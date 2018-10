DHA YURT BÜLTENİ 14

ADAPAZARI'nda film sahnelerini aratmayan kazalar Kent Güvenliği kameralarına yansıdıAdapazarı'ndaki Kent Güvenliği kameraları, birbirinden farklı kazaları kaydediyor. Kent merkezinde meydana gelen 2 kaza, kameraya yansıdı. Kazalardan birinde duble yolda önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan otomobilin yol kenarındaki bahçe duvarına çıkıp metrelerce savrulduğu görüldü. Bir diğer kazada, caddede seyreden otomobilin bu sırada kavşaktan yola katılmak üzere olan otomobille çarpıştığı görüldü. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

KAHRAMANMARAŞ'TA bu yıl 5'incisi düzenlenen ve Anadolu'nun en büyük kitap fuarı olan Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın kapıları törenle açıldı. Yerli ve yabancı 234 yayınevinin katıldığı fuarda, 267 şair ve yazar da okurlarıyla buluşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 22 Ekim'e kadar açık kalacak olan fuarın açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Yazar Rasim Özdenören, şair ve yazarlar ile kitapseverler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Fatih Mehmet Erkoç, belediye olarak gençlerin okuması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ve kurdukları kütüphanelerle gençleri kitaplarla buluşturduklarını söyledi. Erkoç,"İlme giden yol, bu kitap fuarından geçmektedir. Kitap, zihnin ve gönlün ihtiyaçlarını en kestirme yoldan karşılayan kıymetli bir hazinedir. Kahramanmaraş'ta yaşayan insanlarımızın dikkatini kitaba çekmek, onlara kitabı yaklaştırmak için bu fuarı düzenliyoruz" diye konuştu.

KİTABIN KOKUSU NE İNTERNETTE NE DE DİĞER MEDYA ARAÇLARINDA BULUNABİLİR

Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği 7 güzel adamdan biri olan Yazar Rasim Özdenören ise kitap okumanın insanın kendisine, çevresine, tabiata bir anlam yüklemesi olduğunu söyledi. Lise yıllarında kitaplara ulaşabilmenin bu zamanki gibi kolay olmadığını anlatan Özdenören, şöyle devam etti:

"Derler ki 'Radyo çıktı gazete öldü, film icat oldu kitap öldü.' Bunların aslının olmadığını televizyonun, resmin, her sanat alanının kendine mahsus bir okuma şekli, okuma türü olduğu görülüyor ve her tür, kendi benliğinde, kendi özgünlüğü kendinde saklıyor ve kendini ifade etmenin bir yolunu buluyor. Dolayısıyla kitap burada bunların hiçbirisini kendisine rakip kabul etmiyor. Şöyle ki kitabın sayfası, kitabın kokusu ne televizyonda bulunabilir, ne internette bulunabilir, ne de başka medya araçlarında bulunabilir. Kitabın kendine mahsus kokusu, kağıt kokusu sadece kitaba mahsustur ve sadece bu koku münasebetiyle de olsa kitabın yaşayacağını ve yaşatılacağını söylüyoruz. Nitekim bu fuarlarda bize kitabın ölmediğini, ölmeyeceğini, kültürümüzle, insanlıkla beraber yaşadığını, yaşayacağını göstermiş oluyor."

Vali Vahdettin Özkan ile milletvekili Celalettin Güvenç'in de konuşma yaptığı törende İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua ettirmesinin ardından kesilen kurdeleyle fuarın açılışı yapıldı. Daha sonra davetliler fuarı gezdi. Fuarı gezerken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Rasim Özdenören'e seçtiği bir kitabı satın alarak hediye etti. Fuar, kitapseverler tarafından 22 Ekim'e kadar her gün 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

50 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Sanat Okulu'nun 1968 yılı mezunları, şimdi ismi İnegöl Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okullarında 50 yıl sonra buluştu. 18 eski mezun, okulun bahçesinde futbol oynayıp anılarını canlandırdı.

1960 yılında kurulan İnegöl Sanat Okulu'nun ismi, daha sonra İnegöl Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değişti. Okulda 1968 yılında diplomalarını alan 18 eski mezun, 50 yıl sonra buluştu. Okulda bir araya gelen ve hepsi 68 yaşında olan eski mezunlar, sınıfları, atölyeleri gezdi, okulun bahçesinde futbol maçı yaparak anılarını canlandırdı. Eski mezunlardan Şükrü Kelebek, yıllar sonra mezun oldukları okulda nostalji yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Hatıralarımızı canlandırdık. Kendi elimizle diktiğimiz ağaçları gördük. Bu güzelliği yaşamak istedik. Farklı şehirlerden toplanarak böyle bir gün yaşadık. Çok memnun olduk. O günlerden bu güne değişenler oldu. Burası bir çöplüktü, askerlik usulü öğretmenlerimiz eşliğinde önümüze ne gelirse temizlerdik. İlk mezunların bu okula çok büyük emekleri oldu. İlk öğretmenlerimizi de unutamıyoruz, hep bizleri faydalı bir eleman olarak yetiştirdiler. Sanat okulunda meslek öğrendik ve hiç sıkıntı çekmeden yaşadık. Bu okul İnegöl’ün ilk lisesi. En büyük dileğimiz buranın korunmasıdır."

