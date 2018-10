DHA YURT BÜLTENİ -14

EDİRNE'DE YABANCILARA GECE OPERASYONU

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ile Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 150 kişiye işlem yaparken, 40 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmak isterken elinden yaralanan Cezayir uyruklu kişiye ilk müdahaleyi polis yaptı.

Yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçmak isteyen düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahlarından biri olan Edirne'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nin ortak düzenlediği çalışma Kaleiçi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, mahalledeki bazı ev ve pansiyonlarda

pasaportu olmadığı halde kalan, pasaport süreleri geçmiş çok sayıda yabancı uyrukluların kaldığını tespit ederek, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 150 ev, pansiyon ve metruk binalar kontrol edilirken, yabancı uyruklu 150 kişiye işlem yapıldı.

Polisin operasyonu sırasında Cezayir uyruklu kişi kaldığı evin bahçe duvarından atlayıp kaçmak isterken düşüp eli kesilerek yaralandı.

Polis yakaladığı kişiye ilk müdahaley yaparak, elini sardı. Polisin operasyonuna mahalle sakinleri de destek verirken, her geçe gün mahallelerinde yabancı sayılarının arttığını belirterek, operasyonların sürdürülmesini istedi.

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

=============================

KUŞADASI'NIN TEPE MAHALLESİ RENKLENDİ

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinin Tepe Mahallesi, ilçe belediyesi ve bir boya firmasının işbirliğiyle ayrıca gönüllülerin katkısıyla gökkuşağının renklerine bürünmeye başlandı.

Bir boya firmasının 2010 yılında başlattığı, dünya çapındaki girişimi 'Let's Colour' Renklendir Hayatı Projesi ile Kuşadası'nın Tepe Mahallesi'ndeki 401 evin boyanmasına başlandı. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikle proje tanıtıldı. Firmanın İstanbul, Manisa, Antakya ve Kastamonu'dan sonra 7'nci ve en büyük projesini Kuşadası'nda gerçekleştirdiği belirtildi. Evlerin gökkuşağının renklerine boyandığı tanıtım toplantısına; Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, boya firmasının Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, İletişim Müdürü Betül Değirmenci katıldı. Projenin Kuşadası'nda hayata geçirilmesinde öncülük eden ve boyama çalışmalarını bizzat koordine eden gönüllüler Venüs Şahin ve Çağla Cansın Karaman'a teşekkür edildi. Gönüllüler Venüs Şahin ve Çağla Cansın Karaman, amaçlarının mahalleyle ilgili önyargıları kırmak olduğunu belirterek, "Tepe Mahallesi hep olumsuz düşüncelerle anılıyordu. Biz burasının öyle olmadığını biliyorduk ve bu imajı değiştirmemiz gerekir diye düşündük. Daha yolun başındayız. Apartmanlarla, Tepe Mahallesi arasındaki görünmez çizgiyi kaldırmak istiyoruz. En önemlisi ise turizme bir katkısı olacağını hedefliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Kayalı, "Biz ekiplerimizle alt yapı çalışmalarını tamamladık. Su, kanalizasyon, merdivenler tamamlandı. Ele gelir, dişe dokunur bir değişim yaşandı. Yerli ve yabancı misaflerimiz, bu renkleri görecek. Çektikleri fotoğraflarla, Kuşadası'nın tanınırlığını daha da artacak" dedi.

'İNSANLARI GÖÇE ZORLAMAK DEĞİL, YAŞADIKLARI ALANLARA RENKLERLE DOKUNMAK'

Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ ise 39 ülkede 2 bin 300 projede yer aldıklarını belirterek, "Projelerimizle insanların hayatlarına dokunmak için 1 milyon 300 bin litre boya harcadık. 12 binden fazla gönüllü görev aldı. Orada yaşayanlar, şehir ve sokak sakinleriyle 81 milyon nüfusun hayatını değiştirdik. Hindistan, Fransa, Brezilya, İngiltere'de 'hayatı renklendir' projelerimizle kamusal alanları renklendirdik. Türkiye'deki projelerimizin 7'nci ayağındayız. Şehrin bir simgesini farklılık getiren bir renklendirme projesiyle bir aradayız. Turizme ve kentimize ve o mahallede yaşayanlara büyük katkı getireceğine inanıyorum" dedi.

İletişim Müdürü Betül Değirmenci ise "Projelerimizin ana amaçlarından biri, insanların bulundukları yerlerde, yaşadıkları alanlardan çok daha keyif almalarını sağlamak, hayatın ve yaşamın daha keyif alınır hale getirilmesidir. Yıkmak veya yeniden yapmak ya da insanları göçe zorlamak değil, yaşadıkları alanlara renklerle dokunmaktır. Renklerin değiştiği alanlarda hayatlarında değiştiğine bu projelerle tanık oluyoruz" dedi.

Toplantıdan sonra mahalleyi gezen Kayalı, Değirmenci ile Adabağ ve beraberindekiler, bir ara çalışanlardan boya rulolarını alıp boya yaptı, duvarları boyadı. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmaları ilgiyle izledi.

===================

HACKLENEN HESAPLAR YÜZÜNDEN SORUŞTURMA GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEYEN EĞİTİMCİNİN YARDIM ÇAĞRISI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Yasin Yiğitbay'ın sahibi olduğu özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin SMS sistemi ve elektronik posta hesapları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin eline geçti. Bilgisi dışında velilere aşk, tehdit, hakaret ve FETÖ ile alakalı mesajlar gitmesi nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Yiğitbay, "Durmadan şikayet ve soruşturma geçiriyorum. Bugüne kadar bir sonuç elde edemedim. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir eğitim rehabilitasyon merkezini devralan Yasin Yiğitbay, 2 yıldır hackerlarla mücadele veriyor. Okulu devralmasının ardından kurumun toplu SMS sistemiyle bazı elektronik posta hesapları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ele geçirilen Yasin Yiğitbay'ın kendi cep telefonu hattı da dahil olmak üzere birçok yurtdışı numarasından; başta öğretmen ve veliler olmak üzere birçok kişiye hakaret, tehdit, aşk ve FETÖ'yü över içerikli mesajlar gönderildi. Ayrıca okul hakkında jandarma, polis, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) kimliği belirsiz birçok şikayette bulunuldu. Yapılan asılsız ihbar ve SMS şikayetleri üzerine Yiğitbay birçok kez kolluk kuvvetlerine ifade verdi, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetim geçirdi. Yapılan ihbarlar ve şikayetlerden dolayı birçok soruşturma geçiren Yiğitbay, soruşturmalarda aklanmasına rağmen siber saldırı devam ettiği için soruşturmalara her gün yenisi ekleniyor.

'DURMADAN ŞİKAYET VE SORUŞTURMA GEÇİRİYORUM'

Yasin Yiğitbay, yapılan siber saldırıların tüm itibarını yok ettiğini belirterek, yapan kişi ve kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Konuyla ilgili tüm yetkili mercilere şikayette bulunduğunu ancak halen olayın faillerinin yakalanamadığını kaydeden Yiğitbay, "2 yıldan bu yana, şahsım, ailem, iş yerim, çalışanlarımın ve kurumumuzla bağlantılı olanların telefonlarına mesajlar geliyor. Bundan dolayı kurumum her gün soruşturma geçiriyor. Jandarma, polis, milli eğitim müfettişleri tarafından devamlı soruşturma geçiriyorum. 2 yıldan bu yana yapılan soruşturmalardan hiçbir sonuç elde edilmedi. Okulumda arama yapıldığı zaman hiçbir şey bulunmadı. Buna rağmen şikayetlerden dolayı haftada 2 defa Antalya ve Alanya'dan müfettişler geliyor, ben ve personelim soruşturma geçiriyor. Kurumumda, 'Esrar var, eroin var, silah kaçakçılığı var, taciz var, tecavüz var' diye durmadan ihbar ediliyorum. Durmadan şikayet ve soruşturma geçiriyorum. Bugüne kadar bir sonuç elde edemedim. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

'BEN DÜRÜST BİR İNSANIM, BİR EĞİTİMCİYİM'

Veli ve bazı kişilere atılan cep telefonu taciz mesajlarının yanı sıra iş yeri hakkında BİMER ve CİMER'e isimsiz elektronik posta atılması sonucu da birçok kez kolluk kuvvetleri tarafından okulda arama yapıldığını vurgulayan Yasin Yiğitbay, "Sahte numara ve hesaplardan atılan mesajlarda kişiler bana ulaşırsa durumu izahat ediyor ve özür diliyorum fakat bazıları bana ulaşmadan direkt şikayetçi olabiliyor. Ben bu durumdan çıkamadım. Çok mağdur oluyorum. Ailem, işim, iş arkadaşlarım, çevrem bu durumdan çok etkileniyor. Çaresiz kaldım, yetkililer sesimi duysun. O kadar çok şikayet var ki polis aylarca telefonumu dinlemiş, haliyle bir şey çıkmamış. Bunu bana gelen belgeden öğrendim. Kendisine mesaj giderek benim gibi mağdur olan insanlara sesleniyorum. Ben dürüst bir insanım, bir eğitimciyim. Benim böyle insanlık dışı şeylerle alakam olamaz. Ben 20 yıldan beri Alanya'da ikamet ediyorum ve 18 yıldan beri bu işi yapıyorum. Hiçbir terör örgütüyle ilgi ve alakam yok. Bu olayın kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum" diye konuştu.

'BENİ BU DURUMDAN KURTARIN'

Olayla ilgili şüphe duyduğu kişinin ise eski ortağı olduğunu iddia eden Yiğitbay, şöyle devam etti:

"Eski ortağım İzmir'de polis olarak 10 yıl görev yaptı. Daha sonra polislikten atıldı mı veya ihraç mı edildi nedenini bilmiyorum. Benim de onunla ortaklıktan ayrılma sebebim Antalya'da FETÖ soruşturmasında 20 gün gözaltında tutulmasıydı. Serbest kaldıktan sonra çevrem ve ailem o kişiyle ortaklık yapmanın uygun olmayacağını söyledi, ben de ortaklığımı bitirdim. Gereken tüm şikayetleri yaptık. Artık bir sonuç bekliyoruz. Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanı ve tüm diğer yetkililere sesleniyorum. Beni bu durumdan kurtarın."

========================

DOKTORA ŞİDDETE TEPKİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'nde son dönemde 3 doktorun hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğramasının ardından Tabip Odası ve Dekanlık düzenledikleri basın toplantısı ile yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Erciyes Üniversitesinde Tıp Fakültesi'nde görev yapan hekimlerin hasta yakınları tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalması doktorların tepkisine neden oldu. Bugün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi içinde Kayseri Tabip Odası ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ortak açıklama yaptı. Şiddete maruz kalan çocuk hastanesi doktorları Merve Bingilli, Adem Topçu ve Burcu Daldaban'ın da hazır olduğu basın açıklamasında konuşan Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, "Hekimlerimiz acil sağlık birimlerinde güvensiz ortamlarda çalışmak istemiyorlar. Canlarını kurtarmaya çalıştıklarımız tarafından öldürülmek istemiyoruz. Hekimler yüzde 35'ini meslek değiştirmek istediğini, yüzde 86'sının ise meslek yaşam hayatı boyunca en az 1 kez şiddete uğradığı bir ortamda hizmete vermeye çalışıyoruz. Sağlıkta şiddetin son bulması ve sağlıkta şiddet yasasının acilen çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ise yaptığı konuşmada, " Son 1 ay içinde 3 hekimimize hasta yakınları tarafından menfur saldırı yapılmıştır. Her gün artarak devam eden bu şiddet olayları bizleri derinden etkilemektedir. Hekimlerin uğradığı fiziksel ve sözlü şiddet eylemleri bizleri yıpratmaktadır " diye konuştu.

13 Ekim'de hasta muayene ederken şiddete uğrayan doktor Burcu Daldaban ise yaptığı açıklamada "O anı anlayabilmeniz için orada olmanız lazımdı. Yaşanan olaydan dolayı çok çok üzgünüm. Doktorların ne kadar saldırıya maruz kaldıkları saldırılar nasıl haber yapılıyorsa, bunun takipçisi olunup alınan cezalarında haber yapılmasını temenni ediyorum. Bana saldırı yapan kişiye ne ceza verildiği konusunda bilgi sahibi olamıyoruz. Şiddet uygulayanların birçoğu da elini kolunu sallayarak dışarıya çıkıyor. Bunlar artık son bulsun. Bizler de bir annenin babanın evladıyız, eşiz, kardeşiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hasta yakınları tarafından şiddete uğrayan doktorlar Merve Bingilli, Adem Topçu ve Burcu Daldaban'a çiçek sunuldu.

==============================

İLK EVLİLİK TEKİFİNDE EVİ YAKMIŞTI, İKİNCİSİNİ YERİN ATLINDA YAPTI

Ayhan ACAR/BARTIN, ()-BARTIN’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürlüğü(TTK)’ya ait maden ocağında çalışan Tanju Korkmaz(31) yaklaşık -250 kotunda evlilik teklifi için çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürlüğü (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde çalışan 31 yaşındaki Tanju Korkmaz 2 gün önce yaklaşık -250 kotunda video çekimi yaparak, evlilik teklifinde bulundu. Tanju Korkmaz videosunda,“Sevgili Sibel, şuan sana Amasra maden ocağından sesleniyorum. Unutma ki ben seni yer üstünde sevdiğim kadar yer altında da seviyorum. Sevgili olmaktan bıktım. Bu mutluluğu ve huzuru ebediyen yaşamak ve seni her daim yanımda görmek istiyorum. Sana ömrümü, yüreğimi ve kalbimi veriyorum. Sen de bana ömrünü, yüreğini kalbini verebilir misin? Benimle yaşlanmaya var mısın? Bizimkisi bir aşk hikâyesiydi. Ben bu hikâyedeki mutlu sonu görmek istiyorum. Bana evet demeni istiyorum, Benimle evlenir misin Sibel?” diyerek seslendiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Videoyu paylaşan Madenci Tanju Korkmaz dün akşamda, Zonguldak’ın Çaycuma ilçe meydanında keman ve yanan meşaleler eşliğinde diz çökerek Sibel Yamak'a evlilik teklifinde bulundu. Yaşadığı mutluluk ve şaşkınlık karşısında Sibel Yamak, 'evet' yanıtını verdi.

Madenci Tanju Korkmaz geçen Ocak ayında, Amasra’da kiraladığı evin bir odasında sevgilisi için yatağın üzerine mum yakarak, aşkını ilan etmiş ve evin yanmasına neden olmuştu.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()