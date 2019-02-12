DHA YURT BÜLTENİ-13

(YENİDEN)

1)GAZİANTEP'TE PEŞ PEŞE 2 PATLAMA: 5 YARALI

GAZİANTEP'te aynı sokakta, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı önce rögarda, ardından da 2 katlı evde peş peşe iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 5 kişi yaralanırken, bazı ev ve iş yerleriyle araçlarda da hasar meydana geldi. İstiklal Mahallesi 6 Nolu Sokak'ta, öğle saatlerinde rögarda patlama meydana geldi. Bu patlamanın ardından kısa süre sonra da bir evin zemin katında patlama oldu. Patlamanın yaşandığı rögarın kapağı, bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsünün altı bölümüne çarptı. Diğer patlamada ise evin ise bir bölümü yıkıldı. Patlamalarla birlikte, park halindeki araç, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. 2'si özel halk otobüsünde, toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleriyle doğalgaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Doktor Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Doğalgaz dağıtım şirketi görevlilerince doğalgaz hattı kapatıldı, diğer kapaklar da açılıp, rögarın havalanması sağlandı. Yapılan ilk incelemede, patlamaların doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edildi. Ekipleri, hasar tespiti için bölgedeki incelemesini sürdürüyor.

VALİLİK: 4'Ü HAFİF, 5 YARALI

Gaziantep Valiliği, patlamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Patlamaların ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep ili Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 12 Şubat 2019 tarihinde 14.00 sıralarında birisi 2 katlı evin zemin katında, diğeri rögarda meydana gelen iki ayrı patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Olayda 4'ü hafif, toplam 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Doktor Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Belediye, AFAD, itfaiye ve doğalgaz firması yetkililerinin müdahil olduğu olayda gerekli tedbirler alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, ()

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2)EDREMİT KÖRFEZİ’NDE LODOS ETKİLİ OLDU

BALIKESİR’in Edremit Körfezi'nde lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Edremit Körfezi'nde bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Oluşan dev dalgalar rıhtımı sular altında bıraktı. Deniz suyu işyerlerine kadar geldi. Vatandaşlar, dalgalar nedeniyle Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde yürüyemedi.

Görüntü Dökümü

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- Sahilden görüntüler

- Sahilde yürüyen vatandaşlardan görüntü.

- Vatandaşlar ile röp.

- Genel görüntüler.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ()

Süresi: 1 Dakika 57 Saniye, Boyutu: 23 MB.

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3)33 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEAŞ SALDIRISI DAVASINDA AİLELER DİNLENDİ



ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 4 yıl önce Suriye'nin Kobani kentine gitmek için buluşan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyon (SGDF) üyesi 33 kişinin yaşamını yitirdiği DEAŞ'lı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın 8'inci duruşmasında ölenlerin yakınları dinlendi. 1'i tutuklu 2'si firari sanığın 140'er kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında ölenlerden Hatice Ezgi Sadet'in babası Ali Sadet, "Nasıl ki insana hava, su lazımsa, adalet de o kadar lazım. Bir gün mutlaka adaletin geleceğine inanıyorum" dedi.

Suruç'ta bulunan Amara Kültür Merkezi bahçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PKK/YPG denetimindeki Kobani kentine yardım götürmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ üyesi Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Garı'ndaki saldırıyla ilgili olarak tutuklu bulunan Yakup Şahin ile Suriye'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 140'ar kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FAİLLERDEN 3'Ü ÖLDÜ 2'Sİ FİRAR ETTİ

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 213 sayfalık iddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, incelenen deliller, kamera kayıtları ve teşhis yapılması sonucu DEAŞ'lı Abdurrahman Alagöz olduğu bildirildi. İddianamede, saldırının failleri olarak Abdurrahman Alagöz ile 10 Ekim Ankara Gar'ındaki saldırıyı organize eden ancak Gaziantep'teki bir hücre evi baskınında kendilerini patlatarak öldüren Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun ile 10 Ekim Ankara Tren Garı davası sanıklarından Yakup Şahin ve firari Deniz Büyükçelebi ile İlhami Mali yer aldı. Bu nedenle davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin oldu.

ÖLENLERİN AİLELERİ DİNLENDİ

Davanın 8'inci duruşması, Hilvan ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Jandarmanın yoğun önlem aldığı duruşmaya, saldırıdan yaralı kurtulanlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri ve HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Öcalan ile Ayşe Sürücü katıldı. Ankara'daki Tren Garı saldırısıyla ilgili tutuklu bulunan ve Suruç davasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin, duruşmaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada ölenlerin yakınları ile tanıkların ifadeleri alındı.

Saldırıda yaşamını yitiren Hatice Ezgi Sadet'in babası Ali Sadet, "Nasıl ki insana hava, su lazımsa, adalet de o kadar lazım. Bir gün mutlaka adaletin geleceğine inanıyorum. Sizin mahkemenize güvenmiyorum fakat davamızı da takip etmekten vazgeçmeyeceğim" dedi. Ölen Cemil Yıldız'ın eşi Sultan Yıldız da "Yüreklerimizi yaktılar şimdi de izliyorlar ama bizi vazgeçiremeyecekler. Davamızı takip edeceğiz. Gün olur devran döner ve adalet mutlaka yerini bulur, buna inanıyorum" diye konuştu.

AVUKAT, VEKALET ALAN POLİSİN BULUNMASINI İSTEDİ

Ailelerin avukatlarından Sevda Çelik Özbingöl ise "Canlı bombalı saldırı günü Suruç'a fotoğraf çekmek için geldiğini iddia eden Abdullah Ömer Arslan'ın, Suruç'a geldiği motosikletinin satılması için vekalet verdiğini iddia ettiği polis memurunun bulunması zorunludur, mahkemece araştırma yapılmalıdır" diye konuştu. Duruşma, 9 Mayıs 2019 gününe ertelendi.

BASIN AÇIKLAMASINA İZİN VERİLMEDİ

Duruşma sonunda Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde açıklama yapmak isteyen ve aralarında HDP'li Milletvekili Ömer Öcalan'ın da bulunduğu gruba jandarma izin vermedi.

Görüntü Dökümü

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- Ceza İnfaz kampusu önünde toplanan kalabalık

- HDP'li Ömer Öcalan, basın açıklaması yapmak istemesi

- Jandarma açıklamaya izin vermemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 218 MB

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4)DOMUZ SALDIRISINDA YARALANDI

ORDU’nun Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan Fikri Yazıcı (74) yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yazıcı, “Domuza yalvardım ‘yapma yavrum’ dedim, Beni parçalamadan bıraktı" dedi.

Olay, saat 13:00 sıralarında Perşembe ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Fikri Yazıcı, fındık bahçesinde çalıştığı sırada karşısına çıkan domuzun saldırısına uğradı. Dengesini kaybeden ve kazılan hendeğe düşen Yazıcı, ayağından yaralandı. Domuzun kaçması üzerine telefonla yakınlarından yardım isteyen Yazıcı, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Bahçede aniden karşısına çıkan domuzun saldırısına uğradığını anlatan Fikri Yazıcı, “Domuza yalvardım ‘yapma yavrum’ dedim, Beni parçalamadan bıraktı. Ama bacaklarımda yaralar var. Buna rağmen saldırıyı ucuz atlattımö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Saldırıya uğrayan vatandaşın olayı anlatması

-Hastaneden görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK ORDU-

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5)MARKETTEKİ HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

ŞANLIURFA'da bir markete farklı tarihlerde müşteri gibi giren 2 kişiden biri kaşar peyniri çaldı, diğeri boş çay paketini reyonda dolusuyla değiştirip kasaya iade etti. Markette çalışan bir kasiyer ise yaklaşık 15 bin lira para çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Paşabağı Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren kimliği belirsiz kişi, şarküteri reyonunda kaşar peyniri çaldı. Farklı tarihte markete gelen başka bir kişi ise 5 kilogramlık boş çay paketini reyonda dolusuyla değiştirip kasaya iade etti. Market çalışanlarından birinin de günlük farklı miktarlarda kasadan para çaldığı belirlendi. Yaklaşık 15 bin lira hırsızlık yapan ismi açıklanmayan çalışan kovulurken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde müşteri gibi reyonlarda dolaşan kişinin, kaşar peynirini pantolonuna saklayıp çaldığı, diğer hırsızlık şüphelisinin ise boş çay kutusunu reyonda dolusuyla değiştirip, kasaya iade edip para aldığı ve kasiyerin ise farklı tarihlerde kasadan aldığı paraları masanın altına sakladığı görülüyor. Market sahibinin başvurusuyla polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıması

- Markette çalışan kasiyer parayı alması

- Diğer hırsız ise reyonda bulunan kaşar ve çayı kazağın altına koyması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

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