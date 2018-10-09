DHA YURT BÜLTENİ 14

Tarihi Hatuniye Medresesi, Millet Kıraathanesi olarak hizmete açıldı

KARAMAN'da bulunan tarihi Hatuniye Medresesi yeniden düzenlendi ve Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı. Protokol üyeleri açılıştan sonra çay içip, kek yedi.

Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tarihi Hatuniye Medresesi yeniden düzenlenerek Millet Kıraathanesi olarak hizmete açıldı. Açılışa Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdela kesiminin ardından Millet Kıraathanesi'ni gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar çay içip, kek yedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projelerini benimsediklerini belirterek şunları söyledi, "Karamanımız için çalışmaya, vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği Millet Bahçesi ve Millet Kıraathaneleri projelerini bizler de çok benimsedik ve destekliyoruz. Hatuniye Medresesi bundan sonra Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Buraya gelen vatandaşlarımız çay ve kek ikramı eşliğinde belediye yayınlarından ve çeşitli kitaplardan oluşan kütüphaneyi kullanabilecek, günlük gazeteleri okuyabilecek ve ücretsiz internetten faydalanabilecek" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Millet kıraathanesi tabelası

- Kurdela kesimi

- Kıraathane gezisi

- Çay içip, kek yiyen protokol üyeleri ve vatandaşlar

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ()

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Nizip'te minibüs şoförlerinin silahlı kavgası: 5 yaralı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tabanca ve sopaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kavga, öğleden sonra Mustafa Kökmen Bulvarı'nda meydana geldi. Gaziantep ile Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şoförlerin yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyen tartışma, silah ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştüı. Kavgada Salih Yıldız, Ömer Yıldız, Hatip Fırat, Hüseyin Uygur ve Abdullah Yıldız yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis, tarafları ayırırken, yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarlar ve özel araçlarla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Cankesen Acil Servisi'nde müdahale edilen yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan Salih Yıldız, Hatip Fırat, ve Abdullah Yıldız Gaziantep'e sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi kovanına el koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Toplanan kalabalık

- Polisin incelemesi

- Boş kovanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)

85 MB, 3 MB



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İşe giremeyen Romanlardan tepki

İŞ-KUR'un İzmir'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalıştırmak üzere aldığı geçici işçiler arasında Roman vatandaşlarının bulunmaması tepkiye neden oldu. Konak’taki Ege Mahallesi Muhtarlığı önünde buluşan Roman vatandaşlar, kendilerinin dışlandıklarını öne sürdü.

Dezavantajlı mahallelerde iş istihdamı yaratmak amacıyla hayata geçirilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, çeşitli okullarda temizlik, bakım, onarım ve güvenliğinde çalıştırılmak üzere yaptığı geçici işçi alımlarının mülakat sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre, İzmir’de en dezavantajlı mahallelerin kendileri olduğunu ancak hiçbirinin işe alınmadığını belirten Roman vatandaşlar, Konak’taki Ege Mahallesi Muhtarlığı önünde buluşarak duruma tepki gösterdi. Ege Mahallesi Muhtarı Kemal Ersun, Roman vatandaşlara ayrımcılık yapıldığını ve dışlandığını savunarak, "İş-Kur’a 35 kişilik bir liste gönderdik ancak hiçbiri işe kabul edilmedi. Bizim yanıbaşımızdaki okullara Çiğli ve Gaziemir'den insanlar getirip yerleştirdiler. İş başvurusu kabul edilmeyen insanlar arasında eski mahkum ve mahkum eşleri de bulunmakta. Bu kararı şiddetle kınıyoruz. AKP'ye önceki seçimlerde destek vermemize rağmen bizi yok saydılar" dedi.

Konak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi Başkanı ve Emir Sultan Mahalle Muhtarı Muzaffer Dinsever de ortada bir mağduriyet olduğunu ve bunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Siyasi partiler ve milletvekilleri ile görüşeceğiz ve elimizden geleni yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaşların muhtarlık önünden görüntüsü

- Alkışlayan roman vatandaşlardan görüntü

- Basın açıklamalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Park halindeki otomobil, alev alev yandı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, park halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde, Karşıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Halit Hakkatapan'a ait park halindeki 27 L 1119 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede aracı sardı. Otomobilinin yandığını gören Hakkatapan, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ale alev yanan otomobil

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Yanan otomobilin sahibi kameraya kaydetmesi

- İtfaiye ekiplerinin otomobile sündürmesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

35-9 MB



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Yayladaki mahalle sakinlerinin evlerinden hırsızlık yapıldı

İZMİR'in Ödemiş ilçesine bağlı Dereuzunyer Mahallesi sakinlerinin yaylada olmasını fırsat bilen kişi ya da kişiler, 15 ev ve muhtarlık ofisindeki değerli eşyaları çaldı. Jandarma hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Dereuzunyer Mahallesi sakinlerinin yılın bir bölümünü kestane hasadı için 10 kilometre mesafedeki Başova Yaylasında geçirmesini fırsat bilen kişi ya da kişiler, boş olan evlerden hırsızlık yaptı. 140 hanenin bulunduğu 182 nüfuslu mahalledeki 15 ev ile muhtarlık ofisindeki değerli eşyalar çalındı. Hatta camideki avizelerin dahi çalındığı anlaşıldı. Mahalledeki evlerden çamaşır makinesi, buzdolabı, soba, fırın ve ocak gibi beyaz eşyaların çalındığı kaydedildi.

Geçen cumartesi günü hırsızlıkları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Mahallenin giriş ve çıkışında bulunan güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Hırsızlıkla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Muhtar Hasan Fırtına, "Mahalleye indiğimde, muhtarlık binasının yanındaki tuvaletin kapısının yerinde olmadığını fark ettim. Şüphelendim. Etrafa baktığımda bazı evlerin kapılarının kırılmış olduğunu gördüm. Herkesin evini kontrol etmesi için hemen yaylada yaşayanlara habere gönderdim. Durumu, jandarmaya bildirdim. Benim evin de bulunduğu 15 evin kapıları kırılarak içeri girilmiş, birçok eşya alınmış. Hatta camideki avizelerin de çalındığını tespit ettik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hırsızlık yapılan evler ve muhtarlık ofisinden görüntü

- Muhtar Hasan Fırtına röp.

- Genel ve Detayl görüntü

(KJ Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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