DHA YURT BÜLTENİ-13

1)TUTUKLANAN CHP'Lİ EREN ERDEM, SİLİVRİ'DE CEZAEVİ'NDE

İSTANBUL'da tutuklanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, Silivri Cezaevi'ne konuldu. Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde 35'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" gerekçesiyle tutuklandı. Erdem, tutuklanmasının ardından polis ait bir otomobille Silivri Cezaevi'ne getirildi. Erdem'in içinde bulunduğu otomobile 2 polis aracının da eşlik ettiği görüldü.

Silivri Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Erdem, saat 15.30 sıralarında cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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Eren Erdem'i getiren araçlar

Araçların gelişi

Araçların cezaevine girişi

Cezaevi tabelası

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / SİLİVRİ (İstanbul),()

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2)2 ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTİN BEŞİZLERİ OLDU



GAZİANTEP'te, 6 ve 3 yaşlarında iki çocuğu olan Sibel- İbrahim Esen çiftinin 1'i kız 4'ü erkek, beşizleri dünyaya geldi.

Sibel Esen (25) ile şu an işsiz olan İbrahim Esen, 7 yıl önce evlendi. Selda (6) ve Hüseyin (3) ismini verdikleri çocukları bulunan Esen çiftinin, 28 haftalıkken erken doğumla dünyaya gelen 1'i kız 4'ü erkek beşiz çocukları oldu. Gaziantep Üniversitesi'nde 7 aylık ve ortalama 1 kilo ağırlığında, sezaryenle doğan bebeklerden kız olana, doğuma giren Dr. Aslıhan Abbasoğlu'nun ismi verildi. Erkek bebeklere ise 'Ahmet', 'Berat', 'Mesut' ve 'Selim' isimleri koyuldu. Hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde, solunum cihazına bağlanan bebeklerle yakından ilgilenen Dr. Abbasoğlu, "Bebeklerimiz 28 haftalıkken sezaryenle doğdu. Şu anda 36 haftalık oldular. Anne karnında geçirmeleri gereken süreci kuvözlerimizde geçirdiler. Sağlık durumları iyi. Hepsi 2 kiloya yaklaştılar. Bebeklerimizi taburcu etmeye hazırlıyoruz. Annesi doğuma giderken çok heyecanlıydı. Ben yanındayken bana adımı sordu, doğarsa ismimi koyacağını söyledi. Kıza benim ismimi koydular" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise beşizler için imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Şanlıurfalı ailemizin 2 çocuğundan sonra beşizleri oldu. 28'inci haftada sezaryenle doğdular. Bebeklerin en küçüğü 800 gram, en büyüğü 1020 gram olarak doğdu. 5 bebeğimizde büyük bir mutlulukla dünyaya geldi. Aslıhan hocamız gecesini gündüzüne katarak bebeklerin başında bekledi. Bebeklerimizin 1'i kız 4'ü erkek. 2 ayın sonunda normal doğum ağırlıklarına ulaştılar. Hayatı riskleri kalmadı. Bebeklerimizi sağlıkla büyütüyoruz" diye konuştu.

Selda ve Hüseyin'den sonra dünyaya gelen beşizlere çok sevindiklerini belirten İbrahim Esen, "Hamilelik haberini aldığımda çok sevinmiştim. Şimdi doğdular, çok mutluyuz. Şu anda çalışmıyorum ve çocuklarımla ilgileniyorum. Daha önce tarımla uğraşıyordum. Elimden tutan olursa düzenli bir işe girmek istiyorum" dedi.

Beşizlerin annesi Sibel Esen ise 7 aylık sürecin güzel geçtiğini dile getirerek, "Beşiz bebekler Rabb'imin kısmeti, bize nasip oldu. Toplamda 7 çocuğumuz oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Beşiz bebekler

- Bebeklerin ailesi ve doktorlar

- Aslıhan Abbasoğlu Röp.

- Ali Gür Röp.

- İbrahim Esen Röp.

- Sibel Esen Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Bakan Eroğlu: Türkiye seçimlerde dünyaya demokrasi dersi verdi (ek)

3)BAKAN EROĞLU MAZBATASINI ALDI

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti'den milletvekili seçilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven Afyonkarahisar Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını aldı. Bakan Eroğlu ve diğer milletvekilleri, Afyonkarahisar Barosu salonunda düzenlenen törenle mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Haydar Yücesoy'un elinden aldı. Bakan Eroğlu mazbatasını alırken, "Allah hayırlı eylesin. Vatana, millete, devlete ve Afyonkarahisar'ımıza hayırlı hizmetler nasip etsin" temennisinde bulundu.

'MİLLETİMİZİN VEKİLİYİZ'

Mazbata töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Eroğlu, "Herkesin temsilcisi olacağız. Yani tüm Afyonkarahisar'ın ve milletimizin temsilcisi olacağız. Ayrım yapmadan inşallah güzel hizmetlere vesile olur. Milletvekili millettin vekilidir. Milletin derdi ile dertlenen memleketin meselesi ile çözüm araştıran önemli bir vazifedir. Bu vazifenin hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Ayrıca bütün milletimize teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı 1'inci turda layık olduğu makama getirdi milletimiz" dedi.

'ŞAHLANIŞ DÖNEMİ BAŞLADI'

Cumhur İttifakı'nın seçimde çok önemli bir oy oranıyla zafer kazandığını belirten Eroğlu. "Ak Parti de layık olduğu oyu aldı. Teşekkür ediyoruz bütün milletimize. İnşallah bu yükseliş devam edecek. Büyük hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Artık Türkiye'nin önü açılmıştır. 2023 hedeflerine kitlendik. 2053, 2071 hedeflerine kitlendik. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Türkiye daha çok şahlanacak. Huzur ve refah seviyesinin artması ve kalkınmada şahlanış dönemi başladı, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

AFYONKARAHİSAR İÇİN GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ

Afyonkarahisar'ın Cumhur İttifakı'na büyük destek verdiğini vurgulayan Veysel Eroğlu, "Huzur içerisinde büyük bir oy oranıyla sandıklara koşan bütün milletimizi kutluyorum. Afyonkarahisar yüzde 70 ile büyük bir destan yazdı. Ayrıca Cumhur İttifakı da ona yakın bir oy aldı. Kazanan özellikle milletimiz oldu. Biz Ak Partili 3 milletvekili olarak Afyonkarahisar için güzel hizmetler yapacağız. Mazbatamızı aldık. Yeminimizi ederek hizmetlerimize başlayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Eroğlu'nun adliyeye gelişi

-Bakan Eroğlu'nun karışlanması

-Bakan Eroğlu ve beraberindekiler adliyeye girerken

-Bakan Eroğlu Cumhuriyet başsavcısının odasında otururken

-Bakan Eroğlu mazbata törenine gelirken

-Törenin yapıldığı salondan detay

-Bakan Eroğlu mazbatasını alırken

-Bakan Eroğlu'nun konuşması

-Bakan Eroğlu ve beraberindekiler fotoğraf çekinirken

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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4)KIRIKKALE EMNİYET MÜDÜRÜ ÇORUMLU'DAN DÜĞÜN SAHİPLERİYLE 'MAGANDA' TOPLANTISI



KIRIKKALE Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, kentteki düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek 'maganda kurşunları'nın engellenmesi amacıyla düğünlerde görevlendirilecek sivil veya resmi polis konusunda düğün sahiplerini bilgilendirdi.

Emniyet müdürlüğü toplantı salonunda hafta sonu düğünü olacak vatandaşlarla bir araya gelen Çorumlu, Kırıkkale'ye ilk geldiklerinde önceliklerinin FETÖ ve uyuşturucuyla mücadele olduğunu söyledi.

Çorumlu, "Bu iki konuyla da kentte önemli işler yaptık. Ancak Kırıkkale'nin bir sorunu daha var. Düğünlerde silah atma gibi bir sorunumuz var. Geçenlerde Keskin ilçesinde bir gencimiz bu yüzden hayatını kaybetti. Valimizin önderliğinde 'magandalara karşı her düğüne bir polis" projesini başlattık. Kırıkkale'de düğünlerde silah atılmasını istemiyoruz. Bu nedenle bugün hafta sonu düğünü olan vatandaşlarımızla birlikte olduk. Vatandaşlarımızın da desteğini istiyoruz. Belki düğününüze gelen misafirinize hakim olamıyorsunuz. En büyük sorununuz o. Böyle bir gelenek var. Bu hoş bir gelenek değil" diye konuştu.

Düğünlerde bulunacak resmi veya sivil polisin kapıda bekleyeceğini ve düğün sahipleriyle irtibatlı olacağını ifade eden Çorumlu, düğün sahiplerinden düğün başlamadan davetlileri uyarmalarını istedi.Çorumlu, düğün sahiplerinden bütün misafirlerini uyarmalarını isteyerek, düğünde silah atmanın hem suçtur hem de hoş bir şey olmadığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Biz bu konuda kararlıyız. FETÖ ve uyuşturucu ile mücadele nasıl belli bir noktaya geldiyse silah atma konusunda da kararlıyız. Vatandaşlardan da destek bekliyoruz. Sizin iradeniz dışında atan varsa görevli arkadaşlara söyleyin. Yasal işlem yapacağız. Eğer bunun önünü almazsak Allah korusun belki yarın her hangimizin çoluğu çocuğu ya da başkalarına zarar gelebilir. Projemize siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar çok güzel destek verdiler. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. İstiyoruz ki bu geleneği yavaş yavaş bırakalım. Bilinçli bir şekilde bırakalım. Artık düğünlerde takı takılsın, oynansın, gülünsün. Silahla kutlama olmaz. Türkiye'de bunun acısını çok yaşadık."

Çorumlu, merkezdeki Ovacık, Gürler, Yenimahalle, Çalılıöz, Tepebaşı, Yaylacık, Güzeltepe, Fabrikalar, Yenidoğan, Kurtuluş ve Hüseyin Kahya mahallelerinde halihazırda valilik kararıyla sokak düğünlerinin yasak olduğunu sözleri ekledi.

Görüntü Dökümü

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Emniyet Müdürü düğün sahipleriyle toplantı

Detaylar

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()

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5)TIR DEVRİLDİ, KARAYOLU BUĞDAY TARLASINA DÖNDÜ



KONYA'nın Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü Ali Yiğit (38) yaralanırken, etrafa saçılan saman balyaları nedeniyle karayolu buğday tarlasına döndü.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Bulgurluk Mevkii'nde meydana geldi. Ali Yiğit yönetimindeki 54 NY 398 plakalı saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerlere devrildi. Kazada yaralanan Yiğit, itfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yiğit, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saman balyaların etrafa saçılması sonucu karayolu adeta buğday tarlasına döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralının kurtarılması

- Ambulansa alınması

- Etrafa saçılan saman balyaları

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ))

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6)OTOBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLEN İNŞAAT İŞÇİSİ ADLİYEDE



İZMİT'te, halk otobüsü sürücüsü Hüseyin Göncü (37) otobüste tartıştığı kişi ile yaşanan arbede sırasında fenalaşarak yaşamını yitirirken, gözaltına alınan inşaat işçisi S.B. (24) adliyeye sevk edildi.

Dün, Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Hüseyin Göncü, parası olmadığını söyleyen inşaat işçisi S.B.'nin otobüse parasız binmesine izin verdi. Sürücü, arkasındaki koltuğa otaran ve cep telefonuyla konuşan S.B.'yi uyardı. Yaşanan tartışma üzerine S.B. poşette bulunan keseri çıkarmaya çalışarak tehditte bulunurken, araya girenler engel oldu. Hüseyin Göncü otobüsü durdururken, polise haber verildi. Otobüs sürücüsü ve yolcular S.B.'yi polise teslim etmek isterken otobüste arbede yaşandı. Bu sırada fenalaşan Hüseyin Göncü fenalaşarak aracın koltuğuna yığılıp kaldı. S.B. araçtan inerek kaçtı. Otobüsün direksiyonuna geçen bir kişi, Hüseyin Göncü'yü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hüseyin Göncü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Göncü bugün memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Fen edebiyat fakültesi mezunu olan Hüseyin Göncü'nün öğretmen olarak atanamaması nedeniyle şoförlük yaptığı öğrenildi.

KENDİSİNİN DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Uyuşturucu ve cinsel tacizden suç kaydı olduğu öğrenilen ve sürücünün ölümüne sebep olduğu iddia edilen S.B. dün akşam saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. S.B. emniyetteki ifadesinde kimseye vurmadığını, aksine kendisinin darp edildiğini, sürücünün kendisine vurmak isterken fenalaştığını söylediği öğrenildi. S.B. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından, 'Taksirli ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi.

Hüseyin Göncü'nün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmesi

Emniyet müdürlüğünden görüntü

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)() -

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7)MHP MYK ÜYESİ ALPEREN'DEN, DÜZCE'DE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ AÇIKLAMASI

DÜZCE'de, AK Parti’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılırken, MHP MYK Üyesi Bahadır Alperen sonucun neticelenmesini beklediklerini belirterek, "Biz alın terimizle, helal ve organik olarak oylarımızı aldık. Düzce tercihi yaptı ve Ümit beyi milletvekili seçti. Biz bunu kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerde yitirmeyeceğiz" dedi.

Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. AK Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine oylar yeniden sayılırken, İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor. Düzce'ye gelen MHP MYK Üyesi Avukat Bahadır Alperen açıklamalarda bulundu. Aradaki oy farkının 175 olduğunu ve bunun resmi kayıt altına alındığını belirten Bahadır Alperen, "Sosyal medyadan yapılan, 'Bu iş bitmedi 3-0 oldu, fark 3'e düştü, 5'e düştü' şeklinde laflara itibar edilmemelidir. Fark 175'tir ve belge altına alınmıştır. O belgelerin bir an önce YSK'dan ve İl Seçim Kurulu'ndan neticelenmesi ve Ümit Yılmaz'ın bir an önce Ankara'da Düzce'nin şerefli bir milletvekili olarak temsil edilmesi gerekmektedir. Bir takım baskılar yapılmaktadır. Cumhur İttifakını zedeleyici şekilde yapılan baskılar hoş karşılanmamaktadır. Devlet Bahçeli beyin önüne makamına güncel olarak Düzce ile alakalı malumat gidiyor. Kendisi Düzce'ye önem veriyor ve Ümit beyin gelmesini bekliyor. Biz alın terimizle, helal ve organik olarak oylarımızı aldık. Düzce tercihi yaptı ve Ümit beyi milletvekili seçti. Biz bunu kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerde yitirmeyeceğiz. Ümit Yılmaz'ı şahsen Ankara'ya götüreceğim ve milletvekilliği rozetini ben takacağım. MHP'nin emaneti bizdedir. Hukuki alanda Ümit beyin milletvekili olması için ne gerekiyorsa yapılacaktır." dedi.

Görüntü Dökümü

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Bahadır Alperen'in açıklaması

Partilerin görüntüsü ve detaylar var

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

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8)ŞIRNAK MİLLETVEKİLLLERİ MAZBATALARINI ALDI

ŞIRNAK'ta 24 Haziran genel seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilen Hasan Özgüneş, Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz ile AK Parti'den milletvekili seçilen Rizgin Birlik, bugün Şırnak Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını aldı.

İlk olarak Şırnak Adliyesi'ne gelen HDP Şırnak milletvekilleri yüksek seçim kurulu başkanından mazbatalarını aldı. Basına kapalı gerçekleşen mazbata töreni sonrasında adliye çıkışında HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, "Şimdi halkımız bir seçimden geçti. Çok zorlu bir süreçti. Bir çok kanunsuzluk, usülsüzlük, baskıya da maruz kaldı. Ama bütün bunlara rağmen, hükümetin partimizi baraj altında tutma hedefi ve bu yönlü bir çok gücü harekete geçirmesine rağmen, halkımız çok onurlu bir duruşla barajı aştı. Bu bizim için onur kaynağı ve aynı zamanda bir başarıdır" dedi.

HDP'li vekillerden sonra AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik de, Şırnak Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldıktan sonra, adliye çıkışında bekleyen partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Herkesin milletvekili olacağını belirten AK Partili Birlik, "Öncelikle ilimiz için, memleketimiz için hayırlara vesile olur inşallah. Ben bütün Şırnak halkına, bize katkı sunan, sunmayan bütün arkadaşlara, bu seçime saygı duyan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben bütün Şırnak halkının katkısını almış gibi kabul ediyorum. Ben bütün Şırnak halkının milletvekili olarak Ankara'ya gideceğim. Ben seçimin ilk günü çalışmalara başladığımız zaman dedimki biz bu halkın hizmetkarı olacağız. Efendisi olmayacağız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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HDP milletvekillerinin adliye önünde fotoğraf çektirmesi

HDP milletvekili Hasan Özgüneş'in konuşması

AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik'in adliyeye gelmesi

Birlik'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

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9)KÖYLÜLERİN BOZ AYI İDDİASI

UŞAK'ın Banaz ilçesinin Düzlüce ve Halaçlar köyleri yakınlarında köylüler tarafından bir süredir gezdiği ileri sürülen boz ayıya ait olduğu ileri sürülen ayak izleri, avcılar tarafından bulundu.

Uşak'ın Düzlüce ve Halaçlar köylerinde köylüler tarafından görüldüğü ileri sürülen boz ayı merak konusu oldu. Yörede pek rastlanmayan boz ayıyla ilgili sosyal medyada onlarca paylaşım yapıldı. Avcılar da yörede merak konusu olan ayıyı bulmak için seferber oldu. Avcılar, yaklaşık 1 yıldır yörede yaptıkları aramalar sonucunda söz konusu ayıya ait olduğu sanılan ayak izlerini Düzlüce Köyü Karancık Mevkisi'nde buldu. Yörede gezdiği ileri sürülen boz ayıyı ilk olarak bir çobanın gördüğünü söylediğini belirten Yeşil Banaz Avcılar ve Atıcılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Halit Çatal (29), "Hatta ayı, çobanın birkaç koyununu da telef etmiş. Bizler de bunun üzerine izlerini takip etmeye başladık. Durumu, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirerek gerekli izinlerimizi aldık. İlk başlarda biz de buna inanmadık. Başka bir yabani hayvan gördüklerini düşündük. Ancak bu bölgede bir boz ayının gezdiğini net olarak ayak izlerinden belirledik. Bu sevindirici bir olaydır. Doğa hayvanlarının halen bu bölgelerde yaşadığının ispatıdır" dedi.

Görmüş olduğu ayıyı önce domuz zannettiğini belirten Halaçlar Köyü'nden 67 yaşındaki Arif Ceran "Mantar toplamak için ormanlık alana gittim. Sık ağaçlık olan bir bölgeye geldiğimde, bir ses geldi. Önce domuz zannettim. Fakat dikkatli baktığımda, tüyleri değişikti. Daha öncelerden avcı olduğum için tecrübem var. Biraz yaklaşıp önüne geçmek istedim. Fakat karşımda bir ayı duruyordu. Ben, bağırınca ayı kaçmaya başladı. 'Ayı gördük' dediklerinde inanmayan kişilerden biri de bendim. Ancak doğruymuş. 30 yıl çobanlık yaptım ama hiç ayıya rastlamamıştım" diye konuştu.

'BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN GÜZEL BİR HABER'

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ise "Yaklaşık olarak 2- 3 yıldır bizlere de Murat Dağı etekleri çevresinde boz ayı görüldüğüne dair ihbarlar geliyor. Fakat biz şu ana kadar fiili olarak göremedik. Avcıların çektiği ayak izlerinin kamera görüntüleri var. Bu konu da Uşak'ta ayının varlığı biliniyor. Bizim için boz ayının görülmesi, biyolojik çeşitlilik açısından güzel bir haber. Burada demek ki doğal hayat korunuyor ve doğal hayatımız gelişiyor. Vatandaşlarımız piknik ya da yürüyüş amaçlı bölgede yalnız dolaşmasın. Saldırma ihtimaline karşı tedbirli olmalarında fayda var. Ayı olduğunu bilmeleri, buna göre tedbir almaları gerekir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bölgeden drone görüntüsü

-Ayının görüldüğü bölgeden görüntü

-Ayıya ait olduğu ileri sürülen ayak izleri

-Avcı Halit Çatal ile röp.

-Köylülerden Arif Ceran ve Avcı Halit Çatal'ın ayak izi araması

-Köylülerden Arif Ceran ile röp.

- Doğa Koruma Ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ile röp.

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()

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10)40 LİRA İÇİN 40 DERECE SICAKTA ÇALIŞIYORLAR



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde günü birlik tarım işine giden kadın ve çocuklar 40 dereceye ulaşan sıcaklıkta çalışarak 40 lira yevmiye alıyor.

Sabah erken saatlerde uyanan işçiler, minibüs ve kamyonetlerle ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal mahallere tarım işçiliğine gidiyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçilerin içinde okulların tatile girmesi nedeniyle lise öğrencileri de bulunuyor. 40 derece sıcakta ortalama 10 saat çalışarak 40 lira yevmiye aldıklarını belirten tarım işçilerinden Havva Agas, "Havalar aşırı sıcak ve bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. Bir aydır pamuk tarlasında yabani ot temizleme işine geliyoruz. Hava çok sıcak ve 10 saat güneş altında çalışarak günlük 40 lira yevmiye alıyoruz" dedi.

Okulları tatil olduğu için tarlada çalışan lise öğrencileri de eğitim masrafları için aile bütçesine katkı sunduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çalışan işçiler

- Pamuk tarlası

- Tarlada çalışan öğrenci işçiler

- Havva Agas'ın konuşması

- Tarlada çalışan kadınlar

- Pamuk tarlasında temizlenen yabani otlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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11)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YARALI KÖPEĞE YARDIM ELİ UZANDI

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralandığı düşünülen ve ayağı kırılan köpeğe yardım eli uzandı.

Yeni Mahalle'deki Göksun Caddesi'nde dün yoldaki köpeğe araç çarpıp kaçtı. Çarpma nedeniyle arka sağ ayağı kırılan köpek, Cevdet Avan'ın evinin önüne kadar geldi. Köpeğin ayağa kalkamadığını ve sürünerek gelmiş olabileceğini belirten Avan, köpeğe yardım edilmesi için birçok yeri aradığını ancak sonuç alamadığını söyledi. Olayın basına yansımasıyla durumdan haberdar olan Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan’ın talimatı ile sabah saatlerinde yaralı köpek veterinere götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ’A SEVK EDİLDİ

Sağ bacağında kırık olduğu belirlenen köpek için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bunun üzerine Andırın'a gelen Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, tedavi ve bakımları için köpeği özel araçla alarak Kahramanmaraş Hayvan Barınağına götürdü. Vatandaşlar ise yaralı köpeğe sahip çıkan yetkililere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yerde yatan köpek

- Ekiplerin köpekle ilgilennesi

- Köpeği araca konulması

- Yetkililerin açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB



