DHA YURT BÜLTENİ 14

UMUT'U KARŞISINDA GÖREN ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Umut Ali, 66 gün sonra evinde (2)

Türkgözü Sınır Kapısı'ndan babası ile birlikte Türkiye'ye giriş yapan Umut Ali Özmen karayolu ile köyüne gitti. Kendilerini taşıyan otomobilden inen baba ve oğul, yakınları tarafından coşkuyla karşılandı. Koşup oğluna sarılan anne Altınay Özmen, aşırı heyecanlanıp, baygınlık geçirdi. Eve taşınan anne güçlükle kendine geldi. Güçlükle konuşan Altınay Özmen, "Allahıma şükürler olsun oğluma kavuştum. Allah kimseyi evladından ayrı koymasın" dedi.

Torununa sarılıp ağlayan anneanne Hanım Tepebaş, "Aylardır gözümüze uyku girmiyordu. Hep kapıda oturup bu anı bekledik. Çok şükür sonunda kavuştuk" diye konuştu. Babası Mustafa, annesi Altınay, anneannesi Hanım Tepebaş, kız kardeşleri Bengünisa, Cemre, amcası Esat Umut,yengesi Teyzesi Leman Ak ve yengesi Göl Özmen ile Türk Bayrağı altında hatıra fotoğrafı çektiren Umut Ali Özmen, "Ülkemi ve ailemi çok özlemiştim. Bende hep bu anı hayal etmiştim. Ermenistan'da önce beni Azeri ajanı sandılar. Daha sonra Türk olduğu ve gerçeği öğrenince bana çok iyi davrandılar. Sınır ihlalinden işlem yaptılar. Şimdi evimde ve sevdiklerimin yanındayım. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çocuğun araçla köye gelmesi

- annesinin bayılması

- Röp'ler

Bedir ALTUNOK / KARS

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İş makinesinin kepçesi otomobile çarptı

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, inşaat sahasında manevra yapan iş makinesinin kepçesi dönerken, yolda seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çilimli'de bir iş makinesi inşaat sahasında çalışırken, manevra yaptığı sırada dönen kepçesi yoldan geçen otomobilin camına çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, iş makinesinin operatörü tekrar kepçeyi yerine çekmeye çalıştı. Otomobilden inen araç sürücüsü duruma tepki gösterdi. Kaza hakkında tutanak tutulmasının sağlanması için otomobil sürücüsü kepçenin çarptığı konuma gelmesi konusunda ısrar etse de kepçe sürücüsü bu isteği yerine getirmedi. Otomobil sürücüsü etrafta bulunan güvenlik kameralarından kaza anına ait görüntüyü buldu. Güvenlik kameralarına kepçenin yoldan geçen otomobilin camına çarpma anı yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü

İş makinesinin otomobile çarparken görüntüsü

Otomobil sürücüsünün araçtan inerek itiraz etmesinin görüntüsü ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Ortaokullu öğrenciler saçlarını kestirip kansere savaş açtı

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki Hacı Celal Oto Ortaokulu'nun öğrencileri, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım saçın olsun' kampanyasına katılmak için saçlarını kestirdi.

Kanser hastalarının, tanı ve tedavi sırasında yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmayı hedefleyen Kanser Savaşçıları Derneği, 'Saçım saçın olsun' adlı kampanya başlattı. Yüzlerce vatandaş, kampanyaya destek verip gerçekleştirdikleri saç bağışıyla kanser hastalarının yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin birçok yerinde kampanyaya destek veren yüzlerce gönüllüye, Aydın'da ortaokul öğrencileri de katıldı. Ailelerini ikna ederek uzayan saçlarını gönüllü kuaför tarafından kesilmesini izin veren 8 öğrenci hem üzüldü hem de sevindi. 2 veli de saçlarını bağışlayarak destek verdi.

'GÖNÜLLÜ KUAFÖR OLDUK'

Kanser Savaşçıları Derneği'nin Aydın'da gönüllü kuaförü Demet Avcı, "Yaklaşık 2 yıldan beri 'Saçım saçın olsun' kampanyasına üyeyim. Aydınlı gönüllü tek kuaförüm. Kanser Savaşçıları Derneği üyesiyim. Kadınların en önemli olan saçlarını gönüllü bir şekilde bağışlamalarına yardımcı olduk. 2 yılda Aydın'da 50 kişi saçlarını kestirerek lösemi hastasına bağışladı. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Sevinç ve hüznü bir anda yaşayan öğrencilerden Ebru Demir, "Böyle bir etkinlik olduğunu duydum ve hemen annemle babama söyledim. Saçlarımı bir yıldan beri uzatıyordum. Böyle bir şeyin olması beni mutlu etti. İnşallah herkes saçını bağışlar" dedi. Öğrencilerden Fikrenur Kandemir, "Saçlarımı kestirerek bağışlamama annem gönüllüydü. Babamı ise zorla ikna ettim. Kanser hastası olan arkadaşlarım için bunu yaptım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" dedi, Bir diğer öğrenci Eylül Can ise, "Bir yıldan beri saçlarımı hiç kesmeden uzattım. Saçlarımın kesilmesine aslında üzüldüm ama başka bir çocuğu sevindireceğim içinde bir yandan çok sevinçliyim. Çok mutluyum iyi ki böyle bir projeye destek oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Öğrencilerin gönüllü kuaför tarafından saçlarının kesilmesi

- Kuaför Demet Avcı'nın konuşması

- Eylül Can, Fikrenur Kandemir ve Ebru Demir'in konuşması

- Okuldan ve öğrencilerden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Mardin'de, İş-Kur kurasında gerginlik yaşandı

MARDİN’de, Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında İş-Kur ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince il genelinde çalıştırılacak 999 kişi için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kurada ismi çıkmayan bazı adaylar çekilişe hile karıştırıldığını iddia ederek gerginlik çıkardı.

Mardin'de TYÇP kapsamında İş-Kur ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince kent genelindeki okullarda çalıştırılmak üzere 650 temizlik görevlisi, 349 güvenlik personeli alımı için 11 bin 408 kişi başvuru yaptı. Başvuruların ardından bugün 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda noter tarafından kura çekimi yapıldı. Vatandaşların yoğun katılımı ile yapılan kura çekimine, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, İş-Kur Müdürü Mehmet Akın ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Akan katıldı.

Her ilçe için görevlendirilen iki noter görevlisi isimleri katlanmış bir şekilde küçük kağıtlara yazılı şekilde konulan şeffaf kutular karıştırılarak tek tek kura çekildi ve isimleri okundu. Yaklaşık 5 saate yakın süren ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kura çekiminde sevinenler olduğu kadar üzülenler de oldu. Kurada ismi açıklanmayan bazı adaylar, kura çekiminde hile ve torpil olduğu iddia ederek tepki gösterdiler. Kura çekiminde görevliler de çekilişin adaletli olduğunu ve torpil olmadığını belirterek kuranın nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştı.

Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine araya güvenlik amiri girerek gerginlik çıkarmak isteyenleri, "Burada verdiğiniz tepki usulsüzdür. Burada noter huzurunda kura çekimi yapılıyor. Şikayetiniz ve ya itirazınız varsa gidin savcılığa yapın. Burada görüyorsunuz çekiliş noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapılıyor" diyerek uyardı.

Kuraya katılanlar ise, geçici de olsa bir iş sahibi olmak için umutlandıklarını söyledi.

Görüntü Sıralaması

-Toplanan kalabalık

-Toplananların tepkisi

-Noter ve yetkililerin bilgilendirmesi

-Polis amirinin araya girmesi

-Şeffaf kutuların sallanarak kuranın çekilmesi

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()-

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Doktor, mali müşavir ve şimdi de avukat oldu

GAZİANTEP’te, Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Mali Müşavir Cengiz Bayram (53), son olarak Hukuk Fakültesi’ni de bitirerek avukat oldu. Bayram, yükseköğrenim eğitiminin 30 yıl sürdüğünü ve şu anda Açık Öğretim Fakültesi’nde Felsefe alanında eğitime devam ettiğini söyledi.

Kentte özel bir hastanenin de ortaklarından olan Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Mali Müşavir Dr. Cengiz Bayram, bugün okulunu ve stajını tamamlayarak avukat olmayı hak etti. Bayram ve beraberindeki 4 kişi için Gaziantep Barosu'nda tören düzenlendi. Baro Başkanı İskender Kahraman’ın ardından avukatlık yeminini tekrarlayan Bayram, cübbesini giyerek avukatlık ruhsatını aldı.

EĞİTİMDEN HİÇ KOPMADI

Törenin ardından konuşan Bayram, 30 yıl önce tıp fakültesini bitirerek doktorluk mesleğine başladığını ifade etti. İnsanın isterse her şeye zaman ayırabileceğini ifade eden Bayram, “Bu son ruhsattan sonra kendimi çok mutlu hissediyorum. Aslında en büyük idealimdi hukukçu olmak bunu da avukatlıkla tamamladık. Özgürlük ve sağlık insan için en önemli kavramlar. İkisinin de temsilcisi olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. İnsan istediği sevdiği her şey için vakit buluyor. Şu anda da felsefe okuyorumö dedi.

Eğitim hayatını özetleyen Bayram, “Tıp fakültesinin ardından çocuk hastalıkları alanında ihtisas yaptım. Daha sonra 4 yıl İktisat okudum. İşletme Yönetimi ve Muhasebe alanında yüksek lisans yaptım. Son olarak Hukuk Fakültesi’ni bitirdim ve Medeni Hukuk alanında yüksek lisansa devam ediyorum. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi'nde Felsefe bölümü öğrencisiyimö diye konuştu.

“DOKTORLAR HARCAMAYI KENDİLERİNİ KORUMAK İÇİN YAPIYORö

Doktorluk ve avukatlığın bir arada olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirten Bayram, doktorların siyasi baskılarla yıpratıldığını ve sağlık harcamalarının 3’te birinin doktorların kendisini hukuki anlamda korumak için yaptığı gereksiz harcamalardan oluştuğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye’de sağlık sistemi gittikçe kötüleşiyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri hekimlerin son derece baskı altında kalması ve siyasetçiler tarafından ezilmeleri. Bizim zaten hukukçu olmamızın en önemli amaçlarından birisi de Türkiye’deki sağlık sistemine özellikle hekimler aracılığıyla katkıda bulanmak olacak. Türkiye’de yapılan sağlık harcamalarının 3’te biri tamamen hekimlerin kendilerini korumak için yapmış olduğu gereksiz harcamalar. Bunu insanlar para kazanmak için şeklinde yorumluyorlar ama kesinlikle değil. Hekimler, hukuk karşısında kendilerini korumak için bunu yapıyorlar.ö

Törenin ardından çalıştığı hastanede personeli, Bayram’ı tebrik ederek çiçek takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baro Başkanı İskender Kahraman'ın konuşması

- Avukatlık Yemini'nin yapılması

- Cengiz Bayram'a cübbe giydirilmesi

- Bayram'ın avukatlık ruhsatını alması

- Bayram'ın konuşması

- Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera:Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 391 MB

