DHA YURT BÜLTENİ -14

IRAK'ın, İran sınırında bulunan Hanekin kentinde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 16.42'de meydana gelen depremin merkez üssünü, Irak'ın Hanekin kenti olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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Besni’de zincirleme kaza: 7 yaralı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, bir minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Haydar Ortancı yönetimindeki 63 YY 203 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Mustafa Yalçındağ yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüse çarptı. Savrulan minibüs ise Ferhat Kılınç yönetimindeki 02 DE 351 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan Elmas Ortancı, Ayşegül Ortancı, Bekir Efe Ortancı ve Nadire Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Besni Devlet Hastanesi

- Ambulanslar

- Yaralının röntgene götürülmesi

- Jandarmanın yaralı yakınlarıyla konuşması

- Yaralı yakınları

- Jandarma

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

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Bulduğu gök taşında figürler olduğunu öne sürdü

AYDIN'ın Didim ilçesinde Rumi Çatıkkaş, geçen Eylül ayında bulduğu 5 gök taşından birinin üzerinde hayvan ve insan figürleri olduğunu iddia etti.

Didim'in Fevzipaşa Mahallesi, Sahte Cennet mevkiinde restoran işleten Rumi Çatıkkaş, geçen yıl Eylül ayında sahilde gezerken yerde parlayan taşı gördü. Çatıkkaş, bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 5 taş topladı. 875 gram ile 9 kilogram ağırlığındaki taşlarla ilgili Kahramanmaraş Üniversitesi Sütçü İmam Üniversitesi Üriversite- Sanayi- Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Laboratuvarı'nda inceleme yaptırdı. Fizik ve yüksek kimya mühendisleri tarafından yapılan incelemede, taşların içinde 26 element tespit edildi. Bu 26 elementin 20'si dünyada var olan, 6'sı ise dünyada olmayan elementler olduğu belirlenerek raporlandı" dedi.

Meteor taşlarını incelerken özellikle içlerinden birinin dikkatini çektiğini belirten Rumi Çatıkkaş, "Taşı fotoğraflayıp büyüttüğümde üzerinde insan ve hayvan resimlerinin olduğunu fark ettim. Resimli gök taşının tanıdığım amatör fotoğrafçıya da çok sayıda fotoğrafını çektirdim. Fotoğrafları incelediğimizde taşın üzerinde 40'a yakın insan ve hayvan figürünün olduğunu fark ettik" dedi.

Bu meteor taşının bugüne kadar dünyada bulunan meteor taşlarından farklı olduğunu iddia eden Çatıkkaş, "Farkı üzerinde 40'a yakın insan ve hayvan fotoğraflarının bulunmasıdır. Bunun ilk olduğunu düşünüyorum. Bu resimli gök taşını dünyadaki bilim adamlarının, müzayedecilerinin, akademisyenlerin ve koleksiyonerlerin bilgisine sunuyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meteor taşlarından görüntüler

-Metor taşlarını bulan Rumi Çatıkkaş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), ()

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Anamuryum'un zirvesinden sahile uçtular

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir araya gelen 25 paraşütçü, yaklaşık 350 metre yükseklikteki Anamuryum Antik Kenti'nin zirvesinden uçuş gerçekleştirdi.

Etkinlik sonrası konuşan Anamur Havacılık Ekstrem Spor Kulübü Başkanı Süleyman Solak, "Dünyanın en genç akrobasi pilotu 15 yaşındaki kardeşimiz Harun Karateke bizi kırmayarak geldi ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi" dedi. Adrenalin dolu anlar yaşadığını dile getiren Harun Karateke ise "Burada olmak güzel bir mutluluk herkesin uçmasını tavsiye ederim" diye konuştu. Paraşütçülerin havada sergiledikleri performans büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

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- Pist alanının görüntüsü

- Paraşütlerin açılması

- Paraşutlerin havada görüntüleri

- Röportajlar

- Paraşütçülerin sahile inişleri

SÜRE: 05'30" BOYUT: 163 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR/MERSİN, ()

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Buzlu suda davul-tulum eşliğinde halay çektiler

BULGARİSTAN'ın Kalofer şehrinde 200 yıllık geleneğe sahip 'erkek halayı'nı sürdürmek isteyenler kentin ortasında geçen Tunca nehrine girerek sıfırın altında 8 dereceye düşen dondurucu sokakta davul-tulum eşliğinde 'erkek halayı' çekti.

Bulgaristan'ın Kalofer kentinde 200 yıllık geçmişe sahip olan 'Tunca Nehrin'de erkek halayı geleneği hala yaşatılıyor. Kentin erkekleri her yıl 6 Ocak tarihinde kentin ortasından geçen Tunca nehrinin buzlu sularına girip davul ve tulum eşliğinde halay çekiyor. Bulgaristan’ın sadece bu şehrine has geleneğe göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlanırken, haç nehre atılıp, buzlu sularda onu çıkaranlara bereket, sağlılık ve bol verim getireceğine inanılıyor. Halay öncesi suya giren bir grup, sopalarla buzları kırarak kalabalığa hareket edebileceği alan açtı. Bu yıl sıfırın altında 8 dereceye düşen soğuk havaya rağmen yine yüzlerce Kaloferli erkek Tunca’nın buzlu sularına girip yarım saat boyunca halay çekti.

Katılımcıların ailelerine sağlık, bereket ve kısmet getirdiğine inanan Kalofer sakinleri, geleneğin aynı zamanda yerel turizmi sektörüne de katkı sağladığını ifade etti. Etkinliğe katılmak isteyenlerin Kalofer ve çevresindeki otelleri doldurduğu ifade edildi. Geleneğin UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasına aday olmasından dolayı bu yıl törene UNESCO heyeti de katılarak izledi. Suya giren erkekler, buzlu suda çekilen halayı vücutları için birer dayanıklılık ve cesaret sınaması olarak kabul ederken, bu geleneğin sağlık, bereket ve 'erkekliğin gücünü' simgelediğine inanılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Nehre gidip buzları kıranlar

-Toplanan kalabalık

-Nehrin içerisinde zurna ve tulumla yürüyüş

-Nehrin içinde erkek halayı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:SOFYA(Bulgaristan),()-

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