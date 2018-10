DHA YURT BÜLTENİ 14

1)DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK 'ZEHİR', 40 'MELEK YATIRIMCI'YI ESKİŞEHİR'DE BULUŞTURDU

ESKİŞEHİR'de kurulan ALBILA (Alternative Biological Laboratories) Serum ve Biyolojik Ürünler A.Ş. tesislerinde, akreplerin zehri, anti serum haline getirilerek dünyaya ihraç edilecek. Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan, dünyanın en pahalı sıvılarından olan zehir, 40 'melek yatırımcı'yı bir araya getirdi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 dönümlük alan üzerine kurulan ALBILA tesisleri, düzenlenen törenle açıldı. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, eski bakan Kürşad Tüzmen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Tan, ALBILA Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, ALMILA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, 'melek yatırımcılar' ile çok sayıda davetli katıldı.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK

Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan, dünyanın en pahalı sıvılarından olan hayvan zehirleri, 40 'melek yatırımcı'yı bir araya getirdi. İlk etapta, litresi 10 milyon dolara yaklaşan akrep zehrinden üretilecek anti serum için Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, Üniversite-Sanayi işbirliği ile üretim süreçleri yönetilecek. Şanlıurfa ve çevre illerinde bulunan Androctonus crassicauda türü akreplerin zehiri, Eskişehir'de kurulan ALBILA Serum ve Biyolojik Ürünler A.Ş. tesislerinde anti serum haline getirilerek, dünyaya ihraç edilecek.

Şanlıurfalı iki kardeşin hayallerindeki projesinin Türkiye'nin ileri gelen melek yatırımcılarından Emine Sabancı Kamışlı'nın dikkatini çekmesiyle Şirket Ortağım Melek Yatırımcılık A.Ş.'nin ön çalışmalarını takiben 40 melek yatırımcının ortak sermaye yatırımı ile bioteknoloji alanında faaliyet gösterecek ALBILA Serum ve Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye dönüştü. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 dönümlük alan üzerine kurulan ALBILA, eko sisteme zarar vermeden hayvan zehirlenmelerine karşı panzehir üretecek. Hayvan zehrinden anti serum üretimi konusunda dünyanın en modern işletmelerinden biri olan ALBILA'da hayvanlar demirbaş, hayvan zehirleri hammadde statüsünde yer alıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) bakımları ve sağımları yapılan akrepler ile yine üniversite bünyesinde bulunan tıbbi ve cerrahi deney hayvanları uygulama ve araştırma merkezinde fare ve tavşan deneyleri yapılıyor. Buna ek olarak ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Mealsek Yüksek Okulu ve mahmudiye İlçesi'nde ALBILA'ya ait atların bakım ve imminüzasyonları gerçekleşiyor. Özel Sektör bünyesinde ilk kez böylesine büyük ve kapsamlı bir Melek Yatırımcılık Projesi olarak öne çıkan ALBILA aynı zamanda üniversite, özel sektör işbirliğinin de en güzel örneklerini yansıtıyor.

'DÜNYA STANDARTLARINDA BİR TESİS KURDUK'

Açılış töreninde konuşan ALBILA Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü'nün esansiyel ilaçlar listesinde bulundurduğu ve hayvansal kaynaklı zehirlenmelerde başvurulacak tek etkin tedavi yöntemi olan anti serum üretimini ALBILA'da gerçekleştireceklerini söyleyerek,"Üretimin tüm adımlarını ve aşamalarını en yüksek kalitede ürünler üretmek, ilaç üretim koşullarına uygun, dünya standartlarında bir tesis kurduk. Yaklaşık 20 milyon TL'lik bir yatırımla yola çıkan ALBILA'da tüm süreçlerde konusunda en deneyimli danışmanlarla çalışmaya özen gösterilmiş ve iyi imalat uygulamaları konusunda dünyadaki gelişimleri sürekli takip etmek ve kendimizi geliştirmek üzere Türkiye'de ICC firması ile işbirliği yapılmıştır" dedi.

EMİNE SABANCI KAMIŞLI: GEÇİCİ ÇALKANTILAR BAHANE DEĞİL, FIRSAT KAYNAĞI

ALBILA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Emine Sabancı Kamışlı da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada çok güzel bir rüyanın gerçekleşmesine tanık olmak için beraberiz. Bundan 2 yıl evvel, Urfalı iki girişimci Ali ve Bilal seslendiler kamuoyuna, biz o sesi duyduk. Akıllarındaki, akıllı rüya bugün bir sürü paydaşıyla gerçek oldu. Ocak 2017'de ALMILA'yı kurduk ve bugün üretimdeyiz. Bu kısa sürede Şirket Ortağım A.Ş.'nin önderliğinde 40 melek yatırımcı ALBILA'ya adeta kenetlendi ve çoğu kendi ihtisas konusunda ALBILA'ya destek oldu, elinden tuttu. Üniversite, sanayi melek yatırımın el ele vermesinin en iyi örneklerinden birini yarattık ülkemizde. Bu modern, akredite tesis yapıldı. Arjantin, Meksika, Belçika, Cezayir, Hindistan gibi hayvan zehirlerinde uzman ülkelerle iş birliklerine gidildi. Bunların hepsi iki yıldan az bir zamanda oldu. Hakikaten çok kısa zamanda bu ekip, bu paydaşlar çok önemli işler becerdiler. Neredeyse ülkemizde hiç bilinmeyen bir konuda 40 yatırımcıyı yatırıma ikna edeceksin, bir araya getireceksin ve onları bir arada tutacaksın. Tüm bilinmeyenlere karşı katma değerli ürünü bu kadar kısa sürede üretebileceksin ve uluslararası kabul görmüş niteliklerde becerebileceksin. Bütün bunları yaparken, bu işlere başlar başlamaz beynelmilel ilgiyi çekebileceksin. Biz bir sürü yatırım yapıyoruz ama bu kadar süratle, bu kadar şeyi becerdiğimiz olmamıştı. Bu proje gösteriyor ki; fikir iyiyse, düzgün yönetiliyorsa, paydaşları özveriyle, takım ruhuyla çalışıyorsa başarı aslında kaçınılmaz oluyor. Buna bir şey daha eklemek istiyorum; bir de Türk iseniz çok iyi oluyor. Bu proje aynı zamanda bize bir kez daha ülkemizin her daim yatırıma müsait olduğunu, şartlar ne olursa olsun yatırıma müsait, elverişli bir yer olduğunu gösteriyor. Ben yıllardır, birçoğunuz gibi ülkeme yatırım yapıyorum ama bazen Euro'ydu, Dolar'dı, faizdi derken bazılarımızın kafası karışıyor. Ama inanın bana eğer biz özverili, odaklı çalışırsak, çalışırsak ve çalışırsak Türkiye her zaman geri veriyor. ALBINA'nın tüm paydaşlarının yarattığı bu takım ruhunun birçok şirketlerimize örnek olmasını ümit ediyorum. Geçici çalkantılar bizler için bahane değil, fırsat kaynağıdır."

Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi, Vali Özdemir Çakacak ile beraberindekiler tesisleri gezdi."

MELEK YATIRIMCI NEDİR?

'Melek yatırımcı', henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir. Diğer bir tanımda ise yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren firmalara, kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım yapan özel bir yatırımcı tipi olarak ifade edilmektedir.

ESKİŞEHİR

2)AYI İŞÇİLERE SALDIRDI

KARABÜK Devlet Su İşleri Müdürlüğü işçileri ormanda çalışırken bir ayının saldırısına uğradı. Ayının, araçlara binerek kaçan işçileri bir süre kovalaması cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karabük Başköy Köyü ormanlık alanında tarımsal amaçlı hizmet verecek olan gölet inşaatında çalışan işçiler, bir ayının saldırısına uğradı. İşçiler, hızla koşarak bindikleri kamyonetle ayıdan kaçmaya çalıştı. Araca yaklaşan ayı, sürücü kısmındaki camı kırdı. Ayı bir süre sonra peşinden gittiği aracı kovalamayı bıraktı.

3)ÇİFTLİKLERDEN HAYVAN ÇALAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten 26 hayvan çalıp kaçarken yakalanan 4 kişi tutuklandı. Çerkezköy'ün Ambardere mevkiindeki bir çiftlikten hayvan çalındığını gören görevli, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Çalıntı hayvanların bulunduğu aracı belirleyip takibe alan polis ekipleri, ilçe çıkışında durdurdu. Araçta yapılan aramada çalıntı 25 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan bulurken, şüpheliler U.K., H.K., S.K. ve C.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan araştırmasında daha öncede çiftlikler bölgesinden hayvan hırsızlığına karıştıkları belirlendi. Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen U.K., H.K., S.K. ve C.T., tutuklanarak cezaevine konuldu. Çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

4)HALK OTOBÜSÜNÜN MOTORU YANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, halk otobüsünün motoru tutuştu. Sürücü, otobüste bulunan yolcuları indirirken, itfaiye ekibi aracın tutuşan motorunu söndürdü.Olay bugün öğle saatlerinde, Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Dilovası ile Gebze arasında sefer yapan 41 J 4171 plakalı halk otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi. Sürücü, aracı caddede yol kenarında durdurarak yolcuları indirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halk otobüsünün tutuşan motorunu tutuşturdu. Araçta hasar oluşurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile araç yanmaktan kurtarıldı.

5)OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ, CİĞERİ GÖRÜNCE DIŞARI ÇIKTI

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, mahalle muhtarı Ömer Kılıç, otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi, süt ve ciğer kullanarak dışarı çıkardı. Cumhuriyet Mahallesi'nde tesisatçılık yapan Beyler Mahallesi Muhtarı Ömer Kılıç, 15 gün önce sokakta bulduğu 4 yavru kediyi sahiplendi ve işyerinde beslemeye başladı. Bu sabah beslediği kedilerden birinin olmadığını fark eden Kılıç, aramaya başladı. Kılıç, yavru kedinin park halindeki 27 SB 325 plakalı otomobilin motor kısmına girdiğini belirledi. Otomobilin sahibine ulaşarak kaputunu açan Ömer Kılıç, süt ve ciğer koyarak kedinin dışarı çıkmasını bekledi. Kedi bir süre sonra sit ve ciğeri fark edip dışarı çıktı. Ömer Kılıç, kediyi alarak, diğer yavruların yanına götürdü.

Ömer Kılıç, bakımını üstlendiği kedileri sahiplenmek isteyenlere verebileceğini ifade etti.

6)ŞIRNAK'TA, 300 YILLIK GELENEK İÇİN YİNE MEZARLIĞA AKIN ETTİLER

ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı eteklerinde 300 yıldır süren gelenek için her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce kişi Balveren Mezarlığını ziyaret etti. Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan Şırnak'lı vatandaşlar, her yıl geleneksel mezar ziyaretine katılmak için Şırnak'ın Balveren Beldesinde buluştu. Yaklaşık 300 yıldır sürdürdükleri geleneksel ziyareti bu yıl da aksatmayan vatandaşlar, etkinliği yıllık buluşma organizasyonu olarak gördüklerini söyledi. Civar köylerden vatandaşların da ilgi gösterdiği ziyaretlere çocukları ile katılan belde halkı, mezar ziyaretinde bulunarak mezarların başında Kur'anı Kerim okuyup, dualar ediyor.

Her yıl Ekim ayının ilk Perşembesinde gerçekleşen ziyarette, her ailenin tenceresinde pişen yemekten doldurulan tabaklar yüzlerce metre uzunluğundaki sofralara dizildi. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı beldenin 400'den fazla hanesinden gelenler aynı sofrada buluşurken, mezar başında dualer edilip mezarlıklar onarılıyor, ölülerin hayırına çocuklara şekerler dağıtılıyor. Gelenek köye ilk yerleşen kişiden başladığı ve imamlık yaptığı iki köy arasında bir ev yapıp yerleşen Mele Derweş'ien bu geleneğin başlatıcısı olduğu belirtildi.Belde Sakinlerinden Ahmet Bayram, bu geleneğin 300 yıldır sürdüğünü, bugün hayvanları kesip gelenlere ziyafet verdiklerini ifade ederek, "Dışlardan gelen köylülerimiz, kardeşlerimiz, akrabalarımız buraya gelip hem birbirimizi ziyaret ediyoruz, hemde ölmüşlerimizi ziyaret ediyoruz. Yemek pişiriyorlar. O yemeği de mezarlıkta Kur'an okuyan insanlara ve misafirlere veriyorlar. Öğle saatine kadar mezarlıkta Kuranı Kerim okunuyor. Öğle saatinde toplanıp, beraber namaz kılıyoruz. İmamlar vaaz veriyorlar. Dualar ediliyor. Bugün ihtiyarlar, gençler, çoluk çocuk herkes burada istişare içinde. Birlik ve beraberlik içinde bir gün geçiriyorlar"diye konuştu.

