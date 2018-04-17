DHA YURT BÜLTENİ-14

Hatay Valiliği: Amanoslardaki PKK yapılanmasına büyük darbe vuruldu

Hatay Valiliği, son 5 ayda terör örgütü PKK'nın Amanoslar yapılanmasına büyük darbe vurulduğunu açıkladı.

Hatay Valiliği, 20 Kasım 2017-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Amanos dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yaklaşık 5 aylık zaman diliminde etkisiz hale getirilen 29 terörist arasında kırmızı, mavi, turuncu ve gri listelerde yer alan örgütün sözde önemli isimlerinin de bulunduğu belirtildi. Hava destekli operasyonlarla son 21 günde 25 teröristin öldürüldüğüne değinilen açıklamada, şöyle denildi:"Hatay ili Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak 20 Kasım 2017- 16 Nisan 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando birlikleri, güvenlik korucularının katılımı ve yakın hava destekli gerçekleştirilen planlı operasyonlarla, aralarında lider kadrodan teröristlerin de ölü olarak ele geçirilmesiyle Amanoslar'daki terör yapılanmasına büyük darbe vurulmuştur. 16 Nisan 2018 günü saat 20.25 sıralarında ilimiz Payas ilçesi ile Hassa ilçesi ara hattında tespit edilen iki teröristin bulunduğu alan hava desteği ile ateş altına alınmış ve iki terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Teröristlerin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Hava Kuvvetleri’nin desteği ile yapılan dünkü operasyon ile birlikte; 20 Kasım 2017 tarihinde Hassa ilçesinde, 26 Mart 2018 tarihinde Arsuz ilçesinde, 31 Mart 2018 tarihinde Osmaniye ilinde, 06 Nisan 2018 Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar ile İçişleri Bakanlığı tarafından aranalar kategorisinde ‘Kırmızı Liste’de yer alan sözde Amanoslar Genel Saha Sorumlusu ‘Wedat-Amed’ kod adlı Seyithan Sinet, ‘Mavi Liste’de yer alan 'Ferhat Cinda' kod adlı Necmettin Kutum, ‘Turuncu Liste’de yer alan ‘Rızgar Amanos’ kod adlı Ahmet Uçar, ‘Gri Liste’de yer alan ‘Ahmet Redur’ kod adlı M. Emin Arı, ‘Gri Liste’de yer alan ‘Demhat’ kod adlı İsmail Özdemir ve yine ‘Gri Liste’de yer alan ‘Delil Teman’ kod adlı Yusuf Buldağ’ın da aralarında bulunduğu toplam 29 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir."

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden toplam 15 adet M-16 tüfek, 34 adet M-16 şarjörü, 10 Kaleşnikof tüfek, 22 Kaleşnikof şarjörü, 27 el bombası, 2 tabanca, 2 RPG roketatar ve mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank ve personel mühimmatı, 1 telsiz, 1 radyo, silahlara ait çok sayıda ve ebatta mühimmat ile 15 sırt çantası, çok miktarda gıda ve giyecek malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Haber:Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski savcının mağdur ettiği askerler mutlu



İzmir'de yürüttüğü 'askeri casusluk' davasında 357 kişiyi mağdur eden, meslekten ihraç edildikten sonra kaçan, Yunanistan'a geçmek istediği sırada yakalanan eski savcı Zafer Kılınç hakkında, onun mağdur ettiği askerler konuştu. 'Kumpas' davasından 2,5 yıl tutuklu kalan emekli albay Coşkun Başbuğ, Kılınç'ın yakalanması dolayısıyla mutlu olduklarını; ancak FETÖ'nün çözülmesi için eski savcının konuşturulması gerektiğini söyledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne, 10 Ağustos 2010'da gönderilen ihbar e-maili üzerine başlatılan soruşturmada, 49'u muvazzaf asker 93 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 10'uncu maddesiyle görevli savcı Zafer Kılınç, 'askeri gizli bilgi ve belgeleri ele geçirme, bulundurma' suçlamasıyla 49'u muvazzaf asker 357 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, sanıklar hakkında 2 yıl ile ömür boyu hapis arasında değişen cezalar istedi. İddianamede adı geçen 831 mağdurdan aralarında devlet memuru, asker ve MİT mensubunun da bulunduğu çok sayıda kişinin suç örgütü tarafından fişlendiği iddia edildi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2013'te görülmeye başlanan dava, süreç içinde, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, 3 yıl süren yargılama sonucu 26 Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine karar verdi. 'Gizli bilgi ve belge bulundurma' davasında yargılananlar hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından da onandı.'Askeri casusluk kumpası'nın ortaya çıkmasından sonra meslekten ihraç edilen, hakkında dava açılınca da firar eden eski savcı Zafer Kılınç, her yerde aranmaya başladı. Kılınç, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Yunanistan'a kaçmak istediği sırada Edirne'de yakalandı.

'KAÇMAYA ÇALIŞTIĞIMIZI SÖYLEDİ, KENDİSİ KAÇARKEN YAKALANDI'

Zafer Kılınç'ın yakalanmasından sonra mağdur ettiği kişiler de mutlu olduğunu dile getirdi. Eski savcının 'kumpas' davasından 2,5 yıl tutuklu kalan askerlerden emekli albay Coşkun Başbuğ, Zafer Kılınç'ın, örgütün en tehlikeli üyelerinden olduğunu söyledi. Kılınç'ın konuşması durumunda FETÖ'nün de çözüleceğini savunan Başbuğ, "Örgütün en güvendiği adamlardan biri. Fetullah Gülen tarafından 'casusluk' davasının başına bizzat atandı. Benim ve arkadaşlarım için hazırlanan 2 bin sayfalık iddianamenin tamamı iftira doluydu. Savcı, sadece bizlerin değil; ailelerimiz ve çevremizde yaşayan binlerce kişinin hayatını kararttı. Bize 'casus' diyordu. Yunanistan'a kaçmaya çalıştığımızı söyledi; ama kendisi o ülkeye kaçmak istediği sırada yakalandı" dedi.

'KIZ ÇOCUĞUMA KUMPAS KURULDU'

Zafer Kılınç'ın hazırladığı 'askeri casusluk' iddianamesi nedeniyle en çok mağdur olanlardan Donanma eski Komutanı emekli oramiral Nusret Güner, eski savcının kız çocuğuna kumpas kurduğunu söyledi. Güner, "Bu davada herkes kızımın mağdur edildiğini söylüyor oysa ki benim 14 yaşındaki kız çocuğum mağdur edildi. Bu savcı, tüm bu yaptıklarından dolayı 8 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Hani FETÖ üyeliğinden dava? Bu kadar olayı yapan birinin korunduğu izlenimi yaratıyor. Bunun altındakiler müebbetle yargılanıyor, buna 8 yıl isteniyor. Böyle komiklik olabilir mi? Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmalı" diye konuştu. Nusret Güner, ayrıca Kılınç'tan şikayetçi olduğunu, istifa etmesinin nedeninin ise o dönem 'balyoz' davasında açıklanan cezalar olduğunu dile getirdi.

'ÖRGÜT, KENDİNİ TARİF EDİYORMUŞ'

'Askeri casusluk' davasından yargılanan askerler arasında bulunan emekli üsteğmen Onur Süer ise şunları söyledi:"İzmir Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yazılan iddianamenin de altında imzası bulunan Zafer Kılınç, 'askeri casusluk' olarak bilinen davanın iddianamesinde sözde sanıkların gerçekleştirdiği eylemler arasında 'Yunanistan ve İsrail'e bilgi belge satma, uçak düşürme, dış ülkelerle politik gerginlik yaratma, eskort kadın ayarlama ve gizli çekim yapma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bilgi ve belgeleri yurt dışına sızdırma, kripto Ermeni olup gizli Ermenicilik faaliyetleri yapma' gibi suçları saymıştı. ÖYM'lerin kaldırılması ile açılan FETÖ soruşturma ve kovuşturmalarında gördük ki aslında bu örgüt, kendini tarif ediyormuş. Zafer Kılınç'ın iftiraları ile sanık durumuna düşürdüğü masum kişiler, mahkeme salonlarında tüm bu iddiaları delilleri ile reddedip, lanetlerken, bu kişiler de perde arkasından sırıtıyor olmalılar. 'Şeytan lanetlenmekten zevk alır' deyişini haklı çıkarırcasına her gün yeni bir ihanet ile karşımıza çıkan bu örgütün kumpasına savcılık onurunu ve meslek itibarını peşkeş çeken bu insan ziyanı için diyeceğim tek şey, 'Olma lütfuna kimsenin talip, bedeli cevheri hürriyettir'."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

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Kocaeli'de kaza: 1 ölü, valinin eşinin de aralarında olduğu 11 yaralı (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nce Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri ile koruma memuru olmak üzere 11 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi: "Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve mülki idare amirlerinin eşleri bir program katılmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 34 LHM 59 plakalı araç ile TEM otoyolunda seyir halindeyken Dilovası mevkiinde trafik kazası meydana gelmiştir. Kazaya karışan minibüs şoförünün durumu ağır olup tedavisi devam etmektedir. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri ve koruma memuru olmak üzere 11 kişi yaralanmış ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ayrıca, kazaya karışan TIR sürücüsü hayatını kaybetmiş olup, kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen araç sürücüsü 1 kişi gözaltına alınmış ve kaza ile ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."Kazayla ilgili otomobil sürücüsü Muhammet Boyacı, gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



Haber:KOCAELİ,()

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Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen sanığın yargılanmasına başlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşuları K.Ü. (Kaan Ünveren) (53) hakkında 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Cango' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen çiftin komşusu K.Ü., geçen yıl kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan K.Ü., 22 Kasım 2017'de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, sanık K.Ü.'yü serbest bıraktı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, bulunan tavuk eti parçaları, K.Ü.'nün evinde, poşet içindeki toz madde ile telef olan köpeklerin organları, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü ile Jandarma Genel Merkezi Kriminoloji Laboratuvarı'nda incelendi. İnceleme sonucunda, evdeki poşet ile köpekleri zehirleyen maddenin, 'metomilin' adlı tarım ilacı olduğu tespit edildi. İfade veren iki tanık da köpeklerin zehirlendiği gün çevrede K.Ü. dışında kimsenin bulunmadığını söyledi. Ayrıca tanıklar, sanığın köpeklerden nefret ettiğini sosyal medyada ve çevrede sürekli bunu dile getirdiğini kaydetti. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu K.Ü. hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. K.Ü.'nün, Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesi kapsamında 'mala zarar verme' suçundan, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi. Davanın ilk duruşması bugün saat 15.00'te, Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana avukatları Zekican Balcı ile 6 tanık duruşmaya katıldı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı adına avukat Yasemin Babayiğit, duruşmayı müdahil olarak izledi. Tutuksuz sanık K.Ü., duruşmaya gelmedi. Sanık K.Ü.'nün avukatı, Haydar Elgin ise davaya katıldı. Duruşma öncesi Dirvana ailesini adliye önünde Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Tülay Yıldız, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz ve çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup karşıladı. Hayvanseverler ellerinde 'Şiddete dur de', 'Dün ona bugün bana yarın kime?' yazılı dövizlerle, adliye önünde bekledi. Sunucu Tanem Sivar, destek verenlere sarılarak gözyaşı döktü. Duruşmada ise Dirvana ailesinin avukatı Zekican Balcı, köpeklerin zehirlenmesinden hemen sonra sanık K.Ü.'nün cinsel organını göstererek tehdit ettiğinin yer aldığını belirttiği video görüntülerini mahkemeye sundu. Duruşma, 6 tanığın ifadelerini vermesiyle sürüyor.

DURUŞMA ÖNCESİ DİRVANA AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan duruşma öncesi Dirvana ailesi açıklama yaptı. İşadamı Edham Dirvana, "Bugün adaletin bulunması için buradayız. Sistemimize, canı gönülden güveniyoruz. Bizler çok mağduriyet yaşadık. Gördük ki toplumda şiddet her ortamda insanlara zarar veriyor. Haklı mücadelemizi sessizlere ses olalım ve tüm şiddetlere karşı duruş sergileyelim diye önemsiyoruz. Bize büyük bir görev verildi. Bizlere destek veren herkes bu görevi yerine getirmemizi bekliyor. Bu uzun bir süreç. Uzun sürecin ilk celsesi başladı ve sonuna kadar mücadelemizi şiddete 'dur' demek için vereceğiz" dedi. Sunucu Tanem Sivar ise, "Öncelikle Cango ve pamuk olmak üzere sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlar için buradayız. Bu dava, toplumun birçok kanayan yarasının hepsinin bir davasıdır. Ben ve tüm dostlarım adalete güveniyoruz. Topluma bu kadar zararı olmuş bir kişi için adaletli karar verileceğine inanıyorum" dedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı adına avukat Yasemin Babayiğit, "Biz İstanbul Hayvan Hakları Merkezi olarak 2006 yılından bu yana müdahil oluyoruz. Burada hayvanın ve şiddete ilk adımı olduğunu düşünüyoruz. Giden canlıların telafisi mümkün değil tabii ki sonuna kadar hukuki haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Bunun hesabını soracağız" dedi. Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, " Bütün hayvan severler olarak emsal kararlar çıkmasını diliyoruz. Bu cezalar artsın ve ilerleyen tarihlerde hapis cezaları çıksın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Marmaris Adliyesi genel görüntü

- Marmaris Adliyesi'ne Dirvana ailesinin gelişi

- Adliyede Dirvana ailesini destekleyenlerin karşılaması gene-ayrıntılı

- Hayvanseverlerin ellerinde dövizlerle destek bekleyişi genel-ayrıntılı görüntü

- Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız röportaj

- İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı adına avukat Yasemin Babayiğit röportaj

- İşadamı Edhem Dirvana ile röportaj

- Sunucu Tanem Sivar ile röportaj

Toplam: 5 dakika 12 saniye-376 MB HD

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Destici türkü söyleyip, yüzük taktı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'da katıldığı bir nişan töreninde türküsüsöyledi, genç çiftin yüzüklerini taktı.

Şanlıurfa'da yoğun bir program gerçekleştiren (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut ile birlikte BBP MKYK üyesi Ahmet Keser'in nişan törenine katıldı. Davetlilerin ilgisiyle karşılanan Destici törende mahalli sanatçıların seslendirdiği 'Yemen Türküsü' ile 'Türkiyem' parçasına eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandı nişanda genç çiftin yüzüklerini takan Mustafa Destici, hayırlı olsun dileğinde bulunup dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nişan törenine katılan Mustafa Destici

- Yemen türküsüne eşlik eden Destici

- Genç çiftin nişan yüzüklerini takan Destici

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 238MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Yedikleri pastadan zehirlenen 11 öğrenci tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okulda kutlanan doğum gününde yedikleri pasta ve kurabiyenin ardından rahatsızlanan 11 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ören Ortaokulu'nda bir sınıfta kutlanan doğum gününde pasta ve kurabiye yiyen 11 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Kusma ve mide bulantısı şikayeti bulunan öğrenciler için sağlık ekiplerine haber verildi. Öğrenciler, 112 Acil ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Ören Ortaokulu

-Öğrencilerin ambulansa alınması

-Ambulansta öğrencilere müdahale

-Öğrencilerin Devlet hastanesine getirilmesi

Süre: (3.33) Boyut: (212 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()



