DHA YURT BÜLTENİ -14

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde AK Parti'den tekrar aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanı Hüseyin Uysal, partisinden istifa etti.

AK Parti'nden tekrar aday gösterilmeyen Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, istifa kararıyla ilgili makamında basın toplantısı düzenledi. AK Parti'den ayrılmak zorunda bırakıldığını söyleyen Başkan Uysal, süreci Ereğli halkıyla herkesin göreceğini ifade ederek, "AK Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum. 'Dürüst çalışkan, çalmadan çok şey yaptı. Her şeye rağmen yaptı ama anlatamadı' diyorlar. Buranın bir evladı olarak neler yaptığımı, nasıl yaptığımı, niçin yaptığımı, nelere önem verdiğimi, neyle mücadele ettiğimi anlayın, anlamaya çalışın, anlatın. Eğitim, kutsallarımız, geleceğimiz, halkımız mı demişim? Yoksa, benim, ailemin, siyası geleceğim, rantım mı demişim? 2013 yılında aday adayı olarak katıldığım AK Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum. Biliniz ki ayrılmak zorunda bırakıldım, kopartıldım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sevgim ve saygım ömrüm boyunca devam edecek. Çocukken öğrendiğim çalışmak, okumak, öğrenmek ilkelerimi son nefesime kadar koruyacağım" dedi.

Başka bir partiden aday olup olmayacağı sorusuna Uysal, "Soru almıyorum. Biraz bana vakit ayırın. Daha sonra, ilerleyen günlerde tekrar bir basın açıklaması yapabilirim" diye konuştu.

Okul bahçesinde kar getirildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki dört ilkokula, Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem tarafından karne hediyesi olarak birer kamyon kar gönderildi. Öğrenciler okul bahçesine boşaltılan karla, kartopu oynadı. Bazı veliler de öğrencilerin keyfine ortak oldu.

Ödemiş İstiklal İlkokulu Müdürü Mustafa Güder, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem'i arayıp, öğrencilerin karne hediyesi olarak kendisinden

okul bahçesine kar getirmelerini istediğini iletti. Öğrencilerin bu isteğine kayıtsız kalmayan Badem, ayrım yapmamak için İstiklal İlkokulu ile birlikte ilçedeki İnönü İlkokulu, Çapacızade İlkokulu ve Özdemir Atasoy İlkokulu'na Bozdağ'dan birer kamyon kar getirtip, okul bahçelerine döktürdü. Öğrenciler, karne ile kar heyecanını bir arada yaşadı. Okul bahçesinde kar topu oynayarak keyifli bir gün geçiren öğrencilere bazı veliler de eşlik etti. Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü karne dağıtım törenine katıldıkları İnönü İlkokulu'nda, 'Hedef 5' isimli akıl ve zeka oyunları turnuvası, şiir yarışması ve ilçe genelinde yapılan 'enerji tasarrufu' konulu resim yarışmasında birinci olan 4-C sınıfı öğrencisi Aleyna Güler'e ödüllerini verip, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Dayıoğlu ve beraberineki protokol üyeleri burada öğrencilerin kar heyecanına da ortak oldu.

Gazipaşa'da kar şenliği

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen kar şenliği kapsamında Toroslardan kamyonlarla kar getirildi. Kent merkezinde kar gören çocuklar kar topu oynayarak bu anların keyfini çıkardı.

Gazipaşa Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kar Şenliği için 50 kilometre mesafedeki Toros Dağlarından kamyonlarla kar getirildi. Cumhuriyet Meydanı'na boşaltılan karı gören çocuklar, büyük sevinç yaşadı. Karne töreninden sonra öğrenciler de meydana gelerek şenliğe katıldı. Öğrenciler ve veliler kar topu oynadı.

Kar Şenliği'nin yarın da devam edeceğini belirten Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, bir süre katılımcılarla kar topu oynadı. Gazipaşa'da bir yandan denize girilirken bir yandan da 30 dakikalık yolculukla Toroslar'a ulaşıp kar keyfi yapıldığını belirten Başkan Çelik, ilçe merkezinde hiç kar görmeyen çocuklar olduğunu belirtti.

Başkan Çelik, "Belediye olarak bu yıl ilk kez böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliği özellikle karne gününde yapmak istedik ki çocuklarımıza da karne hediyesi olsun. Katılım çok iyi oldu. Yarın da enliğimiz devam edecek" dedi.

İlk kez kar gördüğünü belirten öğrencilerden Melisa Nur Bayrakcı, "Çok güzel, ilk kez karla oynuyorum" dedi.

Marmaris'te özel çocuklar konser verdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir orkestra grubu, özel eğitim okulunun down sendromlu öğrencileri ile birlikte konser verdi.

Marmaris'te, emekli subay, avukat, doktor, mühendis ve öğretmenler oluşan orkestra grubu, down sendromlu çocuklarla birlikte konser düzenledi. Özel bir okulda eğitim gören down sendromlu çocuklara, bir ay süreyle, ritim öğretmeni Yüksel Bağcı tarafından müzik kursu verildi. Orkestra grubuyla bir ay süreyle prova yapan çocuklar, sonrasında Armutalan Kültür Merkezi Uğur Mumcu Salonu'nda sahne aldı. Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri, özel çocukların ebeveynleri, salonu doldurdu. Aralarında özel çocukların da bulunduğu orkestra sahne alarak Türk sanat müziği, arabesk ve hareketli şarkıları seslendirdi. Down sendromlu çocuklar, darbuka ve tef çalarak ritimlere eşlik etti. Bir saat süren etkinlik sonunda Belediye Başkanı Ali Acar, özel çocuklara çeşitli hediyeler verdi, çalan müzikler eşliğinde onlarla oynadı.

Konserin ardından bir grup çaça, vals ve tango danslarında hünerlerini sergiledi.

Özel eğitim merkezi psikoloğu Reyhan Dönmezer Atilla, "Özel çocuklarımız bugün unutamayacakları anlar yaşadı. Gözlerdeki mutluluk tarif edilemez. Bizlere bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür ederim" dedi.

