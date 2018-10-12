DHA YURT BÜLTENİ 14

Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (EK)

1)SAVCI ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve öğlende verilen aranın ardından tekrar devam edilen davanın duruşmasında, savcı Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti..

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

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ZERİN'İN YURTTA ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' ARAŞTIRMASI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI (EK)

2)OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Ardahan'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yurdunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalarak hayatını kaybeden Zerin Koç'un ölümü ile ilgili valiliğin başlattığı idari soruşturma kapsamında, okul müdürü Tahir Koçak açığa alındı.

Deniz BAŞLI-ARDAHAN /

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3)ENGELLİ KIZ ÇOCUĞUNA SOKAK ORTASINDA CİNSEL TACİZ

ŞANLIURFA'nın Eyyübiye ilçesinde, 50 yaşlarındaki kimliği belirsiz kişi, sokakta sıkıştırdığı engelli kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Taciz anları, çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinden ayrılan adamın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 50 yaşlarındaki kişi, sokakta sıkıştırdığı engelli kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Taciz anları, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilirken, kız çocuğunun, adamdan kurtulmaya çalıştığı görüldü. Taciz ettikten sonra engelli kızın gitmesini sağlayan adam, çevresini kontrol edip, olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, engelli kız çocuğunu taciz eden adamın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamarası

- Adamın engelli kızı taciz etmesi

- Adamın etrafına bakması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 39 MB

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4)KOCASININ ÖLDÜRDÜĞÜ ŞEYDA, '4 GÜLLE' UĞURLANDI

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, terk ettiği eşi Hakan Ayyıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız'ı (33), ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi. Talihsiz kadının tabutuna 4 çocuğunu simgeleyen 4 gül bırakılırken, annesi Nebiye Gül, "Yavrumun tabutu bile gül ve süt kokuyor hala" diye ağladı. İdam isteyen abla Cemile Taş, "İdam olsun, ben onu kendi ellerimle parçalayacağım" dedi. İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız, eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine evini terk edip, 4 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşti. Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında da iş bulan Şeyda Ayyıldız, burada çalışmaya başladı. Dün işine gitmek üzere vden çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önüne kesen ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız, eve dönmesi teklifini kabul etmeyince, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla 4 kez bıçaklayıp öldürdü. Hakan Ayyıldız, tutuklanıp cezaevine konulurken, Şeyda Ayyıldız'ın cansız bedene gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan bugün ilçeye getirildi.

TABUTTA 4 GÜL

Talihsiz kadının cenazesi Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki baba evine götürülerek helallik alındıktan sonra

götürüldüğü Ayazpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şeyda Ayyıldız'ın tabutunun üzerine 4 çocuğunu simgeleyen 4 gül bırakıldı.

Anne Nebiye Gül ile yakınları ile birlikte tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, "Yavrumun tabutu bile gül ve süt kokuyor hala" dedi.Öldürülen Şeyda'nın ablası Cemile Taş, katil zanlısı Hakan Ayyıldız'a sert tepki göstererek, idam edilmesini istedi. Taş, "İdam olsun, ben onu kendi ellerimle parlayacağım. Bu Hakan'ın kendi ellerimle parçalayacağım. Bu yetim yavruların suçlusu Hakan sensin. Hakan'ı idam etsinler" dedi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Cenazeye CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Saray Belediye Başkan Vekili Dilaver Perçin, Saray Kent Konseyi Başkanı Mehmet Bilecen, CHP kadın kolları üyeleri katıldı. Milletvekili Candan Yüceer, öldürülen Şeyda Ayylıdız'ın mahkemeden koruma kararı bulunduğunu ailesinden öğrendiğini belirterek, bu kararın yerine getirilmediğini söyledi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Yüceer, "Kadın cinayetleri son yıllarda arttı. Sürekli bir gerekçe sunuluyor. Boşanmak istedi, şöyle oldu, böyle oldu. Asıl gerekçe maalesef Türkiye'de zihniyet. bu zihniyet sebebiyle kadınlar şiddete uğruyor, ayrımcılığa uğruyor ve maalesef gencecik yaşında daha emzirdiği çocuklarını geride bırakarak toprağa yatıyor. Bu noktada parlamentoda çalışmalar yapıyoruz, kanun teklifleri veriyoruz ama ne hikmetse bu öneriler reddediliyor. Ailesi koruma kararı olduğunu söyledi ama maalesef koruma kararı yerine getirilmedi" dedi.

Saray Kent Konseyi Kadın Meclisi adına açıklama Hünzüle Karpat, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Cinayeti kınayan Karpat, "Diliyoruz ki bu son olsun. Kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların yaşam hakkını garanti altına almak için gerekli tüm adımlar atılsın. Kadınlara yönelik her türlü şiddetin tahrik indirimi yapılmadan cezalandırılmasını, Şeyda'nın ve tüm hayatını kaybeden kadınların katillerinin en ağır ceza ile yargılanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Şeyda Ayyıldız, cenaze namazının ardından Ayazpaşa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazenen evinin önüne getirilmesi

Kadınların ağlaması

Tabuta sarılan kadınlar

Cenaze namazı

İmamın konuşması

Cenazeden detaylar

Milletvekili Canan Yüceer'in gelişi

Yüceer'in konuşması

Cenazeye katılan kadınlar

Detaylar

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ),()-

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5)2 BİN KAMYON BALÇIK ÇIKARILDI, SERA GÖLÜ KURTULDU

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, doğal güzelliğiyle öne çıkan ve 1.5 ay önce meydana gelen selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplanan tabiat parkı Sera Gölü’nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü temizlik çalışması tamamlandı. Suda batmayan özel donanımlı iş makinelerinin 2 bin kamyon balçık, çamur ve odun çıkardığı göl temizlendi, eski görünümüne kavuştu.Trabzon'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak, sele ve heyelana yol açtı. Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Yoğun ziyaretçi alan tabiat parkına gelenler, göldeki manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı. Gölün temizliği ve taşkın koruma için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü proje hazırlığına başladı. Ancak, projenin gecikeceği gerekçesiyle işletme sahipleri, göldeki kirlilik için harekete geçti. Seferber olan işletmeciler, gölde temizlik çalışması başlattı. Motorlu kayığın önüne gerdikleri ağla, göl yüzeyinde biriken odun ve atıkları kıyıya sürüklemeye çalışan işletmeciler, ilginç yöntemle gölü temizlemeye başladı.

2 BİN KAMYON BALÇIK, ÇAMUR ÇIKARILDI

Temizlik çalışması yürüten işletme sahipleri, göl kıyısına sürüklenen odun ve atıkları kıyıya çıkarma çalışmaları sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri hazırlanan projeyi hızlandırdı, gölde temizleme çalışması için işe koyuldu. Ekipler, İstanbul’dan getirilen suda batmayan özel donanımlı iş makineleri ile göl yüzeyinde atık temizleme çalışmalarına başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi ve kamyonlarında destek verdiği temizlik çalışmaları tamamlandı. Suda batmayan özel donanımlı iş makinelerinin 2 bin kamyon balçık, çamur ve odun çıkardığı göl temizlendi, eski görünümüne kavuştu. İşletme sahipleri gölün yeni bir sel ve heyelanda aynı durumu yaşamaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.

İŞLETMECİLER MEMNUN

Turizmci Barış Özkan, göle sürekli tur getirdiğini belirterek gelen yerli-yabancı turistlerin gölün doğasına hayran kaldıklarını anlattı. Özkan, "Özellikle Arap turistler göle bayılıyor ve burada çeşitli aktiviteler yapıyor. Yürüyüş yapanlar, göl bisikleti binenler oluyordu. Ancak sel nedeniyle göl yüzeyi odun, balçık ve çamurla kaplanmıştı. Gelen turistler hiçbir aktivitede bulunamıyordu. Kokudan bile tesislerde yemek yemekte zorlanıyorlardı. Şimdi göl temizlendi, gelen yerli,-yabancı turistler çok memnun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

İşletme Müdürü Erol Kuzur da bir ay önce yaşanan sel afetinde göl yüzeyinin balçık ve odunla kaplandığını belirterek "Yapılan çalışma ile gölü tamamen temizlendi ve göl eski görünümüne kavuştu" diye konuştu.

HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK

Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 67 yıl önce oluşan göl şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikâyesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göle her yıl binceler yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.

GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI

Sera Deresi Vadisi’nde, 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Geçen yılın Temmuz ayında, bölgede göl manzarası olan otelde konaklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de 'Çin Seddi' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik uzaklıktaki gölün doğal dokusuna uygun projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif sistem olan 'GeoArme Geosentetik donatılı duvar' yapıldı. Sona gelinen projede ayrıca 30- 40 santimetre fileli toprakla çalışma da yapılarak, göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.

Görüntü Dökümü

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Gölden DRONE ile detaylar

Göl detayları

İşletmecilerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

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