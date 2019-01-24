DHA YURT BÜLTENİ -14

KOCAELİ'nde otomobil ve plaka çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.Olay, 22 Ocak günü meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, Körfez Fatih Mahallesinde N.Ö isimli şahısa ait park halindeki piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan otomobilin çalınması ve 23 Ocak günü Çayırova’da A.Ö isimli şahısa ait otomobil plakasının çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde MOBESE ve güvenlik kameralarından otomobili çalan şahısın 22 ayrı suç kaydı bulunan Y.D (24) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Y.D. İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Y.D.’nin ifadesinde otomobili çaldığını itiraf ettiği ve aracı arkadaşı B.D.’ye satması için verdiğini söylediği öğrenildi. Polis Çayırova’da bulunan bir garaja düzenlediği operasyonda B.D çalıntı otomobil ve plakalar ile birlikte gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli Körfez Adliyesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera kayıtları

Haber:Selda Hatun Tan-İzmit-Dha

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Kafeterya sahiplerinden örnek davranış

Bursa'nın inegöl ilçesindeki bir kafeteryanın kapısının önüne "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'İnsanlık ölmemiş' dersiniz. Bizden yana hakkımız helal olsun" yazılı tabela koyuldu.

Soğuk kış günlerinde insanın içini ısıtacak örnek bir hareket, İnegöl'deki bir kafeteryanın sahiplerinden geldi. Kafeterya sahipleri, parası olmadığı için yemek bulmakta zorlananları, kapının önüne koyduğu "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'İnsanlık ölmemiş' dersiniz. Bizden yana hakkımız helal olsun" yazılı tabelayla ücretsiz yemek yemeye davet ediyor. Kafetarya Müdürü Merve Uz, "Kış mevsimindeyiz. Parası olmayıp, gıda ihtiyacını sağlayamayacak insanlara destek çıkmaya çalışıyoruz. Güzel bir proje oldu. Bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirip, Türk toplumunun ne kadar yardımsever olduğunu tekrar hatırlatmak istedik. Bu davranışımızın diğer esnaflara da örnek olmasını diliyorum" dedi.

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Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, ()

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İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (3)

İZMİR SON 38, MANİSA SON 74 YILIN REKOR YAĞIŞINI ALDI

İzmir ve Manisa'ya bir süredir etkili olan sağanak yağmurla rekor düzeyde yağış düştü. Meteoroloji İşleri 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre bu ocak ayındaki yağışlarda İzmir'de son 38, Manisa'da ise son 74 yılın en yağışlı ocak ayı yaşandı. 1 - 24 Ocak 2019 tarihleri arasında metrekareye Konak'a 299.3, Seferihisar'a 320.8, Narlıdere'ye 334.6, Kemalpaşa'ya 405.6, Karşıyaka'ya 182.4, Manisa'ya 309.6 kilogram yağış düştü.

İZMİR, ()