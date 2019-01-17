DHA YURT BÜLTENİ-14

ESKİŞEHİR'de kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.Önceki gün yağan kar, Eskişehir'i beyaza bürüdü. Soğuk ve yağışlı havanın ardından çıkan güneş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı'nda seyrine doyum olmayan manzara ortaya çıktı. 400 bin metrekarelik alana kurulu parkta bulunan Masal Şatosu yağan karla birlikte eşşiz güzelliğe büründü. Parkın ortasında bulunan göletin bir kısmı buz tutarken, Korsan Gemisi'nin üzeri kar yağışından zarar görmemesi için brandayla örtüldü.

Görüntü dökümü:

-Sazova parkında drone ile çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR /

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1 yaşına giren düvesine, sürpriz doğum günü yaptı

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, 1 yaşına giren 'Ayşegül' isimli düvesine, üzerinde mum yanan yem ile süpriz doğum günü yapan kadının görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şalpazarı ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir kadın, 'Ayşegül' adını verdiği dişi sığırı düveye, sürpriz doğum günü yaptı. Yem dolu kaba diktiği mumlarla ahıra girerek, düveye yaptığı sürpriz doğum gününü, kadının yakınları da cep telefonuyla kayda aldı. 'İyi ki doğdun Ayşegül, mutlu yıllar sana' diyerek, 1 yaşına giren dişi sığırına sevgisini gösteren kadının, görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce takipçi tarafından da beğenildi.

'DANAM ÇOK MUTLU OLDU'

Birçok hayvansever takipçinin de sosyal medyada paylaştığı görüntülerde kadının, "Düşündüm dedim ki sadece çocuklara mı doğum günü kutlanır. Ben de danama doğum günü kutlamak istedim. İnanıyorum danam çok mutlu oldu. Onların da insan kadar aklı var. Ben de bir yaşına giren danama doğum günü kutladım. İyi ki doğmuş. İyi ki aramız da. Ayşegül’ü çocuğum kadar çok sevdiğim için ona bir doğum günü yapayım dedim. İyi ki de benim danam olmuş. Ayşegül’ün annesinin adı Sarıkız şimdi de bir kardeşi olacak. Erkek olursa Yiğitcan, kız olursa Esengül koyacağım" dediği duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntü

HABER: Serkan KILINÇ KAMERA: TRABZON,()

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