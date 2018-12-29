DHA YURT BÜLTENİ -14

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü vaziyette,160 kilo el yapımı patlayıcı ile 40 litre mazot ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis kırsalında PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek için bugün operasyon başlattı. Operasyon kapsamında arama-tarama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, teröristlere ait, toprağa gömülü vaziyette 40 litrelik 4 jelikan bidon içerisinde toplam 160 kilo el yapımı patlayıcı, 20 litrelik 2 bidon içerisinde toplam 40 litre mazot ele geçirdi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı madde jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ele geçirilen EYP'nin imha edilmesi

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Yaşlı kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen çöp kamyonu şoförü serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Özdemir(82), toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen kamyon şoförü V.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Uzunmehmet Mahallesi Osmanlar Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Özdemir adlı kadına, iddiaya göre V.T. (46) idaresindeki 35 DC 7722 plakalı çöp kamyonu çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Görgü tanıklarına göre yaşlı kadına çarptıktan sonra kaza yerinden ayrıldığı iddia edilen çöp kamyonu ise başka bir sokakta polis tarafından durduruldu. Gözaltına alınan kamyon şoförü V.T., yaşlı kadına kendisinin çarpmadığını iddia etti. V.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan V.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşar Özdemir ise Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve yakınları katıldığı cenaze namazının ardından Kestaneci Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin evden çıkarılması

-Cenaze namazının kılınması

-Yaşar Özdemir'in fotoğrafı (Üç kadının olduğu fotoda ortadaki yaşlı kadın)

Süre: (2.24) Boyut: (447 MB)

KAZA YERİNİN GÖRÜNTÜLERİ DÜN GEÇİLMİŞTİ

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()