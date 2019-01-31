DHA YURT BÜLTENİ -13

Mardin'de sığınakta 55 kilo patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi (1)

Mardin'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 55 kilo patlayıcı, zırh delici uzun namlulu silah, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlamamış tank mühimmatı ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Sığınaktan görüntü

- Sığınaktaki bölmeler,

- Ele geçirilen malzemeler,

- Mühimmattan görüntü,

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: 57 MB

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera:MARDİN,()

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Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (2)

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Söğüt ilçesine geçti. İYİ Parti lideri Akşener, burada ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Ertuğrul Gazi Türbesi önünde 'alp kıyafeti' giyen askerlerin saygı nöbeti değişimini izleyen Akşener, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra türbeye girip, dua etti.



BİLECİK,()

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Bakan Yardımcısı Erdil: Uyuşturucuyla mücadelede dünyada altıncı sıradayız

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil "Malzeme toplama kapasitesinde ve uyuşturucu ile mücadele kapasitesinde Türkiye dünyada 6'ncı sırada" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan hizmet kalitesi ve memnuniyetin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru olarak merkeze iletilmesi, valiliklerdeki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla başlatılan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamındaki toplantı, Tokat Valiliği toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tokat Valisi Ozan Balcı ve kurum amirleri katıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Yardımcısı Erdil, Türkiye'de geçen yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde toplanan uyuşturucuların 2 katı uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi. Erdil, "Sayın Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve iradesiyle uyuşturucu mücadelesinde, uyuşturucu malzemelerine ilişkin çok yüksek operasyon kapasitesi ortaya konuldu. Eroin, esrar, sentetik uyuşturucular gibi malzemelerden Türkiye, Avrupa’nın bütün ülkelerinde toplananın 2 katı topladı. Malzeme toplama kapasitesinde ve uyuşturucu ile mücadele kapasitesinde Türkiye dünyada 6'ncı sırada. Sadece geçen yıl 180 bin operasyon yapıldı. Bildiğiniz gibi Türkiye’de rekor düzeyde eroin yakalama operasyonları var. Bugün İstanbul’da 800 kilo, bundan bir hafta önce Erzurum’da 1 buçuk ton yani 1530 kilogram eroin, toplamda 22 ton eroin yakalandı geçen bir yılda. Bu konuda Türkiye çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek. Çünkü uyuşturucu önemli bir sorun. Bütün dünyada önemli bir sorun, Türkiye’nin de sorunu. Uyuşturucu aynı zamanda Türkiye’de uyuşturucu ticareti yoluyla terörü finanse ediyor. PKK terörünü finanse ediyor. Onun için Türkiye için uyuşturucu ile mücadele daha bir önemli. Çocuklarımızın ve geleceğimizin sağlığını sağlamanın ötesinde" dedi.

Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan yardımcısının açıklamaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

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Yolcu otobüsündeki yangın korkuttu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alarak hareket eden boş yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi karayolları kavşağı yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan özel bir firmaya ait 59 SF 292 plakalı yolcu otobüsünün, harekete ettikten kısa bir süre sonra motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracı durdururken, boş olan otobüste yangın çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri yangını söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Görüntüde otobüsün arkasından yükselen dumanlar

-Sürücünün yangın tüpü ile müdahale etmesi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Adana polisinden sokakta 'mavi balina' uyarısı(2)

OKULLARDA SEMİNERLER VERİLECEK

Bilgilendirme çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Semra Kan, yarıyıl tatili olması nedeniyle mahallelerde ve parklarda çalışma yaptıklarını, öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla birlikte okullarda seminerler vereceklerini kaydetti. Polislerin Mavi Balina oyunu hakkında bilgiler verdiği Sena Küçük (17) ise bir dönem oyunu merak ederek telefonuna indirdiğini, ancak ailesinin uyarısı sayesinde oynamaktan vazgeçtiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Amiri Semra Kan ile röp

- Polislerin broşür dağıtması

- Vatandaşların açıklaması

- Genel ve detaylar

SÜRE: 04'01" BOYUT:455 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Kazada ölen üniversiteli Dilay toprağa verildi

AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobilden inip yolun karşısına geçmek isterken önce bir minibüs ve ardından otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Dilay Ketboğa (21), İzmir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında, Aydın- Muğla karayolu Çaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden gelen Ö.K. yönetimindeki 35 P 0171 plakalı otomobilden yol kenarında inen Dilay Ketboğa, karşıya geçmek istedi. Bu sırada karşı yönden gelen E.H. yönetimindeki 48 NV 425 plakalı minibüs, Ketboğa'ya çarptı. Savrulup yola düşen Ketboğa'nın üzerinden, yine Aydın yönüne giden M.E.G. yönetimindeki 09 LC 488 plakalı otomobil geçti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilay Ketboğa'nın öldüğü belirlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde Turizm İşletmecliği bölümünde okuduğu belirtilen talihsiz genç kız için, İzmir'in Buca ilçesinde bugün cenaze töreni düzenlendi. Kırıklar Mahallesi Camii'nde, öğlende kılınan cenaze namazına, genç kızın annesi Dilek Ketboğa ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Dilek Ketboğa ve teyzeleri, talihsiz genç kız için tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Geçen yıl babasını kaybeden Dilay Ketboğa'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kırıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç aracın sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ağlayan anne ve teyzelerden görüntü

- Tabuttan görüntü

- Cenaze namazı kılınmasından görüntü

- Tabutun yüklenmesinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()



