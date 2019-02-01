DHA YURT BÜLTENİ -13

Suriyeli bebek ve annesi yangında öldü

İzmir'in Buca ilçesinde, kömür sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında Suriyeli 1,5 yaşındaki Nazha Halil ve annesi Aliya Saleh, yaşamını yitirdi.

Mustafa Kemal Mahallesi 686/47 Sokak'taki müstakil evde, saat 13.30 sıralarında, sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı. Olay anında evin bahçesinde olan 5 kişilik aileden baba Muhammed Selim Halil (32) alevleri söndürmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Baba Saleh'in ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla evin dışına çıkarılan 2,5 yaşındaki Ahmet ve 9 yaşındaki Fadi Halil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Alevlerden kurtulamayan Muhammed Selim Halil'in dini nikahlı eşi Aliya Saleh ve 1,5 yaşındaki kızları Nazha Halil ise, evin içinde yanarak hayatını kaybetti. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, ailenin yaklaşık 1 ay önce bu eve taşındıkları öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan evden görüntü

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Suriyeli ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi

Konya’da elektrik kontağından çıkan yangın, 5 çocuklu Suriyeli ailenin yaşadığı evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, Karatay İlçesi Hacı Hasan Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerindeki tek katlı evde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede evi sardı. Evden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polisi aradı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, küle dönmüş eşyalar arasında yanmamış bir Kuran-ı Kerim’i buldu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiyenin alevlere müdahalesi

-Alevlerin arasında zarar görmeyen Kuran-ı Kerim görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,())

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Kadınlar istiridye mantarı üretimini sevdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği eğitim ve desteklerle istiridye mantarı üretimine başlayan Kiraz ilçesindeki kadınlar, Bayındırlı hemcinslerine de örnek oldu. İstiridye mantarı yetiştiriciliği kursu alıp hızla üretime başlayan Bayındırlı kadınlar da şimdi artan talebe yetişemiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Kiraz'da faaliyete başlayan İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği ve Uygulama Merkezi'ndeki üretim, Bayındırlı kadınlara da umut oldu. Kirazlı kadınların başarısını duyan Bayındırlı kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle iletişime geçip ilk önce 3 aylık istiridye mantarı yetiştiriciliği eğitimi aldı, sonra da evlerinin depolarında küçük üretim tesisleri kurdu. Şimdiki hedefleri ise kooperatif çatısı altında birleşip güç kazanmak ve artan talebi karşılamak.

Verdiği eğitim ve desteklerle Bayındırlı kadınlara yeni bir ufuk açan, onları evlerin bir bölümünde istiridye mantarı üretimine teşvik ederek iş olanağı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 20 kadına törenle sertifika verdi. İstiridye mantarı yetiştiriciliği sertifika törenine Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İlk etapta evin ufak tefek masraflarını karşılayabilmek için yola çıkan üretici kadınlar, pazardaki talebi görünce hedef yükseltti. Daha çok motive olan ve daha çok çalışan Bayındırlı kadın üreticiler, çıktıkları bu umut yolculuğundaki duygularını ise şöyle paylaştı:

Bircan Göç: "65 yaşındayım ve bu yaşta kendime yeni bir iş kapısı buldum. Arkadaşlarımız internette Kirazlı kadınların istiridye mantarı yetiştirdiğinin haberini görmüş ve çok az maliyetle iyi bir gelir kapısı olduğunu okumuş. Biz de onlardan esinlendik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Sağolsunlar, bize hemen kursumuzu açtılar. Ben depo olarak kullandığım yeri hemen üretimhaneye çevirdim. Hızlı bir şekilde ürettiğimiz ürünlerin çok alıcısı çıktı, şimdi üretmeye yetişemiyoruz. Yerim küçük olduğu halde günlük 100 lira kazanıyorum. 20 arkadaşımızla çıktığımız bu yolda güçlerimizi birleştirip bu talepleri karşılayacağız."

Emine Göksen: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sayesinde bizim de bir ekmek kapımız oldu. Daha önce ne istiridye mantarının ismini biliyorduk ne de pazarda görmüştük. Merak ettik. 3 ay boyunca kursa gittik ve bu ürünü yetiştirmeyi başardık. Eşimin desteğiyle depomuza hemen tesis kurduk. İlk ürünü elime aldığımda çok sevinmiştim. Yeniden bebeğim olmuş gibiydi. Emeklerimizin karşılığını da tüketiciden gelen taleplerden gördük. Bu işi severek yapıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'na bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz."

İbrahim Soylu (Kurs Eğitimcisi): "Kursumuzda mantar toprağı denilen kompostun nasıl hazırlanacağından oda sıcaklığına ve pazarlamaya dair pek çok konuyu işledik. Uygulama yerinde hazırlanan kompostların ekimini yaptık ve mantarhaneye koyduk. Bizim ürettiğimiz mantarlar tamamen doğal; hazır kompost kullanılmadan her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yüzde 50 kar bırakan bir üretim bu. Kadınlarımıza kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmak amacıyla güzel bir uğraşı. Tarımsal üretimde arazi gerektirmeden atıl durumda bulunan depoları, bodrum yerlerini mantarhaneye çeviriyoruz."

SIFIR KOLESTEROL, BOL PROTEİN

Protein, demir, vitamin, madensel tuzlar, kalsiyum, çinko, demir, magnezyum, selenyum, folik asit, karoten ve fosfor zengini bir gıda olan istiridye mantarı, özellikle yüksek fiyatı nedeniyle kırmızı et tüketemeyenler tarafından büyük rağbet görüyor. Besin değeri ve uygun fiyatıyla yıldızı giderek parlayan bu mantar türü, aynı zamanda kolesterol içermiyor; üstelik antioksidan, antibakteriyel ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye de sahip. Lif bakımından zengin olan istiridye mantarı, mide ve bağırsak çalışmalarını güçlendiriyor ve tokluk hissi veriyor. İstiridye mantarının pazar ve marketlerdeki fiyatı ise 14-18 lira arasında değişiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadınların ürettikleri mantarlara göstermesi

- Eğitimden görüntü, sertifika verilmesi

- Üretim yapılan yerlerden görüntü

- Üretim yapan kadınlar ile röp

- Kurs eğitimcisi İbrahim Soylu ile röp

- Genel ve detay görüntü

İZMİR, ()

