DHA YURT BÜLTENİ -13

Açlık grevindeki HDP'li Güven, hastaneye kaldırıldı

TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım 2018'de, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan ve 25 Ocak'ta tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımların ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 22 Ocak 2018'de gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Leyla Güven, 31 Ocak 2018'de, 'terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'terör örgütüne üye olma' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan Güven, 24 Haziran 2018'deki genel seçimde, HDP'den Hakkari milletvekili seçildi. Güven, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım 2018'de, tutuklu bulunduğu E Tipi Cezaevi'nde açlık grevine başladı. Cezaevinde 79 gün açlık grevini sürdüren Güven, 25 Ocak'ta yargılanmasına devam edilen Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Leyla Güven, açlık grevinin 98'inci gününde, Bağlar'daki evinde rahatsızlandı. Güven, öğleden sonra göğüs ağrısı şikayeti üzerine, eve çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR, () -

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Edremit- Yenice karayolunda kar, ulaşımı aksatıyor



BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolunun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar lastiği bulunmayan ve zincirsiz araçların sürücüleri, karla kaplı yolda seyretmekte zorlandı.

Balıkesir ve Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Hanlar mevkiinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar lastiği bulunan ve zincir takan araçların sürücülüleri problem yaşamazken, tedbir almayan 30'a yakın araç sürücüsü trafiğin aksamasına yol açtı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araç sürücüleriyle 150'ye yakın yolcu, zor anlar yaşadı. Deveboynu mevkiinde ise bir TIR kar nedeniyle kayarak yolu tamamen trafiğe kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle TIR çekilerek, yol tekrar trafiğe açıldı.

Edremit Belediyesi'ne ait bir dozer ile Karayolları'na ait bir greyder ve 2 bıçaklı kamyonla karayolunun sorun yaşanan bölümlerinde kar temizleme çalışması yapılarak, yol trafiğe açık tutulmaya çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKK

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ()-

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HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

HDP Milletvekili Leyla Güven'in bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla Van'da yürümek isteyen HDP'li vekillere polis izin vermedi. Gösteri ve yürüyüşlerin yasak olduğu kentte, 4 vekil oturma eylemi başlatırken, polis de çevrede önlem aldı.

HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in 98 gündür sürdürdüğü açlık grevine destek vermek amacıyla Van'da, HDP İl binasında toplanan grubun dışarı çıkmasına izin verilmedi. Bina önünde önlem alan polis ekipleri, parti yöneticileriyle görüşüp, grubun dağılmasını istedi. Binada bulunanlar küçük gruplar halinde dağılırken, Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan ve Murat Sarısaç kentin en işlek caddelerinden biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde, Güven'e destek için yürümek istedi. Bir süre yürüyen vekillere, polis tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine 4 vekil, bir giyim mağazasının önünde, kaldırımda oturma eylemine başladı. Polis ise vekillerin etrafında çember oluşturup, güvenlik önlemi aldı. Bu arada, uyarılara karşın bölgeden uzaklaşmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliği, dün yaptığı açıklamada kentte yapılması planlanan gösteri ve yürüyüşleri 4 günlüğüne yasaklamıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin HDP il binası önünde aldığı güvenlik önlemleri

-Küçük gruplar halinde HDP'den çıkanlar

-Yapılan üst aramaları

-Kazım Karabekir Caddesi'deki kaldırımda oturma eylemi yapan HDP'li milletvekillerinin etrafındaki güvenlik önlemleri

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, ()-

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Uludağ'da 1 kişinin öldüğü, 2 liralık tuvalet ücreti kavgası şüphelileri adliyede



BURSA Uludağ'da iki grup arasında çıkan, Yusuf Köse'nin (19) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, pazar günü saat 19.30 sıralarında Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde meydana geldi. Kayak kiralama işi yapan Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. ile özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve otel çalışanı A.Ö. arasında, iddiaya göre 2 liralık tuvalet ücretinin ödenmemesi nedeniyle kavga çıktı. Jandarma kavgaya müdahale etti. Olayın ardından kayak kiralama işi yapan yaklaşık 40 kişilik esnaf, kavgaya karışan özel güvenlik görevlilerinin konakladıkları otelin kafesini bastı. Burada güvenlik görevlileri ve beraberlerindeki arkadaşlarıyla, kayak işi yapanlar arasında yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S., tabancayla hedef göstermeksizin ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği kayak kiralama işi yapan Yusuf Köse hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay sonrası jandarma, kamera görüntülerinden de yola çıkarak kayak kiralama işi yapan 15 kişiyle, 14 güvenlik görevlisini gözaltına aldı. Jandarmada sorguları tamamlanan 29 kişi, bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede farklı yerlerde tutulan iki grup, savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılacak.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

