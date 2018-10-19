DHA YURT BÜLTENİ 14

ERZURUM'da, markette çalışan C.T. adlı genç kız, arkadaşlık teklifini kabul etmediği, daha önce aynı iş yerinde çalışan Murat Yıldırım tarafından bıçaklandı. Saldırı anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay 13 Ekim Cumartesi günü saat 16.50'de merkez Aziziye ilçesi, Dadaşkent semtindeki markette meydana geldi. Daha önce aynı markette çalışan Murat Yıldırım, eski mesai arkadaşı C.T.'ye arkadaşlık teklifinde bulundu. C.T., Yıldırım'ın teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Genç kızın yanıtına öfkelenen Murat Yıldırım, hızla markete girerek, sebze reyonunda çalışan C.T.'nin üzerine yürüdü. Yıldırım, daha sonra çıkardığı bıçağı, müşterilerin ve diğer çalışanların gözü önünde genç kıza art arda sapladı. C.T.'yi 3 yerinden bıçaklayan Yıldırım, personel tarafından etkisiz hale getirildi.Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan muayenesinde bıçağın sol göğsünden ve sırtından olmak üzere 3 ayrı yerden isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan Murat Yıldırım, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.C.T. ise tedavisinden sonra taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Marketin içine giren M.Y'nin C.T'yi bıçaklaması

Haber-- Kamera: Turgay İPEK /Zafer KUMRU / ERZURUM0,()

SÜRE: 0.41 SN BOYUT:127 MB



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Öğrencilerden cami avlusunda sigara eylemi

MARDİN'de bir araya gelen bir grup öğrenci, sigaranın zararlarına dikkati çekmek üzere farklı camilerin avlusunda eylem yaptı.

Yeşilay Mardin Şubesi ve öğretmenlerinin gözetiminde, Yağcı Cami avlusunda toplanan 50 kişilik öğrenci grubu, farklı dillerde, "Sigaraya hayır, bağımlı olmayın, özgür olun" yazılı dövizler taşıyarak cuma namazı çıkışında cami cemaatini sigaranın zararları konusunda uyarıda bulundu. "Sigaraya Hayır" sloganı atan öğrenciler, yanlarında getirdikleri şeker ve kolonyayı camiden çıkan cemaate ikram etti. Cami cemaatine sigara ve zararları konusunda aydınlatıcı broşür dağıtan öğrenciler, cami cemaati tarafından takdirle karşılandı.

Şeker ikram eden öğrencilerle karşılaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehdi Yılmaz, anlamlı eylemlerinden dolayı öğrencileri tebrik etti. Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu da, yaptığı konuşmada, "Cuma namazı sonrasında Yeşilay Mardin Şubesi olarak Fatih ilkokulu öğrencileri ile birlikte hazırladığımız bir farkındalık oluşturma etkinliğimizi düzenledik. Amacımız çocuklarımız bu yaşta sigaraya alışmasın zararlı alışkanlıklardan uzak dursun bu şekilde büyüklerini uyararak onlara örnek olsunlar istedik. Kendileri de inşallah bundan sonra dumansız bir hayat yaşamalarını diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-Cami avlusunda toplanan öğrenciler

-Ellerindeki pankartlar

-Slogan atmaları

-Broşür dağıtımı, kolonya ve şeker ikramı

-Yapılan konuşmalar

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()

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Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Samandağ İlçesi İstiklal Mahallesi’nde bahçe temizliği yapılırken yakılan ateş sonrası kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla yangını çıktı.

Samandağ İlçesi İstiklal Mahallesi’nde bir çiftçinin bahçesini temizlemek amacıyla yaktığı ateş önce diğer bahçelere ardından da ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, kendilerine ihbarın gelmesiyle beraber harekete geçtiklerini, söndürme çalışmalarının 1 ucak, 1 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı, 3 teknik eleman, 1 dozer, 5 itfaiye aracı ile başladığını kaydetti.

Hatay’da bu yıl 84 orman yangınına müdahale ettiklerini kaydeden Ketmen, vatandaşların bahçe temizliği için yağışları beklemesi uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterden çekilen görüntüler

SÜRE:01'08" BOYUT:127 MB

Haber:Hüseyin BOZOK-Kamera:HATAY,()



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Hakkari'de dağda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,