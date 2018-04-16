DHA YURT BÜLTENİ-14

1)OĞLUNUN ŞEHİT HABERİNİ ÇALIŞTIĞI FABRİKADA ALDI

ŞIRNAK’ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Er Baki Afşar'ın acı haberi Çorum'daki ailesine verildi.Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Baki Afşar'ın (21) acı haberi memleketi Çorum'da bulunan ailesine verildi. Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehidin, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 17'inci sokakta ikamet eden ailesine acı haberi verdi. Şehidin annesi Nurdan Afşar acı haberi alınca fenalık geçirdi. Kırıkkale'de bir fabrikada çalışan babası Mustafa Afşar ise ambulansla Çorum'a getirildi. Babaya oğlunun şehit olduğu haberi çalıştığı fabrikada verildi. Kız kardeşi Buhara Evler Kız Meslek Lisesi 1. Sınıf öğrencisi olan Hilal Afşar (15) da Sosyal Hizmet Merkezi ekiplerince okulundan evine getirildi. Genç kız ağabeyinin şehit haberini burada öğrendi.

Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, Çorum Belediyesi de evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu. Şehidin haberini alan yakınları eve akın ederken, 112 sağlık görevlileri şehidin evinin önünde bekletildi. Şehidin cenazesi Şırnak'ta düzenlenecek olan askeri törenin ardından Çorum'a gönderilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoy halinde şehit haberi verilmeye araçlarla gidilmesi

-Şehit’in evine Türk bayrağı asılırken

-Askeri yetkililer

-Baba ve kaz kardeşinden görüntü

- Detaylar

(SÜRE: 3 DK ) - (BOYUT: 170 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahibin yargılanmasına başlandı (EK)

2)RAHİP FENALIK GEÇİRDİ, AĞLADI

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın öğle arasından sonra tekrar başlayan duruşmada rahip Andrew Craig Brunson, ifadesine başladığı sırada göz yaşlarına boğuldu. Kısa süreli de fenalık geçirip, yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözlerine karşılık, "Sorun Şakran'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Pskiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını ifade etti. Brunson daha sonra ifadesine kaldığı yerden devam etti.

SENATÖR VE BÜYÜKELÇİDEN AÇIKLAMA

Duruşma sırasında ABD'li yetkililer görüşmelerde bulunmak üzere dışarıya çıktı. Bu sırada açıklama yapan Uluslararası İnanç Özgürlüğünden Sorumlu Büyükelçi Sam Brawnback, "Bunun bir siyasi dava olduğunu düşünmüyoruz. Bu bir din özgürlüğü davası. Türkiye'nin tarihinde de din özgürlüğü önemli yer kaplıyor. Brunson'un suçsuz olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce serbest bırakılacağına inanıyoruz. Ankara'ya Türk yetkililerle görüşme yapmak üzere gidiyorum. Bütün Amerika bu davaya kilitlendi. Başkan, Başkan Yardımcısı, Amerika halkı. Herkesin dikkati bu davada" dedi.

ABD'li senatör Tom Tillis ise yabancı bir gazetecinin Menbiç ve bu dava arasında bir anlaşma olup olmadığı sorusuna, 'anlaşma olmadığı' yanıtını verdi.

Duruşmaya sabah belirtildiği gibi iki değil bir ABD'li senatörün geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Sam Barawnback'ın açıklamasından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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3)KARADENİZ'İN CENNETİ İÇİN KARAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kurulması planlanan, halkın tepkisini çeken termik santral için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu' kararının iptali için 2 bin 19 imza ile Zonguldak İdare Mahkemesi'nde açılan davanın son duruşması yapıldı. Mahkeme başkanı ileriki günlerde kararı açıklayacağını söyleyerek, duruşmayı bitirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekim 2016'da Amasra'da Gömü ve Tarlaağzı köyleri arasında yapılması planlanan 2 üniteden oluşan bin 320 megavat gücündeki termik santral, kalker ocağı ve kül depolama sahası ile liman projeleri için 'ÇED Olumlu' kararı verdi. Kentte sivil toplum örgütlerinin kurduğu Bartın Platformu, 7 Kasım 2016 tarihinde topladığı 2 bin 19 imza ile 'ÇED Olumlu' kararının iptali için Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı. 1,5 yıl süren mahkemenin bugün son duruşması görüldü. Duruşmaya, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, CHP Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, sivil toplum örgütü temsilcileri, Bartın Platformu üyeleri, çok sayıda vatandaş ve her iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmaya katılacak grup, adliye önünde alkışlarla karşılandı. Kalabalık, adliye önünde termik santral istemiyoruz' sloganları attı. Mahkeme başkanı, duruşma salonuna gazetecilerin girmesine izin vermedi.

KARAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Yaklaşık 4 saat süren mahkemede iki tarafın avukatları ve müdahilleri savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti kararı ileriki tarihlerde açıklamak üzere duruşmayı sonlandırdı. Mahkeme sonunda dışarıda bekleyen kalabalık, duruşmadan çıkan grubu alkışlarla karşıladı. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, duruşmada müdahil olarak görüşlerini sunduğunu söyledi. Mahkeme heyetinin ellerini vicdanlarına koyarak bir karar vereceğini ifade eden Yalçınkaya, "Mahkeme heyeti bu itirazlarımızı yerinde değerlendirerek ellerini vicdanlarına koyarak 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan Amasra gibi bir yere termik santral kurulmasının yanlış olacağı konusunda herhalde bu ÇED raporunun birileri tarafından olumlu görülmesine rağmen bunun doğru olmadığını, kurulacak santralin çevreye ve insan sağlığına çok büyük zarar vereceğini yönelik bir kararı en doğru şekilde alacağına inanıyoruz. Bartın termik santral istemiyor" dedi.

'KARAR AMASRA'DAN YANA OLMALI'

Bartın Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Erdoğan Atmış, Bartın ve Amasra'nın tarihi bir gününü yaşadıklarını söyleyerek, şöyle dedi:

"Bugün burada tarihi bir gün yaşandı. Amasra'nın her yerinden insanlar buraya geldi. Zonguldak'tan insanlar geldi. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Mahkemede konuşabilenler bu termik santralin bizleri ne şekilde etkileyeceğini anlatmaya çalıştık. Mahkeme heyeti de bizi can kulağıyla dinlediler, notlarını aldılar. Bir karar verecekler. Biz o kararın Amasra'nın doğasından yana, halkından yana, insanından yana olması gerektiğini düşünüyoruz. Şirket avukatlarının ortaya koyduğu hiçbir veri olmadı. Sadece yanıltıcı hatta yalan beyanlarda bulundular. Tıpkı ÇED sürecinde ÇED raporuna koydukları bilgiler gibi. Sıkıştıkları için 'bir duruşma daha yapın bizde bilim adamlarımızı getirelim' dediler. Çünkü ne raporları rapordu, ne avukatlarının savunması savunmaydı. Hepten iflas ettiler. Hattat burada HEMA termik santral davasında iflas etti. Burada 200 insan salona sığdı. O 200 insanın gözü önünde Hattat'ın iflasını gördük"

Termik santralin köyüne yapılacağını söyleyen Zeliha Atar(63) da haklarını aramaya geldiklerini ifade ederek, "Bizi zehirleyecekler. Biz kanser olacağız. Köyümüze santral kuracaklar. Biz istemiyoruz. Biz 13 yıldan beri mücadele veriyoruz" dedi.

ŞİRKET YETKİLİSİ KONUŞTU

Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil Beyanal, Bartın'da imzaladıkları sözleşmede üretilecek kömürün bölgede kurulacak termik santralde kullanılacağının yer aldığını söyledi. Bütün çalışmaların bu prensip üzerine başladığını ve şimdiye kadar 350 milyon avro yatırım yaptıklarını açıklayan Beyenal, şöyle konuştu:

"ÇED çalışmaları var. Bu ciddi bir çalışmadır. Bizde orada yaşayacağımız için herkesi de düşünerek burada en iyi programı yapmaya çalıştık. ÇED'in uluslararası şartlara uygun şekilde desteklenmesini yaptık. Burada 700 milyon ton kömür rezervi var. Türkiye'nin bir serveti. Arap'ın petrolü varsa burada da yüksek kalorili kömür var. Bunu enerjiye, Türkiye ekonomisine kazandırmak lazım. Bunun için fedakar bir şirket çıkmış. Bugüne kadar 350 milyon Euro yatırım yapmış. Yer altı galerilerini yapmış. Kömür çıkarmaya çok az bir zaman kaldı. Kömür çıktığı zaman beklemez. Bunu da biran önce enerjiye katmak için santral yapılması lazım. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahkemelerin adil olduğu inancıyla biz yine beklemeye geçiyoruz"

Görüntü Dökümü

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-Adliyeden görüntü

-Toplanan kalabalık

-Slogan atmaları

-Mahkemeye girmeleri

-Mahkemeden çıkmaları

-Rıza Yalçınkaya ile röp.

-Erdoğan Atmış ile röp.

-Köylüler ile röp.

-Şirket yetkilisi Halil Beyenal ile röp.

(10.24) Boyut: (1.3 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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4)AFYONKARAHİSAR'DA CHP'DEN OTURMA EYLEMİ

CHP Genel Merkezi tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla başlatılan oturma eylemi Afyonkarahisar'da da gerçekleşti.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından merkez PTT önünde düzenlenen 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' oturma eylemine CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal Demirkırkan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayraklarıyla oturma eyleminin yapılacağı alanı dolduran partililer, 'Türkiye AKP'nin çiftliği değildir', '14 kale daha düşmesin Afyon Şeker Satılmasın' sloganları atarak OHAL'in uzatılmamasını istedi.

İl Başkanı Demirkırkan basına yaptığı açıklamada, OHAL ile Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığını savunurken, OHAL'ın bir an önce bitirilmesi gerektiğine işaret etti. Demirkırkan, "İlan ederken '1.5 ay bile sürmeyecek' dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de mevcut hükümetin KHK ile Türkiye'yi yönetmeye çalıştığını kaydetti. Zeybek, "İşte OHAL koşullarını hazırlayanlar, FETÖ'ye destek verenler, bu ülkede laik demokratik cumhuriyetin yıkılması için darbe yapmak isteyenlerle paralel hareket edenler bu gün olağanüstü hal yasalarını yasalaştırmış ve KHK ile ülkeyi yönetmektedir. Buna buradaki yurttaşlarımızla beraber, Afyonkarahisar halkıyla ve 81 ilde bugün gerçekleştirdiğimiz oturma eylemleriyle beraber 'dur' demek istiyoruz. Demokrasiyi yok edenler demokrasinin içindeki tüm varlıkları ve oluşumları bugüne kadar laik demokratik cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkede yapmış olduğu devrimleri bir şekilde yok etmek isteyenler, cumhuriyeti yıkmak isteyenler emellerine ulaşamayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından grup oturma eylemi yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Eylemin yapılacağı alandan detay

- Eyleme katılanlardan detay

- CHP İl Başkanı Demirkırkan'ın konuşması

- CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in konuşması

- Oturma eylemi yapan Milletvekili ve il başkanından detay

- Oturma eylemi yapan partililerden ve vatandaşlardan detay

163.18 MB /// 05.06"

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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5)BARAJ GÖLÜNDE GENÇ KIZIN CESEDİ BULUNDU

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde Gülcan Kırcılı'nın (16) cesedi bulundu.

Olay, Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Yürüyüş yapanlar suda hareketsiz duran cesedi görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, sudaki cesedin Gülcan Kırcılı'ya ait olduğunu saptadı. Ayrıca genç kıza ait kayaların üzerine bırakılmış okul çantası ve mont da bulundu. Ekipler, çantanın içerisinde ise genç kıza ait cep telefonu, cüzdan ile birlikte okul kitaplarını buldu.

Çevrede toplananlar, genç kızın cansız bedeninin sudan çıkarılmasını izleyerek cep telefonlarıyla görüntü çekti. Bazıları da polislerin çalışmasını ağlayarak izledi.

Bu sırada Kırcılı'nın öldüğünü öğrenen yaşlı bir kadın da "Benim oğlum da yıllar önce cinayete kurban gitti. Eşi tarafından öldürüldü. Ben bu kızın kaderine ağlıyorum" dedi.

Genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, Kırcılı'nın ailesi ulaşmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Kızın goldeki cesedi

- Gol kenarındaki eşyaları

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Bir gencin konuşması

- Ağlayan bir kadının konuşması

- Kızın golde genel görüntüleri

- Olay yerindeki vatandaşlardan görüntüler

- Cesedin çıkarılması

- Sedye ile taşınması

- Kalabalığın dağılması

SÜRE:02'31" BOYUT:154 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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6)GAZİANTEP'TE CHP'LİLERDEN OHAL'E KARŞI OTURMA EYLEMİ

GAZİANTEP'te, CHP'li milletvekilleri ve partililer, olağanüstü halin (OHAL) sona erdirilmesi için oturma eylemi yaptı.

Yeşilsu Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eylemine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'li vekiller Mehmet Gökdağ ve Akif Ekici, İl Başkanı Hayri Sucu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı. OHAL'e karşı dövizler taşıyıp, slogan atan partililere hitap eden CHP İl Başkanı Sucu, OHAL yerine demokrasi istediklerini söyledi. Sucu, "Türkiye'yi 'tek tip'e sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. Halkın iradesine karşı işlenen suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir" dedi.

OHAL'in sona erdirilmesini istediklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ise "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi farklı insanlarla tüm Türkiye'de alanlarda haykırıyor. OHAL hukuksuzluktur; Türkiye'de can ve mal güveliğinin kalmadığı bir rejimin adıdır, diyoruz. OHAL Türkiye'de hukukun askıya alındığı, güçler ayrılığının yok edildiği rejimin adıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililer, 1 saat oturma eylemi yapıp, dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Eyleme katılanlar

- Pankartlar ve sloganlar

- Hayri Sucu'nun konuşması

- Veli Ağbaba'nın konuşması

- Oturma eyleminin yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 272 MB



