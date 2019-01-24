DHA YURT BÜLTENİ -13

Antalya'da fırtına (3)

RÜZGAR KAMYONETİ DEVİRDİ

Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde şiddetli rüzgar etkili oldu. Saat 12.00 sıralarında Toptancı Hal'de park halindeki Durmuş Kartın'a ait 07 SCA 94 plakalı kamyonet şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı. Olay sırasında boş olan kamyonet çevredekilerin yardımıyla düzeltildi. Yeşilköy Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüme yakın seranın plastik örtüsünün de şiddetli rüzgar nedeniyle yırtıldığı belirtildi. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

KORKUTELİ'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Korkuteli'ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu. Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastığı belirtildi. Şiddetli yağış nedeniyle biriken sular ise mahalleye giden yolu ulaşıma kapattı. Korkuteli Belediyesi ekipleri iş makineleriyle bölgeye yönlendirilerek, çalışmaya başladı. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.

Görüntü Dökümü

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- Kaş'ta yan yatan kamyonetin düzeltilmesi

- Korkuteli'de dolu yağışından etkilenen bölge

Haber- Kamera: Ahmet ACAR- Adem DURMAZ/KAŞ- KORKUTELİ (Antalya), ()

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AK Parti'li vekilin korumalarının aracı, şarampole devrildi: 3 yaralı

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 3 koruma hafif yaralandı.

Kaza, Derecik ilçesi Zerin köyü mevkiinde meydana geldi. Seçim çalışmaları için Derecik ilçesinde konvoy halinde Şemdinli'ye giden AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarından Nihat Vermez yönetimindeki 65 AL 075 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada, Vermez'in de aralarında bulunduğu 3 koruma hafif yaralandı. Korumalar hastaneye kaldırılırken, araç ise iş makinesi yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan koruma aracının iş makinesi ile olay yerinden çıkarılması

- Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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Uğur Mumcu, Keşan'da anıldı

Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Gazeteci Bülent Saylam ve Avukat Belgin Şehirli birer konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından 'Uğurlar olsun' ile 'Ankara'nın taşına bak' adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Uğur Mumcu anma programına katılanlar

-Anma programı konuşmaları

-Türkü söylenmesi

-Anıta karanfil bırakılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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Kargo minibüsü, arka kapısı açık olarak trafikte seyretti

Konya'da, kargo firmasına ait minibüs, arka kapısı açık olarak trafikte seyrederken görüntülendi.

Kent merkezinde salı günü, kargo firmasına ait dağıtım minibüsü, arka kapısı açık olarak trafikte seyretti. Sürekli açılıp kapanan kapı, şans eseri yolda seyreden herhangi bir araca ya da yayaya çarpmadı. O anlar, trafikteki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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- Kargo minibüsünün kapısı açık trafikte seyretmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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FETÖ sanığı komiser yardımcısına 7.5 yıl hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan eski komiser yardımcısı Orhan T., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Orhan T., hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ele geçirilen dijital materyalde 'A-4' koduyla fişlendiği iddia edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Suçsuz olduğunu öne süren Orhan T., "Örgütle bağlantım yok. Yalan yanlış ifadelerle beni örgüt içine çekmeye çalışıyorlar. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan T.'ye, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-

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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Bursa’da narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında 8 kişiyi yakaladı. 5’i hakkında adli işlem yapılırken, 3’ü ise adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda farklı adreslerde toplam 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannobinoid ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan fiziki takipler sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen B.K., S.K. ve B.D. gözaltına alındı. 3 kişinin üzerinde, ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 434 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yakalanan 8 kişiden 5’i hakkında uyuşturucu madde satın almak suçundan adli işlem yapılırken, gözaltına alınan 3 kişi ise uyuşturucu ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA, ()-