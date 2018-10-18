DHA YURT BÜLTENİ 14

İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU: 13 GÖZALTI (ek)

HDP'DEN AÇIKLAMA

İzmir'de yapılan terör operasyonunda 13 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak HDP İl Başkanlığı tarafıdan yazılı açıklama yapıldı. HDP İzmir İl Eş Başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir imzasıyla yapılan açıklamada, aralarında 24 Haziran genel seçimlerinde İzmir milletvekili adayı olan Orhan Ayhan'ın da bulunduğu 13 partilinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların hukuki dayanağının olmadığı, HDP üzerinde baskı kurulmak istendiği iddia edilen açıklamada, 13 partilinin serbest bırakılması talep edildi.

İZMİR, ()

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VARANK: 302 MİLYON EURO TUTARINDA FONLA YENİ PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Ticaret Odası(GTO) ve KOSGEB işbirliğiyle yapılan Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi(GETHAM)’nin açılış törenine katıldı. Bakan Varank, yaptıkları projelerle KOBİ’lere ve çeşitli sektörlere destek sağladıklarını ve desteklerin devam edeceğini ifade etti. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki mali işbirliği kapsamında Rekabetçi Sektörler Programı’nın bakanlıkça yürütüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu programla, pek çok farklı sektörde, büyük ölçekli projelere mali destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. 2007-2013’ü kapsayan ilk dönemde 550 milyon euro kaynak sağladık, 2014-2020 döneminde ise 302 milyon euro tutarında bir fonla yeni projelere devam edeceğiz. Bölgelerimizdeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandırmayı amaçladığımız bu programla, 43 ilimizde 46 başarılı projeye imza attık. Yapılan yatırımlarda, Ar-Ge ve inovasyon altyapısından, imalat sanayinin güçlendirilmesine; KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarından, kümelenme ve kapasite geliştirmeye kadar çeşitli alanlara odaklandık. Projelerin uygulanması neticesinde birbirinden güzel sonuçlar aldık. İmalat altyapısını geliştirmek için kurduğumuz tesislerden 2 bin 300 KOBİ’miz faydalandı. 288 yeni işletmenin de kurulmasına vesile olduk. Ar-Ge ve yenilikçilik alanındaki projelere 55 milyon euro yatırım yaptık; laboratuvarlar, teknoparklar, araştırma ve uygulama merkezleri kurulmasına destek sağladık. Finansmana erişim projelerimizle 1 milyar euro tutarında kredi hacmi oluşturduk ve 14 bin KOBİ’ye finansal destek sağladık. Ülkemizin ilk bölgesel nitelikli girişim sermayesi fonunu kurduk, kredi garanti mekanizmasına destek olduk. Samsun’a 50 milyon euro yatırım yaparak, ulusal ve uluslararası hizmet verecek Samsun Lojistik Merkezi’ni açtık. Kayseri, Yozgat, Gaziantep ve Elazığ’da Teknoparklar kurduk. 10 ilimizde İş Geliştirme Merkezleri kurduk (Tokat, Malatya, Kastamonu, Bingöl, Sivas, Gümüşhane, Osmaniye, Sorgun, Van, Elazığ). Bunları, makine-teçhizatla donattık ve danışmanlık faaliyetleriyle sürdürülebilirliklerini mümkün kıldık. 8 ilimizde 78 Milyon euroluk yatırımla Ortak Kullanım Atölyeleri açtık. Böylece; işletmelerin tek başına satın alma gücünün olmadığı makine ve ekipmanlar, tüm girişimcilerin ortak kullanımına açıldı. KOBİ’lerimizin hem rekabet gücü hem de istihdam olanakları arttı. Üretimde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız bulunuyor. Bu dönüşüm; tüm makro-ekonomik hedeflerimize ulaşmada kilit bir rol oynayacak. Buradan hareketle ‘milli teknoloji, güçlü sanayi’ önceliğimizi ortaya koyduk. GETHAM’la birlikte daha rekabetçi hale gelen KOBİ ve girişimciler; oluşturdukları istihdam ve katma değerli ürünler sayesinde, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacaklardır."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan GETHAM’da incelemelerde bulunan Bakan Varank daha sonra Gaziantep Valiliği'ni ziyaret edip Vali Ali Yerlikaya'dan kente ilişkin bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Açılışa katılanlar

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Mustafa Varank'ın konuşması

- Açılışın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 577 MB

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MEHMET KOCADON'DAN MİTİNG GİBİ ADAYLIK BAŞVURUSU

BODRUM Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Kocadon'un adaylık açıklamasına yoğun bir katılım olurken, bazı gençlerin 'Varlığında her zaman işçi ve emekçinin dostu oldun büyük başkan' yazılı tişört giymesi dikkat çekti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile birlikte, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için bugün il merkezine geldi. Başkan Kocadon'a, destekçilerinin bulunduğu 50 araçlık bir konvoy Bodrum'dan il merkezine kadar eşlik etti. Muğla'da ise Kocadon'u, yaklaşık 2 bin kişi meşalelerle karşıladı. Bazı gençlerin, 'Varlığında her zaman işçi ve emekçinin dostu oldun büyük başkan' yazılı tişört giydiği görüldü. Başkan Kocadon, CHP Muğla İl Başkanlığına gelerek, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'na adaylık dosyayı teslim etti. Ardından beraberindeki Zeybekoğlu ile birlikte parti binası önünde açıklama yaptı.

Açıklaması sıklıkla "En büyük başkan bizim başkan" ve "Gönüllerin başkanı" sloganlarıyla kesilen Kocadon, şunları söyledi:

"Sadece CHP'lilerin değil, Muğla'da yaşayan bütün halkımızın oylarına talibim. Muğla'mız çok büyük. Büyüklüğünden kaynaklanan, zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Daha fazla gelir getirmek için her türlü mücadeleyi yapmaya söz veriyorum. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Ben bu damdan düştüm. Seçilen her belediye başkanıma, meclis üyelerime ve muhtarlarımın gelirlerini söz veriyorum geri vereceğim. Muğla'mızı seçilmişlerle yöneteceğiz. Kapalı kapılar arkasında hiçbir hesabım yok. Meydanlardan ve sokaklardan gelerek kazanacağım."

Görüntü Dökümü

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-Kocadon' un meşaleler ile karşılanması

- Mehmet Kocadon'a sevgi gösterisi

- Mehmet Kocadon'un açıklaması

( Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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BAŞHEKİM, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI İÇİN GÜL DAĞITTI

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Uzmanı Dr. Taylan Bükülmez 20 yaş sonrası yapılan meme muayenelerinin çok önemli olduğunu ve erken teşhis sayesinde hastaların tedaviden daha büyük fayda gördüğünü belirtti.

1-31 Ekim tarihleri arasında kutlanan Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamanın ardından hastane personelleri tarafından kadınlara gül dağıtıldı.

Doktor ve sağlık çalışanlarının katıldığı basın açıklamasında konuşan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak, "Kanserde erken teşhis çok önemli. Tedavide çok büyük bir paya sahip. Kanser ne kadar erken t eşhis edilirse o kadar kolay da tedavisi yapılıyor. Biz burada vatandaşlarımızı meme kanseri hakkında bilinçlendiriyoruz ve buna yönelik aile eğitimleri de veriyoruz" dedi.

Onkoloji Uzmanı Dr. Taylan Bükülmez ise, meme kanserinde erken tanının çok önemli olduğunu belirterek, "Erken tanı hayat kurtarıyor. Bu yüzden de hastalarımızın KETEM'e ve aile hekimlerine görünmelerinde çok büyük fayda var. 20 yaş sonrası yapılan meme muayeneleri çok önemli. Bunun her ay yapılması daha da önemli. Hastalarımız, erken dönemde bize geldiklerinde onlara katkılarımız çok daha fazla oluyor. Ama ileri aşamada gerçekten hem onlar, hem bizler çok zorlanıyoruz. Kadınlarımızın, 2 yılda bir doktora kontrol için gitmelerini öneriyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Başhekim Doç. Dr. Parlak ve sağlık memurları, meme kanseri tedavisi için gelen kadınlara gül dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Basın açıklaması için toplanan hastane personelleri

-Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mehmet Parlak'ın açıklaması

-Ellerinde meme kanseriyle ilgili dövizler taşıyan sağlık çalışanları

-Onkoloji uzmanıTaylan Bükülmez'in açıklaması

-Kadınlara gül dağıtan Başhekim Parlak ve hastane personelleri

BOYUT:255 MB // SÜRE:2 DK 16 SN

Behçet DALMAZ/VAN, ()

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ADANA ŞEHİR HASTANESİ'NİN TEKNOLOJİK ALTYAPISI TANITILDI

TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Adana Şehir Hastanesi'nin alt yapısının en son teknolojiyle donatıldığını söyledi.

Kamu-özel işbirliği' (PPP) modeli kapsamında hayata geçen Adana Şehir Hastanesi'nin teknolojik altyapısının Turkcell tarafından kurulduğunu belirten Murat Erkan, bununla ilgili gerçekleştirdiği sunumda şöyle konuştu:

"Hastane komşu kentlere de hizmet verecek kapasite ve donanıma ulaştı. Tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Turkcell olarak Rönesans işbirliğinde Türkiye'deki dijital hastane dönemini Yozgat Şehir Hastanesi'yle birlikte başlatmıştık. Buna ek olarak yine Rönesans İşletme Hizmetleri ile birlikte 1 yılını tamamladığımız Adana Şehir Hastanesi'nin de teknolojik altyapısında Turkcell imzası bulunuyor. Bu projelerden edindiğimiz tecrübeleri şimdi de Elazığ Şehir Hastanesi'nde kullanıyoruz. Hedefimiz her zaman bu teknolojiyi bir adım ileriye taşımak" diye konuştu.

Erkan, Adana Şehir Hastanesi'nin günlük 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sunduğunu, ilk yılında toplam 2 milyon 186 bin hastaya hizmet verdiğini ve dijital altyapısını farklılaştıran konuların başında ise Hastane Bilgi Yönetim Sistemi(HIMSS) geldiğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'ın sunumu

- Genel ve detay görüntüler

- Hastane icinde cihazların incelenmesi

SÜRE:04'59" BOYUT:551 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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