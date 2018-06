DHA YURT BÜLTENİ-13

1)EĞİTİM UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ÖLEN KURSİYER PİLOT TOPRAĞA VERİLDİ

GAZİANTEP Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi'ne ait eğitim uçağının Adıyaman'ın Besni ilçesinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal'ın (40) cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.Olay, dün sabah saatlerinde Besni ilçe merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Kayalardı bölgesinde meydana geldi. Bölgeye bir uçağın düşerek yandığını görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi'ne ait olduğu saptanan uçağa müdahale etti. Yangını söndüren ekipler pilota rastlamayınca, düşüş anında atladığı belirlenen pilotun bulunması için arazide çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda uçağın düştüğü yerde 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Söğütlü bölgesinde kursiyer pilot Mehmet Önal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

YALNIZ UÇUŞUNU YAPIYORDU

Kursiyer pilot Mehmet Önal'ın dünkü kazada eğitiminin 38'inci saatinde yalnız uçuşunu gerçekleştirdiği öğrenildi. Önal'ın yaşamını yitirdiği olayda üniversiteye ait diğer uçağın da güvenlik amacıyla peşinden ilerlediği ve bağlantı kesilince düştüğü bilgisini yetkililere ilettiği bildirildi.

SON MESAJI 'HOŞÇAKAL' OLDU

Mehmet Önal'ın ölümünden kısa süre önce cep telefonu kamerasıyla çektiği video izleyenleri üzdü. Önal'ın sosyal medyada da üzüntü mesajları ile onlarca kişi tarafından son videosunda arkadaşına, "Adıyaman'a ve sana çok selam ediyorum. Hoşcakal" dediği duyuluyor.

BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı dünkü son uçuşta, uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren, 1 çocuk babası Mehmet Önal'ın cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Faruk Eraslan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile Önal'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazında baba Mustafa Önal'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Mehmet Önal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

2)ŞEHİT KORUCU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinin Kazıktepe mevkiinde, PKK'lı teröristlerle dün çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör (25), Çağlayancerit ilçesinde toprağa verildi.Hastane morgundan alınan Şehit Güvenlik Korucusu Fatih Güngör'ün cenazesi ilk olarak Kele Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Dua edilip helallik alınmasının ardından, bekâr şehidin cenazesi, mahalle mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Güvenlik Korucusu Fatih Güngör'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), ()-

İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi (ek)

3))ÇUKURKÖY'DE SEL FELAKETİ KÖYLÜYÜ PERİŞAN ETTİ

İZMİR'in Menemen ilçesi Çukurköy Mahallesi'nde geçen cuma Kolangerisi Deresi'ne ait yan kolun taşmasıyla köyde sel felaketi yaşandı. Köydeki evlerde büyük zarar meydana geldi. Yollar çöktü, araçlar sel suları tarafından sürüklendi. Akıntıya kapılan aracın çarpması sonucu Sami Bal'a ait bakkalın duvarı yıkıldı. Hem evi hem de iş yeri sular altında kaldı. Yaşanan sel felaketinden sonra köylülerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi de, onarım çalışmalarına başladı. Meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanak yağış uyarısında bulunması üzerine ekipler önlem aldı. Bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, köyde yeniden küçük çaplı selin yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle suların evlere dolması önlendi. Evi ve iş yeri zarar gören Sami Bal, "Köyümüzde böyle bir felaket ilk kez yaşanıyor. Yağmur ilk başladığı zaman dükkana su girmesin diye önlem almaya çalıştım ancak sonrasında araçlar sürüklendi. Biri de bakkalın duvarına çarpınca yıkıldı. O andan sonra tüm sel suları bakkalın içerisine doldu. Ben de çocuklarımı alıp çıktım, canımızı zor kurtardık" dedi. Necmiye Cenkci de binlerce liralık zararlarının olduğunu, yetkililerden kendilerine yardım etmelerini beklediklerini söyledi. Köylülerden Ayşe Duman da selden zarar gören evinin önünde çalışmaları izlediği sırada yaptığı açıklamada, "Selden evimin alt katında bulunan mutfağım, yiyeceklerim zarar gördü. Bir daha bu olayların yaşanmaması için önlem alınsın" dedi. Bu arada köyde yaşanan sele ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Köylülerin çektiği görüntülerde, sağanak yağmur sonrasındaki sel sularının köyün sokaklarından yokuş aşağıya akmasının yanı sıra zarar gören evler sürüklenen araçlar yeraldı.

4)KAYSERİ’DE SARI KIZ KABUSU

HALK arasında “Sarı kız" adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek Kayseri’de görüldü. Örümceği gören vatandaşlar “İnternetten araştırdık, et yiyormuş, tedirginizö dedi. Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Mimar Sinan Fatih Mahallesi’ndeki bir binanın bahçesinde “Sarı kızö adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen “Camel Spiderö isimli örümcek görüldü. Binanın önce bahçesinde ardından zemin kattaki dairenin balkonunda görülen tehlikeli örümcek bina sakinleri başta olmak üzere çevredekileri tedirgin etti. Yetkililere seslenen ve çevredeki herkesin tedirgin olduğunu dile getiren bina sakinleri konunun araştırılmasını ve önlem alınmasını istedi. Bina sakinlerinden Ali Galip Baydan, örümcekten art arda iki kez öldürdüklerini söyledi. Bahçede otururken bir anda örümcekle karşılaştıklarını ve panikle örümceğin kafasına vurup öldürdüklerini söyleyen Baydan, öldürdükleri bir örümceği şeffaf bir kaba koyup, yetkililere göstermek için sakladıklarını söyledi. Baydan, “İnternetten araştırdık Sarız kız diye et yiyip, ısırdığı yeri çürüten olduğunu anladık. Belediye yetkilileri duysun. Geçen yıldan beri buralar bakımsız. Dere tehlikesi var, çevre bakımsız. Şu an tedirginiz çoluk çocuk dışarı çıkamıyor böcek, yılan var. Tedirginizö dedi. Yine bina sakinlerinden Murat Kök ise, mağdur durumda olduklarını belirterek, “Burada her türlü hayvan görmeniz mümkün. Engelliler sitesi olarak kuruldu ama bu konuda engellilerin hayatını kolaylaştırıcı, bir çalışma yapılmıyor. Hizmet konusunda görüyorsunuz, anlatmama gerek yok. Millet korkudan dışarı çıkamıyor, çevrede çocuk yok. Belediye yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruzö diye konuştu.

