DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Yılmaz'dan, Muharrem İnce'ye: İmam Hatip Ortaokullarını kapatmak istiyor

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eğitim alanındaki 1+8+4 sistemine geçireceği açıklamasıyla ilgili olarak, "İmam hatip ortaokullarını kapatmak istiyor. Bu kesinlikle Türkiye'yi geri bıraktırır" dedi.

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Kayseri İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen 'Yerel Medya Buluşmaları' toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'de eğitim alanında yapılan yenilikleri gazetecilere anlattı. Bakan Yılmaz 24 Haziran'da yapılacak olan seçimle ilgili de değerlendirmelerde buldu. Göreve geldiği an itibariyle eğitimde birçok değişiklik yapıldığını söyleyen Bakan Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak son iki yıllık dönemde bu görev bize verildikten sonra öncelikle eğitimin bir resmini çıkardık. Genel olarak çok şey yapıldı. Her alanda yapılan çok şeyden çok daha fazlası eğitim alanında yapıldı. Tek bir sıkıntımız oldu. Sanki her alanda çok şey yapılıyor da eğitim alanında bir şey yapılmıyormuş yada yapılanlar ileri değilde geriye mi gidiyoruz gibi. Çok değişiklik yapıldı. Dolayısıyla her değişiklik bir belirsizlik getirdi. Sonuç olarak kafalarda çok soru oluşturdu. Bunun için herkes eğitimi konuşuyor. 18 milyon öğrencimiz var. 7,5 milyon da üniversitede var. Toplamda 25 milyon öğrencimiz var. Eğitimle ilgili hangi kararı alırsanız alın mutlaka her eve ulaşıyorsunuz. Hükümetlerimiz döneminde eğitim kesinlikle Türkiye'nin en öncelikli konusu oldu" dedi.

Şimdiye kadar 589 bin öğretmen ataması yapıldığına dikkat çeken Bakan Yılmaz, Eylül ayına kadar 25 bin yeni öğretmen daha alacaklarını ifade etti.

'İMAM HATİP ORTAOKULLARINI KAPATMAK İSTİYOR'

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin eğitim alanındaki vaadlerini değerlendiren Bakan Yılmaz, "Bir dükkanınızı tecrübesi olmayan kimseye teslim eder misiniz? 'Ben dükkanımı teslim ederim' diyeni hiç görmedim. Hiç basın tecrübesi olmayan bir kimseye şirketinizi teslim eder misiniz? Allah için sizin şirketinizden, sizin dükkanınızdan daha mı değersiz ki hiçbir devlet tecrübesi olmayan kimselere bu hükümeti bu devleti teslim edeceksiniz diye vatandaşa sormak lazım. Milletimiz bunda bir karar verecektir diye düşünüyorum. Bu adaylardan birisi Muharrem İnce, 4+4+4 sistemini kaldıracağını söylüyor. Yerine 1+8+4. Niye bunu yapacak? Bunu şundan dolayı yapacak. Gazintepliler'in bir sözü var, 'Ağzını büzüşünden, Ömer diyeceğin belliydi' diyorlar. Şimdi bu düşünce İmam hatip ortaokullarına karşı. İmam hatip ortaokullarını kapatmak istiyor. Ama 'imam hatip ortaokullarını kapatacağız 'demiyor. O halde ne yapması lazım. 'Kesintisiz 8 yıllık eğitime geçeceğim' diyor. İşte kapatmak için bunu dile getiriyor. Bu bilimselliğe, çağdaşlığa uzaktır. Bu kanuna aykırıdır. İmam hatip ortaokullarını kapatmak, meslek liselerine yönelik ortaokullarını istememek, bu kesinlikle Türkiye'yi geri bıraktırır. Bu kesinlikle Türkiye'yi hayal ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmaz. Bu doğru değil" diye konuştu.

Bakan Yılmaz daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programın sonunda ise birlikte fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntüler

-Bakan Yılmaz'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(461 mb)

===========================================

KENDİSİNE SALDIRAN AYI İLE UÇURUMDAN DÜŞÜP ÖLDÜ



ERZURUM'un Arıbahçe köyünden hayvanlarına bakmak için gittiği dağlık alanda ayı saldıran Yunus Tosunoğlu (35), ayıyla birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü dağlık alanında meydana geldi. Hayvanlarına bakmak için köylülerle birlikte Gülümderesi mevkiine giden 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'na iddiaya göre, ayı saldırdı. Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Olay yerindeki arkadaşları durumu jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Bölgeye karayoluyla ekipler inemeyince askeri helikopter sevk edildi. Helikopterden inen AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Hayvancılıkla uğraşan Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma köyde inceleme yaparken, köylüler ilk kez ayı saldırısı ile karşılaştıklarını, Tosunoğlu'na saldıran ayının olayın ardından bölgede görünmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgay İPEK/ERZURUM, ()-

====================================================

ANKARA'DA MOGAN GÖLÜ'NE 15 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI

ANKARA'da Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'ne 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 15 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras bırakılmasının sağlanabilmesi için başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında düzenlenen programla Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'ne 15 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Göl'de düzenlenen programa, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'MOGAN GÖLÜ OLTA BALIKÇILIĞINDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ'

Programda konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı'nın tarım alanları ve su kaynakları bakımından çok önemli bir potansiyelini olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ankara denize kıyısı olmamasına rağmen sahip olduğu göletlerle önemli bir balık üretme potansiyeline sahiptir. İşte bu potansiyelin geliştirilmesi ve su ürünlerinin miktarını arttırma adına Ankara genelinde balıklandırma çalışmaları başlattık. Son yıllarda başlattığımız bu çalışmalarla 2 milyon balığı Ankara gölleri ile buluşturduk.Bugün de olta balıkçılığı için çok önemli nokta olan Mogan Gölü'ne 15 bin adet sazan balığı bırakacağız. Ayrıca bugün Akdeniz Su Ürünleri Müdürlüğü ve Kepez Üretim tesislerinde üretilen ve oksijenli su ile Ankara'ya getirilen 202 bin yavru balığı Ankara'daki diğer göllerimizle de buluşturuyoruz. Atılan balıkların 3-4 sene sonra 70 santimetreye kadar ulaşacacağına inanıyoruz. Mogan Gölü yapılan temizlik çalışmalarıyla beraber amatör olta balıkçılarının rahatlıkla balık tutabileceğini bir nokta haline gelecektir."

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise Mogan gölünün Ankara'nın doğal güzelliği ile bir incisi olduğunu belirterek, Mogan Gölü'nde temizlik çalışmaları sona erdikten sonra eski güzelliğine kavuşacağını ve olta balıkçıklığı gelişeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Mogan gölünden görüntüler

-Ankara İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz'ın konuşması

-Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın konuşması

-AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'nın konuşması

-Mogan Gölü'ne bırakılacak balık yavrularından görüntüler

-Balıkların göle bırakılması

-Balıkların bırakılmasından drone görüntüsü

Haber-Kamera:Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), ()-

=======================================

Fırat Nehri'nde boğulan kuzenler toprağa verildi

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde girdikleri Fırat Nehri'nde boğulan Beşir Akman (14) ile Ayşe Mevhibe Özkan'ın cenazeleri (17), gözyaşları arasında toprağa verildi. AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili, Kamu Denetçisi Yahya Akman, yeğenlerinin cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Birecik'e bağlı kırsal Keskince Mahallesi'nde, serinlemek için dün Fırat Nehri'ne giren ve iyi yüzemeyen Ayşe Mevhibe Özkan, bir süre sonra gözden kayboldu. Özkan'ın nehirde görünmediğini fark eden kuzeni Beşir Akman, suya atlayarak, kuzenini aramak istedi. Bir süre sonra çevredekiler tarafından nehirde hareketsiz görülen kuzenler, sudan çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Beşir Akman ile Ayşe Mevhibe Özkan'ın boğulduğunu belirledi. İki kuzenin cenazesi, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane morgunda otopsileri tamamlanan kuzenlerin cenazeleri, bugün ailelerine teslim edildi. Beşir Akman ve Ayşe Mevhibe Özkan için Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye AK Parti Milletvekili Halil Özcan, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi katıldı. AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili, Kamu Denetçisi Cumhurbaşkanlığı Ombudsmanı Yahya Akman da yeğenlerinin taziyelerini kabul etti. Cami bahçesindeki tabutlara sarılan kuzenlerin aileleri, uzun süre gözyaşı döktü. Beşir Akman ve Ayşe Mevhibe Özkan'ın cenazeleri, öğle vakti İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı namazın ardından Birecik Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Cenaze namazına katılanlar

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutlar omuzlarda taşınması

- Acil servis önünde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

==========================================

Traktörle toprak arasında sıkışan sürücü kazma ve kürekle kurtarıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkıp, yan yatan traktörün şoför mahalli ile toprak arasında sıkışan sürücü, jandarma ekiplerince kazma ve kürekle toprak kazılarak kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Manavgat'a bağlı Çavuşköy Mahallesi Boğazcık mevkisinde meydana geldi. Hasan Koyuncu'nun kullandığı 07 LH 455 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki çukura devrildi. Yan yatan traktörün şoför mahalli ile toprak zemin arasında sıkışan sürücü Koyuncu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyuncu'nun kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler, çevreden buldukları kazma ve küreklerle toprağı kazarak, Koyuncu'yu kurtardı. Bulunduğu yerden hafif yaralı çıkarılan Hasan Koyuncu, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kurtarma çalışmalarından cep telefonu görüntüsü

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

==============================================