DHA YURT BÜLTENİ 14

Bodrum'da kaçak göçmen faciasına 'Kapan' operasyonu: 7 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ ADLİYEDE

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kaçak göçmenin öldüğü, 16'sının ise kurtarıldığı olayda, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Ö.T, E.B, A.A.Ş, H.M ile E.M, göçmen kaçakçılığı ve kasten öldürme suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler E.B. ve N.T.'nin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kaçakların içinde bulunduğu teknenin battığı yerden çıkarılması için çalışma yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı dalış ekibi tarafından bugün öğle saatlerinde, su altı balonuyla yapılan çalışmanın ardından su yüzeyine çıkartılan tekne, Bodrum Limanı'na çekildi.

-Teknenin sualtından çıkarılma çalışması

-Teknenin Bodrum Limanı'na yedeklenme görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: MUĞLA, ()

TRAKTÖR DEVRİLDİ: 18 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL İLE 7 AYLIK YEĞENİ ÖLDÜ

KÜTAHYA'nın Emet ilçesi Konuş köyünde devrilen traktörün römorkunda bulunan Ayşegül Türe (18) ile kucağındaki 7 aylık yeğeni Buğlem Ceylan öldü, sürücü İsmail Türe ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konuş köyü Tuzlu Harman mevkiinde meydana geldi. Mısır tarlasına giden İsmail Türe yönetimindeki 26 PV 279 plakalı traktör kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Türe yaralandı, römorkta bulunan kardeşi Ayşegül Türe olay yerinde, ablasının 7 aylık kızı Buğlem Ceylan da kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İsmail Türe, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

-Kaza yerindeki traktörün ve jandarma ekiplerinin,

-Ölen Ayşegül Türe'nin sağlık fotoğrafı bulunuyor.)

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), ()-

LİSE MÜDÜRÜNÜN, OKULA 'KRAL DAİRESİ' YAPTIRDIĞINI İDDİA ETTİ

ZONGULDAK Erdemir Anadolu Lisesi'ne ait kız öğrenci pansiyonunda öğrencilerin ücretsiz kalması gerekmesine rağmen velilerden usulsüz para toplandığı, pansiyon mevcudundan çok öğrencinin yurtta kaldığı gösterilerek devletten fazla para alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, dönemin sorumlu müdür yardımcısı S.Ö., müfettişlere verdiği ifadede, yine dönemin okul müdürü E.M.'nin okula 'kral dairesi' yaptırdığını iddia etti. S.Ö. ifadesinde, "Okul müdürü okulda kendisine kral dairesi yaptırdı. Özel yaşantısı oldu. Basına çıktı, ancak durum kapatıldı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu'nda, parasız yatılı olmayan bir kısım öğrencinin velisi adına dilekçe düzenlendiği, öğrenciler adına imza atılıp mevcuttan fazla öğrenci sayısı gösterilerek, devletten öğrenci sayısından fazla 'harçlık' adı altında fazla para alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Ayrıca okul yöneticilerinin velilere, pansiyonda ücretsiz yer kalmadığını, ancak yıllık 2 bin 500 lira ödemeleri halinde çocuklarının pansiyonda kalabileceğini söyledikleri iddia edildi. Devlet tarafından öğrencilere gönderilen kırtasiye giderleri ile harçlıkların da okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.

OKUL MÜDÜRÜNÜN İSTANBUL'A TAYİNİ ÇIKTI

Bakanlık müfettişleri, pansiyonda değişik tarihlerde bu şekilde 180 bin lira haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında okul Müdürü E.M. ve pansiyondan sorumlu yardımcısı S.Ö.'ye maaş kesme ve kınama cezası verildi. Ayrıca dönemin Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek'e de okul müdürü ve müdür yardımcısı gibi maaş kesme cezası uygulandı. Soruşturmanın ardından okul müdürü E.M.'nin İstanbul'a tayini çıktı. Müdür yardımcısı S.Ö. ise aynı ilde başka okulda görevlendirildi. S.Ö., konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na geçen 6 Ağustos'ta ifade verdi.

'OKULA KRAL DAİRESİ YAPTIRDI'

S.Ö., suçlamaları reddederek, okul müdürü E.M.'nin kendisini mağdur ettiğini söyledi. Bütün para alışverişini okul müdürü E.M.'nin yürüttüğünü anlatan S.Ö., şöyle dedi:

"Orada hiçbir zaman görevimi aksatmadım. Her zaman kamu menfaatini düşündüm. Şahsi çıkarım olmadı. Bir gün dahi rapor almadım. Pansiyon denetim formlarının nasıl ve kim tarafından doldurulduğunun, kim tarafından imzalandığının araştırılmasını talep ediyorum. Bu durumu defalarca sendikaya da söyledim. Beni oradan alın, diye de söyledim. Tamamen iyi niyetle, dürüst çalıştım. Bakanlık müfettişi beni onları hâlâ korumakla uyardı. Paranın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hafta sonları dahi her gün yurttaydım. Öğrencileri gözüm gibi korudum. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, kendi açıklarını kapatmak için okuldaki öğretmenler bilmesin diye öğretmen getirdiler. Okul müdürü okulda kendisine kral dairesi yaptırdı. Özel yaşantısı oldu. Basına çıktı, ancak durum kapatıldı. Bunlara rağmen habersiz hiçbir şey yapmadım."

'KAMERALARIN KAYITLARI SİLİNDİ'

Pansiyonun her yıl teftiş edildiğini ve kendisine hiçbir şey sorulmadan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen pansiyondan sorumlu yetkilinin bilgisi olmadan gerekli evrakı doldurup tanzim ettiğini ifade eden S.Ö., şunları kaydetti:

"Pansiyondaki son memur gittiğinde, memur odasındaki bazı dosyalar ile öğrencilerin, velilerin verdikleri bordrolar ve yapılan ödemelere dair kayıt ve kütükler kayboldu. Müdür okul ve pansiyona çok pahalı kameraları kurdurmuş ve kayıtları silmiştir. Kameraları bozdurdular. Pansiyondaki demirbaşları kendi malı gibi kullandılar. Alışveriş yapılan esnafı kendileri belirlediler. Ayrıca ödemeleri kendisi yapmıştır. Ben tamamen iyi niyetle görevimi yapmaya çalıştım. Acemiliğim ve iyi niyetimden faydalanıldı. Müdür her istediğini bize yaptırdı. Emekli olmamı ve görevden ayrılmamı engelledi. Sabırla çalıştım, bir menfaatim olmadı. Sinirsel ve psikolojik olarak rahatsız oldum. Sıkıntılı günler geçirdim. Parayla asla işim olmadı. Tüm idare müdürdeydi. Beni kullandı, iyi niyetimi, acemiliğimi suistimal etti. Kasıtlı bir davranışım olmadı, yapılanlarda tamamen kusursuzum."



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()-

BAŞKAN KARA'DAN, MOTOSİKLET FESTİVALİ'NE DAVET

OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, vatandaşları 2. Motosiklet Festivaline davet etti.

Etkinlikler öncesinde, Osmaniye Motosiklet Kulübü (OMK) Başkan Kadir Kara'yı ziyaret etti. Ziyarete motosikletleri ile gelen kulüp başkanı Serkan Doğan ve üyelerini Başkan Kara belediye hizmet binası önünde karşıladı. Kısa bir test sürüşü yapan Kadir Kara, tüm kulüp üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Keyifli anlar ve görsel şölenin yaşanacağı festivale tüm Osmaniyelileri davet eden Başkan Kara, "Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz ve planladığımız motosiklet festivalinin 2’ncisini düzenliyoruz. Osmaniye’den ve ülkemizin değişik vilayetlerinden katılımcılar var. İlginin oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Buda bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu organizasyon şehrin sosyal yaşam kalitesini yükseltiyor. Aynı zamanda da şehre bir hareketlilik, canlılık getiriyor. Bundan dolayı festivale katılan bütün arkadaşlarıma, katılımcılara ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kazasız, sükûnet ve güzellikler içerisinde Osmaniye 2. Motosiklet Festivalimizin geçmesini temenni ediyor, yarışmacılarımıza başarılar diliyorum"dedi.

Osmaniye Motosiklet Kulübü üyesi Serkan Doğan ise şöyle dedi:

"Türkiye’nin birçok yerinden gelecek olan motor tutkunlarını şehrimizde bir araya getirdiği için ve bizlere verdiği desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya şahsım, üyelerimiz ve tüm motosiklet sevenleri adına teşekkür ediyorum. Katılımın yüksek olacağını düşündüğümüz festivalin hayırlı olmasını diliyorum."

Motorsikelt tutkunlarının buluşacağı festival, Osmaniye Masal Park yanındaki otopark alanında 22-23 Eylül tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasına gerçekleştirilecek.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, ()

