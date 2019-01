DHA YURT BÜLTENİ-14

1)BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDI

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce tarafı Kaynaşlı mevkiinde TIR’ların Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor. D-100 Karayolu’nun Bolu yönünde ise TIR'lar bekletilerek takip mesafesinin azaltılması için belirli aralıklarla gönderiliyor. Düzce tarafında yol kenarında bekleyen TIR sürücülerine Kızılay Batı Karadeniz Bölge Lojistik ve Afet Merkezi tarafından sıcak çay, kahve, çorba ve kek dağıtıldı. Kızılay görevlisi Nilüfer Öztürk, "Türk Kızılay'ı Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi olarak her türlü organizasyona hazırız. Şu anda yolumuz kapalı ve buna dayalı olarak yolda kalan vatandaşlarımıza sıcak ikramlar veriyoruz. Çay, çorba, kahve, bir yandan da kek ikram ediyoruz. Yol açılana kadar hizmetimiz devam edecek." dedi.

Karayolları ekiplerinin beyaza bürünen yolda kar küreme çalışmaları sürüyor. Yolda küçük araçların geçişi ise sorunsuz şekilde sağlanıyor.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

===============================================

2)KAR YAĞIŞI ALTINDA SAATLERCE MEZAR KAZIYORLAR

BURSA'nın İnegöl ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla beraber termometreler eksi dereceleri gösterirken, kar altında mezar kazıyorlar. 4 saat boyunca durmaksızın soğuk havada mezar kazan mezarcı İsmail Kolay, "İşimi seviyorumö dedi. Kolay, bir günde 5 mezar kazıp hazırlıyor.İnegöl Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğünde görevli mezarcı İsmail Kolay(35), kara kışa rağmen mezar kazmaya devam ediyor.

6 yıldır mezar kazıyorum. Bu hava şartlarında zor da olsa görevimi yapıyorum. Cenaze İşleri Müdürlüğüne cenaze bilgileri ve nereye defin yapılacağı söyleniyor. Bende sırasıyla mezarlıklara giderek kazı işlemini yapıyorum. Kazma kürekle mezar açıyorum. Tabi kar yağışı da var. 3.5, 4 saatte kazı işlemini bitiriyorum. Soğukta zor da olsa işimi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Rabbim böyle güzel bir işi bize nasip etti. Bu görevi yaparken ibret alıyoruz. Her an her dakika ölümü hatırlıyoruz. Onun için işimizi severek yapıyoruz. Kar soğuk bizi etkilemiyor"dedi.

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, ()

======================================================

3)KARLIOVA'DA OKULLAR TATİL, ÇOCUK EĞLENDİ

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime Pazartesi günü başlayan tatil devam ederken, çocuklar da tatili kar içerisinde eğlenerek geçiriyor.

Karlıova ilçesine 10 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda Pazartesi günü başlayan kar tatili sürüyor. Kar tatili nedeniyle okullarda eğitim verilmemesini fırsat bilen çocuklar ise, ilçe merkezinde biriken karın içinde doyası eğlendi. Öte yandan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapanmasıyla, karla mücadele ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), ()-

==================================================

4)RUS SAVAŞ GEMİSİ 'SEVEROMORSK' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi’ne doğru yol alan geminin güvertesinde can yelekli askerler bulunduğu görüldü.Rus Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', bugün saat 13.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan savaş gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Güvertesinde can yelekli askerlerin bulunduğu savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

===============================================

5)ŞAKAYLA BAŞLAYAN KAVGADA ARKADAŞINI VURDU

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir şantiyede işçi olarak çalışan Aydın Ö.(58) şakayla başlayan kavgada arkadaşı Hasan E.'yi (44), kuru sıkıdan bozma tabancayla vurarak yaraladı. Olay, Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan özel bir inşaat firması şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede işçi olarak çalışan Aydın Ö. ile Hasan E., arasındaki şakalaşma önce tartışma ardından da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Ö. üzerinde taşıdığı kurusıkıdan bozma 7.65 milimetre çapındaki tabanca ile Hasan E.'ye ateş etti. Karın bölgesinden yaralanan Hasan E., ihbar üzerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Aydın Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.

===================================================

6)BEKÇİLİK YAPTIĞI ŞANTİYEYİ SOYDU

KARAMAN'da bekçilik yaptığı şantiyedeki 60 bakır kablo ve ranzayı çalan Salih I. ile kardeşi Hüseyin I. ve arkadaşı Bilal U. gözaltına alındı. Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Kılbasan köyü çıkışında şüphe üzerinde minibüsü durdurmak istedi. Minibüs sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu minibüs durduruldu. Araç içerisindeki Hüseyin I. ile Bilal U. yakalandı. Minibüste yapılan aramada 2 katlı ranza ile piyasa değeri bin 200 lira olan 60 kilo bakır kablo ele geçirildi. Bunun üzerine iki kişi gözaltına alındı. Hüseyin I., yapılan sorgulamasında, minibüste bulunan kablo ve ranzayı Çağla köyünde çevre yolu inşaatı şantiyesinden çaldıklarını ve orada bekçi olarak çalışan ağabeyi Salih I.'nın da kendilerine yardımcı olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Salih I. da gözaltına alındı.

3 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

========================================