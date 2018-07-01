DHA YURT BÜLTENİ-13

YAYLADA MANTAR FACİASI; DEDE İLE TORUNLARI ÖLDÜ



ESKİŞEHİR'in Han ilçesi yakınlarındaki yaylada, topladıkları mantarları yiyen Lütfi (69) ile torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam (7) yaşamını yitirdi. Çocukların babası Erkan Karaçam (46) ise hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde, Han ilçesi ile Afyonkarahisar il sınırı yakınlarındaki Samanlı Yaylası'nda meydana geldi. Eskişehir'den Samanlı Yaylası'na geldikleri belirtilen Lütfi ile oğlu Erkan ve torunları Ramazan Talha ile Rümeysa Karaçam, kırda toplayıp, yedikleri mantardan zehirlendi. Aile fertleri, yayladaki köylüler tarafından kırda hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla yaylaya gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erkan Karaçam'dan nabız alan sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Erkan Karaçam, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Olayla ilgili olarak ilk soruşturmayı Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü, Han İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da soruşturma başlattığı belirtildi.

Satılmış AKKAŞ/HAN (Eskişehir), ()

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VAN GÖLÜ'NDE DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin en büyük feribotu olan 'Alpaslan' feribotunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törene, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaş, yerli ve yabancı turistler katıldı. Kabotaj Bayramının 92'nci yıl dönümü kutlamaları Tatvan'da, Türkiye'nin en büyük feribotu olan 'Alpaslan' feribotunda yapılan etkinliklerle kutlandı. Programda konuşan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, şöyle konuştu: "Van Gölü'nün yaptığı taşımacılık 1970’li yıllara dayanmaktadır. O günden bugüne, Van- Tatvan arasında ulaşımı sağlamaktayız. Bu kadar büyük bir nimete sahip olan Tatvanımız maalesef bugün Van Gölü'nden faydalanamıyor. Van Gölü adeta eski bir Haliç haline dönüşmektedir. Van'da da aynı şekilde sahillerimiz kirletilmektedir. Eğer çok acil önlem alınmazsa, bugün sahilini gezdiğimiz şu kıyılarda, 10 kilometre yüzme imkanımız bulunmamaktadır. Van Gölü, Haliç'in temizlendiği gibi temizlenmelidir. İnşallah Van Gölü hak ettiği değeri bulur, kıyıları tekrar temizlenir. Geleceğe temiz bir Van Gölü bırakmak için herkese büyük sorumluluklar düşüyor."

Program, halk oyunları gösterisi ve Alpaslan feribotuyla Van Gölü üzerinde yapılan turla son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Denizcilik ve Kobataj bayramına katılanlar

-Detaylar

- Programda konuşan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki

-Alpaslan feribotuna binenler

-Genel ve detaylar

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), ()-

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KABOTAJ BAYRAMI ANTALYA'DA KUTLANDI

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya'da törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında, Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından sabah Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Öğleden sonraki kutlamalar Yat Limanı'nda yapıldı. Burada düzenlenen törene ise Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, DTO Antalya Şube Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Ünver, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı TCG Barbaros Firkateyni Komutan ve askerleri, denizciler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından yarışmalar yapıldı. Yüzme yarışını Furkan Yazgan kazanırken, yaklaşık 8 metre derinliğe atılan çıpayı yarışmacılar bulamayınca deniz polisinden balık adam Ali Gölgeli çıpayı çıkardı. Yüzme birincisi ve deniz polisi Ali Gölgeli'ye ödül olarak çeyrek altın verildi.

Daha sonra düzenlenen yağlı kazıkta bayrak alma yarışmasını, 16 yıldır birinciliği kimseye kaptırmayan balıkçı Murat Dalgakıran kazandı. Dalgakıran da çeyrek altınla ödüllendirildi.

Törenler flyboard şampiyonu Kahraman Aktaş'ın gösterisiyle devam etti.

Görüntü Dökümü

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Yüzme yarışından görüntü

Denize atılan çipanın görüntüsü

Çipayı çıkartmaya çalışan gençlerin görüntüsü

Deniz polisi Ali Gölgelinin denize atlayıp çipayı çıkartması

Ali Gölgeliye ödül verilmesi

Yağlı direk yarışmasından görüntü

Detaylar

508 MB -- 04.36 // HD

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Bursa'da biyokütle enerji santrali nöbeti

BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'nin sakinleri, bölgeye yapılması planlanan biyokütle enerji santrali için gerekli malzemenin yüklü olduğu TIR'ların girişini engellemek amacıyla 2 gündür nöbet tutuyor.

Bursa'nın dağlık ilçelerinden Büyükorhan'ın kırsal Karaağız Mahallesi'nde yaşayanlar, bölgede yapılmasın planlanan biyokütle enerji santraline yönelik tepkilerini sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca söz konusu tesis için bir süre önce 'ÇED gerekli değildir' raporu verildi. Kararı protesto amacıyla eylem yapan bölge sakinleri, bu kez santrali yapacak şirketin bölgeye TIR'larla malzeme göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahalleli, TIR'ların bölgeye getirilmesini engellemek amacıyla 2 gündür yol girişinde nöbet tutuyor. Bakanlığın 'ÇED gerekli değildir' raporu vermesi üzerine tesise tepki amacıyla bir süre önce yüksek katılımlı eylem gerçekleştirdiklerini belirten bir mahalle sakini, şunları söyledi:

"Bize, bu santralde şeftali çekirdeği, tarımsal atıklar, ormandan toplanan ağaç parçaları ve mısır koçanlarının yakılarak enerji üretileceği söylendi. Bu tesis yenilenebilir enerji tesisi olarak tanıtılsa da aslında orta büyüklüğe yakın bir termik santraldir. Yatırımcı şirket, yakacak olarak orman ürünleri ile mısır koçanı, zeytin dalı, domates sapları, şeftali çekirdeklerini göstermiş. Mahallemizin çevresinde ise yakacak sağlanması planlanan orman değil, korunan ardıç korulukları var. Bu santralin yakacağı kadar orman atığı üretimi yok. Şirketin TIR'larla malzeme göndereceği haberini alınca mahalle girişinde yol üzerinde toplu olarak nöbet tutmaya başladık. Amacımız, malzeme taşıyan araçların bölgeye girişine engel olmak."

Nöbet eylemini 2 gündür sürdüren Karaağız Mahallesi sakinleri, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bursa İl Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak, bölgeye santral yapılmasının önüne geçilmesini istedi.

SÜRE: 2 DK 41 SN - BOYUT: 300 MB

Haber-Kamera: İsmail KAYA- Aydın KURMUŞ /BÜYÜKORHAN(Bursa),()

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