DHA YURT BÜLTENİ-14

Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay'ın Hassa ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Bugün çok sayıda askeri araç, Hassa'dan geçerek Suriye sınırına gitti.

TSK'nın Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik olası operasyonu öncesinde, birliklerinden yola çıkan askeri araçlar konvoy halinde, Hassa'ya geldi. Sevkiyatta çok sayıda askeri araç, Hassa'dan, konuşlandırılacakları Kilis ve Şanlıurfa sınır hattındaki askeri birliklere doğru hareket etti.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoyun Kırıkhan ve Hassa karayolundan Gaziantep istikametine giderken görüntüleri

SÜRE: 01'12" BOYUT: 64,7 MB

Haber-Kamera: Kasım NARCI/HASSA,(Hatay),()

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Adıyaman'da yem fabrikasında yangın

Adıyaman'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün, öğleden sonra Karapınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Eyüp Yaldız'a ait yem fabrikasının makine bölümünde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye ekipleri

- Makine bölümü

- Yanan yemler ve makineler

- İtfaiye ekiplerinin ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Hatay POMEM, 22. dönem mezunlarını verdi

HATAY Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 22. dönem eğitim programını tamamlayan 253 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.Törende konuşan Hatay POMEM Müdürü Ali Canbolat, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne duyarlı 253 öğrenciyi mezun ederek teşkilat saflarına katmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Canbolat, "Mezun olan öğrencileri, kurulduğu günden bugüne kadar vatanın hizmetinde olan, binlerce şehit vermiş, bir o kadar da gazisi olan, her dönemde halkına içtenlikle hizmet eden büyük bir teşkilatın mensubu olmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Öğrencilere de seslenen Canbolat şunları söyledi:

"Atalarımız dünden bugüne aziz vatanımızda birliğin ve dirliğin temini için büyük çabalar harcamış ve fedakarlıklar göstermiştir. Meslek hayatınız boyunca görevinizi yerine getirirken halka güven vererek onlara yol gösterin. Görev yaptığınız her yerde çağımızın sosyal ve kültürel şartlarına uyum sağlayarak insan haklarına saygılı, toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde halkla bütünleşin. Toplumun menfaatlerini şahsi menfaatlerinizden daima üstün tutun."

Konuşmaların ardından 22. dönem birincisi Sefa Türkkan, yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitirenlere hediyeleri verildi. Tören mezun olan 253 polis adayının yemin etmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Protokol ve salondan genel görüntüler

- Mezun olacak adayların tören alanına gelişi genel ve detay görüntüler

- Tören alanından genel ve detay görüntüler

- Dönem birincisi Sefa Türkkan’ın yaş kütüğüne plaket çakması

- POMEM Müdürü Canbolat’ın konuşması

- Yemin töreninden genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03.08 BOYUT: 351 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,()

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Bursa'da uyuşturucuyu otomobilin ses sistemine saklamışlar

BURSA'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktrada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin otomobillerindeki ses sisteminin içine zulaladığı uyuşturucuyu, narkotik madde arama köpeği Rona buldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde yapılan adresleri tespit etti. Sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, evlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram esrar, 27 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirldi. Şüphelilerin, otomobilin bagajındaki ses sisteminin içerisine zulaladığı uyuşturucu maddeyi ise Narkotik Madde Arama Köpeği Rona buldu. 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin ve narkotik köpeğinin arama yapması

-Uyuşturucu maddeden görüntüler

-Zanlıların adliyeye sevk olması

Süre: 2.44 Boyut: 308 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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İki şehirde, sokak hayvanları tüfekle ve zehirlenerek öldürüldü

GÜMÜŞHANE'de kent merkezindeki çöp depolama alanında 6 sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Trabzon'da ise 8 köpek ve 2 kedi çöp kenarına bırakılan zehirli etlerden yiyince telef oldu.

Olay, dün saat 13:00 sıralarında, Topal mevkiindeki çöp depolama alanında meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için çöp depolama alanına giden hayvanseverler, 6 sokak köpeğinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Kanlar içinde yerde yatan köpeklerin durumunu kontrol eden hayvanseverler, köpeklerin öldürüldüğünü fark etti. Telef edilen 6 sokak köpeğinin görüntülerini cep telefonuyla kaydeden hayvanseverler, bu anları da sosyal medyada paylaştı. Kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurularak telef edilen köpeklere ait görüntüler, vatandaşlar ve hayvanseverler tarafından büyük tepki çekti. Çöp depolama alanında görevli 2 personel de, gece geç saatlerde, ellerinde tüfek bulunan 2 kişinin köpeklere ateş ederek kaçtığını, hava karanlık olduğu için kimliklerini tespit edemediklerini söyledi. Polisler, olayda şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘BÖYLE BİR VİCDANSIZLIK OLMAZ’

4 senedir, çöp depolama alanına giderek sokak köpeklerini beslediğini söyleyen hayvansever Sevim Köprülü, 6 sokak köpeğini tüfekle vurulmuş halde görünce çok üzüldüğünü ve şok geçirdiğini söyledi. Köprülü, “4 senedir ben kendi imkânlarımla, bu çöplüğe çıkıp hayvanları besliyorum. Pazar günü gittiğimde, 6 tane köpeğimizin tüfekle öldürüldüğünü gördüm. Şok oldum. Böyle bir vicdansızlık olmaz, söyleyebilecek bir şey yok. İnsanlar bu canlardan ne istiyorlar. 4 senedir barınak açılmasını bekliyoruz. Hala açılmadı. Hayvanlar öldükten sonra mı açılacak bu barınakö dedi.

TRABZON’DA DA SOKAK HAYVANLARI ZEHİRLİ ETLE TELEF EDİLDİ

Öte yandan dün sabah saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde sokaktaki 8 köpek ve 2 kedi de, çöp kenarına bırakılan zehirli etlerden yiyince telef oldu. Veteriner ekipleri telef olan hayvanlardan numune alırken, çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polisler olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Telef edilen köpeklerin görüntüleri

Sevim Köprülü konuşma

Caddeden sokak köpeği detayları

Genel detaylar

BOYUT: 348 MB

HABER: Uğur AYDIN KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,()