DHA YURT BÜLTENİ 14

1)KARAKOL ÖNÜNDEKİ ÇATIŞMA, GÜVENLİK KAMERASINDA

ADIYAMAN'da, iki grup arasında polis karakolu önünde çıkan, 15 kişinin yaralandığı, 21 kişinin gözaltına alındığı çatışma, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Birbiriyle husumetli olan Uçar ile Önemli ailesi fertleri, dün gece Hocaömer Mahallesi'nde karşılaşınca tartıştı. Tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Olayı görenlerin ihbarıyla mahalleye gelen polis ekipleri, ayırdığı kavgaya karışanları gözaltına alarak Yeşilyurt Polis Merkezi'ne götürdü. Bu sırada olayı duyan ve Yeşilyurt Polis Merkezi önüne gelen iki ailenin yakınları arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, karakol önünde bekleyen kalabalıktakiler yanlarında bulunan tüfeklerle birbirlerine ateş açmaya başladı. İki grup arasında çıkan çatışma sırasında polisler de silahlarını çekip havaya ateş açarak kavgayı sonlandırmaya çağırdı. Bölgeye takviye olarak gönderilen özel harekatçıların müdahalesi ile sonlandırılan kavganın ardından yaralanan 15 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Ayakta tedavisi yapılan yaralılardan 10'u polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, 11 kişiyi daha gözaltına aldı. Sorgusu süren 21 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda tüfek, bıçak ve sopa ele geçirildi.

ÇATIŞMA GÜVELİK KAMERASINDA

Adıyaman'da tedirginliğe yol açan polis merkezi önündeki çatışma ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Halen emniyette sorgusu süren 21 şüpheliden 15'inin; kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, tehdit, yaralama, tefecilik, hırsızlık ve cinsel istismar gibi suçlardan kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Grubun çatışma anı

- Grubun ateş açması

- Ambulansların gelmesi ve yaralılar ambulanslara taşınması

- Polis ve özel hareketin şüphelileri etkisiz hale getirmesi

- Bir birilerine ateş etme anı ve polislerin yere yatması ateş etmesi

- Genel ve detay görüntüler

////// AKTÜEL GÖRÜNTÜLER / GEÇİLDİ

- Olay yeri

- Yaralılar ambulanslara taşınması

- Kavgada kullanılan tüfek

- Yolda bulunan boş kovanlar

- Polislerin önlem alması

- Olay yerinin inceleme yapması

- Yol trafiğe kapatılması

- Araçlarda arama yapılması

- Önlem alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Mahir ALAN, ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 803 MB

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2)RİZE'DE 7 KATLI BİNANIN YIKIMI SIRASINDA 2 KATI ÇÖKTÜ

RİZE'nin Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler köyünde, 2 Ağustos'taki sel ve heyelanda gündeme gelen dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürüyor. Binanın yıkımı sırasında 2 kat bir anda çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanda, merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, altyapıda hasar oluştu. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde de dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina selden hasar gördü. 25 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi 'İmar Barışı' başvurusunda bulundu. Tartışılan bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım kararı aldı. Arazisi kamulaştırılan binanın 2 gün önce yıkımına başlandı. Yıkımı süren ve 2 kat daha kalan binada yıkımın yarın tamamlanması planlanıyor. Binanın yıkımı sırasında 2 kat bir anda çöktü. O anlar kameraya yansıdı. Binanın ortadan kaldırılmasının ardından kamulaştırılan arazinin yeşil alan haline getirileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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2 katın çökme anı

Yıkım detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR RİZE-

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3)AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI BODRUM İLÇE MERKEZİNE İNDİ

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da aç kalan yaban domuzu sürüsü, ilçe merkezine indi. Yol kenarında yiyecek arayan domuzları görenler şaşırdı.

Bodrum'un Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, bugün öğlen saatlerinde görülen 10'a yakın yaban domuzu, yol kenarında yiyecek aradı. Domuzları gören araç sürücüleri o anları cep telefonları ile görüntüledi. Yaban domuzlarını görenlerden kimisi şaşırken kimisi de tedirgin oldu. Bir süre yol kenarında yiyecek arayan domuzlar, daha sora uzaklaşarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Domuz sürüsünün cep telefonu ile çekilen görüntüsü

(Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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4)KİLİS' TE 8 BİN ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE

KİLİS Belediyesi tarafından 8 bin Türk ve Suriyeli öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İHH ile İnönü ilkokulunda öğrencilere okul çantası dağıttı. Hasan Kara, 8 bin öğrenciye Türk ve Suriyeli ayırımı yapılmadan 1 yıl yetecek şekilde kırtasiye ile çanta verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken Türk ve Suriyeli ayırımı yapmıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çanta dağıtımı yapılırken

- Taplu halde fotoğraf çekilirken

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:135MB



