DHA YURT BÜLTENİ 14

Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5)

ANNEDEN, EN ACI TEŞHİS

İzmir'in Karaburan ilçesi açıklarında, bulundukları teknenin batmasıyla ölen 8 kaçak göçmenin cesedi, ön otopsi için Karaburun Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cumhuriyet savcının hazır bulunduğu ön otopsi sırasında yürek burkan anlar yaşandı. Kaçaklardan, şu ana kadar sağ kurtulan tek kişi olan Iraklı 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali, ölenleri teşhis etmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartılıp morga getirildi. Morg girişinde tabutları gören ve olayda da 5 çocuğu halen kayıp olan acılı anne, gözyaşlarına boğuldu. Bu anlarda yaşadığı acıdan ve 28 saat suda kalmanın verdiği bitkinlikten ayakta durmakta güçlek çeken anneye kadın polis yardımcı oldu. Cesetleri bulunan 8 kişiden 2'sinin 9 ve 12 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazelerin alınmasından görüntü.

- Iraklı annenin morga getirilmesinden görüntü.

- Gözyaşlarına boğulmasından görüntü.

- Morgtan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / KARABURUN (İzmir), ()

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Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı

ADAPAZARI şehir merkezinde kadın dolmuş sürücü yayalara çarpmamak için ani fren yapınca 2 dolmuş, 1 minibüs birbirine çarptı. Kaza sonrası yolda acı içinde kıvranan 3 yaralının yardımına vatandaşlar koştu.

Kaza, Adapazarı şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda 14.00 sıralarında meydana geldi. Bulvarın Erenler yönünde seyir halinde olan Melek S.(37) yönetimindeki 54 T 0414 plakalı dolmuşun kadın sürücüsü yayalara çarpmamak için aniden fren yapınca arkadan gelen E.S yönetimindeki 54 T 265 plakalı dolmuş ve A.İ yönetimindeki 54 M 839 plakalı minibüs, kadın dolmuş sürücüsünün kullandığı araca çarptı. Kazada minibüste bulunan E.T, Y.T ve H.E.G, çarpmanın şiddetiyle yaralandı. Yaralılar araçtan vatandaşların yardımıyla indirildi. Vatandaşlar yol üzerine yatmış acı içinde feryat eden yaralıları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bulvardaki çok sayıda vatandaş olay yerine toplanırken, polis yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekiciyle bulundukları yerden alınınca yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Yaralıların yerdeki hali

-Çevredekilerin yardıma koşması

-İlk müdahale

-Yaralıların taşınması

-Polisin çalışması

-Kalabalıktan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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Tarım Fuarı'nın gözdesi traktörler oldu

TARIM ve hayvancılık sektörünün önde gelen firmalarının temsilcilerinin buluştuğu Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları'nda en büyük ilgiyi, 1 milyon TL'lik traktör gördü.

'16'ncı Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı' ile 'Bursa 11'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı', TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden gelen birçok kişi fuarları ziyaret etti. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı'nda en büyük ilgiyi traktörler gördü. Fuarı ziyaret edenler, 1 milyon TL'ye satışa sunulan traktörü inceledi. Bazı kişiler traktörle selfie çekti. 13 Ekim'e kadar sürecek fuarları 300 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜl:

-Traktör ile foto çektirenler

-Traktörden detaylar

HABER/KAMERA: Gürkan DURAL / BURSA, ()

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Tekirdağ-Çanakkale karayolunda drone ile denetim

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde kuralları ihlal eden, emniyet kemeri takmayıp hız ihlali yapan sürücüler, drone ile havadan tespit edilerek cezalandırıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleriyle birlikte bugün öğleden sonra Malkara - Çanakkale karayolu üzerinde yaklaşık 2 saat boyunca radar ve drone ile havadan uygulama yaptı.

Trafik polisleri öncelikle sürücülerin ehliyet kemeri takıp takmadığını, hız yapıp yapmadığını ve şerit ihlali yapıp yapmadığını kontrol etti. Ayrıca, motosiklet sürücülerinin de birden fazla şahıs taşıyıp taşımadığı ve kask takıp takmadığına bakıldı. Malkara - Çanakkale karayolunda drone ilk kez yapılan uygulamada, havadan kural ihlali yapan sürücüler tek, tek belirlenip araçların plakasını yaklaşık 200 metre ilerideki kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi. Ayrıca radar cihazıyla hız ihlali yapan sürücülere ceza kesilirken karayolunda kask takmayan motosiklet sürücüleri de havadan görüntülendi. Ekipler tarafından kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Havada drone gören bazı sürücülerin, emniyet kemeri takmak için telaşlandığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekiplerin uygulama noktasında drone kurması

-Drone'un çalışması ve uygulamaya başlanması

-Drone'den detaylar

-Ekiplerin tespitinden detay

-Karayolu ve drone detay

-Ekiplerin drone kullanması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi; soğuk algınlığı çıktı (2)

REKTÖRLÜK: DOSYA DANIŞTAY'DA

Erzurum'da 'lenf bezi kanseri' teşhisi konulduktan sonra kemoterapi alan ve Ankara'dan gelen raporlarda kanser olmadığı ortaya çıkan Yılmaz Kızıloğlu'nun şikayetiyle ilgili Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Atatürk Üniversitesi şikayet sonrası süreçte hukuki süreci titizlikle yürütmüştür. Tamamı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi hekimlerinden müteşekkil bilirkişi heyeti konuyu incelemiş ve tanı ve tedavi sürecinde görev yapan hekimlerin kusurlarının bulunmadığı yönünde kanaat belirtmişlerdir. Bugün itibarıyla dosya Danıştay incelemesinde olup hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir" denildi.



ERZURUM ()

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Tekirdağ'da 'kızıl' akmaya başlayan dereye inceleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Marmara Denizi'ne dökülen Kamara Deresi'nin kızıl ve siyah renkte akmaya başlaması üzerine inceleme başlatıldı.

Marmara Ereğlisi'nin Kamara Dere Mahallesi'nden geçen ve mahalle ile aynı adı taşıyan dere son birkaç gün içinde kirlenip zaman zaman kızıl zaman zaman da siyah renge bürünüp akmaya başladı. Döküldüğü Marmara Denizi'ni de kirleten derenin kirliliğinden tedirgin olan mahalle sakinlerinin ihbarda bulunması üzerine Marmara Eğrelisi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Müdürlüğü ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulunup, sudan numuneler aldı. Kirliliğin kaynağını araştıran ekipler, dere yatağına kadar inip, dere yatağına bağlı olan ve toprak altından gelen ancak hangi firmadan geldiği henüz tespit edilemeyen borudan akan zehirli olduğu düşünülen atık su hattını buldu. Ekipler, kirliliğe neden olan tesisin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyor.

Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Atilla Olgaç, Kamara Deresi'nin 7-8 gündür kirli aktığını ve durumu belediyeye yetkililerine bildirildiğini belirtti. İlgili kurumların derede incelemeler yaparak numuneler aldığını söyleyen Olgaç, "Derenin doğduğu yerde araştırmalar yapıldı. Hala bu atıkların nereden geldiği tam tespit edilemedi. Bizim ilçemiz tarım ve turizm kentidir. İlçemizde yapılması düşünülen düz cam fabrikası, termik santraller bunlara belediyemiz ve halkla beraber göğüs gerdik. Ama hala burada sanayi kurulması için planlar yapılıyor. Daha buraya ağır sanayi gelmeden derelerimiz bu şekilde kirleniyorsa ilerde daha neler olacak onları sizlere bırakıyorum. Biz ilçemizi seviyoruz. İlçemiz tarım, turizm ve balıkçı kentidir. Lütfen sesimize kulak verin. İlgili mercilerin bu atıkların nereden geldiğini derhal bulup cezai işlemleri yapmalarını bekliyoruz" dedi.

ÇERKEZKÖY'DE KIRMIZI AKMIŞTI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi, bir hafta 'kırmızı ve pembe' akmaya başlamıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada derenin kirliliğine bölgede bulunan bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu belirlenmiş ve tesisin faaliyetleri durdurulmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kirli akan dereden detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Mehmet Yirun anonsu

-Derede yüzen ördekler

-Kirli akan dereden detaylar

-Dernek Başkanı Atilla Olgaç ile röp.

-Ekiplerin derede inceleme yapması

-Derenin denize döküldüğü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, ()-

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