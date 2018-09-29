DHA YURT BÜLTENİ 14

Çatıdan düşen uydu anteni 4 kişiyi teğet geçti

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir dükkanın önünde biri motosiklette diğerleri sandalyede oturan 4 kişi, çatıdan düşen uydu anteninin teğet geçmesiyle yara almaktan kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İnönü Mahallesi Zafer Caddesi ile İncioğlu Sokak'ın kesiştiği köşede bulunan fotoğrafçı dükkanı önünde oturan iş yeri sahibi Rıfat Eriş, yanında sandalyede oturan arkadaşları Ahmet Eraltuğ ve Osman Ulufer ile motosiklette bulunan Armağan Tabak sohbet ederken, 4 katlı binanın çatı katıdaki terastan uydu anteni düştü. Binaya çarpan antenin hızı biraz kesildi. Sesi duyup yukarı bakan kaldırımdaki 4 kişi, kaçmaya fırsat bulamadı. Neyseki korkulan olmadı. Uydu anteni, 4 kişiyi de teğet geçip, Armağan Tabak'ın yanı başına, beton zemine büyük bir gürültüyle düştü. Kaldırımdaki 4 kişi, bir süre olayın şaşkınlığnı yaşadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşyerinin güvenlik akmerası görüntüsü

- Binadan görüntü

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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İzmirli esnafta fırtına hazırlığı

Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyısında beklenen şiddetli rüzgar ile yağış miktarı uyarılarına karşı tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf önlemlerini aldı. Haftanın 7 günü kapılarını açan dükkan sahiplerinden bazıları kepenkleri indireceğini söylerken bazıları da dışardaki tezgahları kaldırarak maddi hasarı azaltmayı amaçlıyor.

Yarın sabahtan itibaren Ege kıyılarını etkisi altına alması beklenen Kırbaç Kasırgası'na karşı İzmir'de kırmızı alarm verildi ve önlemler arttırıldı. Günler öncesinden konuyla ilgili tedbirlerini alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rüzgarın hızı ve yönünün değişme ihtimaline karşı teyakkuzda bekliyor. Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaflar da mallarının zarar görmemesi için tedbirlerini çoğalttı. Kızlarağası Hanı'nı dolduracak yağmur sularını boşaltmak amacıyla motoru hazır durumda beklettiklerini ifade eden İzmir Kızlarağası Hanı ve Çevre Mülk Sahipleri Turizm Geliştirme Kooperatifi Müdürü Nazım Güngör, esnaflara da tüm duyuruları yaptıklarını söyledi. Kızlarağası Hanı'nın yaklaşık 4 dönümlük bir alanı kapladığını anlatan Güngör, "Handaki kanallar temizlendi. Yağmur sularını boşaltmak için motorumuz hazır durumda. Daha önce şiddetli yağmurda kapılardan içeri su giriyordu. Kapıların önlerine kum torbaları koyarak önlem aldık. Ancak 871 Sokak ve Mezarlıkbaşı'ndan aşağı inen sular bizim hana giriyor. Belediyenin kanalları temizlemesi lazım. Tedbir almadan işi Allah'a bırakmakla olmaz. Biz elimizden geleni yapalım" dedi.

ESNAF TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADI

Kemeraltı Çarşısı esnaflarından Emre Özkan fırtınanın yön değiştirdiğini ve İzmir'e gelmeyeceğine dair duyumlar alsalar da tedbiri elden bırakmadıklarını vurguladı. Yerlere malzeme koymamaya çalıştıklarını dile getiren Özkan, "Daha önce de zaman zaman belirli seviyelerde su baskınları yaşamıştık. Kanallar yapılmadan önce çok mağdur oluyorduk. Ancak bundan sonra en fazla 30 santimetre suyun yükseleceğini tahmin ediyorum. Bizim için bir paspasa bakar" dedi. Kubilay Balat ise herhangibir önlem almadıklarını ve sabah havanın durumuna göre dükkanı açacaklarını anlattı. Balat, "Şuan bütün mallar açıkta ve sergide duruyor. Fırtınanın İzmir'i etkilemeyeceğini ve teğet geçeceğini duyduk. Ama yine de hasar riski var. Dükkanın en üstü camekan. Kepenkler de dahil mallarımız hasar görebilir" diye konuştu. Ayakkabı satıcısı Hüseyin Hepdemir ise şöyle konuştu:

"İnşallah bir kasırga olmaz. İnsanlar mümkün olduğunca önlem alsın. Kemeraltı pazar günleri de komple açıktır. Fırtına durumunda insanlar sokağa çıkmayacak bizim işler de etkilenir ama insanların sağlığı daha önemli. Malların zarar görmemesi için kapıları kepenkleri indireceğiz."

SOKAK HAYVANLARI İÇİN EKİPLER NÖBETTE

İzmir'deki sahipsiz sokak hayvanları için de tedbirlerin alındığını ifade eden Masum Hayvan Arama Kurtarma Derneği Zerrin Demirçepken, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve yerel yönetimlerin sokak hayvanlarını topladığını anlattı. Dernek olarak birkaç kurtarma ekipleri bulunduğunu ancak sayılarını arttırmak istediklerini belirten Demirçepken, "Yarın böyle bir olay yaşanması durumunda dernek üyelerimiz ihbarları değerlendirip ekiplere bilgi verecek. Ekipler nöbette. Ancak okyanusta kasırga olur. Akdeniz kapalı bir deniz. Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçabilir sel olabilir ama kasırga ihtimalini görmüyorum. Yine de tedbirli olmak gerekir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kızlarağası Hanı Müdürü Nazım Güngör ile röp,

-Nazım Güngör'ün motoru göstermesinden görüntü,

-Handan detay görüntü,

-Çarşı esnafıyla röp,

-Çarşıdan detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgaya 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta, düğün salonunda 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, geçen Perşembe günü Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Osman A., Yasin A., Fatih T. ve Mehmet Can P. bıçakla yaralandı. Kavganın ardından otomobille kaçtığı saptanan Fedakar A. ile oğulları Cengiz A. ve Cemil A. gizlendikleri Bulanık Mahallesi'nde polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan baba ve 2 oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünün geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba Fedakar A. adli kontrol şartıyla salıverilirken, çocukları Cengiz ve Cemil A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneye getirilen şüpheliler

- Şüphelilerin hastaneden çıkması

- Polis araçlarına bindirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB

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İskenderun'da köylüler yağmur duasına çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Yukarı Çengen Mahallesi'nde köylüler kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkan yaklaşık bin kişi, mahalle imamı Mehmet Çam’ın eşliğinde namaz kılıp, yağmur duası etti. Daha sonra deniz kenarına kurulan kazanlarda kadınlar tarafından yemek yapıldı. Tarladaki ürünlerinden maydanoz, soğan ve zeytinin yeterli su alamadığını söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Çakmak, "3-4 aydır mevsim kurak geçiyor. Beklenen yağmur gelmedi. Köylülerle yağmur duasına çıktık. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mahalle muhtarı ile röp

-Namaz kılan köylüler

-İmamın yağmur duası

-Kazanların başında kadınlar yemek pişirirken

-Köylüler ile röp genel görüntüler

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Yerin 150 metre altında oyun oynadılar

Çankırı Belediyesi tarafından organize edilen "Çocuk Oyunları Şenliği" Ankara ve Çankırı’dan çocukların katılımıyla yerin 150 metre altında bulunan 5 bin yıllık Çankırı Tuz Mağarası’nda gerçekleştirildi.

Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Orhan Çağlar, veliler ve çocuklar katıldı. Etkinlikle ilgili konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Orhan Çağlar, sokak oyunları etkinliğinin Türkiye genelinde yapılacağını ve ilk olarak Çankırı’dan başlattıklarının belirterek, etkinliğe destek olan belediye yetkililerine teşekkür etti. Federasyon Başkanı Çağlar, etkinliğin yapıldığı mağaradan da çok etkilendiğini söyledi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ise, "Günümüzde apartman duvarları arasında ve teknolojinin sosyal medya ağı arasında sıkışıp kalmış çocuklarımıza bir günlükte olsa eski sokak oyunlarımızı yaşatmak için Çankırı Belediyesi ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bu program düzenledik. Bunların gösterim yeri olarak da 5 bin yıldır dünyanın en eski maden ocaklarından birisi olan Çankırı Tuz Mağarası’nı seçtik. İnşallah kısa bir zaman içerisinde de mağarayı turizme açacağız" şeklinde konuştu.

Çocukların oynaması için güvenli alanların oluşturulması konusuna vurgu yapan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş da şunları söyledi: "Yerin 150 metre altında böyle bir etkinlik yapmak çok güzel. Sokak oyunları adına gerçekleştirilen bu faaliyet gerçekten çok anlamlı. Bizim zamanımızda ki oyunlar bugün çocuklarımıza tanıtılıyor. Ama tabi belediye başkanımıza da özellikle iş düşüyor. Çocuklarımıza sokakta güvenli bir oyun alanı oluşturmak. Katılımcılara teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmalar sonrasında etkinliğe katılan çocuklar ve veliler yerin 150 metre altında seksek, yumurta taşıma, halat çekme, mendil kapmaca ve çuval yarışı olmak üzere birçok oyun oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mağaradan görüntü

-Çocukların oyunlar oynaması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

Boyut: 152 MB

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