık. Van Gölü'nün kendisine has özellikleri var. Sodalı suyu şifadır aslında. Biz sağlık turizmine kazandırmak istiyoruz. Kışın da burada göle girilir, bunu kanıtlamak istiyoruz. Şu anda dernek üyelerimizle birlikte Van Gölü'ne gireceğiz" dedi. Dernek üyeleri daha sonra hep birlikte su sıcaklığı 4 derece olan Van Gölü'ne girdi. Gölde bir süre yüzen dernek üyeleri daha sonra kıyıya çıkarak açıklama yaptı.

Dernek Başkanı Özel, 26 Ocak'ta Van Gölü'ne girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bölgede her yerde buz var ve biz Van Denizi'ne girdik. Buyurun gelin, hiç de soğuk değil. Şu anda 10 yaş gençleştiğimi düşünüyorum. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Van Gölü'nün suyu şifalıdır. Van Denizi dünyanın 8'inci harikasıdır. 'Van Gölü kirlenmesin hep mavi kalsın' sloganımızdır. Bu doğa harikasını kirletmememiz gerekiyor. Bu vazife bize ve yetkili kurumlara düşüyor. Bu göl henüz kirlenmemiş ve henüz kaybetmemişiz. Bu gölü kaybetmemek için sahiplenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise "Bütün dünyaya bunu buradan duyuruyoruz. Mavi bayraklı halk plajımız, sadece yazın değil, bütün mevsimlerde de her dönem tertemiz ve mavidir. Kışın en zemheri döneminde bütün dünyaya mesaj veriyoruz. Sadece Antalya'da değil, yaz kış insanlarımızın şifa amaçlı bu göle girmelerini öneriyoruz. Burada yollarımız açık, tesislerimiz açık, insanların huzuru yerinde ve herkesi Van'a davet ediyoruz" dedi.

Etkinlik, Van balığı ve ayranaşı ikramıyla sona erdi.

Ensarioğlu Ailesi'nin acı günü

AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun babası ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Sait Ensarioğlu (76), hayatını kaybetti.

Sait Ensarioğlu, beyin ve kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 aydır tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti. Ensarioğlu'nun cenazesinin uçakla akşam Diyarbakır'a getirileceği, yarın da Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesi'ne götürülerek buradaki aile mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.

DİYARBAKIR