DHA YURT BÜLTENİ -13

CUMHUR İTTİFAKI'NIN MERSİN ADAYLARI TANITILDI



MERSİN'de Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya'nın da katıldığı mitingde tanıtıldı.

Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının tanıtımı için Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Mitinge katılanlar ellerindeki Türk bayrakları ile birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ahmet Şafak'ın da şarkılarını seslendirdiği mitingde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan konuşma yaptı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Lütfi Elvan, "Bu millet 15 Temmuz gecesi dimdik ayakta durdu. Vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışanlara karşı güçlü bir mücadele sergiledi. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Çıplak ellerinizle o tanklara karşı, o tüfeklere karşı, o hainler bunları kullanmak istediler. Sizler, 'Dur' dediniz, 'Duracaksınız' dediniz. Bir tarafan sizler 'Dur' dediniz ama 'Demokrasi' diyen Ana Muhalefet Lideri Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben darbelere karşıyım' diyen Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı? O tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti, televizyondan o darbe girişimini seyretti. Halbuki ondan beklediğimiz şey, sizlerin o tankların karşısında dimdik durduğunuz gibi, o hainlerin karşısında dimdik durduğunuz gibi onun da durmasını beklerdik. Çünkü şunu söylemişti, 'Bu ülkede darbe yapmak isteyenlere karşı en önce ben ayağa kalkacağım, ben mücadele edeceğim' demişti. Maalesef sözünde durmadı" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayarak, "Bizim ittifakımız, iki partinin öylesine bir seçim için yaptığı ittifak değildir. Bu ittifak, zillet ittifakı gibi siyaset pazarında kurulup yerel yönetimler borsasında manipülasyonlarla işlev yapan bir ittifak hiç değildir. Bu ittifak belediye değil, bu ittifak bekayı öncelemiştir. Bu ittifakın temeli, melanetin tepemize çökmeye çalıştığı 15 Temmuz gecesinde millet tarafından atılmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları tek tek sahneye çağrılarak alandakilere tanıtıldı. Mersin'de, Büyükşehirde Hamit Tuna, Toroslar'da Atsız Afşın Yılmaz, Anamur'da Hidayet Kılınç, Bozyazı'da Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla'da İsmail Tepebağlı, Erdemli'de Mükerrem Tollu, Gülnar'da Alpaslan Ünüvar, Mezitli'de Serdar Soydan, Mut'ta Volkan Şeker, Silifke'de Mücahit Aktan, Tarsus'ta Şevket Can MHP'den; Yenişehir'de Bekir Topçu, Akdeniz'de Mustafa Muhammet Gültak, Aydıncık'ta ise Ferat Aktan AK Parti'den belediye başkan adayı olarak açıklanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alandakilerden genel ve detay görüntüler

- Konser görüntüleri

- Elvan ve Karakaya'nın konuşması

- Adayların tanıtılması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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TUĞÇE TOPRAĞA VERİLDİ, KATİL ZANLISI BABASI ADLİYEDE



ADANA'nın Kozan ilçesinde kızı Tuğçe Tatar'ı(18) uyurken pompalı tüfekle öldüren Kadir Tatar (52), adliyeye sevk edildi. Tuğçe ise gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, yakınlarını arayarak, 'Tuğçe'yi vurdum' dedi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Tuğçe Tatar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Sorgusu tamamlanan Kadir Tatar ise geniş güvenlik önlemi altında Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.

'BİR BABA ÜZER Mİ EVLADINI'

Öldürülen Tuğçe Tatar'ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla seslendiği ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tatar'ın 21 Ocak'ta yaptığı 2 paylaşım şöyle;

"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlının polis aracıyla adliyeye gelişi

- Zanlı polislerin arasında adliye girerken

Haber-Kamera: Yaşar Korkusuz/KOZAN (ADANA),()

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Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu (2)

"ÇIKMASAYDIM BOĞULABİLİRDİM"

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan yoldan geçerken otomobiliyle mahsur kalan Metin Balcılar (63), yaşadıklarını 'ya anlattı. Balcılar, "Yoldan otomobilimle bir arkadaşımın yanına gidiyordum. Yolda hiçbir uyarı levhası yoktu. Ben de ilk kez buradan geçiyorum, yolu bilmiyorum. Ben ilerledikçe, su bir anda çoğalmaya başladı. Su çoğalınca, otomobilimi ters çevirdi. Otomobille birlikte kanala düştüm. O sırada arka kapıya yöneldim, açıp çıkmasaydım boğulabilirdim" dedi.

"ÇOK KORKMUŞTU"

Metin Balcılar'ı kurtaran çiftçi Selim Balcı (30) ise, "Ben çiftçiyim. Tarlada mahsulümüz olduğu için taşan suların seviyesinin düşüp düşmediğine bakmaya çıktım. Otomobilin durduğunu gördüm. Sonra otomobili su ters çevirdi. Araç sulama kanalının içine düştü. Ben biraz bekledim otomobilin içinden çıkan yok. Eve giderek traktör ve halat aldım. Arkadaşımı da alarak olay yerine geldim. Çırçır fabrikasındaki arkadaşlar da geldi. Bu sırada Koçarlı Belediyesi'ni aradım, iş makinesi yolladılar. Buraya geldiğimizde sürücü otomobilin üstünde duruyordu. İş makinesinin kepçesini uzatarak sürücüyü otomobilin üzerinden kurtardık. Ardından evime götürerek elbiselerini değiştirmesini sağladım. Çok korkmuştu. Kurtulduğu için sevinçliyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sürücü Metin Balcılar

- Onu kurtaran çiftçi Selim Balcı ile röp.

- Otomobilden ve olay yerinden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Kaybolan gemicinin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor

RUSYA'nın Kerç Boğazında, iki geminin yakıt transferi yaptıkları esnada alev alması ve sonrasında patlama yaşanması nedeniyle Maestro adlı geminin ikinci makinisti olan Sinan Elik'ten, Ordu'da yaşayan ilesi 13 gündür haber alamıyor.

21 Ocak'ta Rusya’nın Kerç Boğazında, iki geminin yakıt transferi yaptıkları esnada alev alması ve sonrasında patlama yaşanması nedeniyle Maestro adlı geminin ikinci makinisti olan Sinan Elik kayboldu. Ordu'nun Ünye ilçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Sinan Elik'in ailesi, gelecek haberi endişeyle bekliyor. Sinan Elik'in 3 aylık hamile eşi Hüzeyme Elik çaresizce gelecek haberi beklerken, "Eşim 13 gündür halen bulunamadı. Ben istiyorum ki benim sesimi bir yerler duysun. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız sesimi duysun. Sinan arkasında 1,5 yaşında oğlunu ve karnımdaki bebeğini bıraktı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Eşi ile en son olaydan 1 saat önce görüştüğünü belirten Hüzeyme Elik, "En son benden oğlunun resmini istedi onu attım. Hatta o resmi olaydan sağ kurtulan birine göstermiş. Yangından kurtulanlarla da görüşemiyorum.Eşim işine aşık biriydi. Çocuğu olduktan sonra istemeyerek çalışmaya gidiyordu ama ona kadar kendi isteğiyle gidiyordu" şeklinde konuştu.

Baba Mevlüt Elik ise, bir an önce gemiye girilip arama kurtarma çalışmaların devam ederek bir haber gelmesini beklediğini söyledi. Gözüyaşlı anne Ayşe Elik'te çaresizce gelecek haberi beklediklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Aile ile röportaj

-Aileden detay görüntü

-Sinan Elik'in fotoğrafı

Süre: 3.26 Boyut: 384 MB

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN-ORDU-

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Taşköprülü üreticilerden, marketlerdeki sarımsak fiyatına tepki

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, kilosu 16 TL'den satılıyor. Sarımsak üreticileri, marketlerde sarımsağın 30 liraya satıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Taşköprü Sarımsak Pazarı’nda ve Alatarla Köyü Sarımsak Pazarı'nda küçük boy sarımsak 6, orta boy sarımsak 13 ile 14, büyük boy sarımsak 15 ile 18 liradan satıldı. Son günlerde büyük şehir ve metropol illerde sarımsağın tüketiciyle buluştuğu marketlerde kilogram fiyatının 30 TL’ye kadar yükselmesine Taşköprülü sarımsak üreticileri de tepki gösterdi.

Taşköprü'de yıllardır sarımsakçılık yapan Fahrettin Tomar, "Bizim 16 TL’ye sattığımız sarımsağın markette 30 TL olması adil değildir ve biz bu rakamı kabul etmiyoruz, tüketicilerimizin kaliteli Taşköprü sarımsağını 23 ila 25 TL arasında alabilmesi gerekir. Küçük boy sarımsaklarda ise fiyatlar daha da aşağı inebiliyor" dedi.

Cengiz Durgut’ta sarımsak fiyatlarının Taşköprü’de normal olduğunu, market fiyatlarını aracıların ve toptancıların yükselttiğini savundu.

Sarımsak üreticisi Fahrettin Tomar da "Marketlerden sarımsak satın alırken mutlaka menşei (hasat yerine) bakın ve Taşköprü hasadı ürünler satın alın. Taşköprü sarımsağımız selenyum ve kükürt oranı bakımından en zengin sarımsaktır. 1 yıl raf ömrü olan başka bir sarımsak yoktur. Taşköprü sarımsağından ayrılmayın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fahrettin Tomar röp.

-Adnan Kıvrak röp.

-Adnan Kıvrak röp.

-Sarımsak detay

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), ()

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ILGAZ KAR FESTİVALİ'NDE DEMET AKALIN KONSERİ



KASTAMONU Belediyesi'nin, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği 'Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali', şarkıcı Demet Akalın'ın konseri ile sona erdi.

Sabah saatlerinde başlayan ve 10 ilden 75 sporcunun katıldığı yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Yarışma sonunda sahneye çıkan Demet Akalın, 1800 rakımlı Ilgaz Dağı'nda eksi 4 derecede konser verdi. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 1 saatten fazla sahnede kalan Akalın, şarkılarıyla tatilcileri eğlendirdi. Ilgaz Dağı kayak tesislerine hayran kaldığını söyleyen Akalın, bundan böyle kayak için Ilgaz Dağı'nı tercih edeceğini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın çeşitli hediyeler verdiği Akalın, bir ara sahneden inerek kendisini izlemeye gelen hayranları ile fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kızak yarışmaları

-Demet Akalın konseri

-Konser ayrıntı

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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