DHA YURT BÜLTENİ 14

1)İZMİR'DE 22 GÖÇMENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, TURİST TAŞIDIĞINI SÖYLEMİŞ

İZMİR'de, umut yolculuğuna çıkan göçmenleri kamyonunun kasasında taşıyan ve yaptığı kaza sonrasında 22'sinin ölümüne, 13'ünün de yaralanmasına neden olan sürücü Mustafa Yılmaz'ın (35), yakınlarına, turizm sektöründe işe girdiğini söylediği ortaya çıktı. Son 10 güne kadar işsiz olan Yılmaz'ın yakınlarına, turistleri servisle taşıdığını söylediği, kaza öncesi de aynı gerekçeyle gece evden ayrıldığı öğrenildi. Bu arada, faciayla ilgili gözaltına bulunan 2'si Suriye uyruklu, 7 kişinin sorgularının devam ettiği, sürücünün de tedaviden sonra emniyete götürüleceği bildirildi.

Katliam gibi kaza, geçen pazar günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Ege kıyısından tekneyle Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyon, su kanalına düştü. Kazada, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk, 13 kişi de yaralandı. Kazadan hemen sonra yola çıkıp durdurduğu araçla önce taksi durağına oradan da hastaneye giderek doktorlara yüksekten düştüğünü söyleyerek olayı gizlemeye çalışan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorgusunun ve İzmir polisinin olayı aydınlatmaya yönelik araştırmalarının sürdüğü, elde edilecek yeni bilgiler sonrasında gözaltı sayısının da artabileceği ifade edildi.

'TURİSTLERİ GECE GEZMESİNE GÖTÜRÜYORUM'

Bu arada, şüphelilerden kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'a ait yeni detaylar da ortaya çıktı. 3 çocuk babası Mustafa Yılmaz'ın, parke döşeme işi yaptığı ancak yaz mevsiminin sona ermesiyle işsiz kaldığı belirlendi. Faciadan önce Yılmaz'ın, yakınlarına, turizm sektöründe işe girdiğini söylediği ortaya çıktı. İzmir'de oturan Mustafa Yılmaz'ın göçmenleri Aydın'ın Söke ilçesinden almaya gitmeden önce yakınlarına turistleri gece gezmesine götüreceğini söylediği öğrenildi. Mustafa Yılmaz'ın, son 10 gündür sık sık gece evden çıktığı, bunun nedenini soran yakınlarına da "İşe girdim, turistleri taşıyorum. Ben turistleri alıp istedikleri yere bırakıyorum, onlar eğleniyor sonra da geri getiriyorum" dediği ifade edildi. Yılmaz'ın bu ifadelerinden başka yakınlarıyla diyalog kurmaktan kaçındığı da belirtildi.

Şüpheli Mustafa Yılmaz'ın tedaviden sonra emniyete götürüleceği bildirildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()-

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2)ŞIRNAK MERKEZLİ 12 İLDE FETÖ OPERASYONU : 17 ASKER GÖZALTINA ALINDI

ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü'nce, 12 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 17 asker gözaltına alınırken, 4 askeri personelin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Elazığ, Van, Muş, Erzincan, Kütahya ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 12 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün birbiriyle görüşmelerinde örgütsel irtibatlarını gizlemek ve görüşmelerinin dikkat çekmemesi amacıyla askeri personelin örgüt içerisinde Mahrem İmam olarak tabir edilen şahıslar tarafından ankesörlü/büfe telefonlarından yapılan ardışık arama ile birbirleriyle irtibat kurduklarının tespit edilmesiyle yürütülen uzun süreli çalışma kapsamında; 21 askeri personele yönelik Şırnak merkezli 12 ilde, Şırnak TEM Şube Müdürlüğünce 15.10.2018 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. 1 teğmen Çorum'da, 1 Astsubay Diyarbakır'da, 8 astsubay Ankara'da, 1 astsubay Mersin'da, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş Elazığ'da, 1 astsubay Van'da, 1 astsubay Muş'da, 1 uzman çavuş Erzincan'da, 1uzman çavuş Kütahya'da, olmak üzere toplamda, operasyon kapsamında 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 4 askeri personeli yakalama çalışmaları devam etmektedir. Tüm terör örgütleri ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

ŞIRNAK, ()-

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3)ÖLMEDEN ÖNCE ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN ADINI VERDİ, KATİL ZANLISI YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Yaşar Akkoyun (20) hastane polisine kavga ettiği kişilerden sadece Mücahit E.'yi (20) tanıdığını söyledi. Akkoyun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, verdiği isim sayesinde kavgada kendisini bıçaklayan Alaattin Y. (23) yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hareket halindeki iki araçta bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar araçları durdurup kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Yaşar Akkoyun, bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Akkoyun, polislere, kavga ettiği kişilerden sadece Mücahit E.'yi tanıdığını söyledi. Yaşar Akkoyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kan kaybından yaşamını yitirdi.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri önce Akkoyun'un adını verdiği Mücahit E.'yi ardından da diğer şüpheliler Sadi G. (20) ile Alaattin Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Alaattin Y., Yaşar Akkoyun'u bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Alaattin Y. (mavi gömlekli) polisler arasında

- Şüphelilerin polis otosuna bindirilmesi

- Polis otolarının gidişi

- Yaşar Akkoyun'un sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB

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4)ÇORUM KALESİ'NDE GÖÇÜK

ÇORUM'da, Çorum Kalesi'nin bir bölümünde göçük meydana geldi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda mahalle sakinleri korku yaşadı.

Kentte, Danişmentliler ve Anadolu Selçuklu devletinin hüküm sürdüğü tarihlerde inşa edilen Çorum Kalesi'nin surlarının bir bölümünde göçük yaşandı. Kopan kaya parçaları büyük bir gürültü ile 5 metre yükseklikten yaya ve araç trafiğine açık olan yola düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, düşen kaya parçaların etrafını dubalarla çevirerek önlem aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda mahalle sakinleri korku yaşadı.

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, kalede göçük yaşandığını belirterek "Çok şükür can ve mal kaybı yaşanmadı. Anıtlar Yüksek Kuruluna benim bildiğim kadarıyla restorasyon çalışması için proje sunulmuştu. Ancak, halen bir cevap alınmadı. Biran önce yetkili kurumun kale için acil çözüm üretmesi gerekmektedir. Çünkü, yağışlı havalarda zaman zaman kaya parçaları düşmekte. En son olarakta gördüğünüz gibi surlardan birisinde göçük yaşandıö dedi.

RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANDI

Çorum Belediyesi, hazırlanan proje kapsamında tarihi kale içerisinde kalan 42 evi 1 milyon 500 liralı bedelle kamulaştırdı. Kamulaştırılan binaların yıkılıp kalenin kent turizmine kazandırılması için çalışmalar sürerken, Çorum Belediyesi de tarihi kale için bir dizi güvenlik tedbirleri aldı. Belediye tarihi yapının giriş bölümünde yer alan kapının kilidini güçlendirdi, çevresini de güvenlik kameralarıyla donattı. Ekipler, 24 saat, tarihi kaleyi kurulan güvenlik sistemiyle gözetleyerek, define avcılarının yanı sıra olası hırsızlık olaylarına karşı önlem aldı. Kale bu önlemlerle korunurken, surlardan zaman zaman düşen kaya parçaları nedeniyle mahalle sakinleri korkulu anlar yaşıyor.

Görüntü Dökümü

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- Kale göçük alanı

-Röportajlar

-Detaylar

(SÜRE: 4.23 SN ) (BOYUT: 513 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM

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5)IRAK VE SURİYE'DEN KAÇAK GÖÇMEN GETİRENLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Irak ve Suriye'de organize ettikleri kişileri yüksek miktarda ücret karşılığında illegal yollardan Türkiye'ye getiren kişilere yönelik Silopi ve Cizre ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 4 kişi de aranıyor.Irak ve Suriye'den organ ize ettikleri kişileri, yüksek miktarda para karşılığında yurda sokan ve bu kişilerin batı illeri ile yabancı ülkelere götürmek vaadiyle haksız kazanç sağlayan, ayrıca aranan kişileri de yasal olmayan yollardan yurt dışına kaçırmak amacıyla faliyet yürüten şebekelere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugün saat 06.00'da Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen operasyon kapsamında göçken kaçakçılığı suçunu işledikleri gerekçesiyle aranan 11 kişiden 7'si gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 7 sanık, sorgulanmak üzere Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınan sanıklar emniyet müdürlüğüne getirilirken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞIRNAK, ()-

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6)OKULDA YARALI BULUNUP, ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ KEDİ İLGİ ODAĞI OLDU

ADIYAMAN'da öğrencilerin okul bahçesinde yaralı halde bulduğu yavru kediyi sınıf öğretmeni Pınar Avcı sahiplendi. Avcı'nın bakımını üstlendiği 'Boncuk' ismi verilen kedi, okulda öğrencilerin ilgi odağı haline geldi.

Yavuz Selim İlkokulu 5'inci sınıf öğrencileri, okulun bahçesinde yavru yaralı kediyi görünce sınıf öğretmenleri Hava Kuşun'a haber verdi. Sınıf öğretmeni Kuşun ise kediyi veteriner hekimde tedavi ettirdi. Sağ ön ayağı kırıldığı belirlenen kedi, tedavisinin ardından aynı okuldaki sınıf öğretmeni Pınar Avcı tarafından sahiplenildi. 'Boncuk' ismi verilen kedi, okulda ilgi odağı haline geldi. Öğrenciler, okulda ilgilendikleri kediyi sevip, zaman geçiriyor.

Sınıf öğretmeni Hava Kuşun, öğrencilerinin yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettiklerini anlatarak, "Öğrencilerimin bulduğu kediyi veteriner hekimde tedavi ettirdim. Sağ ön ayağı kırıktı ve iyileşti. Öğrencilerimiz kediyi çok sevdi ve öğretmen arkadaşımız onu sahiplendi. Artık onun bir yuvası var. Toparlandı mutlu" dedi.

Kediyi sahiplenen Pınar Avcı ise 'Boncuk' ile güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, bu durumun öğrencilere hayvan sevgisi olarak aşılanacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Yavuz Selim İlkokulu

- Yavru kedi

- Öğrencilerin kediyi sevmesi

- Sınıf öğretmeni Hava Kuşun ile röp.

- Öğretmenler ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

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7)SARP SINIR KAPISI'NDA KAYIN MANTARI YOĞUNLUĞU

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesindeki, Sarp Sınır Kapısı'nda, 2 yıl önce hayata geçirilen 'Orman dışı ürünlerin değerlendirildiği kayın mantarı yetiştiriciliği' projesi kapsamında tanıtım etkinliği düzenlendi. Yıllarca araç ve insan yoğunluğu ile anılan sınır kapısında, bu kez kayın mantarı yoğunluğu yaşandığı dikkat çekti. Vatandaşlar, oluşturulan stantlarda kayın mantarıyla yapılan yemeklerden tattı.

Artvin Valiliği'nin katkılarıyla yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen 'Orman dışı ürünlerin değerlendirildiği kayın mantarı yetiştiriciliği' projesi kapsamında üretilen kayın mantarı için Sarp Sınır Kapısı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi. Tanıtım etkinliğine, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Artvin Muhtarlar Derneği Başkanı Cafer Azizağaoğlu, mantar üreticileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında, Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan ve yılda yaklaşık 7 milyon insanın giriş- çıkış yaptığı Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafında oluşturulan stantlarda önceden aşçılar tarafından hazırlanıp kayın mantarıyla pişirilen 5 çeşit yemek de tanıtıldı. Birbirinden leziz mantar yemeklerine vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Vatandaşlar, kayın mantarıyla yapılan yemeklerden tatmak için stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiye yemek dağıtıldı.

'ZEHİRLENME TEHLİKESİ YOKTUR'

Artvin İli Mantar Yetiştiriciliği Başkanı Ali Fuat Beyez, projenin orman köylüsü için adeta altın niteliğinde gelir getirecek bir proje olduğunu belirterek, bu sayede orman köylülerinin az maliyetle önemli bir gelir elde etmeye başladıklarını da söyledi. Beyaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe destekli projelerinden faydalandık. Sayın Valimiz Ömer Doğanay'ın büyük destekleriyle bugün ilimiz genelinde 27 tam otomasyonlu mantar üretim serası kuruldu. Bunlardan 8 seramızda aktif olarak mantar üretimimiz devam etmektedir. Diğer seralarımızda yakın zamanda ürün almaya başlayacağız. Ürünlerimiz sertifikalı olduğu için zehirlenme tehlikesi yoktur. Mantarlarımız kütük üzerinde hava ve su ile hayat bulan doğal ürünlerdir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sınır kapısından görüntü

Mantar stantları ve ilgi

Yemeklerden görüntü

Detaylar

HABER KAMERA: Nurbay USTA/KEMALPAŞA (Artvin), ()-

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8)ÖLÜDENİZ HAVA OYUNLARI FESTİVALİ BAŞLADI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 56 ülkeden 800 paraşüt pilotunun katıldığı 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın zirvesindeki törenle başladı.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festivalin başlaması nedeniyle düzenlenen tören, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın 1700 metre pistinde yapıldı. Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı İYİ Partili Behçet Saatcı, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı 150'ye yakın yamaç paraşütü pilotu törene katıldı. Fethiye Belediye Bandosu'nun konser verdiği törende, Babadağ'dan ardı ardına havalanan yamaç paraşütleri gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Saatcı, 2020 Dünya Hava Olimpiyatları'nın Fethiye'de yapılacağını ifade ederek, "Teleferik projesiyle birlikte bu tesis, 2020 Dünya Hava Olimpiyatları'nda bizi çok daha farklı noktaya getirecektir. Adını bir şehitten alan Fethiye'ye de hava oyunlarıyla anılmak yakışır. Hep beraber Fethiye'yi belli bir noktaya taşımak için omuz omuza, bütün arkadaşlarımızla, hiç ayrım gözetmeksizin hizmete devam ediyoruz" dedi.

Aynı zamanda Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKÜ) Mütevelli Heyet Başkanı olan Kürşat Atılgan, "THK 1997'deki ilk dünya hava oyunları olimpiyatlarını aldıktan sonra ülkemize 2 ayrı çok önemli turizm sahası açtı. Bunlardan biri balon turizmi, biri de yamaç paraşütü turizmi. Bu iki alanın ekonomimize katkısı 150 milyon dolar. Ama emin olun bundan 5-10 sene sonra milyar dolarları bulacaktır. Babadağ'da gerçekleştirilecek olan gerek teleferik gerekse birçok tesisin artmasıyla sadece buradan milyar dolarları bulan turizm hareketi olacak ve Fethiye halkı da refahını arttıracak ve kendine düşen payı alacak" diye konuştu.

Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, "Fethiye bir doğa cenneti. Burada çok güzel tesisler yapılmış. Uluslararası standartta görünüyor. Gerek su sporları gerekse hava sporlarıyla Fethiye turizmde bir cennet. Bu güzelliklere hep beraber sahip çıkmalıyız" dedi.

PARAŞÜTLERLE AKROBASİ ŞOVU

Çekişmeli ve renkli gösterilere sahne olacak festival, 21 Ekim'de sona erecek. 5 gün boyunca, yamaç paraşütleriyle yapılacak akrobasi şovlarının yanında, skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterileri Belceğiz Plajı'ndan izlenebilecek.

Görüntü Dökümü

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- Belediye bandosu gösterisi

- Açılış konuşmaları

- Babadağ 1700 metre pisti genel ve detay görüntüler

- Paraşütlerle atlayışlar

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()



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