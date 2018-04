DHA YURT BÜLTENİ-13

CHP'den alternatif 23 Nisan kutlaması

İzmir'de CHP il örgütü, resmi kutlama programının ardından, alternatif 23 Nisan kutlaması gerçekleştirdi. Koltuğu geçici olarak devrettiği öğrenci Nazlı Turanlıoğlu ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Bugün, ulusal egemenliğimizin ve birliğimizin teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun yıldönümü. Atamızın hayali, tam bağımsız, güçlü, demokratik ve barış içinde, cumhuriyete sahip çıkılan bir Türkiye'nin sonsuza kadar yaşatılmasıydı. Bunun için en çok gelecek nesillere güvenmiş, onlara verdiği değeri her söyleminde, her uygulamasında göstermiştir" dedi.

İzmir'de sabah saatlerinde yapılan resmi kutlamalardan sonra CHP İl örgütü, öğleden sonra alternatif kutlama yaptı. İl Başkanı Deniz Yücel, geçici olarak koltuğunu devrettiği ortaokul öğrencisi Nazlı Turanlıoğlu ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kutlamada Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır ile ilçe belediye başkanları ile partililer yer aldı. Kutlamada ilk olarak Nazlı Turanlıoğlu, Atatürk ilkelerine bağlı olarak yaşacaklarını söyledi. İl Başkanı Deniz Yücel yaptığı konuşmada, "Bugün, ulusal egemenliğimizin ve birliğimizin teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun yıldönümü. Atamızın hayali, tam bağımsız, güçlü, demokratik ve barış içinde, cumhuriyete sahip çıkılan bir Türkiye'nin sonsuza kadar yaşatılmasıydı. Bunun için en çok gelecek nesillere güvenmiş, onlara verdiği değeri her söyleminde, her uygulamasında göstermiştir" dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, tüm halkın büyük bir coşku ve minnetle kutlaması gereken en önemli bayramlardan birisi olduğunu da söyleyen Yücel, "Zira 23 Nisan, babadan oğula intikal eden, halkın iradesini yok sayan saltanat sisteminden, halkın kendi hür iradesi ile seçtiği yöneticileri devletin başına getirdiği, demokratik ve ulusal egemenliğe dayalı Cumhuriyet sistemine geçişin başlangıcı olan, Türk halkının siyasi tarihinde dönüm noktası olan bir tarihin yıldönümüdür" diye konuştu.

TBMM'NİN KURULMASIYLA DEVRİM BAŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu tarihle başlayan devrimin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet rejimin ilanı ile taçlandığını da ifade eden Deniz Yücel, "23 Nisan demek bağımsızlık demektir. 23 Nisan demek emperyalizme ve sömürüye karşı başkaldırı demektir. 23 Nisan demek tek adamın değil, saraylıların değil, halkın egemenliği demektir. Ve 23 Nisan demek Türk ulusunun kendi kaderini tayin etmesi yolundaki en önemli adımdır. Sevgili çocuklar, bu ülkenin ve geleceğin gerçek sahipleri sizlersiniz. Bugünün büyükleri olan bizlerin elinde bulunan yetkilerin ve makamların gerçek sahipleri sizlersiniz. Sizler bugünden, bu ülkenin geleceği için kimin neler yaptığını, kimlerin cumhuriyete, demokrasiye ve Atatürk'e sahip çıktığını görebilecek anlayışa ve öngörüye sahipsiniz. Sizlerin özgür bir ülkede yaşayabilmeniz, hak ettiğiniz çağdaş ve modern eğitimi almanız ve her birinizin birer cumhuriyet neferi olmanız için, dünyanın en güçlü ordularını yenen, yokluklar içinden güçlü bir Türkiye kurmayı başaran Mustafa Kemal Ütatürk ve silah arkadaşlarının isimlerini, ruhlarını ve ilkelerini yaşatacak olanlar sizlersiniz" dedi.



Van, Hakkari ve Bitlis'te 23 Nisan coşkusu

Van, Hakkari ve Bitlis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van'daki kutlamalar sabah saatlerinde valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, YYÜ Rektör Vekili Ahmet Kazankaya, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Kutlamalar Tuşba ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda devam edildi. Van Gölü kıyısındak yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine binlerce öğrenci katıldı. Etkinliklerde Merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyelerinin açtığı stantlar ile sergiler büyük ilgi görürken, çocuklar aileleriyle birlikte doyasıyla eğlendi. Van'da eğitim veren farklı eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler tarafından şiir dinletisi, halk oyunları, semazen, jimnastik, tekvando ve bale gösterileri büyük ilgi gördü.

HAKKARİ'DE 23 NİSAN COŞKUSU

Hakkari'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinilği ise, sabah valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamaya Atatürk Kürtür Merkezi'nde devam edildi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı. Öğrencilerin, çeşitli yörelere ait oynadıkları halk oyunları ve dans gösterileri büyük ilgi gördü.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, en iyi eğitim aileden gelen eğitim olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Bu ülkeyi içinde yaşayan insanlarla beraber en yüksek noktaya çıkarmak hedefi içerisinde insanlar yetiştirmemiz gerekiyor.Tabi, bu sadece öğretmenlere düşen bir görev değil. Çünkü, eğitim ilk olarak aileden, anneden, babadan başlıyor. Çocuğa ilk temel eğitim aileden başlar. Ondan sonra okul eğitimi başlar ve öğretim de devam eder. Yani en büyük görev aileye düşüyor. Bir çocuğun dünya hakkındaki genel görüşleri yüzde 80'i, 0-6 yaş arasıdır. Onun için aile eğitimi çok önemlidir."

BİTLİS'TEKİ KUTLAMA SPOR SALONUNDA YAPILDI

Bitlis'teki kutlamalar, havanın soğuk olması nedeniyle İsmail Eren Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kutlamalara, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından öğrenci grupları tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Program halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Kas hastası Elvin de gösteri de yer aldı



Karabük'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Kas hastası Elvin Ceylin Tunçer, öğretmenin yardımı ile halk oyunları ekibine katılarak oynadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Kent Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törenin ardından Karabük Valisi Kemal Çeber, temsili olarak koltuğunu Beşbinevler Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu 3'üncü öğrencisi Samet Alparslan'a devretti. Samet Alparslan makam telefonundan arayıp tek tek bayramlarını kutladığı İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay'a ,"Okulların dış güvenliği sağlandı mı? Ek önlemler alındı mı? Asayiş berkemal mi?', Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş'a da, "Bu sene kaç ağaç diktiniz? Her okula bir ağaç kampanyası başlattınız mı? diye sordu. Bu sırada makama gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse'ye de "Peki siz Karabük için ne yaptınız?" diye sordu. Samet Alparslan, "Karabük ülkemizde çok üstün bir yerde, düşük nüfusa rağmen eğitimi güzel, çevresi ve turizmi güzel. Türkiye için çok faydalı bir yer. Her okula bir Fen laboratuvarı, her öğrencinin önüne bir bilgisayar" dedi. Daha sonra 'Milli Egemenlik' yürüyüşü' yapıldı. Karabük Valisi Kemal Çeber, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler bando eşliğinde Beşbinevler Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu'na yürüdü.

KAS HASTASI ELVİN ÖĞRETMENİNİN DESTEĞİYLE OYUN OYNADI

Okulun bahçesinde devam eden kutlamalarda protokol üyeleri çadırın altında kendileri için konulan sandalyelere oturdu. Veliler ise sıralarda oturdu. Güneşten korunmak isteyen bir veli başına koyduğu pembe örtü ile korunmaya çalışırken, ayakta bekleyen öğrencilerden bazıları da yere oturup bekledi. Fenalaşan bir öğrenci ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansa götürüldü. Vali Kemal Çeber, öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı. 3'üncü sınıf öğrencileri farkındalık oluşturmak için İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Folklor gösterileri beğeni ile izlendi. Doğuştan kas hastası 2'nci sınıf öğrencisi Elvin Ceylin Tunçer'in halkoyunları gösterisinde öğretmeni Utku Yılmaz'ın yardımıyla 'Erik Dalı' oynaması büyük alkış aldı. Vali Kemal Çeber, Elvin Ceylin Tunçer'i yanındaki sandalyeye oturtup sohbet edip, programı birlikte izledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

20 bin mozaik taşı ile Türk Bayrağı'nı yaptılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nde, yaklaşık 5 bin çocuk tarafından mozaik taşlardan oluşan Türkiye'nin en büyük Türk Bayrağı yapıldı.

Türkiye'nin mozaik taşlardan oluşan en büyük Türk Bayrağı'nın yapımına Cumartesi günü başlandı. İzmit Uluslararası Fuar Alanında yer alan Cam Boncuk Atölyesi'ndeki çalışmaya çocuklar ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdi. 20 bin mozaikten oluşan Türk Bayrağı 3 günde yaklaşık 5 bin çocuk tarafından tamamlandı. Çalışma kapsamında mozaik taşlar yerleştirildi. Mozaik taşları büyük bir titizlikle yerleştiren çocukların Türk Bayrağı'na olan sevgileri gözlerinden okundu. 3 metre 60 santim ve 2 metre 40 santim ebatlarındaki bayrağa son taşlar ise bugün çocuklarla birlikte, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından yerleştirdi. Tamamlanan bayrak daha sonra fuar alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

SOLOTÜRK, Çanakkale semalarında nefesleri kesti

Çanakkale semalarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, izleyenlerin nefesini kesti.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün Çanakkale Boğazı semalarında çocuklar için gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibinde yer alan SOLOTÜRK gösterisini, kendileri için düzenlenen etkinliklere katılmak üzere aileleriyle kordon boyunu dolduran yüzlerce çocuk ilgiyle izledi. Nefes kesen gösteri sırasında vatandaşlar alkış ve ıslıklarla SOLOTÜRK pilotuna sevgi gösterisinde bulundu. Yarım saat süren gösteri büyük ilgi gördü. SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü Anma Törenleri kapsamında, 24 Nisan Salı ve 25 Nisan Çarşamba günü, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi semalarında birer gösteri gerçekleştirecek.

Toprak altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı/EK

YAŞAMINI YİTİRDİ

Denizli'nin Merkezefendi'nde atık su borusu döşemek için girdiği kanalda göçük altında kalan ve yaralı olarak kurtarılarak Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kafi Demirciler, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Demirciler'in ölümü yakınları ve birlikte çalıştığı arkadaşlarını yasa boğdu.

Haber:DENİZLİ, ()

Şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde öğleden sonra meydana geldi. Nuri Temel(75), yönetimindemi 59 LH 688 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Nuri Temel, Sevdiye Temel, (80) ile Selime Bozkurtoğulları(84), yaralandı. Çevredeki vatandaşın haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç kızı intihardan polis kurtardı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ailesinin kendisine baskı uyguladığını öne sürerek evlerinin balkonundan aşağı atlamak isteyen 14 yaşındaki Y.N.Y.'yi polis ekipleri su verme bahanesiyle tutup kurtardı.

Kapaklı Atatürk Mahallesi Müjde Sokak’ta bir apartman dairesinde annesiyle birlikte yaşayan Y.N.Y., balkona çıkıp intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kapaklı polisi kızın annesine ulaşamayınca çilingir vasıtası ile kapıyı açarak içeri girdi. Polis ekipleri, annesi ve babası ayrı olan ve annesinin kendisine baskı yaparak kapıyı üzerine kilitlediği iddia edilen genç kızı ikna etmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı şişme yatakla önlem aldı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi ve polis ekipleri, kız çocuğunu intihardan vazgeçirmek için uzun süre uğraşırken, genç kız da annesinin üstüne kapıyı kilitlediğini, baskılardan bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince su verme bahanesiyle kızı tutan polis, balkondan indirdi. Genç kızın sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınacağı belirtildi.

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),()