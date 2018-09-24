DHA YURT BÜLTENİ 14

ESKİŞEHİR'de evcil hayvan satışı yapan pet shop dükkanının önünde duran yavru tavşanlardan biri, kimliği belirsiz genç bir kadın tarafından çalındı. Yavru tavşanın çalınma anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki Esnaf Sarayı Çarşısı'nda meydana gelen olayda güvenlik kamerası görüntülerine göre, genç bir kadın yanında bir erkek, bir çocuk ve bir genç kızla birlikte önce pet shop önündeki yavru tavşanlara bakıyor. Genç kadın, yanındaki erkeğin önünü kapatmasının ardından yavru tavşanlardan birini eline alıp yanındakilerle birlikte hızla uzaklaşıyor. İşyeri sahibi, tavşanlardan birinin çalındığını güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerasının kaydettiği yavru tavşanın çalınma görüntüsü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/

Boyut: 67.91 MB - Süre: 36 saniye

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Sahibinin evden çıkardığı 6 kişilik aile, tek odada yaşıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 4 çocuk sahibi Rukiye- Menaf Bulut çifti, 2 ay kirayı ödeyemeyince ev sahibinin "Oğlum askerden geldi, evlendireceğim" diyerek, kendilerini çıkardığını öne sürdü. Çocuklarıyla 2 gece sokakta kaldıktan sonra babasının yanına geldiklerini belirten Rukiye Bulut, "Çocuklarımın 3'ü okula gidiyor. Şu an bir odada 6 nüfus kalıyoruz. Yetkililerden yardım eli bekliyoruz" dedi.

Yüksekova'ya bağlı İpek Mahallesi'nde, eşi Rukiye ve 4 çocuğuyla yaşayan Menaf Bulut, oturdukları sobalı evin 400 liralık kirasını işsiz olduğu gerekçesiyle son 2 ayda ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi, iddiaya göre, 6 kişilik aileyi "Oğlum askerden geldi, evlendireceğim" diyerek, evinden çıkardı. Çocuklarıyla 2 gece sokakta kalan Rukiye- Menaf Bulut çifti, aynı ilçede oturan babalarının evine yerleşti.

Babasının evinde tek odada 6 kişi kaldıklarını anlatan Rukiye Bulut, okuyan 3 çocuğunun eğitiminin aksadığını söyledi. Bulut, "Kalacak yer bulmayınca sokakta kaldık. Burada ev kiraları çok yüksek. Eşim, işsiz. Çocuklarımın 3'ü okula gidiyor. Şu an babamın evinde bir odada, 6 nüfus beraber kalıyoruz. Yetkililerden yardım eli bekliyoruz. Çocuklarıma zar zor bakıyorum. Çalmadık kapı bırakmadık. Birileri sesimizi duysun artık. Çocuklarımı okutamıyorum, kendilerini derslerine veremiyorlar" dedi.

'TEK İSTEĞİM, DERS ÇALIŞABİLECEĞİM EVE YERLEŞMEK'

Yüksekova'daki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nun 7'nci sınıfında okuyan Nisanur Bulut (12), okula düzenli olarak gidemediklerini belirterek, "Derslerimiz çok iyiydi; ancak ev sahibi tarafından kapı dışarı edildikten sonra psikolojimiz altüst oldu. Şu an 6 nüfus, bir odada yaşıyoruz. Her gün çaresizliğimize ağlıyoruz. Allah rızası için yetkililer ve yardımseverler bize yardım etsin. Bir yandan öğretmenlerimiz bizden gerekli olan yardımcı ders kitaplarının parasını istiyor. İmkanımız olmadığı için babam alamıyor. Devlet büyüklerimizden bize sahip çıkmalarını istiyorum. Tek isteğim, rahat ders çalışacağım bir eve yerleşmek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bulut ailesinin kaldığı oda

-Odanın içesinde übt üste yağılan eşyalar

-Eşyalar arasında çalışan çocuklar

-Detaylar

-Ders çalışırken ağlayan Yazgül ve Nisa Bulut

-Röportaj

-Anne Rukiye ile röportaj

-Detaylar

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Eğitim için el ele verdiler, kazandılar

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin "Eğitim İçin El Ele Projesi" kapsamında, geçen yıl gönüllü eğitmenlerden eğitim alarak bu yıl girdikleri üniversiteyi sınavını kazanan gençler AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan

Zolan, "Bu proje ile birbirimize sahip çıkabilme ve destek olabilme noktasında büyük bir güzellik gerçekleşti" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin başlattığı, "Eğitim İçin El Ele Projesi" 10. yılını geride bıraktı. Üniversite son sınıf öğrencilerinin gönüllü eğitmen olarak yer aldığı projeden yararlanan ve bu yıl Türkiye'deki çeşitli üniversiteleri kazanan öğrenciler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, ziyarette yaptığı konuşmada ücretsiz olarak sundukları Eğitim İçin El Ele Projesi'nden faydalanarak bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Zolan "Derslerinizi aksatmadan takip edin. Alanınızda araştırmalar yapın ve kendinizi geliştirici ek bilgiler öğrenmeye çalışın. Buna bir plan dahilinde devam edin. Mezun olduğunuzda herkesle aynı standartlarda olmak sizi farklı kılmaz. Sizi farklı kılacak, ek donanım, bilgi, gayret ve çalışmadır. Birbirimize sahip çıkabilme ve destek olabilme noktasında büyük bir güzellik gerçekleşti" dedi. Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak ise, her zaman gençlere verdikleri desteklerden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür edip,

gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşen proje ile bu yıl 50 kişinin üniversiteyi kazandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerin AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etmesi

-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Bolu Dağı'nda TIR, kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BOLU,