DHA YURT BÜLTENİ-14

1)GRİ KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DİYARBAKIR,()

==================================================

2)TRABZON'DA MİNİBÜS DEREYE UÇTU: 15 YARALI (1)



TRABZON'un Maçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü dereye uçtu. Kazada, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Maçka ilçesi Hamsiköy mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane yönüne giden yolcu minibüsü, kardan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye düştü. Kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

TRABZON, ()-

==================================================

3)KARADENİZ’DE, 1413 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Karadeniz Bölgesi'nde, etkili olan kar yağışı nedeniyle 1413 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çorum’da 520, Amasya’da 298, Ordu’da 371, Giresun’da 90, Gümüşhane’de 46, Bayburt’ta 49, Trabzon’da 20, Rize’de 17 ve Samsun’da ise 2 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolunda ise ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle Çorum ve Amasya’da il genelinde, Samsun’da 5, Ordu’da 14 ve Trabzon’da 2 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

SAMSUN’DA KAR EĞLENCESİ

Samsun’da vatandaşlar yağan karı eğlenceye dönüştürdü. Kavak ilçesinde Hakan Güner, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kardan dolayı evlerine giden patika yolları kapanan vatandaşlar küreklerle yol açtı. Kartopu oynayan çocuklarda keyifli anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Karla kaplı bölgelerden detay

-Çatılardaki buz sarkıtları

-Küreklerle kar küreyen vatandaşlar

-Kartopu oynayan vatandaşlar

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER,Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

=================================================

Sivas'ta kar yağışı başladı; 248 köy yolu ulaşıma kapandı (5)

4)SİVAS-ERZİNCAN YOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Sabah saat 10.30 sıralarında kapanan Sivas-Erzincan karayolu, Kızıldağ geçidi, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından 14.15 itibariyle yeniden ulaşıma açıldı. Araçların geçişine izin verilirken, özellikle yüksek tonajlı vasıtalara zincir takma zorunluluğu getirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

SİVAS, ()

=================================================

ADLİYE ÇIKIŞI KAVGA

5)ÖLEN KADININ YAKINLARI SANIĞA SALDIRDI

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 3 çocuk annesi Çiğdem Alparslan'ı cezaevinden çıktığı izinde öldüren Mehmet Hani Alparslan'ın davası görülürken, ölen kadının yakınları sanığa saldırdı. Emniyet güçleri olayları duruşma salonunda biber gazı kullanarak yatıştırırken, 5 kişi gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Gemlik'te 3 çocuk annesi Çiğdem Alparslan'ı cezaevinden çıktığı izin sonrası 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hani Alparslan'ın ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yumruklar konuştu. Ölen kadının ağabey, sanığa yumruklarla saldırırken, duruşma salonunda bulunan ölen kadının yakınları da sanığa saldırıda bulundu. Duruşma salonundaki güvenlik güçlerinin tüm müdahaleleri yetersiz kalınca ek kuvvet çağrıldı. 10 dakika boyunca süren gerginlik salonda biber gazının kullanılmasıyla birlikte güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan olay sonrası emniyet güçleri ölen kadının yakınları arasından 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay esnasında gerginliği yatıştırmak isteyen görevli memurlar da ölen kadının yakınları tarafından tartaklandı. Adliyenin giriş kapısında ise kırıldığı gözlemlendi.

Sanık akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevk edildi. Duruşma ise Mart ayına ertelendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,()

=================================================

6)SOKAK ORTASINDA BACANAĞINI ÖLDÜRDÜ

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, A.B. ailevi bir mesele nedeniyle tartıştığı bacanağı Nuri Becit'i sokak ortasında tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay öğle saatlerinde, Hendek Sarıdere Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 53 yaşındaki Nuri Becit, aralarında ailevi bir mesele yüzünden husumet olan A.B. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Bu sırada üzerinden tabancayı çıkaran A.B., bacanağı Nuri Becit'in üzerine kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar Nuri Becit'in göğsüne ve karnına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Nuri Becit, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Durumu ağır olan Nuri Becit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesini alan polis, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek A.B.'nin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Yaralının ambulansa alınması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), ()